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Кино Mail.ruПодборки

Номинанты на премию «Оскар 2021»

15 марта объявлены номинанты премии «Оскар 2021». Сама 93-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Смотрите полный список номинантов в нашей подборке.
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1
Земля кочевников
7.215
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
США, Германия/2020/1 ч. 48 мин./18+
Расписание и билеты
4Трейлеры1Рецензия
Удостоенная «Золотого льва» драма с Фрэнсис МакДорманд в роли современной кочевницы, потерявшей работу и дом по вине экономического кризиса
2
Девушка, подающая надежды
7.232
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
32 уже оценили
США, Великобритания/2020/1 ч. 53 мин./18+
Смотреть за 249 р.
4Трейлеры
Кэри Маллиган в роли травмированной женщины, которая жаждет мести
3
Отец
IMDb8.0
Моя оценка
0
8 уже оценили
Великобритания/2020/1 ч. 37 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Дебютный фильм писателя и режиссера Флориана Зеллера, снятый им по собственной пьесе с Энтони Хопкинсом в главной роли
4
Суд над чикагской семеркой
7.714
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
14 уже оценили
США/2020/2 ч. 9 мин.
1Трейлер
История суда над семерыми полицейскими, замешанными в протестах против Вьетнамской войны в 1968 году
5
Манк
IMDb7.0
Моя оценка
0
9 уже оценили
США/2020/2 ч. 11 мин.
3Трейлеры1Рецензия
Черно-белый байопик Дэвида Финчера о легендарном голливудском сценаристе Германе Манкевиче и его работе над «Гражданином Кейном»
6
Минари
5.222
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
22 уже оценили
США/2020/1 ч. 55 мин./16+
2Трейлеры
Семья корейских иммигрантов пытается найти собственный путь к американской мечте
7
Звук металла
5.812
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
12 уже оценили
США, Бельгия/2019/2 ч. 10 мин.
Смотреть за 89 р.
1Трейлер
Талантливый барабанщик теряет слух и пытается заново обрести себя в мире оглушающей тишины
8
Иуда и черный мессия
IMDb7.7
Моя оценка
0
США/2021
2Трейлеры
История жизни Фреда Хэмптона — активиста американской радикальной организации «Черные пантеры»
9
Еще по одной
8.2353
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
353 уже оценили
Дания, Нидерланды, Швеция/2020/1 ч. 50 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Воодушевившись теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, школьные учителя решают каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения
10
Ма Рейни: Мать блюза
IMDb7.1
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/1 ч. 33 мин.
1Трейлер
«Мать блюза» Ма Рейни записывается на студии в Чикаго в 1927 году и сталкивается с расовым напряжением в коллективе
11
Фрагменты женщины
IMDb7.1
Моя оценка
0
3 уже оценили
Канада/2020/2 ч. 6 мин.
2Трейлеры
Ванесса Кирби и Шайа ЛаБаф в драме о скорбящей матери, которая пытается восстановить свою жизнь после потери ребенка
12
Новости со всех концов света
IMDb6.8
Моя оценка
0
9 уже оценили
США/2020/1 ч. 58 мин./12+
2Трейлеры
История дружбы старого капитана и девочки-сироты, которым предстоит нелегкий путь по американскому Западу
13
Соединенные Штаты против Билли Холидей
IMDb6.4
Моя оценка
0
США/2021
1Трейлер
История жизни легендарной джазовой певицы Билли Холидей, которая оказалась под прицелом Управления по борьбе с наркотиками
14
Довод
7.6596
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
596 уже оценили
США, Канада, Великобритания/2020/2 ч. 30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры4Рецензии
Экшен-триллер Кристофера Нолана с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в роли шпионов, которые предотвращают надвигающуюся на мир катастрофу с помощью инвертированного времени
15
Одна ночь в Майами
IMDb7.2
Моя оценка
0
США/2020/1 ч. 50 мин.
1Трейлер
Политическая драма по мотивам одноименной пьесы Кемпа Пауэрса, режиссерский дебют актрисы Реджины Кинг
16
Мулан
6.7235
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
235 уже оценили
США/2020/2 ч. /12+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры4Рецензии
Игровая версия одноименного диснеевского мультфильма об отважной китаянке, которая отправилась на войну вместо своего отца, — без песен и дракона
17
Душа
8.2292
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
292 уже оценили
США/2020/1 ч. 40 мин./6+
Расписание и билеты
3Трейлеры3Рецензии
Нью-Йоркский пианист переносится в удивительное место, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю
18
Борат 2
6.839
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
39 уже оценили
США/2020/1 ч. 35 мин./18+
1Трейлер
Саша Барон Коэн вновь перевоплощается в казахского журналиста
19
Элегия Хиллбилли
IMDb6.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/1 ч. 56 мин.
1Трейлер
Современное исследование понятия «американской мечты» через историю трех поколений одной семьи
20
Белый тигр
IMDb7.2
Моя оценка
0
1 уже оценил
Индия/2021/2 ч. 11 мин./16+
2Трейлеры1Рецензия
Экранизация одноименного бестселлера индийского писателя Аравинда Адиги
21
Коллектив
IMDb8.4
Моя оценка
0
1 уже оценил
Люксембург, Румыния/2019/1 ч. 49 мин.
Документальный фильм о влиянии журналистских расследований на общественную жизнь
22
Куда ты идешь, Аида?
IMDb7.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Австрия, Босния и Герцеговина, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Франция/2020/1 ч. 42 мин.
1Трейлер
Драма, основанная на реальных событиях, вошедших в историю, как резня в Сребренице
23
Лучшие дни
IMDb7.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Гонконг, Китай/2019/2 ч. 15 мин.
1Трейлер
Китайская драма о старшекласснице, которая столкнулась с школьным буллингом
24
Человек, который продал свою кожу
IMDb7.3
Моя оценка
0
Тунис, Франция/2020/1 ч. 44 мин.
1Трейлер
Художник расписывает спину сирийского беженца татуировками, превращая ее в произведение искусства
25
Легенда о волках
IMDb8.1
Моя оценка
0
10 уже оценили
США, Ирландия/2020/1 ч. 40 мин.
Расписание и билеты
3Трейлеры
Фэнтезийный мультфильм по мотивам ирландских мифов и легенд
26
Барашек Шон: Фермагеддон
6.364
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
64 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2019/1 ч. 26 мин./6+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Новые приключения барашка Шона, который помогает овечке-инопланетянке отправиться к себе домой
27
Путешествие на Луну
IMDb6.5
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Китай/2020/1 ч. 35 мин.
1Трейлер
Девочка изобретает ракету и отправляется на луну в надежде встретиться с легендарной Лунной Богиней
28
Вперед
7.9301
оценка
IMDb7.4
Моя оценка
0
301 уже оценил
США/2020/1 ч. 54 мин./6+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры1Рецензия
Красочная сказка от Pixar об эльфах-подростках, которые отправляются в путешествие на поиски магии
29
Айван, единственный и неповторимый
IMDb6.7
Моя оценка
0
6 уже оценили
США/2020
1Трейлер
Горилла, живущий в городском зверинце, вспоминает о своих корнях и решает вырваться на волю
30
Полночное небо
IMDb5.6
Моя оценка
0
4 уже оценили
США/2020/2 ч. 2 мин.
3Трейлеры
Джордж Клуни в роли ученого, который пытается связаться с командой космического корабля
31
Любовь и монстры
624
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
24 уже оценили
США, Канада/2020
1Трейлер
Фантастическая комедия о влюбленном парне, которого не могут остановить даже кровожадные чудовища
32
Пиноккио
6.480
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
80 уже оценили
Италия, Великобритания, Франция/2019/2 ч. 5 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Классическая история деревянной куклы оживает в сюрреалистической адаптации режиссера Маттео Гарроне
33
Эмма.
6.2114
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
114 уже оценили
Великобритания/2020/2 ч. 4 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Аня Тейлор-Джой в экранизации романа Джейн Остин о молодой женщине, которая обожает устраивать чужие браки
34
Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga
5.539
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
39 уже оценили
США/2020/2 ч. 3 мин.
2Трейлеры
Комедия от Уилла Феррелла, действие которой разворачивается вокруг старейшего международного конкурса песен
35
Вся жизнь впереди
IMDb6.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Италия/2020/1 ч. 34 мин.
2Трейлеры
Экранизация романа Ромена Гари об арабском мальчике-сироте, который воспитывается в домашнем приюте старой еврейки
36
Пятеро одной крови
IMDb6.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/2 ч. 34 мин.
1Трейлер
Драма Спайка Ли о группе ветеранов войны во Вьетнаме, которые возвращаются джунгли, чтобы вновь обрести себя
37
Грейхаунд
7.752
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
52 уже оценили
США/2020/1 ч. 31 мин.
1Трейлер1Рецензия
Экранизация романа «Добрый пастырь» Сесила Скотта Форестера о капитане эсминца Эрнсте Краузе
38
Время
IMDb7.2
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/1 ч. 21 мин.
1Трейлер
Интимный портрет афроамериканской семьи, разделенной суровым приговором
39
Лагерь калек
IMDb7.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/1 ч. 42 мин.
Документальный фильм о детском лагере для подростков с ограниченными возможностями
40
Крот
IMDb7.9
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Германия, Испания, Нидерланды, Чили/2020/1 ч. 30 мин.
1Трейлер
Документальный фильм о пожилом человеке, который становится шпионом в доме престарелых
41
Мой учитель-осьминог
IMDb8.3
Моя оценка
0
Южная Африка/2020/1 ч. 25 мин.
1Трейлер
Документальный фильм об опыте взаимодействия с диким морским животным
42
Песня о любви для Латаши
IMDb6.7
Моя оценка
0
США/2019/18 мин.
1Трейлер
Документальный фильм о Латаше Харлинс, 15-летней афроамериканской девушке, которая была убита в 1991 году корейским иммигрантом
43
Концерт — это беседа
IMDb7.3
Моя оценка
0
США/2020/13 мин.
Виртуозный джазовый пианист и композитор прослеживает родословную своей семьи через биографию своего 91-летнего дедушки, отдавая дан уважения и любви своим корням
44
Голодающая палата
США/2020/40 мин.
История двух медицинских работниц — доктора Аиды Альсадик и медсестры Меккии Мехди — которые работают в больницах Йемена и спасают голодающих детей
45
Колетт
IMDb7.4
Моя оценка
0
США/2020/24 мин.
Документальный фильм о 74-летней Колетт Марин-Катрин, которая была участницей французского Сопротивления во время оккупации Франции нацистами
46
Не разделять
США, Норвегия/2020/35 мин.
Документальный фильм о протестах в Гонконге в 2019 году
47
Сквозь чувство
IMDb7.6
Моя оценка
0
США/2019/19 мин.
Встреча поздней ночью на улицах Нью-Йорка стала началом большой дружбы между одиноким подростком и глухонемым человеком
48
Два далеких незнакомца
IMDb6.7
Моя оценка
0
США/2020/29 мин.
Короткометражная драма о временной петле, в которую попал главный герой
49
Подарок
IMDb7.3
Моя оценка
0
Палестинская территория/2020/25 мин.
Палестинская короткометражка о жизни в состоянии перманентной войны
50
Письменная комната
IMDb7.2
Моя оценка
0
США/2020/30 мин.
1Трейлер
Оскар Айзек в роли сотрудника тюрьмы, который по долгу службы вскрывает и читает все письма, что приходят заключенным
51
Белый глаз
IMDb7.7
Моя оценка
0
Израиль/2019/21 мин.
Главный герой находит украденный велосипед и пытается вернуть его владельцу
52
Нора
IMDb7.5
Моя оценка
0
США/2020/6 мин.
1Трейлер
Короткометражный мультфильм от Pixar о крольчонке, который мечтал о большой норе
53
Гений места
IMDb6.2
Моя оценка
0
Франция/2020/16 мин.
1Трейлер
Короткометражный мультфильм «Гений места» рассказывает о мире в восприятии главной героини
54
Если что-то случится, я люблю вас.
IMDb7.9
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/12 мин.
1Трейлер
Трогательная история о тяжелом опыте и стойкости человеческого духа
55
Опера
IMDb7.1
Моя оценка
0
США, Южная Корея/2020
Анимационный фильм южнокорейского режиссера Эрика О
56
Да-Люди
IMDb5.8
Моя оценка
0
Исландия/2020/8 мин.
Исландский мультфильм о повседневной битве людей с бытовыми делами и работой
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19.03.2021 (пятница)
20.03.2021 (суббота)
21.03.2021 (воскресенье)
22.03.2021 (понедельник)
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