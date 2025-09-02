Анна Цуканова-Котт объявила о пополнении в семье: «Давайте вместе придумаем имя»

Звезда сериала «Мажор» Анна Цуканова-Котт объявила о пополнении в семье. Актриса показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) своего нового питомца. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«У нас в семье пополнение. Давайте придумаем имя вместе. Как назовем девочку?» — обратилась к аудитории знаменитость.
Звезда была замужем за режиссером Александром Коттом, однако после 18 лет отношений супруги расстались. Об этом стало известно в январе 2025 года. Знаменитость подчеркивала, что они остались лучшими друзьями и любящими родителями. У экс-супругов двое детей: 17-летний сын Михаил и 7-летняя дочь Лея.
Недавно актриса вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля, втайне расписавшись с ним. Звезда «Мажора» рассказала, что в ЗАГСе они были вдвоем. Избранник артистки в 2020 году развелся с женой Яной Клейн. Пара рассталась через месяц после рождения сына Георгия. Экс-супруга продюсера признавалась в личном блоге, что тяжело все переживала, поскольку осталась одна с тремя детьми. От первой жены у Врубеля также есть сын Иван.
Ранее Цуканова-Котт пришла с бывшим мужем на линейку к дочери-первокласснице.