Рузиль Минекаев принял участие в съемке для журнала «Собака». Авторы фотосессии вдохновились героем Брэда Питта в фильме «Бойцовский клуб» и создали для 26-летнего актера похожие образы.
Минекаев предстал перед камерой в разных ярких нарядах. Он примерил кожаные брюки, майку и шубу, костюм со змеиным принтом, черно-белые брюки, белую футболку и красную кожаную куртку.
На некоторых снимках звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» позировал с обнаженным торсом. Спину и живот актера украшали переводные татуировки. Образ он дополнил кулоном и пальто с меховым воротником.
Новый номер журнала приурочен к выходу сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором Минекаев сыграл одну из главных ролей.
«“Фабрика звезд” и хиты нулевых, “Солнышко в руках” и “Кислотный диджей”, барбикор и стразы — режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников перезагрузили все: оскароносный фильм Меньшова — в мелодраму “Москва слезам не верит. Все только начинается”, а четкого пацана Рузиля Минекаева — в краша-хартбрейкера (и да, он поет!)» — сообщают редакторы издания.
Премьера нового сериала с участием Рузиля Минекаева состоится 4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.