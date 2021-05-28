Российские фильмы про шпионов и тайных агентов

Борьба против диверсантов, аферы на государственном уровне, политические игры, смертельно опасные задания… Сюжеты лент из нашей подборки совмещают приключения, психологическую драму, экшен. В России фильмы про шпионов и разведчиков – довольно популярный жанр, на этой странице вы найдете обширный список картин, благодаря которым почувствуете атмосферу шпионских тайн, смертельно опасного риска. Окунитесь в историю вместе с героями таких костюмных фильмов, как экранизации детективов Бориса Акунина «Турецкий гамбит» о приключениях Эраста Фандорина или «Шпион» с Данилой Козловским и Федором Бондарчуком. В топе русских фильмов про шпионов и разведчиков – военный боевик «Звезда», прославивший Игоря Петренко, «В августе 44-го» с Евгением Мироновым. Среди старых картин по теме, которые вы могли пропустить, – «Вербовщик» с Александром Михайловым, а также «Серые волки» с Роланом Быковым. Если все очевидные и лучшие русские фильмы про шпионов уже пересмотрены, обратите внимание на камерную драму «Турецкое седло», рассказывающую об одиноком пенсионере, бывшем агенте КГБ, которому поставили необычный диагноз.