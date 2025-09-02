Неузнаваемые Безруков и Исакова играют семью магов в киносказке «Чудо-Юдо»

По словам продюсера Сергея Сельянова, фильм «Чудо-Юдо» будет интересен как детской, так и взрослой аудитории: «Наша сказка про любовь, как эту любовь найти и как ее сохранить». Сценарист Александр Архипов («По щучьему велению», «Горыныч») добавляет, что картина затронет и такую важную и актуальную для подростков тему, как поиски себя.