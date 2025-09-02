Гендиректор «Газпром-медиа» назвал российское кино мостом, объединяющим народы

Фестиваль российского кино начался в понедельник в Пекине с показа картины режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился». Мероприятие организовано Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР. Оно проходит, помимо китайской столицы, в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) до 12 сентября.