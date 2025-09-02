19-летнюю дочь Олега Табакова сняли на отдыхе за границей

Ричмонд
Актриса Марина Зудина поделилась редкими кадрами с дочерью с отдыха в Италии
Актриса Марина Зудина поделилась редкими кадрами с дочерью от актера Олега Табакова с отдыха за границей. Звезда «Содержанок» сняла 19-летнюю Марию во время прогулки по Риму и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка признавалась подписчикам, что они гостят у ее друзей в Италии.

Дочь знаменитости учится в финансовом институте в Москве. По словам Зудиной, Мария отказалась получать образование за границей, хотя крестный студентки ждал ее в Монако и готов был помочь с поступлением в вуз.

Звезда состояла в браке с Олегом Табаковым, который был старше нее на 30 лет. Актриса начала встречаться с ним еще в институте. Она знала, что у режиссера есть жена Людмила Крылова и дети, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Несколько лет пара скрывала отношения, артистка даже сделала аборт, чтобы не рушить семью возлюбленного, Зудина говорила об этом в программе «Судьба человека». Однако в 1994 году артист развелся с супругой.

Актриса также признавалась, что не хотела выходить замуж за режиссера и рожать от него детей. Звезда планировала после отношений с Табаковым создать семью с другим человеком. Но в 1995 году пара расписалась, а через несколько месяцев у них родился сын Павел. И в 2006 году у супругов появилась девочка Мария.

Ранее 19-летняя дочь Олега Табакова впервые за долгое время вышла на публику.