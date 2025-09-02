Первые зрители фильма устроили создателям в огромном зале Sala Grande 15-минутную овацию. Джонсон был так растроган, что не смог сдержать слез. Его поддерживали режиссер Бенни Сэфди, коллега по съемкам Эмили Блант и даже сам Марк Керр, тоже приехавший на остров Лидо.