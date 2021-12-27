Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Облако
Combo
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
<!-- /rb/2803?brandsafety=0 --><!-- //rb/2803?brandsafety=0 -->
<!-- /rb/4983?brandsafety=0 --><!-- //rb/4983?brandsafety=0 -->
s
s
Наверх
Подборки
30 сериалов
Время приключений! Захватывающие сериалы для тех, кто заскучал
11 сериалов
«Мосгаз» и не только: новые российские сериалы-детективы онлайн
20 сериалов
Вам здесь не рады: сериалы про жуткие дома и их обитателей
12 сериалов
«Игра в кальмара» и еще 11 похожих сериалов про жестокие игры
25 сериалов
Восточные страсти: 25 жарких турецких сериалов про любовь
40 фильмов
Затерянные во льдах: 40 завораживающих снежных триллеров
40 фильмов
Вкусное кино: 40 самых аппетитных фильмов про еду
15 фильмов
Что-то необычное: 15 новых мультфильмов, которые стоит увидеть
40 фильмов
Обманчивый мир: 40 фильмов, в которых все не то, чем кажется
12 фильмов
Мечтать не вредно? 12 хорроров о желаниях, обернувшихся кошмаром
Кино Mail.ru
Подборки
Студия Pixar: все мультфильмы онлайн
Полный список полнометражных мультфильмов «Пиксар» — легендарной студии, обнаружившей, что у игрушек, роботов, рыб и тачек есть душа
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Порядку
Рейтингу
Количеству голосов
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все
подборки фильмов
и
подборки сериалов
1
История игрушек
7.6
5644
оценки
IMDb
8.3
Моя оценка
0
5644 уже оценили
США
/
1995
/
1 ч. 17 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Удивительная история о таинственной жизни игрушек, скрытой от человеческих глаз
2
Приключения Флика
7.3
153
оценки
IMDb
7.2
Моя оценка
0
153 уже оценили
США
/
1998
/
1 ч. 35 мин.
/
0+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Компания трудяг-муравьев противостоит нахальной банде саранчи
3
История игрушек 2
7.5
1673
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
1673 уже оценили
США
/
1999
/
1 ч. 32 мин.
/
0+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Продолжение анимационных приключений живых игрушек
4
Корпорация монстров
8
18154
оценки
IMDb
8.1
Моя оценка
0
18154 уже оценили
США
/
2001
/
1 ч. 32 мин.
/
0+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
21
Рецензии
Культовый мультфильм о двух работниках фабрики страха, которые по роду своей деятельности должны пугать детей
5
В поисках Немо
7.8
10100
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
10100 уже оценили
США
,
Австралия
/
2003
/
1 ч. 40 мин.
/
0+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Рыбка по имени Марлин пытается освободить своего сына Немо, выловленного дайвером и помещенного в аквариум
6
Суперсемейка
7.7
979
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
979 уже оценили
США
/
2004
/
1 ч. 55 мин.
/
12+
боевик
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Семья супергероев — мистер Исключительный, его жена Эластика и трое очаровательных супер-детишек — поселилась в пригороде после проблем с законом
7
Тачки
7.5
3163
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
3163 уже оценили
США
/
2006
/
1 ч. 57 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
спорт
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Достойное продолжение "В поисках Немо", "Корпорации монстров" и "Истории игрушек" от студии Pixar
8
Рататуй
7.9
16213
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
16213 уже оценили
США
/
2007
/
1 ч. 51 мин.
/
0+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Деревенская крыса становится секретным шеф-поваром парижского ресторана
9
ВАЛЛ·И
8.2
31510
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
31510 уже оценили
США
/
2008
/
1 ч. 38 мин.
/
0+
мультфильмы
приключения
семейный
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
21
Рецензии
Трогательный анимационный фильм, где роботы выглядят гораздо более человечными, чем люди будущего
10
Вверх
8
18982
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
18982 уже оценили
США
/
2009
/
1 ч. 36 мин.
/
0+
драма
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
8
Рецензии
Трогательный мультфильм об одиноком пенсионере, потерявшем любимую жену, который обретает новое дыхание благодаря сотням воздушных шариков и небезразличному школьнику
11
История игрушек: Большой побег
7.7
3664
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
3664 уже оценили
США
/
2010
/
1 ч. 30 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Коробка с игрушками попадает в ясли и оказывается во власти коварного розового медведя
12
Тачки 2
7
1958
оценок
IMDb
6.1
Моя оценка
0
1958 уже оценили
США
/
2011
/
1 ч. 46 мин.
/
0+
комедия
боевик
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Великолепный МакКуин продолжает радовать детей и умилять родителей
13
Храбрая сердцем
7.7
6485
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
6485 уже оценили
США
/
2012
/
1 ч. 33 мин.
/
0+
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
13
Рецензии
Мультфильм студии Pixar о воинственной принцессе-феминистке
14
Университет монстров
7.6
12680
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
12680 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 50 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
15
Рецензии
История юности Майка и Салли, которые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе
15
Головоломка
8
11658
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
11658 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч. 34 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
семейный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
12
Рецензии
Путешествие в неизведанный мир, о котором многие слышали, но никто не видел, — в глубины человеческого сознания
16
Хороший динозавр
7.8
944
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
944 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч. 33 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
8
Рецензии
Динозавры не вымерли, а эволюционировали в разумных существ и живут на Земле, а люди остались на весьма примитивной стадии развития
17
В поисках Дори
7.6
1379
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
1379 уже оценили
США
/
2016
/
1 ч. 43 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
1
Рецензия
Забавная голубая рыбка Дори и ее друзья Немо и Марлин возвращаются!
18
Тачки 3
7.5
571
оценка
IMDb
6.7
Моя оценка
0
571 уже оценил
США
/
2017
/
1 ч. 49 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
спорт
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
10
Трейлеры
3
Рецензии
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!
19
Тайна Коко
8.3
1262
оценки
IMDb
8.4
Моя оценка
0
1262 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 49 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
мюзикл
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
4
Рецензии
Неожиданно всплывшая семейная тайна приводит к самому невероятному воссоединению, которое только может быть у родственников
20
Суперсемейка 2
7.6
531
оценка
IMDb
7.6
Моя оценка
0
531 уже оценил
США
/
2018
/
1 ч. 58 мин.
/
6+
боевик
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Новые приключения суперсемейки, в которых выясняется, что присматривать за маленьким ребенком со сверхспособностями куда сложнее, чем спасать мир
21
История игрушек 4
7.4
345
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
345 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 40 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
1
Рецензия
Четвертая часть легендарного творения Pixar
22
Вперед
7.6
327
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
327 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 54 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
Красочная сказка от Pixar об эльфах-подростках, которые отправляются в путешествие на поиски магии
23
Душа
8
432
оценки
IMDb
8.1
Моя оценка
0
432 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 40 мин.
/
6+
мультфильмы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
4
Рецензии
Нью-Йоркский пианист переносится в удивительное место, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю
24
Лука
7.7
135
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
135 уже оценили
США
/
2021
/
1 ч. 35 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
История о дружбе и приключениях двух мальчишек, разворачивающаяся на фоне живописной итальянский Ривьеры
25
Я краснею
США
/
2022
/
6+
комедия
мультфильмы
семейный
фэнтези
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Мультфильм о школьнице, которая превращается в гигантскую красную панду всякий раз, когда волнуется
26
Базз Лайтер
США
/
2022
/
6+
мультфильмы
приключения
семейный
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История молодого летчика-испытателя Базза Лайтера, ставшего тем самым космическим рейнджером, каким его знают сегодня
Другие подборки
30 фильмов
Реальная любовь: 30 уютных рождественских мелодрам
50 сериалов
Пока все дома: сериалы, которые можно смотреть всей семьей
40 фильмов
Затерянные во льдах: 40 завораживающих снежных триллеров
20 сериалов
Стриптизеры и вампиры: комедийные сериалы, чтобы расслабиться
40 фильмов
Вкусное кино: 40 самых аппетитных фильмов про еду
20 сериалов
Такая разная любовь: нетипичные сериалы про отношения
15 фильмов
Что-то необычное: 15 новых мультфильмов, которые стоит увидеть
20 сериалов
Лекарство от хандры: сериалы про обаятельных врачей
40 фильмов
Обманчивый мир: 40 фильмов, в которых все не то, чем кажется
20 сериалов
Вирус, рэп и Кэрри Брэдшоу: 20 главных сериалов зимы
Новые трейлеры
Код 355
Дублированный трейлер №2
Жажда золота
Дублированный трейлер
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
Трейлер
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер №2
Взбудораженные
Тизер (англ.)
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Дублированный тизер-трейлер
Сваты
Трейлер
Смерть на Ниле
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
Рекомендуем посмотреть
Фильмы
Сериалы
Расписание фильма
«
»
Список
На карте
Сегодня
Весь день
Утро
День
Вечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
Скрыть
Показать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.345798" data-id="345798" data-brandsafety="0"></div>
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
Мобильная версия
Редакция
Условия использования материалов
Помощь
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.674812" data-id="674812" data-brandsafety="0"></div>