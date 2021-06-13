1 Июльский дождь 7.4 950

оценок IMDb7.6 Моя оценка 0 950 уже оценили СССР / 1966 / 1 ч. 49 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х

3 Будьте моим мужем 7.2 4701

оценка IMDb6.8 Моя оценка 0 4701 уже оценил СССР / 1981 / 1 ч. 27 мин. / 12+ мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Лирическая комедия о курортном романе, который начинается прямо с «женитьбы»

4 Дамы приглашают кавалеров 7 2618

оценок IMDb6.6 Моя оценка 0 2618 уже оценили СССР / 1981 / 1 ч. 16 мин. / 6+ мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Лирическая комедия о доброй и милой девушке, которой катастрофически не везло в любви

5 Отпуск за свой счет 7.6 1457

оценок IMDb6.8 Моя оценка 0 1457 уже оценили СССР, Венгрия / 1981 / 2 ч. 14 мин. / 0+ мелодрама комедия Хочу посмотреть Двухсерийная лирическая комедия о приключениях милой провинциалки в большом городе

8 Женатый холостяк 7.4 768

оценок IMDb6.6 Моя оценка 0 768 уже оценили СССР / 1982 / 1 ч. 27 мин. / 12+ комедия мюзикл Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Рецензия Случайно познакомившись в поезде с девушкой, переживающей непростой брак, Сергей исполняет роль ее супруга перед родителями