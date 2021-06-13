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Советские фильмы с атмосферой лета: смотреть онлайн
Вернитесь в неповторимую атмосферу черно-белого лета на советских улицах, полного нежных чувств и ярких приключений, благодаря ностальгическим летним фильмам из СССР
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Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все
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1
Июльский дождь
7.4
950
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
950 уже оценили
СССР
/
1966
/
1 ч. 49 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х
2
Я шагаю по Москве
7.8
7789
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
7789 уже оценили
СССР
/
1963
/
1 ч. 18 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Лирическая комедия о молодом сибиряке, посетившем столицу
3
Будьте моим мужем
7.2
4701
оценка
IMDb
6.8
Моя оценка
0
4701 уже оценил
СССР
/
1981
/
1 ч. 27 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Лирическая комедия о курортном романе, который начинается прямо с «женитьбы»
4
Дамы приглашают кавалеров
7
2618
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
2618 уже оценили
СССР
/
1981
/
1 ч. 16 мин.
/
6+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Лирическая комедия о доброй и милой девушке, которой катастрофически не везло в любви
5
Отпуск за свой счет
7.6
1457
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
1457 уже оценили
СССР
,
Венгрия
/
1981
/
2 ч. 14 мин.
/
0+
мелодрама
комедия
Хочу посмотреть
Двухсерийная лирическая комедия о приключениях милой провинциалки в большом городе
6
Здравствуй и прощай
7.5
3614
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
3614 уже оценили
СССР
/
1972
/
1 ч. 35 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Мать троих детей разрывается между чувствами к законному мужу и обаятельному знакомому
7
Любовь и голуби
8.3
57353
оценки
IMDb
8.0
Моя оценка
0
57353 уже оценили
СССР
/
1984
/
1 ч. 47 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Советская комедия об измене и верности семье, которая оказывается важнее всего
8
Женатый холостяк
7.4
768
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
768 уже оценили
СССР
/
1982
/
1 ч. 27 мин.
/
12+
комедия
мюзикл
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Случайно познакомившись в поезде с девушкой, переживающей непростой брак, Сергей исполняет роль ее супруга перед родителями
9
Влюбленные
8.3
241
оценка
IMDb
7.5
Моя оценка
0
241 уже оценил
СССР
/
1969
/
1 ч. 23 мин.
/
0+
мелодрама
Хочу посмотреть
Романтичный фильм о молодежи 60-х годов, влюбленных в жизнь, с Анастасией Вертинской и Родионом Нахапетовым
10
Подкидыш
7.7
1513
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1513 уже оценили
СССР
/
1939
/
1 ч. 8 мин.
/
0+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Классическая комедия советского кинематографа
11
Полосатый рейс
7.9
11397
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
11397 уже оценили
СССР
/
1961
/
1 ч. 24 мин.
/
12+
комедия
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Семейная комедия о любви к большим кошкам
12
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
8.5
56098
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
56098 уже оценили
СССР
/
1966
/
1 ч. 22 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
музыкальный
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
6
Рецензии
Второй фильм с Шуриком в качестве главного персонажа: влюбленный герой спасает девушку, которую хотят насильно выдать замуж
13
Бриллиантовая рука
8.7
67194
оценки
IMDb
8.4
Моя оценка
0
67194 уже оценили
СССР
/
1968
/
1 ч. 34 мин.
/
0+
комедия
криминал
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
19
Рецензии
Одна из лучших комедий Гайдая с сокровищами, погонями и скромной советской эротикой
14
Спортлото-82
7.5
3709
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
3709 уже оценили
СССР
/
1982
/
1 ч. 35 мин.
/
0+
комедия
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедия Леонида Гайдая о выигрышном лотерейном билете
15
Нежность
6.8
85
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
85 уже оценили
СССР
/
1967
/
1 ч. 14 мин.
/
12+
мелодрама
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Лирическая драма Эльера Ишмухамедова о взрослении и первой любви
16
Королева бензоколонки
7.7
4956
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
4956 уже оценили
СССР
/
1962
/
1 ч. 18 мин.
/
0+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Надежда Румянцева в роли доброй и отзывчивой заправщицы бензоколонки
17
Невероятные приключения итальянцев в России
7.9
10729
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
10729 уже оценили
СССР
,
Италия
/
1973
/
1 ч. 44 мин.
/
0+
комедия
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Приключенческая комедия о группе иностранцев, которые ищут в Ленинграде клад
18
Свадьба в Малиновке
7.9
8436
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
8436 уже оценили
СССР
/
1967
/
1 ч. 35 мин.
/
12+
комедия
музыкальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Музыкальная комедия, основанная на одноименной оперетте
19
Три плюс два
7.7
5052
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
5052 уже оценили
СССР
/
1963
/
1 ч. 41 мин.
комедия
Хочу посмотреть
3
Рецензии
Советская комедия о борьбе за место у моря
20
Веселые ребята
7.4
3585
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
3585 уже оценили
СССР
/
1934
/
1 ч. 30 мин.
/
0+
комедия
мюзикл
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Развеселый оркестр играет на похоронах, оттачивая свое мастерство
21
Печки-лавочки
7.7
1803
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
1803 уже оценили
СССР
/
1972
/
1 ч. 43 мин.
/
6+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
История Василия Шукшина по его же повести о путешествии в Москву простой алтайской супружеской пары
22
Три дня в Москве
6.6
391
оценка
IMDb
6.2
Моя оценка
0
391 уже оценил
СССР
/
1974
/
2 ч. 13 мин.
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Для выполнения поручения из Сибири в Москву прилетел молодой милиционер Иван Федотов и сразу попал в нелепую ситуацию
23
Выйти замуж за капитана
7
2869
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
2869 уже оценили
СССР
/
1985
/
1 ч. 29 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Драматическая комедия о трудностях взаимоотношений
24
Три тополя на Плющихе
7.7
5143
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
5143 уже оценили
СССР
/
1967
/
1 ч. 19 мин.
/
0+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Трогательная история чувства простой провинциальной женщины и московского водителя такси, встретившихся посреди улиц большого города
25
Человек идет за солнцем
7.8
64
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
64 уже оценили
СССР
/
1961
/
1 ч. 12 мин.
/
16+
драма
детский
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Один день из жизни мальчика, неустанно шагающего по родному городу
26
Сто дней после детства
7.6
852
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
852 уже оценили
СССР
/
1975
/
1 ч. 34 мин.
/
0+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Подростковая драма о романтическом приключении советского школьника Мити Лопухина
27
Дубравка
7.3
233
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
233 уже оценили
СССР
/
1967
/
1 ч. 20 мин.
/
0+
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Рецензии
Экранизация одноименного рассказа Радия Погодина о предчувствии первой любви
28
Мой младший брат
7.2
262
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
262 уже оценили
СССР
/
1962
/
1 ч. 44 мин.
/
0+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Новоиспеченные выпускники едут отдохнуть и почувствовать себя взрослыми в Прибалтику
29
Елки-палки!..
7.1
574
оценки
IMDb
7.2
Моя оценка
0
574 уже оценили
СССР
/
1988
/
1 ч. 28 мин.
/
0+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Провинциальный философ-изобретатель мечтает изменить мир
30
Табор уходит в небо
7.3
3056
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
3056 уже оценили
СССР
/
1976
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
драма
мелодрама
мюзикл
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
О любви конокрада Лойко Зобара и цыганки Рады
31
Песни моря
5.8
49
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
49 уже оценили
СССР
,
Румыния
/
1971
/
1 ч. 19 мин.
комедия
мюзикл
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Музыкальная комедия о румынском студенческом ансамбле, стремящемся попасть на Сочинский фестиваль эстрадной песни
32
Сердца четырех
7.6
1613
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
1613 уже оценили
СССР
/
1941
/
1 ч. 34 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История жизни двух сестер на фоне Великой Отечественной войны
33
Любить
7.6
237
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
237 уже оценили
СССР
/
1968
/
1 ч. 13 мин.
/
0+
драма
мелодрама
документальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Четыре истории о любви, перемежающиеся документальными кадрами конца 1960-х годов
34
Живая радуга
8.2
23
оценки
IMDb
6.1
Моя оценка
0
23 уже оценили
СССР
/
1985
/
1 ч. 7 мин.
/
0+
семейный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Фильм-антидепрессант о спасении утят и созерцании красоты летней природы
35
Лето рядового Дедова
8.1
35
оценок
Моя оценка
0
35 уже оценили
СССР
/
1971
/
1 ч. 6 мин.
/
12+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодой солдат прибывает по заданию старшины в колхоз и встречает там свою любовь
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