«“Фабрика звезд” и хиты нулевых, “Солнышко в руках” и “Кислотный диджей”, барбикор и стразы — режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников перезагрузили все: оскароносный фильм Меньшова — в мелодраму “Москва слезам не верит. Все только начинается”, а четкого пацана Рузиля Минекаева — в краша-хартбрейкера (и да, он поет!)» — сообщают редакторы издания.