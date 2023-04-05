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Кино Mail.ruПодборки

100 лучших фильмов 2022 года: смотреть онлайн

Захватывающие истории и новые части культовых франшиз, яркие фильмы-события и маленькие шедевры, лауреаты «Оскара» и просто отличные кинокартины. В общем, смотрим все и сразу — в подборке лучших фильмов 2022
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Аватар: Путь воды
8180
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
180 уже оценили
США/2022/3 ч. 12 мин./12+
3Трейлеры4Рецензии
Долгожданный сиквел амбициозного проекта Джеймса Кэмерона о синекожих обитателях планеты Пандора
2
Все везде и сразу
6473
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
473 уже оценили
США/2022/2 ч. 20 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры4Рецензии
Невероятным образом женщина получает возможность прожить тысячи жизней, однако всем мультивселенным угрожает таинственная сущность
3
1941. Крылья над Берлином
6.9490
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
490 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 40 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры5Рецензии
Военная экшен-драма о подготовке первой бомбардировки Берлина самолетами ВВС Красной армии в августе 1941 года
4
Анчартед: На картах не значится
72157
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
2157 уже оценили
США/2022/1 ч. 55 мин./12+
3Трейлеры4Рецензии
Экранизация популярной видеоигры про отважного искателя приключений Нэйтана Дрейка с Томом Холландом в главной роли
5
Сердце пармы
6.8443
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
443 уже оценили
Россия/2022/2 ч. 40 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Масштабная экранизация одноименного романа Алексея Иванова о противостоянии Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками
6
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
6.9596
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
596 уже оценили
США/2022/2 ч. 6 мин./16+
3Трейлеры1Рецензия
Нарушив стабильность пространства временного континуума и открыв портал в мультивселенную, Стрэндж встречает врагов в лице Алой Ведьмы и... самого себя
7
Лулу и Бриггс
6.9651
оценка
IMDb6.5
Моя оценка
0
651 уже оценил
США/2022/1 ч. 30 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Режиссерский дебют Ченнинга Татума о солдате и его верной собаке, которые отправляются в путешествие по Тихоокеанскому побережью
8
Топ Ган: Мэверик
6.991
оценка
IMDb8.3
Моя оценка
0
91 уже оценил
США/2022/2 ч. 11 мин./16+
3Трейлеры1Рецензия
Том Круз возвращается к роли военного пилота Мэверика, которая сделала его суперзвездой
9
Непослушник
6.3584
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
584 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 50 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Когда очередной пранк заходит слишком далеко, блогер выдает себя за послушника монастыря, чтобы не сесть в тюрьму
10
Этерна. Часть первая
6.52187
оценок
Моя оценка
0
2187 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 20 мин./12+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры
Первая часть фэнтези-саги о мире под названием Кэртиана, созданном четырьмя богами тысячи лет назад
11
Вышка
7.1258
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
258 уже оценили
США/2022/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Адреналиновый триллер о двух девушках, решивших покорить 600-метровую радиомачту и застрявших наверху без еды, воды и связи
12
Падение Луны
6.42028
оценок
IMDb5.1
Моя оценка
0
2028 уже оценили
США, Канада, Китай/2022/2 ч. /16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры3Рецензии
Холли Берри отправляется на падающую Луну, чтобы спасти человечество, в фильме-катастрофе от мастера жанра Роланда Эммериха
13
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
6.92350
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
2350 уже оценили
США/2022/2 ч. 22 мин./12+
2Трейлеры
Альбус Дамблдор, Ньют Саламандер и команда волшебников должны остановить Грин-де-Вальда, планирующего захватить власть над миром
14
Молодой человек
6.2525
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
525 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 55 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры5Рецензии
Табаков, Козловский и Поперечный в комедии о молодом человеке, решившем завязать с честной и трудолюбивой жизнью, которая не принесла ему ничего, кроме разочарований
15
Морбиус
6.62383
оценки
IMDb5.2
Моя оценка
0
2383 уже оценили
США/2022/1 ч. 48 мин./16+
2Трейлеры
История одного из самых неоднозначных, притягательных и загадочных антигероев вселенной Marvel
16
Крик
6.1828
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
828 уже оценили
США/2022/1 ч. 54 мин./18+
3Трейлеры1Рецензия
Старым и новым героям предстоит узнать, кто скрывается за зловещей маской на этот раз, — перезагрузка культовой хоррор-франшизы с Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвидом Аркеттом
17
Выход
6.613
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
13 уже оценили
Россия, Великобритания/2022/22 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Номинированная на «Оскар» документальная короткометражка якутских режиссеров о плачевных последствиях глобального потепления
18
Мистер Нокаут
6.5453
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
453 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 57 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
История жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и Олимпийских игр
19
На ощупь
5.3263
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
263 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 30 мин./16+
1Трейлер3Рецензии
Дмитрий Нагиев в роли одинокого ослепшего отшельника, который пытается выжить в дремучем лесу
20
Соник 2 в кино
6.7346
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
346 уже оценили
США/2022/2 ч. 2 мин./6+
2Трейлеры
Новое противостояние Соника и доктора Роботника, который ищет изумруд, способный создавать и разрушать целые цивилизации
21
Смерть на Ниле
6.6449
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
449 уже оценили
США, Великобритания/2022/2 ч. 7 мин./16+
2Трейлеры2Рецензии
Знаменитый бельгийский сыщик Пуаро расследует череду загадочных убийств на борту роскошного круизного парохода
22
Солнце мое
814
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
14 уже оценили
США, Великобритания/2022/1 ч. 42 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры2Рецензии
Увенчанная наградами история взросления со звездой «Нормальных людей» Полом Мескалом, дебют шотландской постановщицы Шарлотты Уэллс
23
Одна
7.3400
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
400 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 48 мин./12+
2Трейлеры7Рецензии
Основанный на реальных событиях фильм-катастрофа о советской студентке, выжившей после падения самолета и очнувшейся в непроходимой тайге
24
Бэтмен
6.6393
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
393 уже оценили
США/2022/2 ч. 55 мин./16+
4Трейлеры
Роберт Паттинсон в роли загадочного защитника Готэма, который вершит возмездие во имя справедливости
25
Однажды в пустыне
6.8245
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
245 уже оценили
Россия/2022/2 ч. 1 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Военная драма о судьбе саперов в Сирии
26
Одиннадцать молчаливых мужчин
6.5249
оценок
IMDb5.2
Моя оценка
0
249 уже оценили
Россия/2022/2 ч. 1 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
История легендарной поездки советских футболистов в Великобританию в 1945 году
27
Проект «Адам»
6.9231
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
231 уже оценил
США/2022/1 ч. 46 мин.
2Трейлеры
Пилот космического корабля прилетает из будущего в прошлое, чтобы встретить 12-летнего себя, своего отца и через прошлое изменить и спасти мир будущего
28
Затерянный город
6.8223
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
223 уже оценили
США/2022/1 ч. 52 мин./16+
1Трейлер
Популярная писательница и модель с обложки ее книги спасаются от миллиардера-похитителя в самом сердце джунглей, ведущих к древним сокровищам
29
Аманат
5.8195
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
195 уже оценили
Россия/2022/2 ч. /12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Рассказ о любви сына Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века
30
Слон
6.8186
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
186 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 27 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Драматический триллер с Павлом Прилучным в роли отца, который должен как можно скорее привезти деньги на операцию для маленького сына
31
Варяг
6.3198
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
198 уже оценили
США, Великобритания/2022/2 ч. 16 мин./18+
3Трейлеры
Безжалостный викинг отправляется в Исландию, чтобы отомстить дяде за смерть отца, — эпическое фэнтези Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом
32
М3ГАН
8.720
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
20 уже оценили
США/2022/1 ч. 42 мин.
2Трейлеры1Рецензия
Кукла-робот, предназначенная для того, чтобы стать лучшим другом ребенка, начинает жить собственной жизнью и преследовать личные цели
33
Три тысячи лет желаний
6.8177
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
177 уже оценили
США/2022/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры5Рецензии
Став хозяйкой Джинна, ученая загадывает ему желание с очень неожиданными последствиями — ироничное фэнтези от автора «Безумного Макса» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой
34
Многоэтажка
6.5174
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
174 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Герметичный триллер об пожарном, который ищет пропавшую дочь в лабиринте одинаковых коридоров среди знакомых, но таких чужих людей
35
Черная Пантера: Ваканда навсегда
6.1150
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
150 уже оценили
США/2022/2 ч. 41 мин.
2Трейлеры1Рецензия
После смерти короля Т’Чаллы защита Ваканды ложится на плечи королевы Рамонды, М’Баку, Окойе и воительниц Дора Милаж
36
Первый Оскар
6.1131
оценка
IMDb5.5
Моя оценка
0
131 уже оценил
Россия/2022/1 ч. 54 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
История съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории советского кино премию Американской киноакадемии
37
Треугольник печали
6.6132
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
132 уже оценили
США, Великобритания, Франция, Швеция/2022/2 ч. 30 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Сатира на буржуазию от Рубена Эстлунда — «Золотая пальтовая ветвь» Каннского кинофестиваля-2022
38
Мира
6.4131
оценка
IMDb5.8
Моя оценка
0
131 уже оценил
Россия/2022/1 ч. 56 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
На Владивосток обрушивается метеоритный дождь, и 15-летняя героиня пытается спасти город с помощью своего отца-астронавта
39
Пропавшая
5.8129
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
129 уже оценили
США/2022/1 ч. 35 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Джерард Батлер отчаянно ищет бесследно пропавшую жену, пока подозрения не падают на него самого
40
Род мужской
5.7122
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
122 уже оценили
Великобритания/2022/1 ч. 40 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры2Рецензии
После смерти мужа девушка отправляется в маленький английский городок, где вместо покоя ее настигает страх, — эстетский сюрреалистический хоррор с Джесси Бакли
41
Невыносимая тяжесть огромного таланта
6.1136
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
136 уже оценили
США/2022/1 ч. 47 мин./16+
2Трейлеры
Комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа, который должен собрать информацию на мексиканского наркобарона
42
Тор: Любовь и гром
6.2126
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
126 уже оценили
США/2022/1 ч. 59 мин.
2Трейлеры
Не успев насладиться заслуженным отдыхом, Тор встречает нового врага в лице Горра Убийцы богов, жаждущего истребить все божества во вселенной
43
Дополнительный урок
6.5119
оценок
Моя оценка
0
119 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры3Рецензии
Сотрудница полиции предотвращает массшутинг, но оказывается в центре скандала — детективная драма с Кириллом Кяро и Юлией Александровой
44
Черный Адам
6.6122
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
122 уже оценили
США/2022/2 ч. 5 мин.
3Трейлеры
Спин-офф комедийного супергеройского боевика «Шазам!» об антигерое вселенной DC
45
Преступления будущего
5.2107
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
107 уже оценили
США/2022/1 ч. 47 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры5Рецензии
В недалеком будущем человечество адаптируется к жизни в синтетическом окружении, выходя за пределы своего естественного состояния, — Кристен Стюарт и Леа Сейду в новом боди-хорроре великого и ужасного Дэвида Кроненберга
46
Ника
697
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
97 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 33 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Щемящий портрет эпохи и поколения 1990-х с Елизаветой Янковской в роли поэтессы со сломанной судьбой
47
По-мужски
6.3101
оценка
IMDb6.4
Моя оценка
0
101 уже оценил
Россия/2022/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Идеальная жизнь успешного бизнесмена круто меняется, когда он не находит в себе смелость разобраться с пьяным соседом, — первая большая роль Антона Лапенко
48
Я буду жить
6.275
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
75 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 56 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Трагикомедия о женщине, всю жизнь посвятившей кому угодно, но только не себе, и решающей это изменить
49
Говорят женщины
IMDb6.9
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2022/1 ч. 44 мин.
2Трейлеры
Восемь женщин из меннонитской общины организуют тайную встречу, чтобы обсудить тяжелый, но важный вопрос
50
Тар
IMDb7.5
Моя оценка
0
3 уже оценили
США/2022/2 ч. 38 мин.
3Трейлеры
Кейт Бланшетт в роли Лидии Тар, первой женщины-дирижера крупнейшего немецкого оркестра
51
Элвис
7.327
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
27 уже оценили
США/2022/2 ч. 39 мин./12+
2Трейлеры1Рецензия
История ошеломительного восхождения на музыкальный Олимп короля рок-н-ролла Элвиса Пресли
52
Банши Инишерина
6.525
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
25 уже оценили
Ирландия/2022/1 ч. 49 мин.
2Трейлеры2Рецензии
Трагикомедия Мартина МакДоны о ссоре двух давних друзей с небольшого ирландского острова, разыгранная Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном
53
На Западном фронте без перемен
761
оценка
IMDb7.8
Моя оценка
0
61 уже оценил
США, Германия/2022/2 ч. 27 мин.
2Трейлеры2Рецензии
Экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка о поколении, которое погубила война
54
Фабельманы
7.319
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
19 уже оценили
США/2022/2 ч. 31 мин.
2Трейлеры1Рецензия
Полуавтобиографическая драма Стивена Спилберга о магии кино, которое становится проводником в мир взросления
55
Кит
6.219
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
19 уже оценили
США/2022/1 ч. 57 мин./18+
2Трейлеры1Рецензия
Брендан Фрейзер возвращается на экраны в драме Даррена Аронофски об отчаявшемся учителе, который пытается воссоединиться со своей дочерью
56
Блондинка
4.914
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
14 уже оценили
США/2022/2 ч. 46 мин./18+
2Трейлеры1Рецензия
История жизни Нормы Джин Бейкер и ее болезненному пути к статусу главного секс-символа Голливуда — Мэрилин Монро
57
Достать ножи: Стеклянная луковица
6.934
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
34 уже оценили
США/2022/2 ч. 19 мин./18+
2Трейлеры2Рецензии
В разгар пандемии Бенуа Бланк в числе других приглашенных оказывается на греческом острове, чтобы раскрыть убийство технологического магната
58
Империя света
IMDb6.6
Моя оценка
0
2 уже оценили
США, Великобритания/2022/1 ч. 59 мин.
2Трейлеры
Два сотрудника кинотеатра на английском побережье лечат душу целительной силой кино и музыки — история любви на фоне турбулентного времени от Сэма Мендеса
59
Вавилон
IMDb7.2
Моя оценка
0
10 уже оценили
США/2022/3 ч. 8 мин.
4Трейлеры2Рецензии
История о непомерных амбициях и порочных излишествах, в которых погрязла богема Голливуда 1920-х, — четвертая картина Дэмьена Шазелла с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях
60
Аргентина, 1985
IMDb7.6
Моя оценка
0
3 уже оценили
США, Аргентина/2022/2 ч. 20 мин.
1Трейлер
Политическая драма о прокуроре Хулио Штрассере и адвокате Луисе Морено Окампо, бросивших вызов военной диктатуре Аргентины
61
Пиноккио Гильермо дель Торо
IMDb7.6
Моя оценка
0
8 уже оценили
США, Франция/2022/1 ч. 57 мин./12+
3Трейлеры1Рецензия
Пиноккио мечтает стать настоящим ребенком, но чувствует, что не может заменить Джепетто его умершего сына, и уходит из дома навстречу приключениям
62
Кот в сапогах 2: Последнее желание
6.637
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
37 уже оценили
США/2022/1 ч. 40 мин.
4Трейлеры1Рецензия
Кот в сапогах обнаруживает, что его страсть к приключениям не проходит даром, и из девяти жизней у него осталась всего одна
63
RRR: Рядом ревет революция
6.254
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
54 уже оценили
Индия/2022/3 ч. 7 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Самый дорогой фильм в истории Болливуда — визуально потрясающий эпос о двух борцах за свободу Индии от британского владычества
64
Средневековье
5.668
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
68 уже оценили
Чешская Республика/2022/2 ч. 6 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Бен Фостер, Майкл Кейн и Тиль Швайгер в самом дорогом чешском кинопроекте всех времен, рассказывающем о Священной Римской империи, погруженной в кровавый хаос сражений за опустевший трон
65
Быстрее пули
7.968
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
68 уже оценили
США/2022/2 ч. 32 мин./16+
2Трейлеры1Рецензия
Пятеро наемных убийц оказываются в одном поезде и обнаруживают, что их задания связаны друг с другом
66
Операция «Мясной фарш»
6.469
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
69 уже оценили
США, Великобритания/2022/2 ч. 8 мин./16+
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2Трейлеры2Рецензии
История британской операции по дезинформации высшего германского командования с использованием фальшивых документов и одного трупа
67
Изумительный Морис
7.272
оценки
IMDb6.2
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0
72 уже оценили
США, Германия, Великобритания/2022/1 ч. 33 мин./6+
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2Трейлеры2Рецензии
Кот-аферист путешествует по городам вместе с говорящими грызунами, «спасая» жителей от нашествия крыс, и однажды они попадают в очень загадочное место
68
Чук и Гек. Большое приключение
5.762
оценки
IMDb4.8
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0
62 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 36 мин./6+
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2Трейлеры2Рецензии
Озорные братья и их мама отправляются в увлекательное путешествие к таинственным Синим горам, чтобы встретить Новый год с папой, — приключенческая сказка по рассказу Аркадия Гайдара
69
Я краснею
6.459
оценок
IMDb7.0
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0
59 уже оценили
США/2022/1 ч. 40 мин./6+
2Трейлеры
Мультфильм о школьнице, которая превращается в гигантскую красную панду всякий раз, когда волнуется
70
Далекие близкие
6.1111
оценок
IMDb6.5
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0
111 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 32 мин./12+
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1Трейлер1Рецензия
Трогательное роуд-муви с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым об отце и сыне, которые отправляются в путешествие через всю страну навстречу любви
71
Аббатство Даунтон 2
6.759
оценок
IMDb7.4
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0
59 уже оценили
Великобритания/2022/2 ч. 5 мин./12+
2Трейлеры1Рецензия
Продолжение истории английских аристократов Кроули и их слуг из имения Даунтон
72
Экспресс
5.544
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
44 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 20 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Бодрая авантюрная комедия о молодом человеке из Черкесска, который делает серию необычных ставок, — победитель кинофестиваля «Окно в Европу»
73
Решение уйти
6.944
оценки
IMDb7.3
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0
44 уже оценили
Южная Корея/2022/2 ч. 18 мин./16+
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2Трейлеры1Рецензия
Расследуя убийство мужчины, следователь влюбляется в главную подозреваемую — вдову убитого. Детективная мелодрама-неонуар от Пака Чхан-ука
74
Добыча
6.542
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
42 уже оценили
США/2022/1 ч. 39 мин.
2Трейлеры2Рецензии
Приквел к классической франшизе «Хищник», рассказывающий о первом появлении инопланетного чудовища на Земле
75
Сестры
6.241
оценка
IMDb5.5
Моя оценка
0
41 уже оценил
Россия/2022/1 ч. 50 мин./16+
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1Трейлер1Рецензия
Постхоррор с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым о молодой матери, которая прибегает к мистическому обряду, чтобы защититься от мужа-тирана
76