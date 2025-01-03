Самые ожидаемые фильмы 2025 года: от больших кинофраншиз до оригинальных историй

В 2025 году зрителей ждет новая волна возвращений, переосмыслений и продолжений — от новых фильмов Marvel и DC до диснеевской «Белоснежки», «Мира Юрского периода» и «Голого пистолета».

В России продолжают работать над отечественными киновселенными и масштабными франшизами. Так, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» со Светланой Ходченковой в роли Бастинды открывает целую сказочную трилогию, основанную на одноименном произведении, а фольклорная франшиза «Последний богатырь» пополнится историей Финиста Ясного Сокола. Кроме того, о былинных персонажах сняли еще одно семейное фэнтези — «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым в роли злодея.

Не останутся без продолжений и народные хиты «Пальма» (компанию овчарке теперь составит медвежонок) и «Батя» (в фильме «Батя 2. Дед» неузнаваемо загримированный Евгений Цыганов будет воспитывать внука). Восточной экзотики добавили во вселенную «Мажора» — в новом фильме герой Павла Прилучного отправится в Дубай, где его будут ждать очередные криминальные авантюры.

Есть среди других самых ожидаемых фильмов 2025 года и оригинальные истории. Роберт Паттинсон появится в фантастической комедии «Микки 17» от автора «Паразитов» Пон Джун-хо, Брэд Питт предстанет в образе гонщика «Формулы-1», Александр Петров сразится с морским чудищем в «Кракене», подружится с драконом в «Горыныче» и сыграет братьев-близнецов в «Василии», а Милли Бобби Браун и Крис Пратт отправятся в альтернативный 1997 год в ретрофутуристическом боевике от братьев Руссо.

Вопросы и ответы

Рассказываем о самых ожидаемых российских и зарубежных фильмах 2025 года.

Какие российские фильмы выйдут в 2025 году?

Помимо «Волшебника Изумрудного города», «Пальмы 2», «Василия» и других уже упомянутых новинок российского кино, в 2025 году зрители смогут оценить Юру Борисова в образе Пушкина в картине «Пророк. История Александра Пушкина», увлечься шпионским расследованием с Милошем Биковичем в «Красном шелке», увидеть экранизации «Авиатора» с Константином Хабенским и «Момент истины» по книге «В августе сорок четвертого» с Сергеем Безруковым. Среди других самых ожидаемых фильмов, снятых в России, — «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, «Король и Шут. Навсегда», «Лермонтов».

Какие зарубежные фильмы выйдут в 2025 году?

Киновселенная Marvel пополнится продолжением истории о Капитане Америке — в фильме «Капитан Америка: Новый мир» главным героем становится Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки; а также «Громовержцами» об отряде антигероев и суперзлодеев с Флоренс Пью, Дэвидом Харбором и Себастианом Стэном в главных ролях. Рене Зеллвегер вернется в четвертой части мелодрамы о Бриджит Джонс, Галь Гадот сыграет мачеху Белоснежки в игровой адаптации классического диснеевского мультфильма, к ряду экранизаций видеоигр примкнет Minecraft, Том Круз выполнит свою финальную невыполнимую миссию, мультфильм «Как приручить дракона» станет фильмом, а Дэнни Бойл вернется к своим зомби в ленте «28 лет спустя».