Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» появился на 82-м Венецианском кинофестивале на мировой премьере фильма «Крушащая машина». Компанию актеру составила его коллега по съемкам Эмили Блант.
Поклонники обратили внимание на то, как изменилась фигура 53-летнего актера. Известный своим мощным телосложением Джонсон заметно похудел, потеряв почти 28 килограммов мышечной массы.
Такая перемена во внешности голливудской звезды вызвала волну бурных реакций в социальных сетях. Фанаты актера с недоумением отнеслись к похудению Скалы и даже дали ему новое шутливое прозвище — «Щебенка».
В «Крушащей машине» Джонсон сыграл роль легендарного бойца смешанных боевых искусств Марка Керра, а Эмили Блант исполнила роль его возлюбленной.
