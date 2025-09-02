Дочь Орнеллы Мути планирует купить дом в Москве

Актриса, певица и модель Найке Ривелли в интервью «Известиям» рассказала, что намерена приобрести недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.
«Я хочу больше путешествовать по России. Может быть, мы купим здесь дом. Не знаю, возможно, в Санкт-Петербурге или Москве. Или вообще и там, и там», — сказала Ривелли.
По словам артистки, она хочет получить российское гражданство, потому что сама на половину русская. Найке утверждает, что ее прабабушка жила в Санкт-Петербурге. Сама певица не раз была в России в детстве и старается приезжать по сей день.
«Я была в России еще совсем-совсем маленькой, но помню эту поездку, как и все последующие. Люблю Россию, русских людей, русскую культуру и русскую еду. И вообще, я чувствую себя наполовину русской», — объяснила она.
