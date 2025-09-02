Ричмонд
Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на премьере в Венеции

На мировой премьере «Крушащей машины» на Венецианском кинофестивале голливудский актер не смог сдержать эмоций
Дуэйн Джонсон
Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

На 82-м Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Крушащая машина». Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» сыграл в ленте бойца смешанных боевых единоборств Марка Керра.

Первые зрители фильма устроили создателям в огромном зале Sala Grande 15-минутную овацию. Джонсон был так растроган, что не смог сдержать слез. Его поддерживали режиссер Бенни Сэфди, коллега по съемкам Эмили Блант и даже сам Марк Керр, тоже приехавший на остров Лидо.

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант

Для знаменитого голливудского актера премьера в Венеции — значимый карьерный этап, ведь Джонсон впервые снялся не в блокбастере, а в артхаусной драме.

«Я первый раз в Венеции», — сказал Скала на пресс-конференции, посвященной «Крушащей машине».

Актер отметил, что гораздо сложнее развиваться в творческом плане, когда тебя «загоняют в рамки». Также Джонсон признался, что фильм утолил его давнее желание бросить вызов самому себе как актеру.

Критики отмечают, что Джонсон растворился в образе Марка Керра, показав совершенно другую сторону своего таланта. В 2026 году он может стать одним из номинантов на премию «Оскар».