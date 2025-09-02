Ричмонд
Звезда «Слова пацана» снялся в образе Брэда Питта из культового фильма

Рузиль Минекаев повторил образ голливудского актера из фильма «Бойцовский клуб»

Рузиль Минекаев принял участие в съемке для журнала «Собака». Авторы фотосессии вдохновились героем Брэда Питта в фильме «Бойцовский клуб» и создали для 26-летнего актера похожие образы.

Рузиль Минекаев, фото: журнал «Собака»
Рузиль Минекаев, фото: журнал «Собака»

Минекаев предстал перед камерой в разных ярких нарядах. Он примерил кожаные брюки, майку и шубу, костюм со змеиным принтом, черно-белые брюки, белую футболку и красную кожаную куртку.

Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»
Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»Источник: Legion-Media.ru

На некоторых снимках звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» позировал с обнаженным торсом. Спину и живот актера украшали переводные татуировки. Образ он дополнил кулоном и пальто с меховым воротником.

Рузиль Минекаев, фото: журнал «Собака»
Рузиль Минекаев, фото: журнал «Собака»
Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»
Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»

Новый номер журнала приурочен к выходу сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором Минекаев сыграл одну из главных ролей.

Рузиль Минекаев, фото: журнал «Собака»
Рузиль Минекаев, фото: журнал «Собака»

«“Фабрика звезд” и хиты нулевых, “Солнышко в руках” и “Кислотный диджей”, барбикор и стразы — режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников перезагрузили все: оскароносный фильм Меньшова — в мелодраму “Москва слезам не верит. Все только начинается”, а четкого пацана Рузиля Минекаева — в краша-хартбрейкера (и да, он поет!)» — сообщают редакторы издания.

Премьера нового сериала с участием Рузиля Минекаева состоится 4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.