В мире кино редко что оставляют на волю случая: кастинги, десятки проб, сложные переговоры — все это привычная часть индустрии. Но есть много случаев, когда актеры получали свои роли неожиданно: иногда благодаря счастливой встрече, иногда из-за отказа других звезд, а порой — из-за чистой случайности. И именно эти роли меняли их карьеру навсегда. Вспоминаем восемь удивительных историй, когда судьба вмешалась в кастинг и подарила Голливуду культовые актерские образы.
Харрисон Форд — «Звездные войны»
Будущий Хан Соло не планировал становиться частью космической саги. Харрисон Форд работал плотником и подрабатывал на съемках у Джорджа Лукаса, помогая читать реплики другим актерам на пробах. Режиссер настолько впечатлился его харизмой, что внезапно предложил ему самую яркую роль фильма.
Изначально студия вовсе не рассматривала Форда в числе кандидатов. Но его уверенная подача и легкий сарказм сделали персонажа живым и запоминающимся. Так случайная работа превратила начинающего актера в звезду мирового масштаба.
Дженнифер Лоуренс — «Голодные игры»
Будущая оскароносная актриса почти отказалась от участия в этом проекте. Лоуренс считала, что франшиза по подростковым романам может разрушить ее карьеру в серьезном кино. Лишь случайный разговор с друзьями убедил ее хотя бы попробовать себя на кастинге.
Результат оказался судьбоносным. Ее Китнисс Эвердин стала символом целого поколения, а сама актриса в одночасье проснулась суперзвездой. Иногда достаточно уступить уговорам — и жизнь меняется навсегда.
Джонни Депп — «Кошмар на улице Вязов»
Первая серьезная роль Деппа появилась в его жизни совсем неожиданно. Он пришел на кастинг с другом для поддержки, но внимание режиссера Уэса Крэйвена неожиданно остановилось именно на нем. Хотя Джонни даже не планировал пробоваться.
Этот эпизодический, но яркий образ стал трамплином для карьеры, которую в дальнейшем уже невозможно было остановить. Так Джонни Депп вошел в Голливуд буквально случайно — и навсегда в нем остался.
Сильвестр Сталлоне — «Рокки»
История о «Рокки» сегодня звучит как легенда. Сильвестр Сталлоне приходил на кастинг лишь в надежде получить маленькую роль. Но судьбоносная встреча с продюсерами заставила его показать собственный сценарий, написанный за три дня.
Студия хотела купить сценарий без его участия, но актер настоял: Рокки может сыграть только он. Это решение стало ключевым: случайная попытка превратила безработного актера в икону Голливуда.
Ума Турман — «Криминальное чтиво»
Будущая Миа Уоллес долго сомневалась, стоит ли соглашаться на участие в фильме Квентина Тарантино. Ей казалось, что сценарий слишком дерзкий и неоднозначный. Только настойчивые звонки режиссера в итоге убедили ее дать шанс проекту.
Роль изменила ее карьеру: после «Криминального чтива» Ума Турман стала одной из самых узнаваемых актрис 90-х. Иногда случайный поворот решает гораздо больше, чем десятки планов.
Крис Хемсворт — «Тор»
Австралийский актер едва не упустил роль своего главного героя. На первых пробах он выглядел слишком напряженным, и получил отказ. Но затем его младший брат Лиам пробовался на ту же роль, и тоже ее не получил. Кастинг-директор посчитал его слишком молодым, зато после этого вспомнил про Криса.
На втором прослушивании актер сумел расслабиться и показать именно то, что искала студия. Так случайная попытка «второго шанса» сделала Криса Хемсворта воплощением бога грома на экране.
Марго Робби — «Волк с Уолл-стрит»
На кастинге к Мартину Скорсезе актриса вовсе не планировала производить впечатление. В сцене, где нужно было поцеловать Леонардо ДиКаприо, она решила импровизировать и влепила ему пощечину. Жест был рискованным, но сработал: Скорсезе моментально утвердил ее.
Эта роль стала переломной. Из актрисы сериалов Марго Робби превратилась в голливудскую диву, а все из-за удачной импровизации.
Хью Джекман — «Люди Икс»
Роль Росомахи изначально предназначалась другому актеру — Дугу Скотту. Но плотный график съемок помешал ему участвовать в проекте, и создатели срочно искали замену. Так на кастинг позвали австралийца Хью Джекмана.
Он пришел в проект буквально в последний момент. И оказался тем самым «Х-меном», которого полюбили миллионы. Карьера Джекмана стартовала с простой замены, превратившейся в судьбоносный случай.