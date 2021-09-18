Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
От Чаки до Вертинского: 20 самых ожидаемых сериалов осени 2021
25 сериалов
Русские Шерлоки: сериалы про необычных детективов со звездами
20 сериалов
20 новых российских сериалов, которые нельзя пропустить
25 сериалов
Пацаны, вампиры и опасные мамочки: 25 сериалов с черным юмором
27 сериалов
Чего они хотят: волнующие сериалы о любовных приключениях женщин
15 фильмов
День, разделивший мир на до и после: фильмы про 11 сентября
10 фильмов
Дорогая моя столица: лучшие советские фильмы о Москве
15 фильмов
Дюна, Бонд, Петровы: 15 главных фильмов сентября
20 фильмов
Джоли в огне, Нисон во льдах: 20 новых триллеров со звездами
35 фильмов
35 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
Кино Mail.ruПодборки

Уютные осенние фильмы: смотреть онлайн

Наслаждаемся осенью и учимся жить по хюгге за просмотром душевных фильмов, которые заботливо укроют вас от ветра теплом маленьких городков, романтикой книжных лавок, запахом вкусной еды и магией уюта
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Шоколад
7.82450
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
2450 уже оценили
США, Великобритания/2000/2 ч. 1 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Жизнь тихого городка меняется с открытием шоколадной лавки, которая становится центром притяжения для неприветливых горожан — романтическая и немного мистическая мелодрама с Джонни Деппом и Жюльет Бинош
2
Букшоп
6.190
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
90 уже оценили
Германия, Испания, Великобритания/2017/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Молодая вдова решает заняться тем, о чем мечтала всю жизнь и, вопреки мнению общества, открывает книжный магазин
3
Маленькие женщины
7.4638
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
638 уже оценили
США/2019/2 ч. 15 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
Экранизация одноименного романа Луизы Мей Олкотт о взрослении четырех сестер, которые сталкиваются с актуальными во все времена проблемами
4
Анонимные романтики
7777
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
777 уже оценили
Бельгия, Франция/2010/1 ч. 20 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Застенчивые Жан-Рене и Анжелика работают на шоколадной фабрике и влюбляются друг в друга, не решаясь сделать первый шаг
5
Леди в черном
5.527
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
27 уже оценили
Австралия/2018
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Выпускница устраивается на летнюю подработку в большой универмаг, где ей открывают глаза на взрослый мир
6
Патерсон
6.4384
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
384 уже оценили
США, Германия, Франция/2016/1 ч. 58 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры
История о тихом счастье и гармонии в жизни водителя автобуса, который в свободное время облачает красоту повседневности в стихи
7
План Мэгги
5.933
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
33 уже оценили
США/2015/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Грета Гервиг, Джулианна Мур и Итан Хоук в комедии о девушке, которая придумывает хитрый план, когда начинает чувствовать себя несчастной в браке
8
Большая афера
7.6494
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
494 уже оценили
Канада/2013/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
История жителей небольшой деревни, которые ищут врача, а когда находят его, пытаются уговорить того остаться у них навсегда
9
Быть Астрид Линдгрен
7.4102
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
102 уже оценили
Дания, Швеция/2018/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Биографическая лента о молодости знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, познавшей настоящую беду и истинное чудо
10
Туве
IMDb7.1
Моя оценка
0
5 уже оценили
Финляндия, Швеция/2021/1 ч. 40 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
После войны молодая художница Туве Янссон отдается атмосфере творческой и социальной свободы, вдохновляясь на создание Муми-троллей
11
Госпожа Америка
5.538
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
38 уже оценили
США/2015/1 ч. 26 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Разговорное драмеди о приключениях и авантюрах скромной студентки нью-йоркского колледжа
12
Кристофер Робин
7.1520
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
520 уже оценили
США/2018/2 ч. /6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Повзрослевший Кристофер Робин вместе с Винни-Пухом отправляется на поиски своих старых плюшевых друзей
13
Прощай, Кристофер Робин
6.7106
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
106 уже оценили
Великобритания/2017/1 ч. 47 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Биографическая лента об авторе книг о Винни-Пухе Алане Александре Милне
14
Таинственный сад
6.266
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
66 уже оценили
Великобритания, Франция/2020/1 ч. 39 мин./6+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры
Семейное фэнтези о сироте, обнаружившей чудесный заброшенный сад в окрестностях старинного особняка своего дяди
15
Волшебная страна
7.6658
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
658 уже оценили
США, Великобритания/2004/1 ч. 37 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Невероятно трогательная драма о создании «Питера Пена» с Джонни Деппом в главной роли
16
Просто вместе
7.6533
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
533 уже оценили
Франция/2007/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Решившая отринуть свое буржуазное происхождение Камилла работает в качестве уборщицы, а ее сосед Филибер вместо занятий историей продает почтовые открытки
17
Однажды
6.8281
оценка
IMDb7.8
Моя оценка
0
281 уже оценил
Ирландия/2006/1 ч. 25 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Он играет и поет на улицах Дублина, она продает цветы и убирается в домах, и однажды их жизни соединяются
18
Русалки
7.792
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
92 уже оценили
США/1990/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Экстравагантная миссис Рэйчел Флекс приезжает с двумя дочерьми в новый город
19
Амели
7.615606
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
15606 уже оценили
Германия, Франция/2001/2 ч. 2 мин./16+
Смотреть за 69 р.
2Трейлеры5Рецензии
История о девушке-чудачке, живущей в своем сказочном мире и обожающей помогать другим
20
Мадам Парфюмер
6.862
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
62 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 50 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Энн Уолберг — знаменитость в мире парфюмерии, а ее водитель — единственный человек, который не боится дать ей отпор
21
Гора девственности
IMDb7.4
Моя оценка
0
10 уже оценили
Исландия/2015/1 ч. 34 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Трогательная исландская драма о большом и одиноком Фуси, который выходит из спячки благодаря встрече с матерью-одиночкой
22
Мой мальчик
8.7164
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
164 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2002/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 599 р.
1Трейлер1Рецензия
38-летний холостяк и эгоист Уилл знакомится с 12-летним Маркусом, который становится его лучшим другом и спасает ему жизнь — блестящий дуэт Хью Гранта и юного Николаса Холта
23
Практическая магия
7.6734
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
734 уже оценили
США, Австралия/1998/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Салли и Джиллиан принадлежат к колдовскому роду Оуэнс, обреченные на трагический конец для настоящей любви
24
Вам письмо
7.92679
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
2679 уже оценили
США/1998/1 ч. 59 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Двое любят друг друга в интернете и враждуют по бизнесу в реальности
25
Когда Гарри встретил Салли
7.42298
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
2298 уже оценили
США/1989/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Гарри и Салли знакомы сегодня с самого детства, они знают друг о друге все и через многое прошли, но каждого из них стал беспокоить вопрос, не стоит ли перейти на следующий уровень их отношений
26
Улыбка Моны Лизы
7.5550
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
550 уже оценили
США/2003/1 ч. 57 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Вольная версия романа Мюриэл Спарк «Мисс Джин Броуди в расцвете лет» о том, как одна яркая женщина произвела переворот в умах молоденьких воспитанниц
27
Странная жизнь Тимоти Грина
6.6268
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
268 уже оценили
США/2012/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
У пары, потерявшей надежду стать родителями, неожиданно появляется очень необычный ребенок
28
Бесподобный мистер Фокс
7.8393
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
393 уже оценили
США/2009/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Компания лисиц во главе с бесподобным мистером Фоксом борется против произвола жадных фермеров в виртуозной постановке Уэса Андерсона
29
Октябрьское небо
7.91301
оценка
IMDb7.8
Моя оценка
0
1301 уже оценил
США/1999/1 ч. 48 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Подлинная история Гомера Хикэма — сына шахтера, который, вдохновившись первым запуском спутника, решил построить собственную ракету
30
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
7.1180
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
180 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2018/2 ч. 4 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Лондонская писательница вступает в переписку с жителями острова Гернси, возрождающегося после оккупации
31
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
7.5683
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
683 уже оценили
США/2009/2 ч. 3 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Мэрил Стрип и Эми Адамс учат зрителя, как овладеть искусством французской кухни, рискуя своим браком и благополучием кота
32
Солнце в ночи
IMDb6.1
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия, Норвегия/2019/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Романтическая мелодрама о художнице, нашедшей себя и свою любовь за Полярным кругом
33
Здесь была Бритт-Мари
6.728
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
28 уже оценили
Швеция/2019/1 ч. 36 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Героиня уходит от мужа после сорока лет брака, чтобы начать новую жизнь в маленьком городке
34
Пир Бабетты
812
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
12 уже оценили
Дания/1987/1 ч. 42 мин./0+
1Трейлер1Рецензия
Скромная француженка угощает роскошным обедом целую протестантскую общину в Дании XIX века
35
Итальянский для начинающих
7.630
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
30 уже оценили
Дания, Швеция/2000/1 ч. 52 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Жители тихого датского городка отчаянно хотят выучить итальянский и приходят к выводу, что счастье искать никогда не поздно
Другие подборки
10 сериалов
От Гурченко до Высоцкого: сериалы о легендарных артистах СССР
30 сериалов
Невозможно оторваться: 30 сериалов для запойного просмотра
15 фильмов
День, разделивший мир на до и после: фильмы про 11 сентября
10 фильмов
Дорогая моя столица: лучшие советские фильмы о Москве
20 фильмов
Джоли в огне, Нисон во льдах: 20 новых триллеров со звездами
25 сериалов
Остаться с ним наедине: 25 сериалов для просмотра в одиночестве
15 фильмов
Дюна, Бонд, Петровы: 15 главных фильмов сентября
20 сериалов
От Чаки до Вертинского: 20 самых ожидаемых сериалов осени 2021
20 сериалов
Годы чудесные: лучшие сериалы про школу
35 фильмов
35 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
Новые трейлеры
Сексуальное просвещение
Трейлер (англ.)
Аллея кошмаров
Тизер-трейлер (англ.)
Ломка
Трейлер (англ.)
Вестсайдская история
Трейлер №2 (рус.суб.)
Чемпион мира
Тизер
Уборщица
Трейлер (англ. с рус.суб.)
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Дублированный тизер
Параллельные матери
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (18.09.2021, суббота)
Завтра (19.09.2021, воскресенье)
20.09.2021 (понедельник)
21.09.2021 (вторник)
22.09.2021 (среда)
23.09.2021 (четверг)
24.09.2021 (пятница)
25.09.2021 (суббота)
26.09.2021 (воскресенье)
27.09.2021 (понедельник)
28.09.2021 (вторник)
29.09.2021 (среда)
30.09.2021 (четверг)
01.10.2021 (пятница)
02.10.2021 (суббота)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь