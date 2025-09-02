На 82-м Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Крушащая машина». Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» сыграл в ленте бойца смешанных боевых единоборств Марка Керра.
Первые зрители фильма устроили создателям в огромном зале Sala Grande 15-минутную овацию. Джонсон был так растроган, что не смог сдержать слез. Его поддерживали режиссер Бенни Сэфди, коллега по съемкам Эмили Блант и даже сам Марк Керр, тоже приехавший на остров Лидо.
Для знаменитого голливудского актера премьера в Венеции — значимый карьерный этап, ведь Джонсон впервые снялся не в блокбастере, а в артхаусной драме.
«Я первый раз в Венеции», — сказал Скала на пресс-конференции, посвященной «Крушащей машине».
Актер отметил, что гораздо сложнее развиваться в творческом плане, когда тебя «загоняют в рамки». Также Джонсон признался, что фильм утолил его давнее желание бросить вызов самому себе как актеру.
Критики отмечают, что Джонсон растворился в образе Марка Керра, показав совершенно другую сторону своего таланта. В 2026 году он может стать одним из номинантов на премию «Оскар».
