Виктория Боня накануне посетила благотворительный гала-вечер фонда amfAR, который прошел в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля. Для выхода 45-летняя телеведущая выбрала эффектный наряд.
Боня надела черное прозрачное платье с открытой спиной и разрезами до бедер. Лиф наряда был украшен стразами. Стилисты сделали звезде гладкую прическу с выпущенной прядью на лбу. Также визажисты сделали знаменитости яркий макияж.
Напомним, в этом году Виктория Боня не смогла посетить Каннский кинофестиваль, так как совершала восхождение на Эверест.
82-й Венецианский международный кинофестиваль проходит с 27 августа по 6 сентября на острове Лидо. Какие фильмы представляют на фестивале и какие звезды выходят на красную дорожку — смотрите в нашем репортаже.