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Кино Mail.ru
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Что смотреть в кино: новые фильмы октября 2023
Бондарчук летит вокруг света, Пересильд сидит на троне, а Прилучный выходит из себя — знакомимся с самыми любопытными новинками кино, которые можно посмотреть на больших экранах уже в октябре
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1
Повелитель ветра
Россия
/
2023
/
1 ч. 39 мин.
/
12+
драма
биография
приключения
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Приключенческая драма об 11-дневном кругосветном полете на воздушном шаре, который в 2016 году совершил всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов
2
Дурные деньги
IMDb
7.1
Моя оценка
0
США
/
2023
/
1 ч. 44 мин.
/
18+
драма
комедия
биография
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Экранизация бестселлера Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о событиях января 2021 года, когда интернет-пользователи решили проучить хедж-фонды
3
Гардемарины 1787. Мир
Россия
/
2023
/
2 ч.
/
12+
исторический
приключения
семейный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Гардемарины и их повзрослевшие дети должны разрубить узел международного заговора в четвертом фильме знаменитого киносериала
4
Первая любовь
Россия
/
2023
/
1 ч. 29 мин.
/
18+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Две коллеги становятся свидетельницами преступления в загородном санатории — драма Светланы Проскуриной с Игорем Верником и Мариной Брусникиной
5
Вася не в себе
Россия
/
2023
/
1 ч. 30 мин.
/
12+
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
Павел Прилучный просыпается в теле мигранта и познает все прелести жизни нелегального рабочего
6
Выжившая
США
/
2023
/
1 ч. 41 мин.
/
18+
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Юная Роуз противостоит голодным акулам, вооруженным убийцам и бушующей стихии
7
Иди ко мне, детка
IMDb
6.2
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2023
/
1 ч. 42 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Композитор, переживающий творческий кризис, обретает новое вдохновение после незабываемой ночи — комедийная драма с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй
8
Клетка ищет птицу
IMDb
6.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия
,
Франция
/
2023
/
1 ч. 27 мин.
/
12+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Юные чеченские девушки мечтают обрести свободу, но ее цена слишком высока — дебют выпускницы мастерской Александра Сокурова Малики Мусаевой
9
Молодой Папа
IMDb
4.7
Моя оценка
0
1 уже оценил
Германия
,
Италия
/
2022
/
1 ч. 44 мин.
/
18+
драма
биография
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История монаха Падре Пио — символа надежды для итальянского народа в тяжелый межвоенный период
10
Смешарики снимают кино
Россия
/
2023
/
50 мин.
/
6+
мультфильмы
семейный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Новые приключения находят Смешариков на съемках сборника короткометражных фильмов самых разных жанров
11
Анатомия падения
IMDb
7.9
Моя оценка
0
1 уже оценил
Франция
/
2023
/
2 ч. 30 мин.
/
18+
драма
триллер
криминал
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Победитель Каннского кинофестиваля-2023 — детективный триллер с Сандрой Хюллер о судебном процессе над писательницей, чей муж погиб при загадочных обстоятельствах
12
На Рубле без рубля
Россия
/
2023
/
1 ч. 45 мин.
/
12+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Брошенная жена бизнесмена и подопечные ее благотворительного проекта пытаются наладить свою жизнь в комедии с Екатериной Гусевой
13
Страсти по Матвею
Россия
/
2023
/
2 ч.
/
12+
драма
мелодрама
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодые звезды Денис Власенко и Валери Зоидова в трогательной истории любви молодого алтарника и дерзкой художницы
14
Телохранитель на фрилансе
США
/
2023
/
1 ч. 49 мин.
/
16+
комедия
боевик
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Диктатор, журналистка и ее телохранитель спасаются от военного переворота в джунглях — комедийный боевик с Джоном Синой и Элисон Бри
15
По щучьему велению
Россия
/
2023
/
1 ч. 55 мин.
/
6+
приключения
фэнтези
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Емеля пытается добиться руки царской дочери с помощью волшебной Щуки, перевоплотившейся в девушку Василису, — приключенческое фэнтези по мотивам русской народной сказки
16
Догмен
IMDb
6.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
,
Франция
/
2023
/
1 ч. 54 мин.
/
18+
драма
боевик
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Парень, пострадавший от человеческой жестокости, находит спасение в любви к собакам, чья преданность не знает границ, — боевик Люка Бессона с Калебом Лэндри Джонсом
17
Императрицы
Россия
/
2023
/
1 ч. 50 мин.
/
12+
документальный
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Юлия Пересильд в роли императрицы Елизаветы Петровны в документально-игровом фильме о первых правительницах Российской империи
18
Кошки-мышки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
,
Франция
/
2023
/
2 ч.
/
18+
драма
триллер
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Студентка встречается со взрослым мужчиной, который оказывается не тем, за кого себя выдает, — триллер по мотивам нашумевшего рассказа в The New Yorker
19
Крупный улов
IMDb
6.5
Моя оценка
0
США
/
2023
/
2 ч. 6 мин.
/
18+
драма
триллер
криминал
Хочу посмотреть
Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега в криминальной драме о семье, противостоящей бандитам
20
Отпуск в октябре
Россия
/
2023
/
1 ч. 52 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сновидческая сюрреалистическая драма Романа Михайлова с Марией Мацель в роли молодой актрисы на съемках загадочного кинопроекта
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