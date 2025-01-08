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Самые ожидаемые российские фильмы 2025 года: список главных премьер

Богатыри и волшебники, легенды о предках и драконах, судьбы великих русских поэтов, ожившие мемы и целая россыпь кинозвезд. Все это богатство — в подборке самых ожидаемых российских фильмов 2025 года
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1
Финист. Первый богатырь
7163
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
163 уже оценили
Россия/2025/1 ч. 52 мин./6+
Расписание и билеты
3Трейлеры2Рецензии
История самого сильного, ловкого и красивого богатыря Белогорья — Финиста Ясного Сокола, который отправляется за новыми свершениями
2
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
5.5218
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
218 уже оценили
Россия/2025/1 ч. 44 мин./6+
Расписание и билеты
3Трейлеры2Рецензии
Элли и Тотошка попадают в волшебную страну, где знакомятся со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Семейное фэнтези со Светланой Ходченковой в роли Бастинды
3
Василий
Василий
7.178
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
78 уже оценили
Россия/2025/1 ч. 55 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры1Рецензия
Простой русский парень отправляется в Мексику, чтобы увидеться с братом-близнецом, и попадает в безумные приключения. Авантюрная комедия с мексиканским колоритом и сразу двумя Александрами Петровыми
4
Злой город
Злой город
6.7193
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
193 уже оценили
Россия/2025/1 ч. 50 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры3Рецензии
История легендарной защиты Козельска, противостоявшего войску хана Батыя в течение двух месяцев
5
Война и музыка
8.5235
оценок
Моя оценка
0
235 уже оценили
Россия/2025/2 ч. 5 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Музыка помогает трем друзьям выстоять в борьбе с врагом во время Великой Отечественной войны
6
ON и Она
Моя оценка
0
Россия/2025/1 ч. 30 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Юлия Пересильд становится заложницей искусственного интеллекта в фантастическом триллере
7
Пророк. История Александра Пушкина
Россия/2025/2 ч. 17 мин./12+
Расписание и билеты
3Трейлеры
Юра Борисов в роли великого русского поэта и писателя, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным
8
Красный шелк
Красный шелк
Россия/2025/12+
Расписание и билеты
3Трейлеры
Молодой красноармеец и бывший царский агент раскрывают шпионов в транссибирском экспрессе. Приключенческий боевик с Милошем Биковичем, Гошей Куценко и Еленой Подкаминской
9
Кончится лето
Кончится лето
IMDb6.8
Моя оценка
0
Россия/2024/1 ч. 58 мин./18+
Расписание и билеты
1Трейлер
Двое братьев пускаются в бега после того, как один отчаянный поступок запускает клубок непоправимых последствий. Мощная экшен-драма с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым
10
Роднина
Россия/2025/6+
2Трейлеры
Спортивная биографическая драма о жизненном пути советской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной
11
Дорогая, я больше не перезвоню
Россия/2025/12+
2Трейлеры
Трудоголик с синдромом отложенной жизни должен переосмыслить свои ценности, чтобы выйти из комы, — фантастическая комедия с Никитой Ефремовым
12
Ждун
Ждун
Россия/2025/6+
2Трейлеры
Оказавшийся на Земле инопланетянин Ждун помогает мальчику из Краснодарского края разобраться с трудностями — семейная комедия, основанная на знаменитом интернет-феномене
13
Пальма 2
Россия/2025/6+
2Трейлеры
Храбрая овчарка помогает маленькому медвежонку спастись от браконьеров и вернуться домой. Продолжение семейной приключенческой ленты с Виктором Добронравовым
14
Все, что тебя касается
Россия/2025/12+
1Трейлер
Приключенческое драмеди, развивающее истории, рассказанные в ранних клипах группы «Звери»
15
Кракен
Россия/2025
1Трейлер
Молодой командир Северного флота отправляется на поиски пропавшего подводного крейсера и сталкивается с морским чудовищем. Приключенческий экшен-фильм с Александром Петровым
16
Легенды наших предков
Россия/2025/6+
1Трейлер
Репортер и его дочь должны разгадать тайну, хранящуюся в далеком прошлом, — приключенческое фэнтези с Александром Яценко
17
Кадр из фильма «В списках не значился»
В списках не значился
Россия/2025/16+
1Трейлер
Экранизация одноименного романа Бориса Васильева о трагической судьбе молодого лейтенанта во время Великой Отечественной войны
18
Финал
Россия/2025
История победы российской сборной по волейболу, впервые в своей истории получившей олимпийское золото в Лондоне в 2012 году
19
Соловей против Муромца
Соловей против Муромца
Россия/2025/6+
1Трейлер
Приключенческое фэнтези о коварном Соловье-Разбойнике и великом богатыре Илье Муромце с Никитой Ефремовым и Владимиром Любимцевым
20
Батя 2. Дед
Батя 2. Дед
Россия/2025/12+
2Трейлеры
Евгений Цыганов воспитывает внука в сиквеле народной комедии о суровой отцовской любви
21
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
Россия/2025/6+
1Трейлер
История Юрия Тюкалова, двукратного олимпийского чемпиона, мастера спорта по академической гребле
22
Финник 2
Россия/2025/6+
1Трейлер
Продолжение истории о приключениях домового Финника и его друзей от создателей «Смешариков»
23
Александр Петров на съемках фильма «Горыныч»
Горыныч
Россия/2025/6+
Гигантское морское чудовище уносит пилота батискафа в старинный сказочный мир, населенный былинными персонажами. Фэнтези-комедия с Александром Петровым
24
Мажор в Дубае
Россия/2025/18+
Игорь Соколовский попадает в аферу международных мошенников в Дубае — третий полнометражный фильм, продолжающий популярный сериал «Мажор» с Павлом Прилучным
25
Авиатор
Россия/2025
Константин Хабенский и Александр Горбатов в экранизации романа Евгения Водолазкина о герое, который получает возможность прожить еще одну жизнь в иной реальности
26
Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»
Алиса в стране чудес
Россия/2025
15-летняя школьница Алиса попадает в удивительную Страну Чудес. Мюзикл, снятый на основе аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой
27
Кадр из фильма «Жемчуг»
Жемчуг
Россия, Индия/2025
В надежде укрепить свой брак супруги забирают из приюта девочку, вместе с которой отправляются в путешествие в Индию. Семейная драма от режиссера «Сказок Гофмана» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой
28
Король и Шут. Навсегда
Россия/2025/18+
Полнометражное продолжение панк-сказки про Горшка, Князя и Шута, которые должны остановить зловещего Некроманта
29
Кадр из фильма «Лермонтов»
Лермонтов
Россия/2025
История роковой дуэли, стоившей жизни Михаилу Лермонтову. Биографическая драма от Бакура Бакурадзе с Ильей Озолиным и Евгением Романцовым
30
Кадр из фильма «Момент истины»
Момент истины
Россия/2025
Историческая военная драма по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым
31
Кадр из фильма «Мужу привет»
Мужу привет
Россия/2025
Сотрудница ЗАГСа, чей муж находится в коме уже пять лет, встречает мужчину. Мелодрама о светлой любви с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым
32
Кадр из фильма «Огненный мальчик»
Огненный мальчик
Россия/2025
Драма о непростых отношениях матери и сына-подростка с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой
33
Максим Матвеев на съемках фильма «Пранкер»
Пранкер
Россия/2025
Максим Матвеев и Алексей Серебряков в триллере о пранках, которые заходят слишком далеко
34
Кадр из фильма «Сын мой»
Сын мой
Россия/2025/1 ч. 30 мин.
Совершив сделку с совестью ради денег, мать теряет собственного сына. Драма с Юлией Снигирь и Леоном Кемстачем
35
Кадр из фильма «Чучело»
Чучело
Россия/2025
Современная адаптация одноименной повести Владимира Железникова с Кристиной Асмус и Кириллом Кяро

Какие российские фильмы выйдут в 2025 году

С каждым годом на экраны выходит все больше российских фильмов, впечатляющих размахом постановки и качеством графики, ярким визуалом и амбициозными планами по созданию новых отечественных киновселенных, по уровню зрелищности не уступающих Голливуду.

В 2025-м наше кино продолжит углубляться в славянский фольклор и обращаться к всенародно любимым старым сказкам. Уже на новогодних каникулах россияне увидят новую масштабную киносказку «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», которая станет первой из трех фильмов по мотивам произведений Александра Волкова. Конкуренцию фильму со Светланой Ходченковой составит новая часть богатырской франшизы «Финист. Первый богатырь», которая расскажет о самом сильном, ловком и красивом богатыре Белогорья. Среди других самых ожидаемых фильмов 2025 года, снятых в России в жанре фэнтези, — «Кракен» и «Горыныч» с Александром Петровым, «Легенды наших предков» с Александром Яценко, «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым.

В 2025 году выйдут новые фильмы о Великой Отечественной войне — «Война и музыка» с Павлом Прилучным, «В списках не значился» по роману Бориса Васильева, «Момент истины» по произведению Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Среди других самых ожидаемых фильмов года — «Пророк. История Александра Пушкина» и «Кончится лето» с Юрой Борисовым, «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, «Король и Шут. Навсегда».

 

Вопросы и ответы

О том, какие новые фильмы 2025 года понравятся всей семье, а также о любопытных новых драмах и триллерах рассказываем ниже.

 

Какие российские фильмы 2025 года подойдут для просмотра всей семьей?

В 2025 году выходит множество новых фильмов, смотреть которые будет интересно и взрослым, и детям. Идеальным вариантом для семейного просмотра станут такие фильмы, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Пальма 2», «Легенды наших предков», «Соловей против Муромца», «Горыныч».

 

Какие российские драмы и триллеры со звездами стоит посмотреть в 2025 году?

Среди драм, которые выходят на экраны в 2025 году, стоит отметить ленту Надежды Михалковой о непростых взаимоотношениях матери и сына-подростка «Огненный мальчик» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой; детективную драму «Почтарь» с Александром Петровым; драматический мюзикл «Чучело» по повести Владимира Железникова с Кристиной Асмус и Кириллом Кяро. В списке любопытных новых триллеров 2025 года — фильм-победитель кинофестиваля «Маяк», сокрушительная кровавая одиссея двух братьев «Кончится лето»; «Пранкер» с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым; фантастическая лента «ON и она» с Юлией Пересильд.

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