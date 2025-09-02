Бюджет фильма «Союзники» производства России и Китая составит $20 млн

ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Бюджет киноленты «Союзники» совместного производства Китайской кинокомпании Xicheng media и российского медиахолдинга «Газпром-Медиа Холдинг» о советских и китайских военных летчиках составит $20 млн. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.
«Совместное производство, безусловно, является крайне важной составляющей российско-китайского сотрудничества в области кинематографа, поскольку позволяет нам продемонстрировать свои картины сразу российской и китайской аудиториям. Мы около года совместно с китайской компанией Xicheng media находимся в разработке фильма с условным названием “Союзники”. Это будет военный экшн-фильм, посвященный тому эпизоду Второй мировой войны, когда советские летчики обучали китайских летчиков современному воздушному бою и вместе боролись с японским милитаризмом», — сообщил глава российского холдинга, представлявший кинофильм «В списках не значился» в Пекине на Фестивале российского кино.
Жаров отметил, что картина находится на стадии написания сценария. Он уточнил, что «над сценарием работают как российская, так и китайская стороны. В частности, характер советских персонажей прописывают российские сценаристы, а китайских — китайские». Съемки будут проходить как в России, так и на территории КНР, декорации будут подготовлены «Москино».
Сообщается, что сценарий планируется завершить к концу года, а релиз картины намечен на лето — осень 2027 г. Глава «Газпром-медиа Холдинга» подчеркнул, что «приблизительный бюджет картины, с учетом производства и маркетинга, будет составлять порядка $20 млн».
Фестиваль российского кино стартовал в понедельник в Пекине с показа картины режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился». Мероприятие организовано Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР и проходит, помимо китайской столицы, в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) до 12 сентября.
В рамках фестиваля китайскому зрителю предложат восемь фильмов — это военные драмы «В списках не значился», «Каруза», «Группа крови», приключенческая драма «Северный полюс», семейные фэнтези «Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Финист. Первый богатырь», а также фантастическая драма «ON и Она». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.