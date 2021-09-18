2 Букшоп 6.1 90

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 90 уже оценили Германия, Испания, Великобритания / 2017 / 1 ч. 53 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Молодая вдова решает заняться тем, о чем мечтала всю жизнь и, вопреки мнению общества, открывает книжный магазин

6 Патерсон 6.4 384

оценки IMDb7.4 Моя оценка 0 384 уже оценили США, Германия, Франция / 2016 / 1 ч. 58 мин. / 18+ драма мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 4 Трейлеры История о тихом счастье и гармонии в жизни водителя автобуса, который в свободное время облачает красоту повседневности в стихи

7 План Мэгги 5.9 33

оценки IMDb6.2 Моя оценка 0 33 уже оценили США / 2015 / 1 ч. 32 мин. / 16+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Грета Гервиг, Джулианна Мур и Итан Хоук в комедии о девушке, которая придумывает хитрый план, когда начинает чувствовать себя несчастной в браке

8 Большая афера 7.6 494

оценки IMDb7.0 Моя оценка 0 494 уже оценили Канада / 2013 / 1 ч. 53 мин. / 16+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры 1 Рецензия История жителей небольшой деревни, которые ищут врача, а когда находят его, пытаются уговорить того остаться у них навсегда

9 Быть Астрид Линдгрен 7.4 102

оценки IMDb7.1 Моя оценка 0 102 уже оценили Дания, Швеция / 2018 / 2 ч. 3 мин. / 16+ биография Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Биографическая лента о молодости знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, познавшей настоящую беду и истинное чудо