Дочь Орнеллы Мути планирует купить дом в Москве

По словам артистки, она также хочет получить российское гражданство
Орнелла Мути с дочерью Найке Ривелли
Актриса, певица и модель Найке Ривелли в интервью «Известиям» рассказала, что намерена приобрести недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.

«Я хочу больше путешествовать по России. Может быть, мы купим здесь дом. Не знаю, возможно, в Санкт-Петербурге или Москве. Или вообще и там, и там», — сказала Ривелли.

По словам артистки, она хочет получить российское гражданство, потому что сама на половину русская. Найке утверждает, что ее прабабушка жила в Санкт-Петербурге. Сама певица не раз была в России в детстве и старается приезжать по сей день.

«Я была в России еще совсем-совсем маленькой, но помню эту поездку, как и все последующие. Люблю Россию, русских людей, русскую культуру и русскую еду. И вообще, я чувствую себя наполовину русской», — объяснила она.