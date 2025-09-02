Звезда «Восьмидесятых» поделилась кадрами с откровенной съемки без белья

Актриса Наталья Земцова снялась в «голом» платье без белья. Звезда сериала «Восьмидесятые» позировала в откровенном наряде с экстремальными разрезами по бокам и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Пошла вода горячая», — отметила артистка.
Знаменитость рассказывала подписчикам в соцсетях, что старается всегда поддерживать себя в форме, а не от сезона к сезону. Земцова активно занимается спортом, много ходит и периодически бегает. По словам актрисы, она также поддерживает мышцы в тонусе с помощью массажа и аппаратных процедур.
Звезда периодически демонстрирует свое обнаженное тело. Она признавалась, что постоянно получает из-за этого негативные комментарии от женщин. Актриса уже перестала удивляться такой «неадекватной» реакции и начала высмеивать хейтеров.
У артистки есть 11-летний сын Иван от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда звезда снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа была в городе на гастролях. Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка, а свой развод они не афишировали.
Ранее Наталья Земцова рассказала, что подарила на свадьбу Муцениеце и Дранге.