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Студия Pixar: все мультфильмы онлайн

Полный список полнометражных мультфильмов «Пиксар» — легендарной студии, обнаружившей, что у игрушек, роботов, рыб и тачек есть душа
Только те, которым я не поставил оценку
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1
История игрушек
7.65644
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
5644 уже оценили
США/1995/1 ч. 17 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Удивительная история о таинственной жизни игрушек, скрытой от человеческих глаз
2
Приключения Флика
7.3153
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
153 уже оценили
США/1998/1 ч. 35 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Компания трудяг-муравьев противостоит нахальной банде саранчи
3
История игрушек 2
7.51673
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
1673 уже оценили
США/1999/1 ч. 32 мин./0+
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1Трейлер1Рецензия
Продолжение анимационных приключений живых игрушек
4
Корпорация монстров
818154
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
18154 уже оценили
США/2001/1 ч. 32 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер21Рецензии
Культовый мультфильм о двух работниках фабрики страха, которые по роду своей деятельности должны пугать детей
5
В поисках Немо
7.810100
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
10100 уже оценили
США, Австралия/2003/1 ч. 40 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Рыбка по имени Марлин пытается освободить своего сына Немо, выловленного дайвером и помещенного в аквариум
6
Суперсемейка
7.7979
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
979 уже оценили
США/2004/1 ч. 55 мин./12+
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1Трейлер1Рецензия
Семья супергероев — мистер Исключительный, его жена Эластика и трое очаровательных супер-детишек — поселилась в пригороде после проблем с законом
7
Тачки
7.53163
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
3163 уже оценили
США/2006/1 ч. 57 мин./6+
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1Трейлер3Рецензии
Достойное продолжение "В поисках Немо", "Корпорации монстров" и "Истории игрушек" от студии Pixar
8
Рататуй
7.916213
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
16213 уже оценили
США/2007/1 ч. 51 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Деревенская крыса становится секретным шеф-поваром парижского ресторана
9
ВАЛЛ·И
8.231510
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
31510 уже оценили
США/2008/1 ч. 38 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер21Рецензии
Трогательный анимационный фильм, где роботы выглядят гораздо более человечными, чем люди будущего
10
Вверх
818982
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
18982 уже оценили
США/2009/1 ч. 36 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер8Рецензии
Трогательный мультфильм об одиноком пенсионере, потерявшем любимую жену, который обретает новое дыхание благодаря сотням воздушных шариков и небезразличному школьнику
11
История игрушек: Большой побег
7.73664
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
3664 уже оценили
США/2010/1 ч. 30 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Коробка с игрушками попадает в ясли и оказывается во власти коварного розового медведя
12
Тачки 2
71958
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
1958 уже оценили
США/2011/1 ч. 46 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Великолепный МакКуин продолжает радовать детей и умилять родителей
13
Храбрая сердцем
7.76485
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
6485 уже оценили
США/2012/1 ч. 33 мин./0+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры13Рецензии
Мультфильм студии Pixar о воинственной принцессе-феминистке
14
Университет монстров
7.612680
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
12680 уже оценили
США/2013/1 ч. 50 мин./6+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры15Рецензии
История юности Майка и Салли, которые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе
15
Головоломка
811658
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
11658 уже оценили
США/2015/1 ч. 34 мин./6+
Смотреть за 1 р.
7Трейлеры12Рецензии
Путешествие в неизведанный мир, о котором многие слышали, но никто не видел, — в глубины человеческого сознания
16
Хороший динозавр
7.8944
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
944 уже оценили
США/2015/1 ч. 33 мин./12+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры8Рецензии
Динозавры не вымерли, а эволюционировали в разумных существ и живут на Земле, а люди остались на весьма примитивной стадии развития
17
В поисках Дори
7.61379
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
1379 уже оценили
США/2016/1 ч. 43 мин./6+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры1Рецензия
Забавная голубая рыбка Дори и ее друзья Немо и Марлин возвращаются!
18
Тачки 3
7.5571
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
571 уже оценил
США/2017/1 ч. 49 мин./6+
Смотреть бесплатно
10Трейлеры3Рецензии
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!
19
Тайна Коко
8.31262
оценки
IMDb8.4
Моя оценка
0
1262 уже оценили
США/2017/1 ч. 49 мин./12+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры4Рецензии
Неожиданно всплывшая семейная тайна приводит к самому невероятному воссоединению, которое только может быть у родственников
20
Суперсемейка 2
7.6531
оценка
IMDb7.6
Моя оценка
0
531 уже оценил
США/2018/1 ч. 58 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Новые приключения суперсемейки, в которых выясняется, что присматривать за маленьким ребенком со сверхспособностями куда сложнее, чем спасать мир
21
История игрушек 4
7.4345
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
345 уже оценили
США/2019/1 ч. 40 мин./6+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры1Рецензия
Четвертая часть легендарного творения Pixar
22
Вперед
7.6327
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
327 уже оценили
США/2020/1 ч. 54 мин./6+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры1Рецензия
Красочная сказка от Pixar об эльфах-подростках, которые отправляются в путешествие на поиски магии
23
Душа
8432
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
432 уже оценили
США/2020/1 ч. 40 мин./6+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры4Рецензии
Нью-Йоркский пианист переносится в удивительное место, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю
24
Лука
7.7135
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
135 уже оценили
США/2021/1 ч. 35 мин./6+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
История о дружбе и приключениях двух мальчишек, разворачивающаяся на фоне живописной итальянский Ривьеры
25
Я краснею
США/2022/6+
2Трейлеры
Мультфильм о школьнице, которая превращается в гигантскую красную панду всякий раз, когда волнуется
26
Базз Лайтер
США/2022/6+
2Трейлеры
История молодого летчика-испытателя Базза Лайтера, ставшего тем самым космическим рейнджером, каким его знают сегодня
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