Похудевший Дуэйн Джонсон вышел на премьеру с Эмили Блант и встревожил фанатов

Актер представил на Венецианском кинофестивале новый фильм, где сыграл бойца единоборств
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон
Эмили Блант и Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» появился на 82-м Венецианском кинофестивале на мировой премьере фильма «Крушащая машина». Компанию актеру составила его коллега по съемкам Эмили Блант.

Поклонники обратили внимание на то, как изменилась фигура 53-летнего актера. Известный своим мощным телосложением Джонсон заметно похудел, потеряв почти 28 килограммов мышечной массы.

Эмили Блант и Дуэйн Джонсон
Эмили Блант и Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Такая перемена во внешности голливудской звезды вызвала волну бурных реакций в социальных сетях. Фанаты актера с недоумением отнеслись к похудению Скалы и даже дали ему новое шутливое прозвище — «Щебенка».

Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в фильме «Крушащая машина»
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в фильме «Крушащая машина»

В «Крушащей машине» Джонсон сыграл роль легендарного бойца смешанных боевых искусств Марка Керра, а Эмили Блант исполнила роль его возлюбленной.

Ранее Дуэйн Джонсон восхитил поклонников зажигательным танцем с дочками.