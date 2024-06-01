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Что смотреть в кино: новые фильмы июня 2024
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1
Непослушники
Россия
/
2024
/
1 ч. 55 мин.
/
6+
комедия
семейный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Виктор Хориняк и Гоша Куценко берутся за перевоспитание четырех детдомовцев в третьей части комедии Владимира Котта
2
Полночь с дьяволом
IMDb
7.1
Моя оценка
0
Австралия
,
ОАЭ
/
2023
/
1 ч. 33 мин.
/
18+
ужасы
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Фильм ужасов о хэллоуинском выпуске вечернего ток-шоу, которое пошло не по плану, когда на свободу вырвалось страшное зло
3
Асфальтовые джунгли
IMDb
6.1
Моя оценка
0
США
/
2023
/
2 ч.
/
18+
драма
триллер
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Тай Шеридан и Шон Пенн в истории о сотрудниках нью-йоркской неотложки, работающих среди ужасов большого города
4
Бар «МоскваЧики»
Россия
/
2024
/
12+
комедия
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Три москвички покупают бар в Питере — комедия с Яной Кошкиной, Катей IOWA и Давой
5
Вторая жизнь Гарольда Фрая
IMDb
6.8
Моя оценка
0
Великобритания
/
2023
/
1 ч. 48 мин.
/
18+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История обычного человека, который на старости лет решил совершить хотя бы один значимый поступок в своей жизни
6
Заклятье. Шепот ведьм
Россия
/
2024
/
1 ч. 35 мин.
/
16+
триллер
ужасы
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — мистический фильм ужасов с Артуром Бесчастным и Марьяной Спивак
7
Игра королевы
IMDb
6.5
Моя оценка
0
США
,
Великобритания
/
2023
/
2 ч.
/
18+
драма
триллер
исторический
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Алисия Викандер в роли Екатерины Парр, шестой и последней жены короля Англии Генриха VIII
8
Папа
IMDb
6.6
Моя оценка
0
США
/
2023
/
1 ч. 40 мин.
/
16+
драма
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Роуд-муви о стендап-комике и его аутичном сыне с Бобби Каннавале, Робертом Де Ниро, Роуз Бирн и Вупи Голдберг
9
В поисках Адама
IMDb
8.4
Моя оценка
0
США
/
2024
/
1 ч. 43 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Драма о подростке, который отправляется в путешествие через всю страну в надежде найти своего биологического отца
10
Второй акт
IMDb
6.7
Моя оценка
0
Франция
/
2024
/
1 ч. 16 мин.
/
18+
комедия
Хочу посмотреть
Комедия о четырех людях, встречающихся в ресторане – каждый со своей целью. В главных ролях Леа Сейду и Луи Гаррель
11
Пришельцы
IMDb
6.2
Моя оценка
0
Южная Корея
/
2022
/
2 ч. 22 мин.
/
12+
боевик
приключения
фантастика
фэнтези
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Фантастический боевик о человеке, который путешествует во времени и ловит инопланетных преступников, заточенных в человеческих телах
12
Тур с Иванушками
Россия
/
2024
/
1 ч. 30 мин.
/
12+
комедия
музыкальный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Музыкальная комедия о трех подругах, которые едут в фанатский тур за «Иванушками International» по югу России
13
Бывший в помощь
Россия
/
2024
/
16+
мелодрама
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Успешный и красивый Герман должен вернуть невесту, которая лишилась памяти, — романтическая комедия с Романом Курцыным, Вячеславом Чепурченко и Ириной Безрядновой
14
Горизонты: Часть 1
IMDb
8.1
Моя оценка
0
США
/
2024
/
3 ч. 1 мин.
/
18+
драма
вестерн
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Вестерн Кевина Костнера о судьбе Дикого Запада времен Гражданской войны, исследующий ответ на вопрос — что на самом деле значит быть Соединенными Штатами Америки?
15
Клуб Зеро
IMDb
5.9
Моя оценка
0
Австрия
,
Германия
,
Дания
,
Катар
,
Великобритания
,
Франция
/
2023
/
1 ч. 50 мин.
драма
комедия
триллер
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драматический триллер с Мией Васиковской об учительнице, чьи взаимоотношения с учениками приводят к непредсказуемым последствиям
16
Мой любимый чемпион
Россия
/
2024
/
6+
драма
приключения
семейный
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Семейная приключенческая драма об удивительной дружбе 13-летней Саши и коня Джонатана
17
Только течет река
IMDb
6.7
Моя оценка
0
Китай
/
2023
/
1 ч. 41 мин.
драма
детектив
криминал
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Следователь ведет дело о трех убийствах в маленькой китайской деревушке — детективная драма китайского режиссера Вэя Шуцзюня
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