21-летняя Милли Бобби Браун выложила фото с приемной дочерью

Актриса, звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с приемной дочерью.
На снимке супруг знаменитости, актер Джейк Бон Джови, нес люльку, в которой лежала девочка. Ребенок был прикрыт одеялом. Возлюбленный актрисы был запечатлен в темной куртке с полосками, коричневых шортах, желтых кедах и кепке рядом с самолетом.
Несколько недель назад 21-летняя Милли Бобби Браун рассказала в соцсети, что они с мужем решили удочерить девочку. При этом пара не раскрыла имени дочери.
«Этим летом мы усыновили нашу сладкую девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу родительства в мире и уединении», — написали они.
Супруги поженились в мае 2024 года. В сентябре 2024 года у них состоялась вторая свадебная церемония в Тоскане.
В марте 2025 года звезда призналась, что живет на ферме с 62 животными. Всего Браун ухаживает за 25 сельскохозяйственными животными, 23 собаками, которые живут исключительно на улице, и еще десятью домашними собаками и четырьмя кошками.
Ранее Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови впервые заметили на прогулке с дочерью.