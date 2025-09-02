Ричмонд
Звезду «Эйфории» заподозрили в романе с музыкальным продюсером

Актриса Сидни Суини спровоцировала слухи о романе с продюсером Брауном
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини спровоцировала слухи о романе с музыкальным продюсером Скутером Брауном. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци засняли 27-летнюю знаменитость вместе с 44-летним Скутером Брауном в Венеции. Они гуляли по городу в компании модели Амели Трембле. Это произошло после свадьбы миллиардера Джеффа Безоса с Лорен Санчес в июне, однако видео появилось в TikTok только сейчас.

Издание The Star написало, что Скутер Браун рассказал самым близким о своих отношениях с Сидни Суини, но попросил их пока сохранить это в тайне. Сами знаменитости не комментировали слухи о романе.

В конце марта стало известно, что звезда приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

В мае актрису заподозрили в романе с экс-женихом артистки Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци заметили их на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club, которое прошло в Лас-Вегасе. Знаменитостей засняли, когда они обнимались на мероприятии. По информации журналистов, актриса и рэпер также разговаривали и смеялись. Там же Сидни Суини пообщалась с актером Патриком Шварценеггером.

Ранее Сидни Суини ответила на хейт мыла, сделанного с использованием воды из ее ванны.