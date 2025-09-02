Стало известно, как экс-супруг Джессики Альбы относится к ее молодому бойфренду

«Разница в возрасте не имеет большого значения. Джессика и Кэш считают, что в Голливуде это обычное дело, поэтому проблем нет. Они спокойно реагируют на новые отношения друг друга. Они рады друг за друга. Никакого негатива или обид», — заявил собеседник таблоида.