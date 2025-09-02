Всемирная слава пришла к Джорджио Кантарини в пять лет благодаря двум легендарным фильмам: «Жизнь прекрасна» (1997) и «Гладиатор» (2000). После такого впечатляющего старта он не стал большой звездой в Голливуде, а выбрал камерный и вдумчивый путь: учебу, искусство, культурные проекты. Рассказываем, как начинался его путь, что он делал в годы после ошеломительного успеха и чем занимается сегодня.
Как начал сниматься в кино
Судьба Джорджио изменилась после газетного объявления о кастинге для фильма «Жизнь прекрасна»: его дядя заметил, что описание идеально подходит ребенку, и привел его на пробы. Позже актер вспоминал: «На кастинге я даже не играл. Роберто Бениньи просто хотел поговорить со мной и посмотреть, как я реагирую. А потом на съёмках мне объяснили сцену… я просто был собой».
В пятилетнем возрасте он дебютировал в итальянском фильме Роберто Бениньи, получив роль Джошуа. Никакого обучения актерскому мастерству у него не было, и это стало ключом к успеху.
Успех «Жизни прекрасна» и «Гладиатора»
Картина «Жизнь прекрасна» стала мировым триумфом: три «Оскара» и Young Artist Award для Джорджио — он стал самым молодым актером, награжденным этой премией, и единственным итальянцем-лауреатом. Роль Джошуа принесла ему международную известность.
В 2000 году он появился в еще одном блокбастере — «Гладиаторе» Ридли Скотта, сыграв сына Максимуса (Рассел Кроу). Хотя роль была небольшой, сцены с мальчиком были очень эмоциональными и переломными для главного героя. Таким образом, в семь лет он уже дважды снялся в фильмах, получивших «Оскар».
Дальнейшие работы в кино
После громкого старта мир ожидал еще больше ролей для Джорджио, но в подростковом возрасте он почти не снимался: участие сводилось к итальянским TV-фильмам, театру и коротким метрам. В 2005 году Джорджио принял участие в шоу «Ballando con le Stelle» — итальянской версии «Танцев со звездами».
Позже он поступил в Экспериментальный центр кинематографа в Риме, где учился три года и впервые осознанно выбрал актерство как профессию: «После школы многие говорили мне, какой у меня талант… И я подумал: ладно, посмотрим, есть ли он… После поступления я начал понимать: я хорош».
Чем занят сейчас
На данный момент Кантарини продолжает карьеру, но без массовых проектов. В 2014 он снялся в документальном фильме «Protagonisti per sempre» режиссера Вердеска, который получил приз Giffoni Film Festival. В 2022 году актер вернулся на большой экран: сыграл в фильмах «Ламборгини: Человек-легенда» и «Команданте», где выступил в серьезных ролях рядом с известными актерами
Сегодня Джорджио живет в Нью-Йорке, где выступает в театральных постановках, включая спектакль Lions don't hug и биографическую пьесу о создателе Bank of America.