Стало известно, как экс-супруг Джессики Альбы относится к ее молодому бойфренду

Бывший муж актрисы Джессики Альбы, Кэш Уоррен, желает ей счастья с молодым возлюбленным Дэнни Рамиресом. Об этом сообщает издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера.
«Разница в возрасте не имеет большого значения. Джессика и Кэш считают, что в Голливуде это обычное дело, поэтому проблем нет. Они спокойно реагируют на новые отношения друг друга. Они рады друг за друга. Никакого негатива или обид», — заявил собеседник таблоида.
По словам источника, бывшие возлюбленные после развода остались друзьями. Инсайдер добавил, что они желают счастья друг другу.
В конце июля папарацци подловили 44-летнюю Джессику Альбу и ее 32-летнего возлюбленного Дэнни Рамиреса возле дома артиста в Лос-Анджелесе. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Знаменитости были одеты в спортивные штаны, кроссовки и кепки. Джессика Альба добавила к образу куртку, а ее бойфренд — футболку.
Сейчас Кэш Уоррен состоит в отношениях с с 25-летней моделью Ханой Сан Дорр.
