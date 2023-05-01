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Что смотреть в кино: самые ожидаемые фильмы мая 2023

Под шум первых майских гроз отправляемся в кинотеатры, где Хоакин Феникс путешествует по безумным фантазиям, Джеки Чан играет Джеки Чана, а Константин Крюков — легендарного Станиславского
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1
Все страхи Бо
IMDb7.3
Моя оценка
0
США, Канада/2023/2 ч. 59 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Хоакин Феникс отправляется навстречу приключениям из самых безумных фантазий — сюрреалистическая черная комедия с элементами хоррора от Ари Астера
2
Кунг-фу жеребец
IMDb7.3
Моя оценка
0
Китай/2023/2 ч. 6 мин./6+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Бывший каскадер и его верный конь становятся звездами соцсетей — комедия с Джеки Чаном в главной роли
3
Миссия «НЛО»
IMDb6.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
Швеция/2022/1 ч. 55 мин./12+
Расписание и билеты
1Трейлер
Уфологи помогают девушке в поисках отца, похищенного инопланетянами, и расследование приводит к удивительному открытию
4
Юра дворник
Россия/2023/12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Антон Кузнецов, Денис Власенко и Ида Галич в комедии, основанной на реальной истории об уфимском дворнике, который стал звездой
5
Помилование
Россия/2023/1 ч. 40 мин./12+
Расписание и билеты
Военная драма об одной маленькой ошибке, которая может стоить юному солдату жизни
6
14+ Продолжение
Россия/2023/2 ч. 13 мин./12+
Расписание и билеты
1Трейлер
Продолжение истории о подростковой любви, в котором повзрослевший герой Глеба Калюжного должен сделать важный выбор
7
Влюблен без памяти
IMDb6.3
Моя оценка
0
Бельгия, Франция/2022/1 ч. 27 мин./16+
1Трейлер
Две женщины борются за любимого мужчину, который не помнит ни одну из них
8
Мама мафия
IMDb5.6
Моя оценка
0
США, Италия, Великобритания/2023/1 ч. 41 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Простая американка оказывается во главе огромной мафиозной империи в Италии — криминальная комедия с Тони Коллетт и Моникой Беллуччи
9
Маскерад
Россия/2023/1 ч. 49 мин./16+
1Трейлер
Перенесенная в наши дни музыкальная мелодрама по мотивам произведений Михаила Лермонтова
10
Меньшее зло
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2022/1 ч. 34 мин./16+
Расписание и билеты
Четверо друзей отправляются на музыкальный фестиваль, где им предстоит разобраться в запутанных отношениях и принять важные решения
11
Страсти по Матвею
Россия/2023
Трогательная история любви молодого алтарника и дерзкой художницы в декорациях летних московских улиц
12
Убийца «Священный паук»
IMDb7.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия, Дания, Франция, Швеция/2022/1 ч. 56 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Основанная на реальных событиях история о семьянине, который решает «очистить» священный иранский город Мешхед от безнравственных и продажных уличных проституток
13
Большая или маленькая ложь
IMDb5.9
Моя оценка
0
5 уже оценили
США/2023/1 ч. 41 мин./16+
2Трейлеры
Необразованный работяга отправляется на литературный фестиваль под видом известного писателя — комедия с Майклом Шенноном и Кейт Хадсон
14
Мегалодон
IMDb5.8
Моя оценка
0
Доминика/2023/1 ч. 40 мин./16+
2Трейлеры
Семейная поездка в Мексику оборачивается кошмаром, когда из глубин моря восстает огромное древнее чудовище
15
Охота
IMDb6.7
Моя оценка
0
3 уже оценили
Южная Корея/2022/2 ч. 5 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Остросюжетный триллер о поисках северокорейского шпиона в рядах национальной разведки Южной Кореи в 1980-е годы — режиссерский дебют звезды «Игры в кальмара»
16
Парень с того света
IMDb5.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Великобритания/2022/1 ч. 31 мин./16+
2Трейлеры
Звезда франшизы «После» Хиро Файнс-Тиффин в черной комедии о сироте, который откапывает себе новую семью на местном кладбище
17
Хитровка. Знак четырех
Россия/2023/2 ч. 9 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Станиславский и Гиляровский погружаются в жизнь городского «дна» и расследуют убийство в приключенческом детективе Карена Шахназарова с Михаилом Пореченковым и Константином Крюковым в главных ролях
18
Беглец
США/2023/18+
2Трейлеры
Агенту ЦРУ и его переводчику нужно добраться до точки эвакуации в Кандагаре — боевик Рика Романа Во с Джерардом Батлером
19
Быть Сальвадором Дали
IMDb6.4
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Великобритания, Франция/2022/1 ч. 44 мин./18+
2Трейлеры
Молодой работник художественной галереи помогает самому эпатажному художнику на планете подготовиться к важной выставке
20
Непосредственно Каха. Другой фильм
Россия/2023/1 ч. 30 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер
У Кахи и Серго снова проблем выше крыши, вот только им уже не до смеха — ведь теперь это вопрос жизни и смерти
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