Гендиректор «Газпром-медиа» назвал российское кино мостом, объединяющим народы

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Российское кино и его зарубежные фестивали представляют собой культурный мост, объединяющий разные народы. Такую точку зрения выразил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров, выступая с речью на церемонии открытия Фестиваля российского кино в Пекине, где он представлял картину «В списках не значился».
«Картина, открывающая этот фестиваль, — “В списках не значился” — дань памяти всем безымянным солдатам, героически защищавшим свою Родину во время Великой Отечественной войны. Заложенные в этом фильме смыслы — такие как героизм, отвага, внутренняя сила человека — объединяют зрителей совершенно разных культур», — отметил глава «Газпром-медиа холдинга».
Он также подчеркнул, что фестивали российского кино — это «настоящие культурные мосты, объединяющие целые народы».
Фестиваль российского кино начался в понедельник в Пекине с показа картины режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился». Мероприятие организовано Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР. Оно проходит, помимо китайской столицы, в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) до 12 сентября.
В рамках фестиваля китайскому зрителю предложат восемь фильмов — военные драмы «В списках не значился», «Каруза», «Группа крови», приключенческая драма «Северный полюс», семейные фэнтези «Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Финист. Первый богатырь», а также фантастическая драма «ON и Она». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.