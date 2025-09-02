Например, во время визита в гости к Бильбо чародей с трудом втискивается за длинный стол на кухне Бэг Энда. В этот момент видно, что ближайшая к камере половина стола дрожит, а дальняя, находящаяся ближе к Бильбо — нет. На самом деле в кадре два стола, стоящих так, чтобы зритель не видел границы (ее маскирует посуда). Ближайший к камере стол и сам Гэндальф расположены на постаменте, а дальний стоит на полу. Таким образом маг выглядит слишком крупным для жилища полуросликов.