«Этот проект был для нас одновременно вызовом и источником вдохновения. Это история о выборе, силе и внутреннем конфликте, рассказанная языком кино. Как продюсеру мне было важно поддержать амбициозный проект, который не боится быть новым, сложным и честным. Вся съемочная группа гордится тем, что мы шаг за шагом воплощаем эту идею в жизнь», — рассказала основательница компании Эльвира Патерсон-Гаврилова.