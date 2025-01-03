Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Подборки
15 сериалов
Главные сериалы зимы 2024-2025: 15 самых ожидаемых премьер
20 сериалов
Какие сериалы выйдут осенью 2024 года: 20 самых ожидаемых новинок
18 сериалов
Нетипичные: лучшие сериалы про аутизм
7 сериалов
Новые детективные сериалы, в которых действие происходит в СССР
21 сериал
Новенькие: отличные российские сериалы с молодыми актерами
20 фильмов
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок декабря
35 фильмов
Будьте здоровы! 35 тревожных фильмов про вирусы и эпидемии
65 фильмов
Депп в шоколаде, Робертс в пледе: 65 уютных фильмов для дождливой осени
20 фильмов
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок ноября
42 фильма
Невесты, ведьмы и русалки: 40 лучших российских хорроров
Кино MailПодборки

Самые ожидаемые фильмы 2025 года: список главных кинопремьер

От Бриджит Джонс до Супермена и Белоснежки, от «Аватара 3» до «Авиатора», от Майкла Джексона до Пушкина и турецкого «Холопа». Перед вами — самые ожидаемые фильмы 2025 года
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
IMDb6.0
Моя оценка
0
Россия/2025/1 ч. 44 мин./6+
Расписание и билеты
3Трейлеры1Рецензия
Элли и Тотошка попадают в волшебную страну, где знакомятся со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Семейное фэнтези со Светланой Ходченковой в роли Бастинды
2
Снова в деле
Снова в деле
США/2025/1 ч. 54 мин.
1Трейлер
Кэмерон Диаз и Джейми Фокс в роли бывших спецагентов ЦРУ, которые вынуждены вновь взяться за старое
3
Капитан Америка: Новый мир
США/2025
2Трейлеры
Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки заменяет Стива Роджерса на посту Капитана Америки. Продолжение киновселенной Marvel с Харрисоном Фордом в роли Красного Халка
4
Пророк. История Александра Пушкина
Пророк. История Александра Пушкина
Россия/2025/6+
2Трейлеры
Юра Борисов в роли великого русского поэта и писателя, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным
5
Бриджит Джонс 4: Без ума от мальчишки
Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки
США, Великобритания, Франция/2025
2Трейлеры
Бриджит Джонс становится матерью-одиночкой с двумя детьми и вновь пытается обрести любовь. Рене Зеллвегер и Хью Грант в четвертой части британской мелодрамы
6
Холоп. Великолепный век
Холоп. Великолепный век
Россия, Турция/2025/12+
2Трейлеры
Звезда «Постучись в мою дверь» становится холопом — российско-турецкий ремейк одной из самых кассовых российских комедий
7
Красный шелк
Красный шелк
Россия/2025/12+
2Трейлеры
Молодой красноармеец и бывший царский агент раскрывают шпионов в транссибирском экспрессе. Приключенческий боевик с Милошем Биковичем, Гошей Куценко и Еленой Подкаминской
8
Электрический штат
США/2025
2Трейлеры
Ретрофутуристический боевик братьев Руссо с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом в главных ролях
9
Белоснежка
Белоснежка
США, Германия/2025
2Трейлеры
Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в игровой адаптации диснеевской классики о прелестной юной принцессе, чьей красоте позавидовала сама королева
10
Пальма 2
Россия/2025/6+
2Трейлеры
Храбрая овчарка помогает маленькому медвежонку спастись от браконьеров и вернуться домой. Продолжение семейной приключенческой ленты с Виктором Добронравовым
11
Кадр из фильма «Момент истины»
Момент истины
Россия/2025
Историческая военная драма по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым
12
Minecraft в кино
США, Швеция/2025
4Трейлеры
Джейсон Момоа и Джек Блэк проявляют недюжинную креативность, чтобы выжить в странной кубической стране. Приключенческая комедия, основанная на популярной видеоигре
13
Евгений Цыганов на съемках фильма «Батя 2. Дед»
Батя 2. Дед
Россия/2025
1Трейлер
Евгений Цыганов воспитывает внука в сиквеле народной комедии о суровой отцовской любви
14
Кракен
Россия/2025
Молодой командир Северного флота отправляется на поиски пропавшего подводного крейсера и сталкивается с морским чудовищем. Приключенческий экшен-фильм с Александром Петровым
15
Микки 17
США, Великобритания/2025/2 ч. 19 мин.
2Трейлеры
Роберт Паттинсон бесконечно умирает и возрождается в фантастической комедии Пон Джун-хо о миссии по колонизации ледяной планеты
16
Громовержцы
Громовержцы
США/2025
2Трейлеры
Там, куда не зовут Мстителей, в борьбу вступает отряд антигероев и суперзлодеев — пятнадцатый фильм Пятой фазы киновселенной Marvel с Флоренс Пью, Дэвидом Харбором и Себастианом Стэном в главных ролях
17
Соловей против Муромца
Соловей против Муромца
Россия/2025/6+
1Трейлер
Приключенческое фэнтези о коварном Соловье-Разбойнике и великом богатыре Илье Муромце с Никитой Ефремовым и Владимиром Любимцевым
18
Большое, отважное, прекрасное путешествие
США/2025
Колин Фаррелл и Марго Робби отправляются в необычное путешествие в фэнтезийной драме Когонады
19
Миссия невыполнима: Финальная расплата
Миссия невыполнима: Финальная расплата
США, Великобритания/2025
2Трейлеры
Итан Хант должен уничтожить искусственный интеллект, угрожающий всему миру. Восьмая часть легендарной шпионской франшизы с Томом Крузом
20
Лило и Стич
Лило и Стич
США/2025
Игровой ремейк диснеевского мультфильма о приключениях гавайской девочки Лило и милого синего пришельца по имени Стич
21
Каратэ-пацан: Легенды
США/2025
1Трейлер
Джеки Чан и Ральф Маччио возвращаются в продолжении культовой ленты, в которой должны научить своего протеже смешению двух стилей боевых искусств
22
Балерина
Балерина
США/2025/18+
1Трейлер
Балерина-наемница мстит тем, кто лишил ее семьи. Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли
23
Как приручить дракона
Как приручить дракона
США/2025
2Трейлеры
Юный викинг обретает верного друга в лице дракона по имени Беззубик — игровая версия популярного мультфильма с Джерардом Батлером
24
28 лет спустя
28 лет спустя
США/2025
Мальчик и его мама отправляются в путь через леса, кишащие зомби, чтобы найти доктора. Продолжение культового зомби-хоррора от Дэнни Бойла
25
Формула-1
Формула-1
США/2025
1Трейлер
Брэд Питт в спортивной драме Джозефа Косински о гонщиках «Формулы-1», снимавшейся во время реальных Гран-при чемпионата
26
Мир Юрского периода: Возрождение
США/2025
Скарлетт Йоханссон и Махершала Али узнают шокирующую тайну, скрытую на тропическом острове. Четвертый фильм франшизы о динозаврах в современном мире
27
Супермен
Супермен
США/2025
1Трейлер
Перезапуск истории о непобедимом криптонце от Джеймса Ганна с Дэвидом Коренсветом, Рэйчел Броснахэн и Николасом Холтом
28
Я никогда не забуду, что вы сделали прошлым летом
США/2025
Продолжение культового слэшера девяностых, рассказывавшего о четырех друзьях, которые однажды ночью случайно сбили человека на дороге
29
Фантастическая четверка: Первые шаги
США/2025
Мистер Фантастик, Невидимая леди, Человек-факел и Существо возвращаются на экраны в новом воплощении
30
Голый пистолет
США/2025
Новая часть пародийной франшизы, в которой дело своего отца продолжает детектив Фрэнк Дребин-младший в исполнении Лиама Нисона
31
Чумовая пятница 2
США/2025
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан возвращаются к ролям матери и дочери, которые однажды поменялись телами
32
Кристиан Бэйл в фильме «Невеста»
Невеста
США/2025
Кристиан Бэйл, Джесси Бакли и Пенелопа Крус в романтическом хорроре Мэгги Джилленхол о женщине, которую воскресили как Невесту Франкенштейна
33
Майкл
США/2025
История поп-иконы XX века Майкла Джексона, последние годы жизни которого сопровождали шокирующие слухи
34
Кровельщик
США/2025
История Джеффри Манчестера — американского вора, жившего в магазине игрушек и грабившего «Макдоналдсы». Криминальная драма с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст
35
Мажор в Дубае
Россия/2025/18+
Игорь Соколовский попадает в аферу международных мошенников в Дубае — третий полнометражный фильм, продолжающий популярный сериал «Мажор» с Павлом Прилучным
36
Хищник: Пустоши
США/2025
Эль Фаннинг в новом фантастическом триллере о Хищниках — смертоносных инопланетных охотниках
37
Злая: Навсегда
США/2025/18+
Бросив вызов тоталитарному режиму Волшебника страны Оз, Эльфаба пытается разобраться в своей новой роли Злой Ведьмы Запада. Вторая часть мюзикла с Синтией Эриво и Арианой Гранде
38
Бегущий человек
США/2025
Отчаявшийся отец участвует в жестоком реалити-шоу, чтобы спасти свою дочь. Антиутопическая экшен-драма по роману Стивена Кинга с Гленом Пауэллом
39
Зверополис 2
США/2025
Сиквел мультфильма об обитателях Зверополиса — мегаполиса, населенного самыми разными животными
40
Аватар: Огонь и пепел
США/2025
Третья глава космической саги, в которой герои сталкиваются с «народом пепла»
41
Достать ножи 3: Проснись, мертвец
США/2025/18+
Харизматичный и невероятно стильный детектив Бенуа Бланк возвращается, чтобы расследовать очередное дело. Дэниэл Крэйг, Кэйли Спэни и Эндрю Скотт в третьем фильме франшизы Райана Джонсона
42
Авиатор
Россия/2025
Константин Хабенский и Александр Горбатов в экранизации романа Евгения Водолазкина о герое, который получает возможность прожить еще одну жизнь в иной реальности
43
Простая просьба 2
США/2025
Сиквел детективной истории о любопытной мамочке-блогере, расследовавшей исчезновение своей загадочной подруги, с Блейк Лайвли и Анной Кендрик
44
Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»
Алиса в стране чудес
Россия/2025
15-летняя школьница Алиса попадает в удивительную Страну Чудес. Мюзикл, снятый на основе аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой
45
Франкенштейн
США/2025
Джейкоб Элорди и Миа Гот в экранизации-переосмыслении знаменитого готического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо
46
Кадр из фильма «Острые козырьки»
Острые козырьки
Великобритания/2025
Криминальная драма, продолжающая историю членов банды «Острые козырьки» из одноименного сериала, с Киллианом Мерфи, Ребеккой Фергюсон и Барри Кеоганом
47
Король и Шут. Навсегда
Россия/2025/18+
Полнометражное продолжение панк-сказки про Горшка, Князя и Шута, которые должны остановить зловещего Некроманта
48
Трон 3: Арес
США/2025
Третья часть фантастической франшизы о кибервселенной, в которой живут виртуальные люди с реальными чувствами
49
Вне закона
США, Великобритания/2025/16+
Боевик Гая Ричи с Генри Кавиллом, Джейком Джилленхолом и Эйсой Гонсалес в главных ролях
50
Бугония
США, Южная Корея/2025
Научно-фантастическая комедия Йоргоса Лантимоса о парне, похитившем бизнесмена, которого принял за инопланетянина. В главных ролях — Эмма Стоун и Джесси Племонс

Самые ожидаемые фильмы 2025 года: от больших кинофраншиз до оригинальных историй

В 2025 году зрителей ждет новая волна возвращений, переосмыслений и продолжений — от новых фильмов Marvel и DC до диснеевской «Белоснежки», «Мира Юрского периода» и «Голого пистолета».

В России продолжают работать над отечественными киновселенными и масштабными франшизами. Так, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» со Светланой Ходченковой в роли Бастинды открывает целую сказочную трилогию, основанную на одноименном произведении, а фольклорная франшиза «Последний богатырь» пополнится историей Финиста Ясного Сокола. Кроме того, о былинных персонажах сняли еще одно семейное фэнтези — «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым в роли злодея.

Не останутся без продолжений и народные хиты «Пальма» (компанию овчарке теперь составит медвежонок) и «Батя» (в фильме «Батя 2. Дед» неузнаваемо загримированный Евгений Цыганов будет воспитывать внука). Восточной экзотики добавили во вселенную «Мажора» — в новом фильме герой Павла Прилучного отправится в Дубай, где его будут ждать очередные криминальные авантюры.

Есть среди других самых ожидаемых фильмов 2025 года и оригинальные истории. Роберт Паттинсон появится в фантастической комедии «Микки 17» от автора «Паразитов» Пон Джун-хо, Брэд Питт предстанет в образе гонщика «Формулы-1», Александр Петров сразится с морским чудищем в «Кракене», подружится с драконом в «Горыныче» и сыграет братьев-близнецов в «Василии», а Милли Бобби Браун и Крис Пратт отправятся в альтернативный 1997 год в ретрофутуристическом боевике от братьев Руссо.

 

Вопросы и ответы

Рассказываем о самых ожидаемых российских и зарубежных фильмах 2025 года.

 

Какие российские фильмы выйдут в 2025 году?

Помимо «Волшебника Изумрудного города», «Пальмы 2», «Василия» и других уже упомянутых новинок российского кино, в 2025 году зрители смогут оценить Юру Борисова в образе Пушкина в картине «Пророк. История Александра Пушкина», увлечься шпионским расследованием с Милошем Биковичем в «Красном шелке», увидеть экранизации «Авиатора» с Константином Хабенским и «Момент истины» по книге «В августе сорок четвертого» с Сергеем Безруковым. Среди других самых ожидаемых фильмов, снятых в России, — «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, «Король и Шут. Навсегда», «Лермонтов».

 

Какие зарубежные фильмы выйдут в 2025 году?

Киновселенная Marvel пополнится продолжением истории о Капитане Америке — в фильме «Капитан Америка: Новый мир» главным героем становится Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки; а также «Громовержцами» об отряде антигероев и суперзлодеев с Флоренс Пью, Дэвидом Харбором и Себастианом Стэном в главных ролях. Рене Зеллвегер вернется в четвертой части мелодрамы о Бриджит Джонс, Галь Гадот сыграет мачеху Белоснежки в игровой адаптации классического диснеевского мультфильма, к ряду экранизаций видеоигр примкнет Minecraft, Том Круз выполнит свою финальную невыполнимую миссию, мультфильм «Как приручить дракона» станет фильмом, а Дэнни Бойл вернется к своим зомби в ленте «28 лет спустя».

Другие подборки
72 фильма
Холоп, непослушник, квартет И: лучшие комедии для большой компании
35 сериалов
35 уютных сериалов на каникулы, чтобы отдохнуть и расслабиться
50 фильмов
Снежный ромком: 50 зимних комедий для отличного настроения
20 фильмов
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок января
50 фильмов
Без Шурика и бани: 50 альтернативных фильмов для новогодней ночи
50 фильмов
Праздник к нам приходит: все главные новогодние фильмы онлайн
40 фильмов
С песнями и танцами: зажигательные фильмы для праздничного настроения
20 телешоу
Лучшие шоу VK Видео: смотреть онлайн
11 фильмов
Авада кедавра: весь «Гарри Поттер» по порядку
12 фильмов
«Оливье», мандарины и чудеса: все «Елки» онлайн
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Горная невеста»
Горная невеста
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Что случилось осенью»
Что случилось осенью
Тизер (рус.суб.)
Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»
Артек. Большое путешествие: 1812
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Счастливчик Гилмор 2»
Счастливчик Гилмор 2
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Министерство Всего Хорошего»
Министерство Всего Хорошего
Трейлер
Кадр из фильма «Холоп. Великолепный век»
Холоп. Великолепный век
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Охотники за призраком»
Охотники за призраком
Трейлер
Кадр из сериала «Актерище»
Актерище
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (03.01.2025, пятница)
Завтра (04.01.2025, суббота)
05.01.2025 (воскресенье)
06.01.2025 (понедельник)
07.01.2025 (вторник)
08.01.2025 (среда)
09.01.2025 (четверг)
10.01.2025 (пятница)
11.01.2025 (суббота)
12.01.2025 (воскресенье)
13.01.2025 (понедельник)
14.01.2025 (вторник)
15.01.2025 (среда)
16.01.2025 (четверг)
17.01.2025 (пятница)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
MailО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь