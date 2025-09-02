Бюджет фильма «Союзники» производства России и Китая составит $20 млн

«Совместное производство, безусловно, является крайне важной составляющей российско-китайского сотрудничества в области кинематографа, поскольку позволяет нам продемонстрировать свои картины сразу российской и китайской аудиториям. Мы около года совместно с китайской компанией Xicheng media находимся в разработке фильма с условным названием “Союзники”. Это будет военный экшн-фильм, посвященный тому эпизоду Второй мировой войны, когда советские летчики обучали китайских летчиков современному воздушному бою и вместе боролись с японским милитаризмом», — сообщил глава российского холдинга, представлявший кинофильм «В списках не значился» в Пекине на Фестивале российского кино.