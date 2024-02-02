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Что смотреть в кино: новые фильмы февраля 2024
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Только те, которым я не поставил оценку
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1
Моя прекрасная свадьба
IMDb
5.4
Моя оценка
0
США
/
2024
/
1 ч. 40 мин.
/
18+
мелодрама
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Продолжение романтической истории Трэвиса и Эбби с Диланом Спроусом и звездой «Вышки» Вирджинией Гарднер в главных ролях
2
Конец Славы
Моя оценка
0
Россия
/
2024
/
1 ч. 35 мин.
/
16+
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Чтобы воскресить карьеру, актер решает похоронить себя заживо — комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли
3
Детка
IMDb
9.6
Моя оценка
0
Россия
/
2023
/
1 ч. 47 мин.
/
18+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Девушка приезжает к матери, которая когда-то бросила их с отцом ради карьеры, — драма с Марией Мацель и Викторией Исаковой
4
Я — медведь
Моя оценка
0
Россия
/
2024
/
1 ч. 45 мин.
/
6+
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Никита Кологривый и Агата Муцениеце заводят медвежонка, который привносит в жизнь семьи радость и хаос
5
Идеальные дни
IMDb
7.9
Моя оценка
0
Германия
,
Япония
/
2023
/
2 ч. 3 мин.
/
18+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Номинированная на «Оскар» драма Вима Вендерса о красоте повседневности в жизни простого уборщика туалетов из Токио
6
Правда
IMDb
8.9
Моя оценка
0
Россия
/
2023
/
1 ч. 36 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодой человек, ставший свидетелем трагического несчастного случая, вынужден скрывать правду, — детективная драма со звездой «ЮЗЗЗа» Кузьмой Котрелевым
7
Три мушкетера: Миледи
IMDb
6.7
Моя оценка
0
Франция
/
2023
/
1 ч. 54 мин.
/
12+
боевик
исторический
приключения
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Д’Артаньян вынужден объединиться с таинственной Миледи ради спасения похищенной Констанции — вторая часть экранизации приключенческого романа Александра Дюма с Евой Грин, Франсуа Сивилем и Венсаном Касселем
8
Элла и черный ягуар
Франция
/
2024
/
1 ч. 40 мин.
/
12+
комедия
приключения
семейный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Элла должна вернуться в джунгли, чтобы спасти лучшего друга — черного ягуара по кличке Хоуп
9
Лед 3
Россия
/
2024
/
2 ч. 9 мин.
/
6+
драма
мелодрама
мюзикл
спорт
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Надя выросла и мечтает стать фигуристкой, как мама, что категорически не нравится ее отцу, — финал спортивно-романтической франшизы с Александром Петровым
10
Рецепт любви
IMDb
7.5
Моя оценка
0
Франция
/
2023
/
2 ч. 14 мин.
/
18+
драма
мелодрама
исторический
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель в гастрономической мелодраме об отношениях двух поваров во Франции XIX века
11
Одна жизнь
IMDb
7.7
Моя оценка
0
Великобритания
/
2023
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
драма
биография
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История «британского Шиндлера» Николаса Уинтона, спасшего 669 детей из оккупированной Праги во время Второй мировой войны
12
Территория зла
IMDb
7.5
Моя оценка
0
США
/
2024
/
1 ч. 50 мин.
/
18+
триллер
боевик
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Во время смертельно опасной миссии единственным шансом на спасение героев оказывается беспилотник — экшен-триллер с Расселом Кроу и братьями Хемсвортами
13
Природа любви
IMDb
7.2
Моя оценка
0
Канада
,
Франция
/
2023
/
18+
драма
мелодрама
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
Чувственная романтическая комедия об отношениях простого парня и девушки из богатой семьи, премьера которой состоялась в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля
14
Один день в Стамбуле
Россия
/
2024
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Летняя комедия от Квартета И, в которой мужчины вновь делятся воспоминаниями и грустят о неизбежном — на этот раз в Стамбуле
15
Командир
Россия
/
2024
/
16+
драма
боевик
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История командира «Группы “Альфа”» Геннадия Зайцева, под руководством которого подразделение получило славу одной из самой выдающихся организаций по борьбе с терроризмом
16
Свет
Моя оценка
0
Россия
/
2023
/
1 ч. 48 мин.
/
12+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сотрудница социальной службы переосмысливает жизнь накануне своего 60-летия — драма с пронзительной ролью Елены Яковлевой
17
Прошлые жизни
IMDb
7.9
Моя оценка
0
США
/
2023
/
1 ч. 46 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Щемящая драма о чувстве, зародившемся в детстве и прошедшем через долгие годы и расстояния, — дебют режиссера Селин Сон с Гретой Ли и Тео Ю в главных ролях
18
Май декабрь
IMDb
6.9
Моя оценка
0
США
/
2023
/
1 ч. 53 мин.
/
18+
драма
мелодрама
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Драма Тодда Хейнса с Джулианной Мур и Натали Портман, основанная на реальной истории учительницы, которая вышла замуж за своего бывшего ученика
19
Долгожданный рассвет
IMDb
5.6
Моя оценка
0
Италия
/
2023
/
2 ч. 20 мин.
/
18+
драма
исторический
Хочу посмотреть
Молодая итальянка открывает для себя мир кино в 1950-х на известной студии «Чинечитта» — фильм-номинант на главный приз Венецианского кинофестиваля с Лили Джеймс и Уиллемом Дефо
20
По Фрейду
IMDb
6.3
Моя оценка
0
США
,
Великобритания
/
2023
/
1 ч. 48 мин.
/
18+
драма
биография
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Накануне Второй мировой войны Зигмунд Фрейд и Клайв Стейплз Льюис встречаются, чтобы обсудить вопрос о существовании Бога
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