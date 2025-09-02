Супруга Александра Петрова поделилась с поклонниками новыми семейными фотографиями. 24-летняя Виктория показала, как провела выходные в компании мужа и четырехмесячного сына Федора.
Семья прогулялась в парке Малевича, а также посетила кафе. На нескольких кадрах жена артиста держала малыша на руках. Звезда франшизы «Лед» вез наследника в коляске и сидел с ним за столом в кафе.
«Классный выходной — он такой. Вещи на заднем плане — это Саша вернулся из Питера. Бросили разбор на потом, грех в такую погоду не гулять», — отметила Виктория.
Летом 2025 года супруги впервые отдыхали с Федором на море. До этого они успели побывать в Италии, Испании и Швейцарии.
Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова поженились в середине сентября 2023 года, а через несколько месяцев после этого сыграли свадьбу. В апреле 2025-го у пары родился сын Федор. Пока они не показывают лицо своего наследника.
Ранее Виктория Петрова показала, как они отдыхают с сыном в Турции.