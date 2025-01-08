Самые ожидаемые российские фильмы 2025 года: список главных премьер

3 Василий 7.1 78

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 78 уже оценили Россия / 2025 / 1 ч. 55 мин. / 12+ комедия Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Простой русский парень отправляется в Мексику, чтобы увидеться с братом-близнецом, и попадает в безумные приключения. Авантюрная комедия с мексиканским колоритом и сразу двумя Александрами Петровыми

9 Кончится лето IMDb6.8 Моя оценка 0 Россия / 2024 / 1 ч. 58 мин. / 18+ драма триллер Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Двое братьев пускаются в бега после того, как один отчаянный поступок запускает клубок непоправимых последствий. Мощная экшен-драма с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым