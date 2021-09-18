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Уютные осенние фильмы: смотреть онлайн
Наслаждаемся осенью и учимся жить по хюгге за просмотром душевных фильмов, которые заботливо укроют вас от ветра теплом маленьких городков, романтикой книжных лавок, запахом вкусной еды и магией уюта
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1
Шоколад
7.8
2450
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
2450 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2000
/
2 ч. 1 мин.
/
0+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Жизнь тихого городка меняется с открытием шоколадной лавки, которая становится центром притяжения для неприветливых горожан — романтическая и немного мистическая мелодрама с Джонни Деппом и Жюльет Бинош
2
Букшоп
6.1
90
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
90 уже оценили
Германия
,
Испания
,
Великобритания
/
2017
/
1 ч. 53 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Молодая вдова решает заняться тем, о чем мечтала всю жизнь и, вопреки мнению общества, открывает книжный магазин
3
Маленькие женщины
7.4
638
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
638 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч. 15 мин.
/
12+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Экранизация одноименного романа Луизы Мей Олкотт о взрослении четырех сестер, которые сталкиваются с актуальными во все времена проблемами
4
Анонимные романтики
7
777
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
777 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2010
/
1 ч. 20 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Застенчивые Жан-Рене и Анжелика работают на шоколадной фабрике и влюбляются друг в друга, не решаясь сделать первый шаг
5
Леди в черном
5.5
27
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
27 уже оценили
Австралия
/
2018
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Выпускница устраивается на летнюю подработку в большой универмаг, где ей открывают глаза на взрослый мир
6
Патерсон
6.4
384
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
384 уже оценили
США
,
Германия
,
Франция
/
2016
/
1 ч. 58 мин.
/
18+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
История о тихом счастье и гармонии в жизни водителя автобуса, который в свободное время облачает красоту повседневности в стихи
7
План Мэгги
5.9
33
оценки
IMDb
6.2
Моя оценка
0
33 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч. 32 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Грета Гервиг, Джулианна Мур и Итан Хоук в комедии о девушке, которая придумывает хитрый план, когда начинает чувствовать себя несчастной в браке
8
Большая афера
7.6
494
оценки
IMDb
7.0
Моя оценка
0
494 уже оценили
Канада
/
2013
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
История жителей небольшой деревни, которые ищут врача, а когда находят его, пытаются уговорить того остаться у них навсегда
9
Быть Астрид Линдгрен
7.4
102
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
102 уже оценили
Дания
,
Швеция
/
2018
/
2 ч. 3 мин.
/
16+
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Биографическая лента о молодости знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, познавшей настоящую беду и истинное чудо
10
Туве
IMDb
7.1
Моя оценка
0
5 уже оценили
Финляндия
,
Швеция
/
2021
/
1 ч. 40 мин.
/
18+
драма
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
После войны молодая художница Туве Янссон отдается атмосфере творческой и социальной свободы, вдохновляясь на создание Муми-троллей
11
Госпожа Америка
5.5
38
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
38 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч. 26 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Разговорное драмеди о приключениях и авантюрах скромной студентки нью-йоркского колледжа
12
Кристофер Робин
7.1
520
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
520 уже оценили
США
/
2018
/
2 ч.
/
6+
драма
комедия
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Повзрослевший Кристофер Робин вместе с Винни-Пухом отправляется на поиски своих старых плюшевых друзей
13
Прощай, Кристофер Робин
6.7
106
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
106 уже оценили
Великобритания
/
2017
/
1 ч. 47 мин.
/
12+
биография
исторический
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Биографическая лента об авторе книг о Винни-Пухе Алане Александре Милне
14
Таинственный сад
6.2
66
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
66 уже оценили
Великобритания
,
Франция
/
2020
/
1 ч. 39 мин.
/
6+
драма
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Семейное фэнтези о сироте, обнаружившей чудесный заброшенный сад в окрестностях старинного особняка своего дяди
15
Волшебная страна
7.6
658
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
658 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2004
/
1 ч. 37 мин.
/
12+
драма
биография
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Невероятно трогательная драма о создании «Питера Пена» с Джонни Деппом в главной роли
16
Просто вместе
7.6
533
оценки
IMDb
6.8
Моя оценка
0
533 уже оценили
Франция
/
2007
/
1 ч. 37 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Решившая отринуть свое буржуазное происхождение Камилла работает в качестве уборщицы, а ее сосед Филибер вместо занятий историей продает почтовые открытки
17
Однажды
6.8
281
оценка
IMDb
7.8
Моя оценка
0
281 уже оценил
Ирландия
/
2006
/
1 ч. 25 мин.
/
16+
драма
мелодрама
музыкальный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Он играет и поет на улицах Дублина, она продает цветы и убирается в домах, и однажды их жизни соединяются
18
Русалки
7.7
92
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
92 уже оценили
США
/
1990
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Экстравагантная миссис Рэйчел Флекс приезжает с двумя дочерьми в новый город
19
Амели
7.6
15606
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
15606 уже оценили
Германия
,
Франция
/
2001
/
2 ч. 2 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
5
Рецензии
История о девушке-чудачке, живущей в своем сказочном мире и обожающей помогать другим
20
Мадам Парфюмер
6.8
62
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
62 уже оценили
Франция
/
2019
/
1 ч. 50 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Энн Уолберг — знаменитость в мире парфюмерии, а ее водитель — единственный человек, который не боится дать ей отпор
21
Гора девственности
IMDb
7.4
Моя оценка
0
10 уже оценили
Исландия
/
2015
/
1 ч. 34 мин.
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Трогательная исландская драма о большом и одиноком Фуси, который выходит из спячки благодаря встрече с матерью-одиночкой
22
Мой мальчик
8.7
164
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
164 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Франция
/
2002
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 599 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
38-летний холостяк и эгоист Уилл знакомится с 12-летним Маркусом, который становится его лучшим другом и спасает ему жизнь — блестящий дуэт Хью Гранта и юного Николаса Холта
23
Практическая магия
7.6
734
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
734 уже оценили
США
,
Австралия
/
1998
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Салли и Джиллиан принадлежат к колдовскому роду Оуэнс, обреченные на трагический конец для настоящей любви
24
Вам письмо
7.9
2679
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
2679 уже оценили
США
/
1998
/
1 ч. 59 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Двое любят друг друга в интернете и враждуют по бизнесу в реальности
25
Когда Гарри встретил Салли
7.4
2298
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
2298 уже оценили
США
/
1989
/
1 ч. 36 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Гарри и Салли знакомы сегодня с самого детства, они знают друг о друге все и через многое прошли, но каждого из них стал беспокоить вопрос, не стоит ли перейти на следующий уровень их отношений
26
Улыбка Моны Лизы
7.5
550
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
550 уже оценили
США
/
2003
/
1 ч. 57 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Вольная версия романа Мюриэл Спарк «Мисс Джин Броуди в расцвете лет» о том, как одна яркая женщина произвела переворот в умах молоденьких воспитанниц
27
Странная жизнь Тимоти Грина
6.6
268
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
268 уже оценили
США
/
2012
/
1 ч. 45 мин.
/
12+
драма
комедия
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
У пары, потерявшей надежду стать родителями, неожиданно появляется очень необычный ребенок
28
Бесподобный мистер Фокс
7.8
393
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
393 уже оценили
США
/
2009
/
1 ч. 27 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Компания лисиц во главе с бесподобным мистером Фоксом борется против произвола жадных фермеров в виртуозной постановке Уэса Андерсона
29
Октябрьское небо
7.9
1301
оценка
IMDb
7.8
Моя оценка
0
1301 уже оценил
США
/
1999
/
1 ч. 48 мин.
/
0+
драма
биография
семейный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Подлинная история Гомера Хикэма — сына шахтера, который, вдохновившись первым запуском спутника, решил построить собственную ракету
30
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
7.1
180
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
180 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Франция
/
2018
/
2 ч. 4 мин.
/
12+
драма
мелодрама
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Лондонская писательница вступает в переписку с жителями острова Гернси, возрождающегося после оккупации
31
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
7.5
683
оценки
IMDb
7.0
Моя оценка
0
683 уже оценили
США
/
2009
/
2 ч. 3 мин.
/
12+
драма
мелодрама
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Мэрил Стрип и Эми Адамс учат зрителя, как овладеть искусством французской кухни, рискуя своим браком и благополучием кота
32
Солнце в ночи
IMDb
6.1
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия
,
Норвегия
/
2019
/
1 ч. 46 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Романтическая мелодрама о художнице, нашедшей себя и свою любовь за Полярным кругом
33
Здесь была Бритт-Мари
6.7
28
оценок
IMDb
5.3
Моя оценка
0
28 уже оценили
Швеция
/
2019
/
1 ч. 36 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Героиня уходит от мужа после сорока лет брака, чтобы начать новую жизнь в маленьком городке
34
Пир Бабетты
8
12
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
12 уже оценили
Дания
/
1987
/
1 ч. 42 мин.
/
0+
драма
мелодрама
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Скромная француженка угощает роскошным обедом целую протестантскую общину в Дании XIX века
35
Итальянский для начинающих
7.6
30
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
30 уже оценили
Дания
,
Швеция
/
2000
/
1 ч. 52 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Жители тихого датского городка отчаянно хотят выучить итальянский и приходят к выводу, что счастье искать никогда не поздно
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