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Что смотреть в кино: самые ожидаемые фильмы мая 2023
Под шум первых майских гроз отправляемся в кинотеатры, где Хоакин Феникс путешествует по безумным фантазиям, Джеки Чан играет Джеки Чана, а Константин Крюков — легендарного Станиславского
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1
Все страхи Бо
IMDb
7.3
Моя оценка
0
США
,
Канада
/
2023
/
2 ч. 59 мин.
/
16+
драма
комедия
фантастика
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Хоакин Феникс отправляется навстречу приключениям из самых безумных фантазий — сюрреалистическая черная комедия с элементами хоррора от Ари Астера
2
Кунг-фу жеребец
IMDb
7.3
Моя оценка
0
Китай
/
2023
/
2 ч. 6 мин.
/
6+
драма
комедия
боевик
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Бывший каскадер и его верный конь становятся звездами соцсетей — комедия с Джеки Чаном в главной роли
3
Миссия «НЛО»
IMDb
6.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
Швеция
/
2022
/
1 ч. 55 мин.
/
12+
приключения
фантастика
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Уфологи помогают девушке в поисках отца, похищенного инопланетянами, и расследование приводит к удивительному открытию
4
Юра дворник
Россия
/
2023
/
12+
драма
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Антон Кузнецов, Денис Власенко и Ида Галич в комедии, основанной на реальной истории об уфимском дворнике, который стал звездой
5
Помилование
Россия
/
2023
/
1 ч. 40 мин.
/
12+
драма
военный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
Военная драма об одной маленькой ошибке, которая может стоить юному солдату жизни
6
14+ Продолжение
Россия
/
2023
/
2 ч. 13 мин.
/
12+
мелодрама
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Продолжение истории о подростковой любви, в котором повзрослевший герой Глеба Калюжного должен сделать важный выбор
7
Влюблен без памяти
IMDb
6.3
Моя оценка
0
Бельгия
,
Франция
/
2022
/
1 ч. 27 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Две женщины борются за любимого мужчину, который не помнит ни одну из них
8
Мама мафия
IMDb
5.6
Моя оценка
0
США
,
Италия
,
Великобритания
/
2023
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
комедия
боевик
криминал
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Простая американка оказывается во главе огромной мафиозной империи в Италии — криминальная комедия с Тони Коллетт и Моникой Беллуччи
9
Маскерад
Россия
/
2023
/
1 ч. 49 мин.
/
16+
драма
мелодрама
триллер
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Перенесенная в наши дни музыкальная мелодрама по мотивам произведений Михаила Лермонтова
10
Меньшее зло
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия
/
2022
/
1 ч. 34 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
Четверо друзей отправляются на музыкальный фестиваль, где им предстоит разобраться в запутанных отношениях и принять важные решения
11
Страсти по Матвею
Россия
/
2023
драма
комедия
Хочу посмотреть
Трогательная история любви молодого алтарника и дерзкой художницы в декорациях летних московских улиц
12
Убийца «Священный паук»
IMDb
7.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия
,
Дания
,
Франция
,
Швеция
/
2022
/
1 ч. 56 мин.
/
18+
драма
триллер
криминал
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Основанная на реальных событиях история о семьянине, который решает «очистить» священный иранский город Мешхед от безнравственных и продажных уличных проституток
13
Большая или маленькая ложь
IMDb
5.9
Моя оценка
0
5 уже оценили
США
/
2023
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Необразованный работяга отправляется на литературный фестиваль под видом известного писателя — комедия с Майклом Шенноном и Кейт Хадсон
14
Мегалодон
IMDb
5.8
Моя оценка
0
Доминика
/
2023
/
1 ч. 40 мин.
/
16+
триллер
ужасы
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Семейная поездка в Мексику оборачивается кошмаром, когда из глубин моря восстает огромное древнее чудовище
15
Охота
IMDb
6.7
Моя оценка
0
3 уже оценили
Южная Корея
/
2022
/
2 ч. 5 мин.
/
18+
триллер
боевик
детектив
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Остросюжетный триллер о поисках северокорейского шпиона в рядах национальной разведки Южной Кореи в 1980-е годы — режиссерский дебют звезды «Игры в кальмара»
16
Парень с того света
IMDb
5.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Великобритания
/
2022
/
1 ч. 31 мин.
/
16+
комедия
ужасы
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Звезда франшизы «После» Хиро Файнс-Тиффин в черной комедии о сироте, который откапывает себе новую семью на местном кладбище
17
Хитровка. Знак четырех
Россия
/
2023
/
2 ч. 9 мин.
/
12+
комедия
детектив
приключения
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Станиславский и Гиляровский погружаются в жизнь городского «дна» и расследуют убийство в приключенческом детективе Карена Шахназарова с Михаилом Пореченковым и Константином Крюковым в главных ролях
18
Беглец
США
/
2023
/
18+
триллер
боевик
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Агенту ЦРУ и его переводчику нужно добраться до точки эвакуации в Кандагаре — боевик Рика Романа Во с Джерардом Батлером
19
Быть Сальвадором Дали
IMDb
6.4
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
,
Великобритания
,
Франция
/
2022
/
1 ч. 44 мин.
/
18+
драма
биография
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Молодой работник художественной галереи помогает самому эпатажному художнику на планете подготовиться к важной выставке
20
Непосредственно Каха. Другой фильм
Россия
/
2023
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
комедия
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У Кахи и Серго снова проблем выше крыши, вот только им уже не до смеха — ведь теперь это вопрос жизни и смерти
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