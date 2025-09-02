Первая часть фэнтезийной трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца» вышла в 2001 году и произвела эффект взорвавшейся бомбы. Эпический приключенческий фильм пришелся по нраву фанатам творчества Толкиена, пристально следившим за ходом съемок, удостоился высоких оценок критиков и собрал без малого 900 миллионов долларов в прокате, почти на порядок перекрыв затраты на производство.
Картину номинировали на 13 «Оскаров», из которых она получила четыре. Сверх того, первая часть «Властелина колец» собрала множество престижных наград, среди которых премии BAFTA, «Сатурн», «Хьюго», «Спутник» и другие. Тем не менее масштабное кинополотно не обошлось без разнообразных ошибок. Некоторые из них видны лишь в более продолжительной режиссерской версии, другие заметны только внимательным зрителям, но те или иные огрехи касаются всех без исключения персонажей из отряда хранителей.
Фродо
Хоббит Фродо Бэггинс, сыгранный Элайджей Вудом — главный герой трилогии и центральная фигура в братстве кольца. На его долю выпадает полный опасностей путь к Роковой горе, преодолевать который он по хоббитскому обыкновению собрался босиком. Выдуманный Толкиеном волшебный народец вместо обуви обладал теплым мехом на ногах, который на съемках имитировали специальными чулками. Эта деталь хорошо видна в сцене перехода через горы, когда Фродо поскальзывается и теряет кольцо. Пока актер катится вниз, в кадре мелькают его ноги с хорошо различимым краем чулок.
Сэм
Верный слуга Фродо садовник Сэм в исполнении Шона Эстина впервые появляется в кадре во время второго визита Гэндальфа в Бэг Энд. Волшебник вытаскивает подслушивавшего под окном хоббита за шиворот и кидает на стол, от чего на пол сыплются книги и бумаги. Далее следует экспресс-допрос проштрафившегося садовника, во время которого несколько раз крупным планом показывают лицо Сэма. И каждый раз предметы на полу за его головой меняют положение, а то и вовсе появляются из ниоткуда.
Мэрри и Пиппин
Двоюродные братья Мэрри (Доминик Монахэн) и Пиппин (Билли Бойд) — молодые хоббиты, друзья Фродо, решившие сопровождать его в нелегком пути. На протяжении первой половины истории они стараются держаться вместе, и есть даже киноляпы, связанные с этой парочкой. Так, во время празднования дня рождения Бильбо они воруют из тележки Гэндальфа ракету в форме дракона и запускают ее. При этом поджигают фитиль они в палатке, заставленной столами с грязной посудой. Но когда ракета взлетает, вокруг них не наблюдается никакой мебели.
Позже, в сцене в «Гарцующем пони» происходит еще одна ошибка. Когда Мэрри приходит из бара с пинтой пенного, Пиппин отправляется раздобыть аналогичную кружку. Но через несколько секунд, когда Фродо останавливает тавернщика, чтобы спросить его о притаившемся в углу страннике, Пиппин вновь оказывается за столом, а место Мэрри пустует.
Гэндальф
Выдающийся британский актер Иэн МакКеллен сыграл одного из величайших волшебников Средиземья Гэндальфа Серого. Бородатый чародей становится инициатором путешествий Фродо и Бильбо, а также лидером по числу киноляпов, раскрывающих изнанку производства.
Например, во время визита в гости к Бильбо чародей с трудом втискивается за длинный стол на кухне Бэг Энда. В этот момент видно, что ближайшая к камере половина стола дрожит, а дальняя, находящаяся ближе к Бильбо — нет. На самом деле в кадре два стола, стоящих так, чтобы зритель не видел границы (ее маскирует посуда). Ближайший к камере стол и сам Гэндальф расположены на постаменте, а дальний стоит на полу. Таким образом маг выглядит слишком крупным для жилища полуросликов.
Еще одна оплошность видна, когда отряд хранителей угадывает пароль и входит в Морию. При внимательном просмотре зритель может разглядеть кабель питания, тянущийся по земле за посохом мага.
Арагорн
Вигго Мортенсен, игравший Арагорна, также отметился киноляпом, указывающим на нереальность происходящего на экране. В сцене битвы с орками и троллем в чертогах Мории актер так резво бросился к раненому троллем Фродо, что задел несколько крупных камней. От этого валуны, весящие, на взгляд, сотни килограмм, пошатываются так, будто сделаны из пенопласта.
Леголас
Красавчик Орландо Блум, представший в роли эльфийского воина Леголаса, весь фильм щеголяет прической с элегантными косичками. Эльфийская манера укладки смотрится эффектно, но уследить за сложной прической на протяжении нескольких дублей оказалось довольно сложно.
Одна из накладок с волосами произошла в сцене, когда братство высадилось на берег Андуина после отплытия из Лориэна. Когда Леголас произносит фразу о том, что его беспокоит не восточный берег, его отброшенные на спину волосы в одном из кадров перемещаются вперед. А затем без видимых усилий возвращаются на место.
Гимли
Представитель подгорного народа Гимли (Джон Рис-Дэвис), как положено истинному гному, всегда готов встретить опасность с топором в руках. Эта черта и стала фундаментом для небольшой накладки в сцене открытия врат Мории. Когда створки расходятся, за правой появляется топор Гимли, как будто он стоит у двери с оружием в руках. Но в следующем кадре он показан сидящим у стены с трубкой в зубах.
Боромир
Нельзя просто взять и не упомянуть о киноляпах, сопровождающих персонажа Шона Бина — любимого сына наместника Гондора по имени Боромир. Их довольно много, но самый заметный наблюдается в последней сцене с участием этого персонажа. Смертельно раненый Боромир ведет диалог с Арагорном, хватая его правой рукой за плечо. При этом, когда в кадре лицо Арагорна, руки у него на плече нет. Камера меняет положение несколько раз, но ситуация с рукой не меняется.