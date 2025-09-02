Кевин Спейси впервые за долгое время появился на Венецианском кинофестивале. Режиссер представил трейлер своего научно-фантастического триллера «Сага о Холигарде — Портал силы». Презентация прошла в одном из отелей при поддержке медиагруппы Elledgy.
«Этот проект был для нас одновременно вызовом и источником вдохновения. Это история о выборе, силе и внутреннем конфликте, рассказанная языком кино. Как продюсеру мне было важно поддержать амбициозный проект, который не боится быть новым, сложным и честным. Вся съемочная группа гордится тем, что мы шаг за шагом воплощаем эту идею в жизнь», — рассказала основательница компании Эльвира Патерсон-Гаврилова.
А вот представители Венецианского кинофестиваля заявили, что презентация новой работы Спейси не имеет к ним никакого отношения. Впрочем, на благотворительный гала-вечер фонда amfAR режиссера все же пригласили.
Напомним, Кевин Спейси попал под «отмену» в 2017 году после того, как несколько человек обвинили его в сексуальных домогательствах. После этого актера убрали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», а вместо него взяли Кристофера Пламмера. Также его отстранили от съемок в последнем сезоне сериала «Карточный домик».