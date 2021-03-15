Номинанты на премию «Оскар 2021»

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1 Трейлер
Фантастическая комедия о влюбленном парне, которого не могут остановить даже кровожадные чудовища
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2 Трейлеры
Аня Тейлор-Джой в экранизации романа Джейн Остин о молодой женщине, которая обожает устраивать чужие браки
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2 Трейлеры
Комедия от Уилла Феррелла, действие которой разворачивается вокруг старейшего международного конкурса песен
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2 Трейлеры
Экранизация романа Ромена Гари об арабском мальчике-сироте, который воспитывается в домашнем приюте старой еврейки
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1 Трейлер
Драма Спайка Ли о группе ветеранов войны во Вьетнаме, которые возвращаются джунгли, чтобы вновь обрести себя
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1 Трейлер 1 Рецензия
Экранизация романа «Добрый пастырь» Сесила Скотта Форестера о капитане эсминца Эрнсте Краузе
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1 Трейлер
Интимный портрет афроамериканской семьи, разделенной суровым приговором
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Документальный фильм о детском лагере для подростков с ограниченными возможностями
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Документальный фильм о пожилом человеке, который становится шпионом в доме престарелых
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1 Трейлер
Документальный фильм об опыте взаимодействия с диким морским животным
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1 Трейлер
Документальный фильм о Латаше Харлинс, 15-летней афроамериканской девушке, которая была убита в 1991 году корейским иммигрантом
43
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Виртуозный джазовый пианист и композитор прослеживает родословную своей семьи через биографию своего 91-летнего дедушки, отдавая дан уважения и любви своим корням
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История двух медицинских работниц — доктора Аиды Альсадик и медсестры Меккии Мехди — которые работают в больницах Йемена и спасают голодающих детей
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Документальный фильм о 74-летней Колетт Марин-Катрин, которая была участницей французского Сопротивления во время оккупации Франции нацистами
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Документальный фильм о протестах в Гонконге в 2019 году
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Встреча поздней ночью на улицах Нью-Йорка стала началом большой дружбы между одиноким подростком и глухонемым человеком
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Короткометражная драма о временной петле, в которую попал главный герой
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Палестинская короткометражка о жизни в состоянии перманентной войны
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1 Трейлер
Оскар Айзек в роли сотрудника тюрьмы, который по долгу службы вскрывает и читает все письма, что приходят заключенным
51
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Главный герой находит украденный велосипед и пытается вернуть его владельцу
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1 Трейлер
Короткометражный мультфильм от Pixar о крольчонке, который мечтал о большой норе
53
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1 Трейлер
Короткометражный мультфильм «Гений места» рассказывает о мире в восприятии главной героини
54
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1 Трейлер
Трогательная история о тяжелом опыте и стойкости человеческого духа
55
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Анимационный фильм южнокорейского режиссера Эрика О
56
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Исландский мультфильм о повседневной битве людей с бытовыми делами и работой