31 Варяг 6.3 198

оценок IMDb7.1 Моя оценка 0 198 уже оценили США, Великобритания / 2022 / 2 ч. 16 мин. / 18+ драма боевик исторический фэнтези Хочу посмотреть 3 Трейлеры Безжалостный викинг отправляется в Исландию, чтобы отомстить дяде за смерть отца, — эпическое фэнтези Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом

32 М3ГАН 8.7 20

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 20 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 42 мин. триллер ужасы фантастика Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Кукла-робот, предназначенная для того, чтобы стать лучшим другом ребенка, начинает жить собственной жизнью и преследовать личные цели

34 Многоэтажка 6.5 174

оценки IMDb6.7 Моя оценка 0 174 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 39 мин. / 16+ драма триллер Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Герметичный триллер об пожарном, который ищет пропавшую дочь в лабиринте одинаковых коридоров среди знакомых, но таких чужих людей

36 Первый Оскар 6.1 131

оценка IMDb5.5 Моя оценка 0 131 уже оценил Россия / 2022 / 1 ч. 54 мин. / 12+ драма военный исторический Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия История съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории советского кино премию Американской киноакадемии

38 Мира 6.4 131

оценка IMDb5.8 Моя оценка 0 131 уже оценил Россия / 2022 / 1 ч. 56 мин. / 12+ драма приключения фантастика Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия На Владивосток обрушивается метеоритный дождь, и 15-летняя героиня пытается спасти город с помощью своего отца-астронавта

39 Пропавшая 5.8 129

оценок IMDb5.6 Моя оценка 0 129 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 35 мин. / 16+ триллер боевик детектив Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Джерард Батлер отчаянно ищет бесследно пропавшую жену, пока подозрения не падают на него самого

40 Род мужской 5.7 122

оценки IMDb6.1 Моя оценка 0 122 уже оценили Великобритания / 2022 / 1 ч. 40 мин. / 18+ драма ужасы Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 4 Трейлеры 2 Рецензии После смерти мужа девушка отправляется в маленький английский городок, где вместо покоя ее настигает страх, — эстетский сюрреалистический хоррор с Джесси Бакли

41 Невыносимая тяжесть огромного таланта 6.1 136

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 136 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 47 мин. / 16+ комедия Хочу посмотреть 2 Трейлеры Комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа, который должен собрать информацию на мексиканского наркобарона

44 Черный Адам 6.6 122

оценки IMDb6.3 Моя оценка 0 122 уже оценили США / 2022 / 2 ч. 5 мин. боевик фантастика фэнтези Хочу посмотреть 3 Трейлеры Спин-офф комедийного супергеройского боевика «Шазам!» об антигерое вселенной DC

45 Преступления будущего 5.2 107

оценок IMDb5.9 Моя оценка 0 107 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 47 мин. / 18+ триллер фантастика Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры 5 Рецензии В недалеком будущем человечество адаптируется к жизни в синтетическом окружении, выходя за пределы своего естественного состояния, — Кристен Стюарт и Леа Сейду в новом боди-хорроре великого и ужасного Дэвида Кроненберга

46 Ника 6 97

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 97 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 33 мин. / 18+ драма биография Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Щемящий портрет эпохи и поколения 1990-х с Елизаветой Янковской в роли поэтессы со сломанной судьбой

47 По-мужски 6.3 101

оценка IMDb6.4 Моя оценка 0 101 уже оценил Россия / 2022 / 1 ч. 40 мин. / 16+ драма триллер Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Идеальная жизнь успешного бизнесмена круто меняется, когда он не находит в себе смелость разобраться с пьяным соседом, — первая большая роль Антона Лапенко

48 Я буду жить 6.2 75

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 75 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 56 мин. / 16+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Трагикомедия о женщине, всю жизнь посвятившей кому угодно, но только не себе, и решающей это изменить

49 Говорят женщины IMDb6.9 Моя оценка 0 1 уже оценил США / 2022 / 1 ч. 44 мин. драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Восемь женщин из меннонитской общины организуют тайную встречу, чтобы обсудить тяжелый, но важный вопрос

50 Тар IMDb7.5 Моя оценка 0 3 уже оценили США / 2022 / 2 ч. 38 мин. драма музыкальный Хочу посмотреть 3 Трейлеры Кейт Бланшетт в роли Лидии Тар, первой женщины-дирижера крупнейшего немецкого оркестра

51 Элвис 7.3 27

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 27 уже оценили США / 2022 / 2 ч. 39 мин. / 12+ драма биография музыкальный Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия История ошеломительного восхождения на музыкальный Олимп короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

52 Банши Инишерина 6.5 25

оценок IMDb7.7 Моя оценка 0 25 уже оценили Ирландия / 2022 / 1 ч. 49 мин. драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры 2 Рецензии Трагикомедия Мартина МакДоны о ссоре двух давних друзей с небольшого ирландского острова, разыгранная Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном

54 Фабельманы 7.3 19

оценок IMDb7.6 Моя оценка 0 19 уже оценили США / 2022 / 2 ч. 31 мин. драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Полуавтобиографическая драма Стивена Спилберга о магии кино, которое становится проводником в мир взросления

55 Кит 6.2 19

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 19 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 57 мин. / 18+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Брендан Фрейзер возвращается на экраны в драме Даррена Аронофски об отчаявшемся учителе, который пытается воссоединиться со своей дочерью

56 Блондинка 4.9 14

оценок IMDb5.5 Моя оценка 0 14 уже оценили США / 2022 / 2 ч. 46 мин. / 18+ драма биография Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия История жизни Нормы Джин Бейкер и ее болезненному пути к статусу главного секс-символа Голливуда — Мэрилин Монро

58 Империя света IMDb6.6 Моя оценка 0 2 уже оценили США, Великобритания / 2022 / 1 ч. 59 мин. драма мелодрама Хочу посмотреть 2 Трейлеры Два сотрудника кинотеатра на английском побережье лечат душу целительной силой кино и музыки — история любви на фоне турбулентного времени от Сэма Мендеса

59 Вавилон IMDb7.2 Моя оценка 0 10 уже оценили США / 2022 / 3 ч. 8 мин. драма комедия исторический Хочу посмотреть 4 Трейлеры 2 Рецензии История о непомерных амбициях и порочных излишествах, в которых погрязла богема Голливуда 1920-х, — четвертая картина Дэмьена Шазелла с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях

60 Аргентина, 1985 IMDb7.6 Моя оценка 0 3 уже оценили США, Аргентина / 2022 / 2 ч. 20 мин. драма Хочу посмотреть 1 Трейлер Политическая драма о прокуроре Хулио Штрассере и адвокате Луисе Морено Окампо, бросивших вызов военной диктатуре Аргентины

64 Средневековье 5.6 68

оценок IMDb5.9 Моя оценка 0 68 уже оценили Чешская Республика / 2022 / 2 ч. 6 мин. / 18+ драма боевик исторический Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры 1 Рецензия Бен Фостер, Майкл Кейн и Тиль Швайгер в самом дорогом чешском кинопроекте всех времен, рассказывающем о Священной Римской империи, погруженной в кровавый хаос сражений за опустевший трон

65 Быстрее пули 7.9 68

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 68 уже оценили США / 2022 / 2 ч. 32 мин. / 16+ триллер боевик Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Пятеро наемных убийц оказываются в одном поезде и обнаруживают, что их задания связаны друг с другом

69 Я краснею 6.4 59

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 59 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 40 мин. / 6+ комедия мультфильмы семейный фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры Мультфильм о школьнице, которая превращается в гигантскую красную панду всякий раз, когда волнуется

70 Далекие близкие 6.1 111

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 111 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 32 мин. / 12+ драма комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Трогательное роуд-муви с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым об отце и сыне, которые отправляются в путешествие через всю страну навстречу любви

71 Аббатство Даунтон 2 6.7 59

оценок IMDb7.4 Моя оценка 0 59 уже оценили Великобритания / 2022 / 2 ч. 5 мин. / 12+ драма мелодрама Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Продолжение истории английских аристократов Кроули и их слуг из имения Даунтон

74 Добыча 6.5 42

оценки IMDb7.1 Моя оценка 0 42 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 39 мин. драма триллер боевик ужасы фантастика Хочу посмотреть 2 Трейлеры 2 Рецензии Приквел к классической франшизе «Хищник», рассказывающий о первом появлении инопланетного чудовища на Земле

75 Сестры 6.2 41

оценка IMDb5.5 Моя оценка 0 41 уже оценил Россия / 2022 / 1 ч. 50 мин. / 16+ драма триллер ужасы Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Постхоррор с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым о молодой матери, которая прибегает к мистическому обряду, чтобы защититься от мужа-тирана