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Советские фильмы с атмосферой лета: смотреть онлайн

Вернитесь в неповторимую атмосферу черно-белого лета на советских улицах, полного нежных чувств и ярких приключений, благодаря ностальгическим летним фильмам из СССР
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Июльский дождь
7.4950
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
950 уже оценили
СССР/1966/1 ч. 49 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х
2
Я шагаю по Москве
7.87789
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
7789 уже оценили
СССР/1963/1 ч. 18 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Лирическая комедия о молодом сибиряке, посетившем столицу
3
Будьте моим мужем
7.24701
оценка
IMDb6.8
Моя оценка
0
4701 уже оценил
СССР/1981/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть бесплатно
Лирическая комедия о курортном романе, который начинается прямо с «женитьбы»
4
Дамы приглашают кавалеров
72618
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
2618 уже оценили
СССР/1981/1 ч. 16 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Лирическая комедия о доброй и милой девушке, которой катастрофически не везло в любви
5
Отпуск за свой счет
7.61457
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
1457 уже оценили
СССР, Венгрия/1981/2 ч. 14 мин./0+
Двухсерийная лирическая комедия о приключениях милой провинциалки в большом городе
6
Здравствуй и прощай
7.53614
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
3614 уже оценили
СССР/1972/1 ч. 35 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Мать троих детей разрывается между чувствами к законному мужу и обаятельному знакомому
7
Любовь и голуби
8.357353
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
57353 уже оценили
СССР/1984/1 ч. 47 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
Советская комедия об измене и верности семье, которая оказывается важнее всего
8
Женатый холостяк
7.4768
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
768 уже оценили
СССР/1982/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Случайно познакомившись в поезде с девушкой, переживающей непростой брак, Сергей исполняет роль ее супруга перед родителями
9
Влюбленные
8.3241
оценка
IMDb7.5
Моя оценка
0
241 уже оценил
СССР/1969/1 ч. 23 мин./0+
Романтичный фильм о молодежи 60-х годов, влюбленных в жизнь, с Анастасией Вертинской и Родионом Нахапетовым
10
Подкидыш
7.71513
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1513 уже оценили
СССР/1939/1 ч. 8 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Классическая комедия советского кинематографа
11
Полосатый рейс
7.911397
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
11397 уже оценили
СССР/1961/1 ч. 24 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Семейная комедия о любви к большим кошкам
12
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
8.556098
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
56098 уже оценили
СССР/1966/1 ч. 22 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер6Рецензии
Второй фильм с Шуриком в качестве главного персонажа: влюбленный герой спасает девушку, которую хотят насильно выдать замуж
13
Бриллиантовая рука
8.767194
оценки
IMDb8.4
Моя оценка
0
67194 уже оценили
СССР/1968/1 ч. 34 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер19Рецензии
Одна из лучших комедий Гайдая с сокровищами, погонями и скромной советской эротикой
14
Спортлото-82
7.53709
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
3709 уже оценили
СССР/1982/1 ч. 35 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Комедия Леонида Гайдая о выигрышном лотерейном билете
15
Нежность
6.885
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
85 уже оценили
СССР/1967/1 ч. 14 мин./12+
1Трейлер
Лирическая драма Эльера Ишмухамедова о взрослении и первой любви
16
Королева бензоколонки
7.74956
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
4956 уже оценили
СССР/1962/1 ч. 18 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Надежда Румянцева в роли доброй и отзывчивой заправщицы бензоколонки
17
Невероятные приключения итальянцев в России
7.910729
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
10729 уже оценили
СССР, Италия/1973/1 ч. 44 мин./0+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Приключенческая комедия о группе иностранцев, которые ищут в Ленинграде клад
18
Свадьба в Малиновке
7.98436
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
8436 уже оценили
СССР/1967/1 ч. 35 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Музыкальная комедия, основанная на одноименной оперетте
19
Три плюс два
7.75052
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
5052 уже оценили
СССР/1963/1 ч. 41 мин.
3Рецензии
Советская комедия о борьбе за место у моря
20
Веселые ребята
7.43585
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
3585 уже оценили
СССР/1934/1 ч. 30 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Развеселый оркестр играет на похоронах, оттачивая свое мастерство
21
Печки-лавочки
7.71803
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
1803 уже оценили
СССР/1972/1 ч. 43 мин./6+
Смотреть бесплатно
История Василия Шукшина по его же повести о путешествии в Москву простой алтайской супружеской пары
22
Три дня в Москве
6.6391
оценка
IMDb6.2
Моя оценка
0
391 уже оценил
СССР/1974/2 ч. 13 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Для выполнения поручения из Сибири в Москву прилетел молодой милиционер Иван Федотов и сразу попал в нелепую ситуацию
23
Выйти замуж за капитана
72869
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
2869 уже оценили
СССР/1985/1 ч. 29 мин./12+
Смотреть бесплатно
Драматическая комедия о трудностях взаимоотношений
24
Три тополя на Плющихе
7.75143
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
5143 уже оценили
СССР/1967/1 ч. 19 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Трогательная история чувства простой провинциальной женщины и московского водителя такси, встретившихся посреди улиц большого города
25
Человек идет за солнцем
7.864
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
64 уже оценили
СССР/1961/1 ч. 12 мин./16+
1Трейлер
Один день из жизни мальчика, неустанно шагающего по родному городу
26
Сто дней после детства
7.6852
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
852 уже оценили
СССР/1975/1 ч. 34 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Подростковая драма о романтическом приключении советского школьника Мити Лопухина
27
Дубравка
7.3233
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
233 уже оценили
СССР/1967/1 ч. 20 мин./0+
Смотреть бесплатно
2Рецензии
Экранизация одноименного рассказа Радия Погодина о предчувствии первой любви
28
Мой младший брат
7.2262
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
262 уже оценили
СССР/1962/1 ч. 44 мин./0+
1Трейлер
Новоиспеченные выпускники едут отдохнуть и почувствовать себя взрослыми в Прибалтику
29
Елки-палки!..
7.1574
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
574 уже оценили
СССР/1988/1 ч. 28 мин./0+
Смотреть за 1 р.
Провинциальный философ-изобретатель мечтает изменить мир
30
Табор уходит в небо
7.33056
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
3056 уже оценили
СССР/1976/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
О любви конокрада Лойко Зобара и цыганки Рады
31
Песни моря
5.849
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
49 уже оценили
СССР, Румыния/1971/1 ч. 19 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Музыкальная комедия о румынском студенческом ансамбле, стремящемся попасть на Сочинский фестиваль эстрадной песни
32
Сердца четырех
7.61613
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
1613 уже оценили
СССР/1941/1 ч. 34 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
История жизни двух сестер на фоне Великой Отечественной войны
33
Любить
7.6237
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
237 уже оценили
СССР/1968/1 ч. 13 мин./0+
1Трейлер
Четыре истории о любви, перемежающиеся документальными кадрами конца 1960-х годов
34
Живая радуга
8.223
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
23 уже оценили
СССР/1985/1 ч. 7 мин./0+
Смотреть за 1 р.
Фильм-антидепрессант о спасении утят и созерцании красоты летней природы
35
Лето рядового Дедова
8.135
оценок
Моя оценка
0
35 уже оценили
СССР/1971/1 ч. 6 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Молодой солдат прибывает по заданию старшины в колхоз и встречает там свою любовь
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