Новые фильмы и сериалы, которые стали доступны онлайн

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1
Поездка в Америку 2
IMDb
5.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2021
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сиквел комедии с Эдди Мерфи об африканском правителе, который отправляется в США
2
Последний богатырь: Корень зла
8.2
2208
оценок
IMDb
5.6
Моя оценка
0
2208 уже оценили
Россия
/
2021
/
2 ч. 1 мин.
/
6+
комедия
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
10
Рецензии
Продолжение сказки о жителях Белогорья, в котором Иван вместе со старыми друзьями и новыми недругами отправляется за пределы известного мира, чтобы найти истоки древнего зла
3
По наклонной
IMDb
5.7
Моя оценка
0
США
/
2021
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Том Холланд в роли отставного армейского медика с ПТСР
4
Северный ветер
7.7
46
оценок
Моя оценка
0
46 уже оценили
Россия
/
2021
/
2 ч. 2 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Киноэкранизация дебютной театральной пьесы Ренаты Литвиновой о женщинах влиятельного клана
5
Кто-нибудь видел мою девчонку?
5.5
30
оценок
Моя оценка
0
30 уже оценили
Россия
/
2020
/
1 ч. 40 мин.
/
18+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Фильм-биография о кинокритике Сергее Добротворском и его жене Карине, которых считали самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых
6
Дать дуба в округе Юба
5.6
16
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
16 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2021
/
1 ч. 36 мин.
/
18+
комедия
Смотреть за 249 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Когда муж тихой и неприметной Сью Баттонс бесследно исчезает, женщина вкушает интерес к своей скромной персоне и делает все, чтобы его удержать
7
Угрюм-река
5.8
69
оценок
Моя оценка
0
69 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
исторический
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
4
Рецензии
Экранизация исторической драмы Вячеслава Шишкова о трех поколениях семьи Громовых
8
По колено
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия
/
2021
/
30 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Маленький рост Сани никак не мешает его мечте работать в кино и завоевать сердце прекрасной начинающей актрисы
9
Девушки с Макаровым
Моя оценка
0
7 уже оценили
Россия
/
2021
/
30 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Лучшему полицейскому худшего района Москвы — Капотни — в качестве стажеров дают четырех молодых выпускниц вуза
10
Поворот не туда: Наследие
IMDb
5.4
Моя оценка
0
5 уже оценили
США
,
Германия
,
Великобритания
/
2021
/
1 ч. 50 мин.
/
18+
триллер
ужасы
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Триллер о группе друзей, которые в горах сталкиваются с неконтактным поселением
11
Поколение
Моя оценка
0
США
/
2021
/
42 мин.
/
16+
драма
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Группа старшеклассников исследует свою сексуальность в консервативном и одержимом понятием «статуса» сообществе колледжа
12
Проклятый дом 4
IMDb
3.7
Моя оценка
0
3 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
1 ч. 27 мин.
/
18+
триллер
ужасы
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Дерзкий писатель и его дочь сталкиваются с древним проклятием, живущим в стенах старинного шотландского замка
13
Единственный
Моя оценка
0
Великобритания
/
2021
/
56 мин.
/
16+
драма
фантастика
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фантастический сериал-антиутопия про будущее, в котором амбициозная компания-стартап помогает людям подобрать идеальных партнеров по ДНК
14
День города
6
216
оценок
Моя оценка
0
216 уже оценили
Россия
/
2021
/
1 ч. 32 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Комедия о подготовке ко Дню города в провинциальном городке
15
Везучая
IMDb
5.4
Моя оценка
0
США
/
2020
/
1 ч. 23 мин.
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фильм ужасов о писательнице, которая попала во временную петлю, где за ней охотится убийца
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