Лучшие фильмы про врачей в истории кино

Профессия врача — не только одна из самых важных, сложных и уважаемых в мире. В руках кинематографистов она оказывается настоящей сокровищницей для сюжетов, в которых врачебные будни превращаются в увлекательные, завораживающие, напряженные и драматические истории. Рассказываем о лучших фильмах, посвященных врачам и другим медицинским работникам, снятых в разных странах.

Лучшие российские фильмы про врачей

Личные и профессиональные драмы врачей нередко оказываются в центре внимания российского кино. Так, пронзительная трагикомедия о двух врачах в исполнении Александра Яценко и Ирины Горбачевой «Аритмия» (2017) стала одним лучших фильмов Бориса Хлебникова, соединившего производственную драму о скорой помощи и душераздирающую историю о распаде отношений.

В 2008 году Алексей Балабанов снял по «Запискам юного врача» Михаила Булгакова ленту «Морфий», в которой Леонид Бичевин сыграл молодого доктора-идеалиста, поддавшегося наркотической зависимости. В «Простых вещах» (2007) Алексея Попогребского рассказана история врача-анастезиолога, от безысходности согласившегося делать уколы вздорному старику-актеру.

Среди российских фильмов про врачей, снятых в последние годы, — прогремевший «Вызов» (2023) с Юлией Пересильд в роли торакального хирурга, отправившейся на МКС, чтобы провести сложнейшую операцию космонавту в условиях невесомости. В том же году на экраны вышла драма «Дыхание», посвященная подвигам российских врачей в самом начале пандемии коронавируса.

Лучшие зарубежные фильмы про врачей

В Голливуде также снято множество фильмов, рассказывающих вдохновляющие и проникновенные истории врачей. Например, биографическая драма «Пробуждение» (1990) подарила зрителям одну из лучших ролей Робина Уильямса, сыгравшего врача-ученого, применившего экспериментальное лекарство для парализованных пациентов. А трогательная мелодрама по роману Сомерсета Моэма «Разрисованная вуаль» (2006) заставила зрителей переживать за английского врача и его жену, отправившихся в китайскую провинцию, чтобы лечить больных холерой.

Истории эпидемий и тяжелейшей борьбы за человеческие жизни снимаются и в жанре триллера. «Заражение» (2011) с Джудом Лоу, Мэттом Дэймоном и Кейт Уинслет рассказывает о врачах, которые пытаются помешать распространению смертельного вируса. Герои «Эпидемии» с Дастином Хоффманом, Рене Руссо и Морганом Фриманом — военные эпидемиологи, которым нужно достать зараженную обезьянку, чтобы изготовить сыворотку против всепоглощающей болезни.

Лучшие советские фильмы про врачей

Среди знаменитых фильмов, снятых о врачах в СССР, — культовое «Собачье сердце» (1988) Владимира Бортко, «Дорогой мой человек» (1958) Иосифа Хейфица, «Медовый месяц» (1956) Надежды Кошеверовой.

Лента «Похождения зубного врача», ставшая дебютной для актера Андрея Мягкова, после ограниченного проката в 1965 году была положена на полку — цензура усмотрела в картине сатиру на советскую реальность. «Неоконченная повесть» (1955) рассказывала об опытной женщине-враче, которая пытается поставить на ноги парализованного пациента. Интересно, что сыгравшие героев Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая испытывали взаимную неприязнь, и все их диалоги снимали врозь.

Среди других советских фильмов про врачей — «Дети Дон-Кихота» (1965) с выдающейся ролью Анатолия Папанова, воплотившего образ врача-акушера с высокими моральными принципами. А малоизвестная медицинская драма «Степень риска» (1968) погружает в несколько дней из жизни заведующего кардиохирургическим отделением больницы, которому необходимо сделать сложный выбор.

Вопросы и ответы

О том, какие из фильмов о медицине сняты на основе реальных историй и почему кино о врачах так интересно смотреть, узнаете из нашего специального раздела.

Какие фильмы о врачах основаны на реальных событиях?

«Пробуждение» с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро снято по мемуарам американского невролога Оливера Сакса. Еще один фильм с Уильямсом «Целитель Адамс» также основан на истории реально существующего человека — врача и больничного клоуна Хантера Патча Адамса.

В основу южнокорейского медицинского триллера «Невидимый убийца» положена скандальная история, произошедшая на самом деле. Фильм рассказывает о докторе, узнавшем об ужасных последствиях деятельности крупной корпорации, по вине которой погибла его семья.

Что привлекает зрителей в фильмах про медицину?

Каждый день врачи спасают людей, рискуя своим здоровьем и жертвуя личной жизнью. Отражение этой сложной профессии на экране открывает зрителям множество любопытных деталей и подробностей, которыми наполнены будни больницы и ее обитателей, докторов и их пациентов.

Расследования редких медицинских случаев и заболеваний, конкуренция между врачами-коллегами, исследования экспериментальных препаратов, романтические связи между докторами и пациентами — кино о врачах дает зрителям шанс увидеть все закулисье из мира медицины, за которым скрываются обычные люди с понятными проблемами.