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Кино Mail.ruПодборки

Что смотреть в кино: новые фильмы июня 2024

Королевские страсти Джуда Лоу, душевное роуд-муви с Робертом Де Ниро, сюрная комедия из Канн и кинотур с Иванушками — радуемся началу лета и новой порции фильмов, которые ждут нас в кинотеатрах в июне
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1
Непослушники
Россия/2024/1 ч. 55 мин./6+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Виктор Хориняк и Гоша Куценко берутся за перевоспитание четырех детдомовцев в третьей части комедии Владимира Котта
2
Полночь с дьяволом
Полночь с дьяволом
IMDb7.1
Моя оценка
0
Австралия, ОАЭ/2023/1 ч. 33 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Фильм ужасов о хэллоуинском выпуске вечернего ток-шоу, которое пошло не по плану, когда на свободу вырвалось страшное зло
3
Асфальтовые джунгли
IMDb6.1
Моя оценка
0
США/2023/2 ч. /18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Тай Шеридан и Шон Пенн в истории о сотрудниках нью-йоркской неотложки, работающих среди ужасов большого города
4
Бар МоскваЧики
Бар «МоскваЧики»
Россия/2024/12+
1Трейлер
Три москвички покупают бар в Питере — комедия с Яной Кошкиной, Катей IOWA и Давой
5
Вторая жизнь Гарольда Фрая
IMDb6.8
Моя оценка
0
Великобритания/2023/1 ч. 48 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
История обычного человека, который на старости лет решил совершить хотя бы один значимый поступок в своей жизни
6
«Заклятье. Шепот ведьм»
Заклятье. Шепот ведьм
Россия/2024/1 ч. 35 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер
Детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — мистический фильм ужасов с Артуром Бесчастным и Марьяной Спивак
7
Игра королевы
IMDb6.5
Моя оценка
0
США, Великобритания/2023/2 ч. /18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Алисия Викандер в роли Екатерины Парр, шестой и последней жены короля Англии Генриха VIII
8
Папа
IMDb6.6
Моя оценка
0
США/2023/1 ч. 40 мин./16+
2Трейлеры
Роуд-муви о стендап-комике и его аутичном сыне с Бобби Каннавале, Робертом Де Ниро, Роуз Бирн и Вупи Голдберг
9
В поисках Адама
IMDb8.4
Моя оценка
0
США/2024/1 ч. 43 мин./16+
2Трейлеры
Драма о подростке, который отправляется в путешествие через всю страну в надежде найти своего биологического отца
10
Второй акт
Второй акт
IMDb6.7
Моя оценка
0
Франция/2024/1 ч. 16 мин./18+
Комедия о четырех людях, встречающихся в ресторане – каждый со своей целью. В главных ролях Леа Сейду и Луи Гаррель
11
Пришельцы
IMDb6.2
Моя оценка
0
Южная Корея/2022/2 ч. 22 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Фантастический боевик о человеке, который путешествует во времени и ловит инопланетных преступников, заточенных в человеческих телах
12
Тур с Иванушками
Россия/2024/1 ч. 30 мин./12+
Расписание и билеты
1Трейлер
Музыкальная комедия о трех подругах, которые едут в фанатский тур за «Иванушками International» по югу России
13
Бывший в помощь
Бывший в помощь
Россия/2024/16+
1Трейлер
Успешный и красивый Герман должен вернуть невесту, которая лишилась памяти, — романтическая комедия с Романом Курцыным, Вячеславом Чепурченко и Ириной Безрядновой
14
Горизонты: Часть 1
IMDb8.1
Моя оценка
0
США/2024/3 ч. 1 мин./18+
3Трейлеры
Вестерн Кевина Костнера о судьбе Дикого Запада времен Гражданской войны, исследующий ответ на вопрос — что на самом деле значит быть Соединенными Штатами Америки?
15
Клуб Зеро
Клуб Зеро
IMDb5.9
Моя оценка
0
Австрия, Германия, Дания, Катар, Великобритания, Франция/2023/1 ч. 50 мин.
Расписание и билеты
1Трейлер
Драматический триллер с Мией Васиковской об учительнице, чьи взаимоотношения с учениками приводят к непредсказуемым последствиям
16
Мой любимый чемпион
Мой любимый чемпион
Россия/2024/6+
2Трейлеры
Семейная приключенческая драма об удивительной дружбе 13-летней Саши и коня Джонатана
17
Только течет река
IMDb6.7
Моя оценка
0
Китай/2023/1 ч. 41 мин.
Расписание и билеты
1Трейлер
Следователь ведет дело о трех убийствах в маленькой китайской деревушке — детективная драма китайского режиссера Вэя Шуцзюня
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