Самые ожидаемые российские фильмы 2025 года: список главных премьер

С каждым годом на экраны выходит все больше российских фильмов, впечатляющих размахом постановки и качеством графики, ярким визуалом и амбициозными планами по созданию новых отечественных киновселенных, по уровню зрелищности не уступающих Голливуду.
В 2025-м наше кино продолжит углубляться в славянский фольклор и обращаться к всенародно любимым старым сказкам. Уже на новогодних каникулах россияне увидят новую масштабную киносказку «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», которая станет первой из трех фильмов по мотивам произведений Александра Волкова. Конкуренцию фильму со Светланой Ходченковой составит новая часть богатырской франшизы «Финист. Первый богатырь», которая расскажет о самом сильном, ловком и красивом богатыре Белогорья. Среди других самых ожидаемых фильмов 2025 года, снятых в России в жанре фэнтези, — «Кракен» и «Горыныч» с Александром Петровым, «Легенды наших предков» с Александром Яценко, «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым.
В 2025 году выйдут новые фильмы о Великой Отечественной войне — «Война и музыка» с Павлом Прилучным, «В списках не значился» по роману Бориса Васильева, «Момент истины» по произведению Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Среди других самых ожидаемых фильмов года — «Пророк. История Александра Пушкина» и «Кончится лето» с Юрой Борисовым, «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, «Король и Шут. Навсегда».
О том, какие новые фильмы 2025 года понравятся всей семье, а также о любопытных новых драмах и триллерах рассказываем ниже.
В 2025 году выходит множество новых фильмов, смотреть которые будет интересно и взрослым, и детям. Идеальным вариантом для семейного просмотра станут такие фильмы, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Пальма 2», «Легенды наших предков», «Соловей против Муромца», «Горыныч».
Среди драм, которые выходят на экраны в 2025 году, стоит отметить ленту Надежды Михалковой о непростых взаимоотношениях матери и сына-подростка «Огненный мальчик» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой; детективную драму «Почтарь» с Александром Петровым; драматический мюзикл «Чучело» по повести Владимира Железникова с Кристиной Асмус и Кириллом Кяро. В списке любопытных новых триллеров 2025 года — фильм-победитель кинофестиваля «Маяк», сокрушительная кровавая одиссея двух братьев «Кончится лето»; «Пранкер» с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым; фантастическая лента «ON и она» с Юлией Пересильд.