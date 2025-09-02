Неузнаваемые Безруков и Исакова играют семью магов в киносказке «Чудо-Юдо»

Стартовали съемки масштабного фильма-сказки для всей семьи «Чудо-Юдо», основанного на русском фольклоре. Ведущие роли в приключенческой ленте исполнили Сергей Безруков и Виктория Исакова, примерившие образы могущественных магов.
Главная героиня фильма Отрада растет в семье волшебников Черногора и Болотницы (Безруков и Исакова), предвкушая, как однажды и она станет обладательницей магической силы. Но когда Отраде исполняется 18 лет, девушка узнает, что лишена способностей своих родителей.
Теперь Отраде необходимо отправиться в мир простых смертных, чтобы отыскать своего суженого — это должно помочь ей стать настоящей волшебницей. В пути героиню сопровождает Чудо-Юдо — лесное существо, способное перевоплощаться не только в любого зверя, но и в прекрасного принца.
Для актрисы Софии Лопуновой, звезды «Многогранников» и «Хирурга», Отрада станет первой главной ролью на большом экране. В образе Чуда-Юда зрители увидят 23-летнего Микиту Воронова, уже успевшего отметиться ролями в фильмах «Наступит лето», «Кореша», «Хуже всех».
Также в актерском составе фильма — Риналь Мухаметов в роли вампира Ромуальда, Александр Семчев, Сергей Епишев и другие.
По словам продюсера Сергея Сельянова, фильм «Чудо-Юдо» будет интересен как детской, так и взрослой аудитории: «Наша сказка про любовь, как эту любовь найти и как ее сохранить». Сценарист Александр Архипов («По щучьему велению», «Горыныч») добавляет, что картина затронет и такую важную и актуальную для подростков тему, как поиски себя.
Съемки пройдут на Кольском полуострове в Хибинах, в Москве и Ленинградской области — в местах, которые, по словам создателей фильма, пронизаны духом русского фольклора.
«Это придаст фильму ту самую мощь, эпичность и ту самую “настоящесть”, которую зритель будет чувствовать на уровне подсознания. Мы создаем не просто сказку, а масштабную фэнтези-сагу, которая визуально и эмоционально сможет соперничать с мировыми образцами жанра, оставаясь при этом глубоко национальной по духу и смыслу», — рассказал продюсер Александр Горохов.
В режиссерском кресле — Серик Бейсеу («Отражение тьмы», «Идентификация»). Производством фильма занимаются кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», компания CGF, компания «Глобус-фильм», при поддержке Фонда кино.
Премьера сказки «Чудо-Юдо» запланирована на 22 октября 2026 года.