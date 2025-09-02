Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Восьмидесятых» поделилась кадрами с откровенной съемки без белья

Актриса Наталья Земцова снялась в откровенном платье без нижнего белья
Актриса Земцова поделилась кадрами с откровенной съемки без белья
Актриса Земцова поделилась кадрами с откровенной съемки без бельяИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Наталья Земцова снялась в «голом» платье без белья. Звезда сериала «Восьмидесятые» позировала в откровенном наряде с экстремальными разрезами по бокам и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Пошла вода горячая», — отметила артистка.

Знаменитость рассказывала подписчикам в соцсетях, что старается всегда поддерживать себя в форме, а не от сезона к сезону. Земцова активно занимается спортом, много ходит и периодически бегает. По словам актрисы, она также поддерживает мышцы в тонусе с помощью массажа и аппаратных процедур.

Звезда периодически демонстрирует свое обнаженное тело. Она признавалась, что постоянно получает из-за этого негативные комментарии от женщин. Актриса уже перестала удивляться такой «неадекватной» реакции и начала высмеивать хейтеров.

У артистки есть 11-летний сын Иван от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда звезда снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа была в городе на гастролях. Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка, а свой развод они не афишировали.

Ранее Наталья Земцова рассказала, что подарила на свадьбу Муцениеце и Дранге.