Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кевин Спейси впервые после «отмены» вышел на красную дорожку в Венеции

Режиссер презентовал свой новый фильм

Кевин Спейси впервые за долгое время появился на Венецианском кинофестивале. Режиссер представил трейлер своего научно-фантастического триллера «Сага о Холигарде — Портал силы». Презентация прошла в одном из отелей при поддержке медиагруппы Elledgy.

Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media

«Этот проект был для нас одновременно вызовом и источником вдохновения. Это история о выборе, силе и внутреннем конфликте, рассказанная языком кино. Как продюсеру мне было важно поддержать амбициозный проект, который не боится быть новым, сложным и честным. Вся съемочная группа гордится тем, что мы шаг за шагом воплощаем эту идею в жизнь», — рассказала основательница компании Эльвира Патерсон-Гаврилова.

А вот представители Венецианского кинофестиваля заявили, что презентация новой работы Спейси не имеет к ним никакого отношения. Впрочем, на благотворительный гала-вечер фонда amfAR режиссера все же пригласили.

Напомним, Кевин Спейси попал под «отмену» в 2017 году после того, как несколько человек обвинили его в сексуальных домогательствах. После этого актера убрали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», а вместо него взяли Кристофера Пламмера. Также его отстранили от съемок в последнем сезоне сериала «Карточный домик».