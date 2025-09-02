Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Петров отдохнул с сыном в Москве после съемок телешоу

Виктория Петрова показала, как провела выходные с ребенком и мужем

Супруга Александра Петрова поделилась с поклонниками новыми семейными фотографиями. 24-летняя Виктория показала, как провела выходные в компании мужа и четырехмесячного сына Федора.

Виктория Антонова с сыном, фото: соцсети
Виктория Антонова с сыном, фото: соцсети
Виктория Антонова с сыном, фото: соцсети
Виктория Антонова с сыном, фото: соцсети

Семья прогулялась в парке Малевича, а также посетила кафе. На нескольких кадрах жена артиста держала малыша на руках. Звезда франшизы «Лед» вез наследника в коляске и сидел с ним за столом в кафе.

«Классный выходной — он такой. Вещи на заднем плане — это Саша вернулся из Питера. Бросили разбор на потом, грех в такую погоду не гулять», — отметила Виктория.

Александр Петров с сыном, фото: соцсети
Александр Петров с сыном, фото: соцсети
Александр Петров, фото: соцсети
Александр Петров, фото: соцсети

Летом 2025 года супруги впервые отдыхали с Федором на море. До этого они успели побывать в Италии, Испании и Швейцарии.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова поженились в середине сентября 2023 года, а через несколько месяцев после этого сыграли свадьбу. В апреле 2025-го у пары родился сын Федор. Пока они не показывают лицо своего наследника.

Ранее Виктория Петрова показала, как они отдыхают с сыном в Турции. 