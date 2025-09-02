В мире кино редко что оставляют на волю случая: кастинги, десятки проб, сложные переговоры — все это привычная часть индустрии. Но есть много случаев, когда актеры получали свои роли неожиданно: иногда благодаря счастливой встрече, иногда из-за отказа других звезд, а порой — из-за чистой случайности. И именно эти роли меняли их карьеру навсегда. Вспоминаем восемь удивительных историй, когда судьба вмешалась в кастинг и подарила Голливуду культовые актерские образы.