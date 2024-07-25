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Кино Mail.ruПодборки

50 лучших фильмов про врачей: От «Собачьего сердца» до «Аритмии»

Истории об отважных докторах и упрямых пациентах, медицинских подвигах и хитростях, экспериментальных лекарствах и невероятных исцелениях — в лучших фильмах про врачей во всей палитре этого нелегкого дела
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1
Собачье сердце
8.339620
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
39620 уже оценили
СССР/1988/2 ч. 16 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер8Рецензии
Черно-белая экранизация одноименного многострадального романа Михаила Булгакова о том, как простой дворовый Шарик стал советским гражданином
2
Пробуждение
8.14361
оценка
IMDb7.8
Моя оценка
0
4361 уже оценил
США/1990/2 ч. 1 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Несколько пациентов, находящихся в коме, приходят в себя от экспериментального лекарства — драма по реальным событиям с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро
3
Разрисованная вуаль
81393
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
1393 уже оценили
США, Канада, Китай/2006/2 ч. 5 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Английский врач и его жена едут в китайскую провинцию, чтобы лечить больных холерой, — трогательная мелодрама по роману Сомерсета Моэма
4
Аритмия
7.83289
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
3289 уже оценили
Россия/2017/1 ч. 56 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры10Рецензии
Трагикомедия Бориса Хлебникова с Александром Яценко и Ириной Горбачевой о молодой семье двух врачей, которые спасают жизни и пытаются разобраться в собственных чувствах во время кризиса отношений
5
Творение Господне
7.133
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
33 уже оценили
США/2004/1 ч. 50 мин.
Смотреть бесплатно
Биографическая медицинская драма с Аланом Рикманом о сотрудничестве двух великих хирургов Вивьена Томаса и Альфреда Блейлока
6
Дыхание
6.5126
оценок
IMDb5.4
Моя оценка
0
126 уже оценили
Россия/2023/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Драма о начале пандемии коронавируса с Ириной Горбачевой и Антоном Батыревым в главных ролях
7
Доктор
7.757
оценок
Моя оценка
0
57 уже оценили
Россия/2022/2 ч. /18+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер
Детский психиатр пытается достучаться до сердец своих юных пациентов — драма с Сергеем Пускепалисом, основанная на одноименном романе Марии Ануфриевой
8
Вызов
6.91588
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
1588 уже оценили
Россия/2023/2 ч. 44 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры8Рецензии
Юлия Пересильд отправляется на МКС, чтобы провести сложную операцию и спасти жизнь космонавту, в первом фильме, снятом в космосе
9
Невидимый убийца
6.326
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
26 уже оценили
Южная Корея/2022/1 ч. 48 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Основанный на реальных событиях медицинский триллер о докторе, который бросает вызов корпорации
10
Лекарь: Ученик Авиценны
7.76448
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
6448 уже оценили
Германия/2013/2 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры12Рецензии
История амбициозного молодого врача времен Средневековья, который хотел победить смерть
11
Целитель Адамс
7.6294
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
294 уже оценили
США/1998/1 ч. 55 мин./0+
1Трейлер
Робин Уильямс предстает в роли доброго доктора, который лечит пациентов при помощи смеха
12
Дорогой мой человек
7.98654
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
8654 уже оценили
СССР/1958/1 ч. 42 мин./0+
Смотреть за 1 р.
Военный врач оперирует сложную пациентку, которая оказывается его давней любовью
13
Английский пациент
7.68070
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
8070 уже оценили
США, Великобритания/1996/2 ч. 35 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Последние дни раненого английского пилота, который медленно угасает на фоне прекрасной итальянской весны
14
Большая афера
7.6587
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
587 уже оценили
Канада/2013/1 ч. 53 мин./16+
3Трейлеры1Рецензия
История жителей небольшой деревни, которые ищут врача, а когда находят его, пытаются уговорить того остаться у них навсегда
15
Хороший доктор
6.81787
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1787 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Доктор с больной спиной уговаривает доставщика пиццы ходить на вызовы вместо него
16
Доктор по вызову
IMDb6.0
Моя оценка
0
Италия/2021/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Итальянский ремейк комедии о враче скорой помощи, который находит себе замену в лице курьера
17
Афера доктора Нока
7.2413
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
413 уже оценили
Бельгия, Франция/2017/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Бывший карманник Нок, притворяющийся доктором, прибывает в маленький городок, чтобы заработать состояние не совсем честным путем
18
Не лечи меня
5.4174
оценки
IMDb5.4
Моя оценка
0
174 уже оценили
Россия/2021/1 ч. 28 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Иван Янковский в роли молодого хирурга, жизнь которого состоит из водоворота неудач
19
Без истерики!
7851
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
851 уже оценил
Германия, Великобритания, Франция/2011/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
История о том, как развивался феминизм, изобретался вибратор и появлялись льготники
20
Морфий
7.1742
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
742 уже оценили
Россия/2008/1 ч. 47 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Молодой доктор из уездного городка оказывается во власти зависимости — фильм Алексея Балабанова по рассказам Михаила Булгакова «Записки юного врача»
21
Барбара
IMDb7.2
Моя оценка
0
Германия/2012/1 ч. 45 мин.
1Трейлер1Рецензия
Врач из ГДР планирует побег в Данию, но привязывается к пациентам и своему коллеге
22
Неизвестная
5124
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
124 уже оценили
Бельгия, Франция/2016/1 ч. 46 мин./18+
2Трейлеры
Доктор пытается выяснить личность пациентки, которая умерла после того, как она отказала ей в лечении — драма братьев Дарденн с Адель Энель
23
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.
7.3713
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
713 уже оценили
США/1970/1 ч. 56 мин./12+
1Трейлер
Американская черная комедия о врачах полевого госпиталя во время Корейской войны 1950–1953 годов
24
Заражение
6.81095
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
1095 уже оценили
США, ОАЭ/2011/1 ч. 46 мин./12+
1Трейлер4Рецензии
Международная организация врачей пытается помешать распространению смертельного вируса – драматический триллер с Мэттом Дэймоном, Кейт Уинслет и Джудом Лоу
25
Эпидемия
7.1790
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
790 уже оценили
США/1995/2 ч. 7 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Чтобы изготовить сыворотку против всепоглощающей болезни, героям нужна кровь первого носителя вируса — зараженной обезьянки
26
Бумажный солдат
5.8450
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
450 уже оценили
Россия/2008/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
На Байконуре врач готовит советских космонавтов к первому полету в космос и переживает личную драму
27
Палата №6
6.8521
оценка
IMDb6.3
Моя оценка
0
521 уже оценил
Россия/2009/1 ч. 23 мин./16+
2Трейлеры1Рецензия
Главврач психбольницы настолько заинтересовался идеями пациента, что вскоре оказался на соседней койке
28
Опасный метод
6.5502
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
502 уже оценили
Германия, Канада, Великобритания, Швейцария/2011/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Самые знаменитые психиатры в истории очарованы своей проблемной пациенткой — драма Дэвида Кроненберга с Кирой Найтли, Майклом Фассбендером и Вигго Мортенсеном
29
Простые вещи
7.3295
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
295 уже оценили
Россия/2007/1 ч. 50 мин./12+
1Трейлер
Социальная драма Алексея Попогребского о непростых взаимоотношениях двух кардинально разных людей
30
Врач
6.1114
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
114 уже оценили
Россия/2016/1 ч. 26 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Гоша Куценко в роли врача-онколога пытается спасти свою первую любовь от страшной болезни
31
Большая афера в маленьком городе
IMDb6.0
Моя оценка
0
Италия/2016/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Эстет-доктор приезжает в альпийскую деревню и занимает единственную должность
32
Жизнь на повторе
IMDb6.4
Моя оценка
0
Франция/2018/1 ч. 40 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Лирическая комедия об успешном бизнесмене, который в трудную минуту ощутил свое одиночество и обрел друзей там, где меньше всего ожидал
33
Доктор «Т» и его женщины
694
оценки
IMDb4.7
Моя оценка
0
94 уже оценили
США, Германия/2000/2 ч. 2 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Ричард Гир и Хелен Хант в одном из последних фильмов Роберта Олтмена, остроумном ромкоме о мятежной жизни импозантного дамского угодника
34
Главное — не бояться!
7.41093
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
1093 уже оценили
США/2011/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Смешная и трогательная романтическая история, которая доказывает, что иногда смех — лучшее лекарство
35
Любовь от всех болезней
6.7578
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
578 уже оценили
Франция/2014/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
40-летний мужчина, у которого никогда не было постоянной девушки, с помощью своего друга пытается исправить ситуацию
36
Доктор Голливуд
6.993
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
93 уже оценили
США/1991/1 ч. 44 мин./16+
1Рецензия
Молодой пластический хирург меняет гламурный Лос-Анджелес на сельские трущобы
37
Этим утром в Нью-Йорке
6.3592
оценки
IMDb5.7
Моя оценка
0
592 уже оценили
США/2014/1 ч. 35 мин./12+
3Трейлеры1Рецензия
Женщина-врач по ошибке сообщает одному вредному пациенту, что ему осталось жить полтора часа
38
Правила виноделов
7.6393
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
393 уже оценили
США/1999/2 ч. 5 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Молодой человек, выросший в детском доме, открывает для себя неведомый новый мир — экранизация романа Джона Ирвинга с Тоби Магуайром и Шарлиз Терон
39
Гиппократ
IMDb6.8
Моя оценка
0
Франция/2014/1 ч. 42 мин./18+
Молодой интерн сталкивается с суровой больничной реальностью и понимает, что стать крутым врачом не так просто, как ему казалось
40
До костей
6.157
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
57 уже оценили
США/2017/1 ч. 47 мин.
1Трейлер
Медицинская драма о молодой художнице Эллен, чье эмоциональное опустошение оборачивается анорексией
41
Тихая дуэль
IMDb7.4
Моя оценка
0
Япония/1949/1 ч. 35 мин./16+
Молодой врач отчаянно сражается с поразившей его болезнью — фильм Акиры Куросавы по пьесе Кадзуо Кикуты
42
Последний король Шотландии
7.3649
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
649 уже оценили
Великобритания/2006/2 ч. 1 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Шотландский медик становится личным врачом диктатора — историческая драма с Джеймсом МакЭвоем и Форестом Уитакером
43
Живое доказательство
IMDb6.8
Моя оценка
0
США/2008/2 ч. 5 мин.
1Трейлер1Рецензия
История доктора Денниса Сламона, посвятившего свою жизнь поиску лекарства от рака груди
44
Смерть господина Лазареску
IMDb7.8
Моя оценка
0
Румыния/2005/2 ч. 30 мин./16+
1Трейлер
Фильм «румынской новой волны» о пенсионере, вынужденном провести ночь в карете скорой помощи
45
Защитник
7.1575
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
575 уже оценили
США, Австралия, Великобритания/2015/2 ч. 3 мин./16+
4Трейлеры
Уилл Смит берется за сохранение здоровья американских футболистов
46
Доктор
IMDb6.9
Моя оценка
0
США/1991/2 ч. 2 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
История доктора, страдающего отсутствием эмпатии к своим пациентам
47
Неоконченная повесть
7.61181
оценка
IMDb6.8
Моя оценка
0
1181 уже оценил
СССР/1955/1 ч. 40 мин./0+
Смотреть за 1 р.
2Рецензии
Талантливая женщина-врач пытается поставить на ноги парализованного пациента — советская драма с Сергеем Бондарчуком и Элиной Быстрицкой
48
Дети Дон-Кихота
7.61772
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
1772 уже оценили
СССР/1965/1 ч. 15 мин./0+
1Трейлер2Рецензии
Анатолий Папанов в драме о супругах-врачах, воспитывающих троих сыновей со своими мечтами и целями
49
Медовый месяц
7.22090
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
2090 уже оценили
СССР/1956/1 ч. 33 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
Молодая жена инженера устраивается врачом в крохотный медпункт рабочего поселка — советская комедия о том, как «строили светлое будущее»
50
Похождения зубного врача
6.5958
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
958 уже оценили
СССР/1965/1 ч. 22 мин./0+
1Рецензия
Молодой стоматолог поражает жителей провинциального городка тем, что умеет удалять зубы совершенно безболезненно
51
Степень риска
737
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
37 уже оценили
СССР/1968/1 ч. 35 мин./0+
Смотреть за 1 р.
Несколько дней из жизни заведующего кардиохирургическим отделением больницы

Лучшие фильмы про врачей в истории кино

Профессия врача — не только одна из самых важных, сложных и уважаемых в мире. В руках кинематографистов она оказывается настоящей сокровищницей для сюжетов, в которых врачебные будни превращаются в увлекательные, завораживающие, напряженные и драматические истории. Рассказываем о лучших фильмах, посвященных врачам и другим медицинским работникам, снятых в разных странах.

 

Лучшие российские фильмы про врачей

Личные и профессиональные драмы врачей нередко оказываются в центре внимания российского кино. Так, пронзительная трагикомедия о двух врачах в исполнении Александра Яценко и Ирины Горбачевой «Аритмия» (2017) стала одним лучших фильмов Бориса Хлебникова, соединившего производственную драму о скорой помощи и душераздирающую историю о распаде отношений.

В 2008 году Алексей Балабанов снял по «Запискам юного врача» Михаила Булгакова ленту «Морфий», в которой Леонид Бичевин сыграл молодого доктора-идеалиста, поддавшегося наркотической зависимости. В «Простых вещах» (2007) Алексея Попогребского рассказана история врача-анастезиолога, от безысходности согласившегося делать уколы вздорному старику-актеру.

Среди российских фильмов про врачей, снятых в последние годы, — прогремевший «Вызов» (2023) с Юлией Пересильд в роли торакального хирурга, отправившейся на МКС, чтобы провести сложнейшую операцию космонавту в условиях невесомости. В том же году на экраны вышла драма «Дыхание», посвященная подвигам российских врачей в самом начале пандемии коронавируса.

 

Лучшие зарубежные фильмы про врачей

В Голливуде также снято множество фильмов, рассказывающих вдохновляющие и проникновенные истории врачей. Например, биографическая драма «Пробуждение» (1990) подарила зрителям одну из лучших ролей Робина Уильямса, сыгравшего врача-ученого, применившего экспериментальное лекарство для парализованных пациентов. А трогательная мелодрама по роману Сомерсета Моэма «Разрисованная вуаль» (2006) заставила зрителей переживать за английского врача и его жену, отправившихся в китайскую провинцию, чтобы лечить больных холерой.

Истории эпидемий и тяжелейшей борьбы за человеческие жизни снимаются и в жанре триллера. «Заражение» (2011) с Джудом Лоу, Мэттом Дэймоном и Кейт Уинслет рассказывает о врачах, которые пытаются помешать распространению смертельного вируса. Герои «Эпидемии» с Дастином Хоффманом, Рене Руссо и Морганом Фриманом — военные эпидемиологи, которым нужно достать зараженную обезьянку, чтобы изготовить сыворотку против всепоглощающей болезни.

 

Лучшие советские фильмы про врачей

Среди знаменитых фильмов, снятых о врачах в СССР, — культовое «Собачье сердце» (1988) Владимира Бортко, «Дорогой мой человек» (1958) Иосифа Хейфица, «Медовый месяц» (1956) Надежды Кошеверовой.

Лента «Похождения зубного врача», ставшая дебютной для актера Андрея Мягкова, после ограниченного проката в 1965 году была положена на полку — цензура усмотрела в картине сатиру на советскую реальность. «Неоконченная повесть» (1955) рассказывала об опытной женщине-враче, которая пытается поставить на ноги парализованного пациента. Интересно, что сыгравшие героев Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая испытывали взаимную неприязнь, и все их диалоги снимали врозь.

Среди других советских фильмов про врачей — «Дети Дон-Кихота» (1965) с выдающейся ролью Анатолия Папанова, воплотившего образ врача-акушера с высокими моральными принципами. А малоизвестная медицинская драма «Степень риска» (1968) погружает в несколько дней из жизни заведующего кардиохирургическим отделением больницы, которому необходимо сделать сложный выбор.

 

Вопросы и ответы

О том, какие из фильмов о медицине сняты на основе реальных историй и почему кино о врачах так интересно смотреть, узнаете из нашего специального раздела.

 

Какие фильмы о врачах основаны на реальных событиях?

«Пробуждение» с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро снято по мемуарам американского невролога Оливера Сакса. Еще один фильм с Уильямсом «Целитель Адамс» также основан на истории реально существующего человека — врача и больничного клоуна Хантера Патча Адамса.

В основу южнокорейского медицинского триллера «Невидимый убийца» положена скандальная история, произошедшая на самом деле. Фильм рассказывает о докторе, узнавшем об ужасных последствиях деятельности крупной корпорации, по вине которой погибла его семья.

 

Что привлекает зрителей в фильмах про медицину?

Каждый день врачи спасают людей, рискуя своим здоровьем и жертвуя личной жизнью. Отражение этой сложной профессии на экране открывает зрителям множество любопытных деталей и подробностей, которыми наполнены будни больницы и ее обитателей, докторов и их пациентов.

Расследования редких медицинских случаев и заболеваний, конкуренция между врачами-коллегами, исследования экспериментальных препаратов, романтические связи между докторами и пациентами — кино о врачах дает зрителям шанс увидеть все закулисье из мира медицины, за которым скрываются обычные люди с понятными проблемами.

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Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
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