1 Непослушники Россия / 2024 / 1 ч. 55 мин. / 6+ комедия семейный Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры Виктор Хориняк и Гоша Куценко берутся за перевоспитание четырех детдомовцев в третьей части комедии Владимира Котта

4 Бар «МоскваЧики» Россия / 2024 / 12+ комедия приключения Хочу посмотреть 1 Трейлер Три москвички покупают бар в Питере — комедия с Яной Кошкиной, Катей IOWA и Давой

8 Папа IMDb6.6 Моя оценка 0 США / 2023 / 1 ч. 40 мин. / 16+ драма комедия Хочу посмотреть 2 Трейлеры Роуд-муви о стендап-комике и его аутичном сыне с Бобби Каннавале, Робертом Де Ниро, Роуз Бирн и Вупи Голдберг

9 В поисках Адама IMDb8.4 Моя оценка 0 США / 2024 / 1 ч. 43 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Драма о подростке, который отправляется в путешествие через всю страну в надежде найти своего биологического отца