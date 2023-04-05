31
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3 Трейлеры
Безжалостный викинг отправляется в Исландию, чтобы отомстить дяде за смерть отца, — эпическое фэнтези Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом
32
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Кукла-робот, предназначенная для того, чтобы стать лучшим другом ребенка, начинает жить собственной жизнью и преследовать личные цели
33
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177 уже оценили
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3 Трейлеры 5 Рецензии
Став хозяйкой Джинна, ученая загадывает ему желание с очень неожиданными последствиями — ироничное фэнтези от автора «Безумного Макса» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой
34
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1 Трейлер
Герметичный триллер об пожарном, который ищет пропавшую дочь в лабиринте одинаковых коридоров среди знакомых, но таких чужих людей
35
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2 Трейлеры 1 Рецензия
После смерти короля Т’Чаллы защита Ваканды ложится на плечи королевы Рамонды, М’Баку, Окойе и воительниц Дора Милаж
36
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2 Трейлеры 1 Рецензия
История съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории советского кино премию Американской киноакадемии
40
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4 Трейлеры 2 Рецензии
После смерти мужа девушка отправляется в маленький английский городок, где вместо покоя ее настигает страх, — эстетский сюрреалистический хоррор с Джесси Бакли
41
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2 Трейлеры
Комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа, который должен собрать информацию на мексиканского наркобарона
42
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2 Трейлеры
Не успев насладиться заслуженным отдыхом, Тор встречает нового врага в лице Горра Убийцы богов, жаждущего истребить все божества во вселенной
43
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2 Трейлеры 3 Рецензии
Сотрудница полиции предотвращает массшутинг, но оказывается в центре скандала — детективная драма с Кириллом Кяро и Юлией Александровой
44
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3 Трейлеры
Спин-офф комедийного супергеройского боевика «Шазам!» об антигерое вселенной DC
45
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3 Трейлеры 5 Рецензии
В недалеком будущем человечество адаптируется к жизни в синтетическом окружении, выходя за пределы своего естественного состояния, — Кристен Стюарт и Леа Сейду в новом боди-хорроре великого и ужасного Дэвида Кроненберга
47
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1 Трейлер 1 Рецензия
Идеальная жизнь успешного бизнесмена круто меняется, когда он не находит в себе смелость разобраться с пьяным соседом, — первая большая роль Антона Лапенко
48
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2 Трейлеры
Трагикомедия о женщине, всю жизнь посвятившей кому угодно, но только не себе, и решающей это изменить
49
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2 Трейлеры
Восемь женщин из меннонитской общины организуют тайную встречу, чтобы обсудить тяжелый, но важный вопрос
50
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3 Трейлеры
Кейт Бланшетт в роли Лидии Тар, первой женщины-дирижера крупнейшего немецкого оркестра
51
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2 Трейлеры 1 Рецензия
История ошеломительного восхождения на музыкальный Олимп короля рок-н-ролла Элвиса Пресли
52
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2 Трейлеры 2 Рецензии
Трагикомедия Мартина МакДоны о ссоре двух давних друзей с небольшого ирландского острова, разыгранная Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном
53
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2 Трейлеры 2 Рецензии
Экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка о поколении, которое погубила война
54
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Полуавтобиографическая драма Стивена Спилберга о магии кино, которое становится проводником в мир взросления
55
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Брендан Фрейзер возвращается на экраны в драме Даррена Аронофски об отчаявшемся учителе, который пытается воссоединиться со своей дочерью
56
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2 Трейлеры 1 Рецензия
История жизни Нормы Джин Бейкер и ее болезненному пути к статусу главного секс-символа Голливуда — Мэрилин Монро
57
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2 Трейлеры 2 Рецензии
В разгар пандемии Бенуа Бланк в числе других приглашенных оказывается на греческом острове, чтобы раскрыть убийство технологического магната
58
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2 Трейлеры
Два сотрудника кинотеатра на английском побережье лечат душу целительной силой кино и музыки — история любви на фоне турбулентного времени от Сэма Мендеса
59
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4 Трейлеры 2 Рецензии
История о непомерных амбициях и порочных излишествах, в которых погрязла богема Голливуда 1920-х, — четвертая картина Дэмьена Шазелла с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях
60
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1 Трейлер
Политическая драма о прокуроре Хулио Штрассере и адвокате Луисе Морено Окампо, бросивших вызов военной диктатуре Аргентины
61
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3 Трейлеры 1 Рецензия
Пиноккио мечтает стать настоящим ребенком, но чувствует, что не может заменить Джепетто его умершего сына, и уходит из дома навстречу приключениям
62
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4 Трейлеры 1 Рецензия
Кот в сапогах обнаруживает, что его страсть к приключениям не проходит даром, и из девяти жизней у него осталась всего одна
63
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1 Трейлер 1 Рецензия
Самый дорогой фильм в истории Болливуда — визуально потрясающий эпос о двух борцах за свободу Индии от британского владычества
64
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3 Трейлеры 1 Рецензия
Бен Фостер, Майкл Кейн и Тиль Швайгер в самом дорогом чешском кинопроекте всех времен, рассказывающем о Священной Римской империи, погруженной в кровавый хаос сражений за опустевший трон
65
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Пятеро наемных убийц оказываются в одном поезде и обнаруживают, что их задания связаны друг с другом
66
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2 Трейлеры 2 Рецензии
История британской операции по дезинформации высшего германского командования с использованием фальшивых документов и одного трупа
67
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2 Трейлеры 2 Рецензии
Кот-аферист путешествует по городам вместе с говорящими грызунами, «спасая» жителей от нашествия крыс, и однажды они попадают в очень загадочное место
68
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2 Трейлеры 2 Рецензии
Озорные братья и их мама отправляются в увлекательное путешествие к таинственным Синим горам, чтобы встретить Новый год с папой, — приключенческая сказка по рассказу Аркадия Гайдара
69
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2 Трейлеры
Мультфильм о школьнице, которая превращается в гигантскую красную панду всякий раз, когда волнуется
70
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111 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Трогательное роуд-муви с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым об отце и сыне, которые отправляются в путешествие через всю страну навстречу любви
71
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Продолжение истории английских аристократов Кроули и их слуг из имения Даунтон
72
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1 Трейлер 1 Рецензия
Бодрая авантюрная комедия о молодом человеке из Черкесска, который делает серию необычных ставок, — победитель кинофестиваля «Окно в Европу»
73
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Расследуя убийство мужчины, следователь влюбляется в главную подозреваемую — вдову убитого. Детективная мелодрама-неонуар от Пака Чхан-ука
74
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2 Трейлеры 2 Рецензии
Приквел к классической франшизе «Хищник», рассказывающий о первом появлении инопланетного чудовища на Земле
75
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1 Трейлер 1 Рецензия
Постхоррор с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым о молодой матери, которая прибегает к мистическому обряду, чтобы защититься от мужа-тирана
76