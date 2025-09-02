Судьба Джорджио изменилась после газетного объявления о кастинге для фильма «Жизнь прекрасна»: его дядя заметил, что описание идеально подходит ребенку, и привел его на пробы. Позже актер вспоминал: «На кастинге я даже не играл. Роберто Бениньи просто хотел поговорить со мной и посмотреть, как я реагирую. А потом на съёмках мне объяснили сцену… я просто был собой».