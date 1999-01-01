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Главные фильмы и сериалы 2025 года

Главные фильмы и сериалы 2025 года

Все о главных кинопроектах года, которые будут смотреть и обсуждать
СпискиОбзоры

Списки

Подборки самых интересных фильмов и сериалов 2025 года
Кадр из фильма «Супермен»
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Cамые ожидаемые фильмы 2025 года: топ-50 главных кинопремьер
Аутсорс
Статья
Самые ожидаемые сериалы 2025 года: список главных премьер
Красный шелк
Статья
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок февраля
Разделение
Статья
7 сериалов начала года, которые вы могли пропустить (и зря!)
Снова в деле
Статья
Возвращение Диаз и выживающий котик: мировые киноновинки января
Пророк
Статья
Главные российские фильмы 2025 года
Муфаса: Король Лев
Статья
От «Соника» до Шаламе в роли Дилана: обзор мировых киноновинок начала года

Обзоры

Уже просмотрено: читайте рецензии и смотрите обсуждения киноновинок
Статья-Видео
Уникальное для России кино? Обсуждаем «Последнего ронина» с Даниилом Воробьевым
Знакомство родителей
Статья
Бытовой хоррор с Хабенским: каким получился фильм «Знакомство родителей»
Злой город
Статья
Впечатляющее батальное полотно с неожиданным замыслом: каким получился «Злой город»
Кадр из фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Статья
Кино, снятое Джеком Воробьем: что не так с фильмом Джонни Деппа «Моди»
Кадр из фильма «Василий»
Статья
Редчайшая небывальщина: какой получилась комедия «Василий» с двумя Петровыми
Кадр из фильма «Холоп. Великолепный век»
Статья
Серкан Болат в «великолепном веке»: что не так с турецким «Холопом»
Кадр из фильма «Плохая девочка»
Статья
Провокация не сработала? В чем провинилась «Плохая девочка» с Кидман
Быть лучше: История Робби Уильямса
Статья
Обезьяна развлечет не всех. Что не так с байопиком Робби Уильямса «Быть лучше»?
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Статья
С лапками, но без фантазии: каким получился новый «Волшебник Изумрудного города»
Кадр из фильма «Мегалополис»
Статья
Напыщенная басня с угрюмым Драйвером. Каким получился нашумевший «Мегалополис»
Волшебник Изумрудного города PROсмотрено
Статья-Видео
Все вопросы к Волкову? Обсуждаем «Волшебника Изумрудного города» с режиссером фильма
Последний ронин
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Наш «Безумный Макс»? Почему «Последний ронин» может стать культовым фильмом