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Лучшие русские фильмы про шпионов: смотреть онлайн

От исторического детектива с Бондарчуком и Козловским до современного триллера с Петровым и Ходченковой: российские фильмы про шпионов рассказывают о сложной и опасной работе сотрудников отечественных спецслужб
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1
Шпион
6.72582
оценки
IMDb5.4
Моя оценка
0
2582 уже оценили
Россия/2012/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры40Рецензии
Шпионский детектив по роману Бориса Акунина
2
Герой
6.1202
оценки
IMDb4.7
Моя оценка
0
202 уже оценили
Россия/2019/2 ч. /12+
2Трейлеры4Рецензии
Остросюжетный фильм о выпускнике спецшколы для тайных агентов, который узнает, что на него ведется охота
3
Звезда
7.84578
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
4578 уже оценили
Россия/2002/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Экранизация рассказа Эммануила Казакевича о разведчиках, от которых зависит судьба фронта
4
В августе 44-го
89314
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
9314 уже оценили
Россия, Беларусь/2001/1 ч. 58 мин.
1Трейлер9Рецензии
Советские разведчики пытаются отыскать фашистских лазутчиков
5
Турецкий гамбит
7.83073
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
3073 уже оценили
Россия, Болгария/2004/2 ч. 10 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Фильм о приключениях Эраста Фандорина во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов
6
Статский советник
7.77874
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
7874 уже оценили
Россия/2005/2 ч. 5 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Сибирский генерал-губернатор убит статским советником Фандориным
7
Тихая застава
7.3296
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
296 уже оценили
Россия/2011/1 ч. 30 мин./16+
1Трейлер3Рецензии
Реальная история о событиях, произошедших 13 июля 1993 года, получивших название «Бой на 12-й заставе Московского погранотряда»
8
На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
6.71844
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
1844 уже оценили
Россия, США/1992/1 ч. 31 мин./16+
Последний фильм Леонида Гайдая — о русской мафии в Америке, спецагентах и советской власти
9
Серые волки
6.963
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
63 уже оценили
Россия/1993/1 ч. 55 мин./16+
1Рецензия
Политический детектив, рассказывающий об исторических событиях, предшествующих смещению Хрущева с поста 1-го секретаря ЦК КПСС
10
Непобедимый
6.6648
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
648 уже оценили
Россия/2008/1 ч. 51 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Командир спецразведки выполняет очень сложное задание, которое изменит его жизнь
11
Душа шпиона
6.4166
оценок
IMDb5.0
Моя оценка
0
166 уже оценили
Россия/2015/2 ч. 5 мин./16+
1Трейлер
Осовремененная экранизация романа советского разведчика Михаила Любимова «И ад следовал за ним»
12
Прыжок богомола
6.390
оценок
Моя оценка
0
90 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 30 мин.
1Трейлер
Военный детектив с Павлом Чинаревым в главной роли
13
Парижский антиквар
6.511
оценок
IMDb4.4
Моя оценка
0
11 уже оценили
Россия/2001/2 ч. 36 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Агент российской разведки оказывается втянут в аферу с уникальным космическим проектом
14
Перевод с немецкого
6.341
оценка
Моя оценка
0
41 уже оценил
Россия/2020
1Трейлер
Исторический детектив о борьбе контрразведки с диверсантами
15
Прощаться не будем
6.2503
оценки
IMDb5.4
Моя оценка
0
503 уже оценили
Россия/2018/1 ч. 54 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры3Рецензии
Осенью 1941 года диверсанты пытаются помешать защитникам Калинина отстоять свой город
16
Братство
6.1230
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
230 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Военная драма Павла Лунгина о молодом лейтенанте, который рискует жизнью ради своей дивизии
17
Вербовщик
5.968
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
68 уже оценили
СССР/1991/1 ч. 26 мин./16+
Попавший в плен советский летчик находит политическое убежище в США и через 20 лет возвращается на родину в качестве американского вербовщика
18
Французский шпион
5.9171
оценка
IMDb5.0
Моя оценка
0
171 уже оценил
Россия/2014/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
Шпионский детектив с Оскаром Кучерой в главной роли
19
Агенты КГБ тоже влюбляются
5.436
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
36 уже оценили
СССР, Чили/1991/1 ч. 23 мин./0+
1Трейлер
Авантюрная комедия совместного производства СССР и Чили
20
Турецкое седло
5.365
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
65 уже оценили
Россия/2017/1 ч. 16 мин./18+
1Трейлер
Драма об одиноком пенсионере, бывшем агенте КГБ и ФСБ, которому ставят диагноз «Синдром пустого Турецкого седла»
21
Нелегал
IMDb5.5
Моя оценка
0
7 уже оценили
Россия/2006/1 ч. 37 мин.
1Рецензия
Выполняя очередное задание, советский разведчик становится нелегалом в родной стране
22
Код апокалипсиса
4.3891
оценка
IMDb4.4
Моя оценка
0
891 уже оценил
Россия/2007/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
«Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк пытается спасти мир от взрыва ядерных боеголовок
23
Личный номер
6.2773
оценки
IMDb5.3
Моя оценка
0
773 уже оценили
Россия/2004/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Российский майор спасает мир от террористов
24
Бансу
Россия/2022
История поисков пропавшего советского штурмана на Аляске в 1943 году

Российские фильмы про шпионов и тайных агентов

Борьба против диверсантов, аферы на государственном уровне, политические игры, смертельно опасные задания… Сюжеты лент из нашей подборки совмещают приключения, психологическую драму, экшен. В России фильмы про шпионов и разведчиков – довольно популярный жанр, на этой странице вы найдете обширный список картин, благодаря которым почувствуете атмосферу шпионских тайн, смертельно опасного риска. Окунитесь в историю вместе с героями таких костюмных фильмов, как экранизации детективов Бориса Акунина «Турецкий гамбит» о приключениях Эраста Фандорина или «Шпион» с Данилой Козловским и Федором Бондарчуком. В топе русских фильмов про шпионов и разведчиков – военный боевик «Звезда», прославивший Игоря Петренко, «В августе 44-го» с Евгением Мироновым. Среди старых картин по теме, которые вы могли пропустить, – «Вербовщик» с Александром Михайловым, а также «Серые волки» с Роланом Быковым. Если все очевидные и лучшие русские фильмы про шпионов уже пересмотрены, обратите внимание на камерную драму «Турецкое седло», рассказывающую об одиноком пенсионере, бывшем агенте КГБ, которому поставили необычный диагноз. 

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