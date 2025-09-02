Ричмонд
45-летняя Виктория Боня в прозрачном платье пришла на Венецианский кинофестиваль

Телеведущая примерила эффектный наряд

Виктория Боня накануне посетила благотворительный гала-вечер фонда amfAR, который прошел в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля. Для выхода 45-летняя телеведущая выбрала эффектный наряд.

Виктория Боня
Виктория БоняИсточник: Legion-Media

Боня надела черное прозрачное платье с открытой спиной и разрезами до бедер. Лиф наряда был украшен стразами. Стилисты сделали звезде гладкую прическу с выпущенной прядью на лбу. Также визажисты сделали знаменитости яркий макияж.

Напомним, в этом году Виктория Боня не смогла посетить Каннский кинофестиваль, так как совершала восхождение на Эверест.

82-й Венецианский международный кинофестиваль проходит с 27 августа по 6 сентября на острове Лидо. Какие фильмы представляют на фестивале и какие звезды выходят на красную дорожку — смотрите в нашем репортаже.