Новые фильмы и сериалы, которые стали доступны онлайн

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1
Поездка в Америку 2
IMDb5.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2021
2Трейлеры
Сиквел комедии с Эдди Мерфи об африканском правителе, который отправляется в США
2
Последний богатырь: Корень зла
8.22208
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
2208 уже оценили
Россия/2021/2 ч. 1 мин./6+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры10Рецензии
Продолжение сказки о жителях Белогорья, в котором Иван вместе со старыми друзьями и новыми недругами отправляется за пределы известного мира, чтобы найти истоки древнего зла
3
По наклонной
IMDb5.7
Моя оценка
0
США/2021
2Трейлеры
Том Холланд в роли отставного армейского медика с ПТСР
4
Северный ветер
7.746
оценок
Моя оценка
0
46 уже оценили
Россия/2021/2 ч. 2 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Киноэкранизация дебютной театральной пьесы Ренаты Литвиновой о женщинах влиятельного клана
5
Кто-нибудь видел мою девчонку?
5.530
оценок
Моя оценка
0
30 уже оценили
Россия/2020/1 ч. 40 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Фильм-биография о кинокритике Сергее Добротворском и его жене Карине, которых считали самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых
6
Дать дуба в округе Юба
5.616
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
16 уже оценили
США, Великобритания/2021/1 ч. 36 мин./18+
Смотреть за 249 р.
1Трейлер
Когда муж тихой и неприметной Сью Баттонс бесследно исчезает, женщина вкушает интерес к своей скромной персоне и делает все, чтобы его удержать
7
Угрюм-река
5.869
оценок
Моя оценка
0
69 уже оценили
Россия/2021/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры4Рецензии
Экранизация исторической драмы Вячеслава Шишкова о трех поколениях семьи Громовых
8
По колено
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия/2021/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Маленький рост Сани никак не мешает его мечте работать в кино и завоевать сердце прекрасной начинающей актрисы
9
Девушки с Макаровым
Моя оценка
0
7 уже оценили
Россия/2021/30 мин./16+
1Трейлер
Лучшему полицейскому худшего района Москвы — Капотни — в качестве стажеров дают четырех молодых выпускниц вуза
10
Поворот не туда: Наследие
IMDb5.4
Моя оценка
0
5 уже оценили
США, Германия, Великобритания/2021/1 ч. 50 мин./18+
Смотреть за 299 р.
1Трейлер
Триллер о группе друзей, которые в горах сталкиваются с неконтактным поселением
11
Поколение
Моя оценка
0
США/2021/42 мин./16+
1Трейлер
Группа старшеклассников исследует свою сексуальность в консервативном и одержимом понятием «статуса» сообществе колледжа
12
Проклятый дом 4
IMDb3.7
Моя оценка
0
3 уже оценили
Великобритания/2020/1 ч. 27 мин./18+
Смотреть за 199 р.
2Трейлеры
Дерзкий писатель и его дочь сталкиваются с древним проклятием, живущим в стенах старинного шотландского замка
13
Единственный
Моя оценка
0
Великобритания/2021/56 мин./16+
1Трейлер
Фантастический сериал-антиутопия про будущее, в котором амбициозная компания-стартап помогает людям подобрать идеальных партнеров по ДНК
14
День города
6216
оценок
Моя оценка
0
216 уже оценили
Россия/2021/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Комедия о подготовке ко Дню города в провинциальном городке
15
Везучая
IMDb5.4
Моя оценка
0
США/2020/1 ч. 23 мин.
1Трейлер
Фильм ужасов о писательнице, которая попала во временную петлю, где за ней охотится убийца
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15.03.2021 (понедельник)
16.03.2021 (вторник)
17.03.2021 (среда)
18.03.2021 (четверг)
19.03.2021 (пятница)
20.03.2021 (суббота)
21.03.2021 (воскресенье)
22.03.2021 (понедельник)
23.03.2021 (вторник)
24.03.2021 (среда)
25.03.2021 (четверг)
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