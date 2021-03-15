Номинанты на премию «Оскар 2021»

3 Отец IMDb8.0 Моя оценка 0 8 уже оценили Великобритания / 2020 / 1 ч. 37 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Дебютный фильм писателя и режиссера Флориана Зеллера, снятый им по собственной пьесе с Энтони Хопкинсом в главной роли

4 Суд над чикагской семеркой 7.7 14

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 14 уже оценили США / 2020 / 2 ч. 9 мин. драма триллер исторический Хочу посмотреть 1 Трейлер История суда над семерыми полицейскими, замешанными в протестах против Вьетнамской войны в 1968 году

5 Манк IMDb7.0 Моя оценка 0 9 уже оценили США / 2020 / 2 ч. 11 мин. драма биография Хочу посмотреть 3 Трейлеры 1 Рецензия Черно-белый байопик Дэвида Финчера о легендарном голливудском сценаристе Германе Манкевиче и его работе над «Гражданином Кейном»

6 Минари 5.2 22

оценки IMDb7.7 Моя оценка 0 22 уже оценили США / 2020 / 1 ч. 55 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Семья корейских иммигрантов пытается найти собственный путь к американской мечте