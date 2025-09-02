Ричмонд
Кристина Асмус показала повзрослевшую дочь от Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус показала повзрослевшую дочь от шоумена Гарика Харламова. Звезда сериала «Интерны» опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, снятое в День знаний. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Школьные линейки были, не изобретайте. Позже тут отметимся (нет)», — написала артистка.

Анастасии 11 лет. Дочь артистов учится в шестом классе частной школы «Президент». Экс-супруги рассказывали, что девочка постоянно радует их успехами, и они ею очень гордятся.

Знаменитости расстались в 2020 году. Телеведущий признавался подписчикам, что хотел растить Анастасию в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт. И несколько лет это удерживало юмориста от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако Харламов и Асмус не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года звезда переехала.

Юморист начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук (в девичестве. — Газета.Ru) через месяц после официального расторжения брака с Асмус. В июне 2024 года стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а в августе супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.

Ранее сестра Кристины Асмус сообщила о пополнении в семье.