3 Детка IMDb9.6 Моя оценка 0 Россия / 2023 / 1 ч. 47 мин. / 18+ драма Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Девушка приезжает к матери, которая когда-то бросила их с отцом ради карьеры, — драма с Марией Мацель и Викторией Исаковой

6 Правда IMDb8.9 Моя оценка 0 Россия / 2023 / 1 ч. 36 мин. / 18+ драма триллер детектив Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Молодой человек, ставший свидетелем трагического несчастного случая, вынужден скрывать правду, — детективная драма со звездой «ЮЗЗЗа» Кузьмой Котрелевым