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Проникновенные фильмы-драмы: смотреть онлайн

Марион Котийяр бросает дочь, Хавьер Бардем теряет память, а Риз Ахмед — слух. Эти глубокие и тонкие драмы последних лет разобьют ваше сердце и позволят по-новому взглянуть на жизнь в горе и в радости
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1
Падение
7.822
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
22 уже оценили
США/2020/1 ч. 52 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Смелый и страстный режиссерский дебют Вигго Мортенсена, рассказывающий об отношениях сварливого пожилого отца и его сына
2
Никогда, Редко, Иногда, Всегда
5.613
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
13 уже оценили
США, Великобритания/2020/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 99 р.
2Трейлеры
Тихая интимная драма об обычной старшекласснице из консервативной Пенсильвании, которая едет делать аборт в Нью-Йорк
3
Если Бил-стрит могла бы заговорить
6.531
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
31 уже оценил
США/2018/1 ч. 59 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Женщина в отчаянии пытается доказать невиновность своего жениха, обвиняемого в преступлении, в драме от автора «Лунного света»
4
Не оставляй следов
5.415
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
15 уже оценили
США/2018/1 ч. 48 мин.
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Ветеран войны с посттравматическим синдромом живет со своей 13-летней дочерью в природном заповеднике, в почти полной изоляции от мира — хит «Сандэнса-2018» с прорывной ролью молодой звезды Томасин Маккензи
5
Женщина в огне
IMDb6.8
Моя оценка
0
3 уже оценили
США, Великобритания/2018/1 ч. 53 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Сиенна Миллер и Аарон Пол в драме о женщине, которая на протяжении десятка лет ищет свою пропавшую дочь
6
Звук металла
IMDb7.8
Моя оценка
0
3 уже оценили
США, Бельгия/2019/2 ч. 10 мин.
Смотреть за 299 р.
1Трейлер
Талантливый барабанщик теряет слух и пытается заново обрести себя в мире оглушающей тишины
7
Следи за дорогой
IMDb6.3
Моя оценка
0
3 уже оценили
США/2019/1 ч. 18 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Итан Хоук в роли отсидевшего 20 лет в тюрьме одинокого мужчины, который однажды находит в мусорном баке живого младенца
8
Мустанг
IMDb6.9
Моя оценка
0
7 уже оценили
США, Франция/2019/1 ч. 36 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Психологическая драма о тяжелом человеке, который пытается освободиться от собственных подавленных эмоций через взаимосвязь с диким мустангом
9
Ангельское личико
IMDb6.0
Моя оценка
0
3 уже оценили
Франция/2018/2 ч.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Марион Котийяр в роли матери-одиночки, которая бросает 8-летнюю дочь ради мужчины. Девочка должна вернуть себе маму и помочь ей разобраться со своими демонами
10
Кобейн
IMDb6.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Бельгия, Германия, Нидерланды/2018/1 ч. 34 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Драма о 15-летнем подростке, который пытается образумить свою глубоко беременную мать, ведущую саморазрушительный образ жизни
11
Сумасшедшая любовь
IMDb7.0
Моя оценка
0
9 уже оценили
США/2020/1 ч. 50 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Юная звезда Чарли Пламмер в истории упорной борьбы старшеклассника с параноидальной шизофренией и его попытках вести обычную жизнь
12
Неизбранные дороги
4.611
оценок
IMDb5.2
Моя оценка
0
11 уже оценили
США, Великобритания/2020/1 ч. 25 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры2Рецензии
Хавьер Бардем, Эль Фаннинг и Сальма Хайек в семейной драме об одном тяжелом дне из жизни девушки и ее больного отца
13
Нет бога кроме меня
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 55 мин./18+
Смотреть за 1 р.
Якутское кино от автора «Пугала» Дмитрия Давыдова о роковом роуд-трипе сына и матери, страдающей деменцией
14
Белый, белый день
5.619
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
19 уже оценили
Дания, Исландия, Швеция/2019/1 ч. 49 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Завораживающая исландская драма о скорби, мести и безусловной любви
15
Тайная жизнь
6.223
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
23 уже оценили
США, Германия, Великобритания/2019/2 ч. 53 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Терренс Малик рассказывает об отважном австрийце, который отказался сражаться за нацистов во Второй мировой войне
16
Где соприкасаются руки
IMDb6.3
Моя оценка
0
3 уже оценили
Великобритания/2018/2 ч. 2 мин.
Смотреть за 299 р.
1Трейлер
Звезда «1917» Джордж Маккэй в истории юного немца из Гитлерюгенда, который пытается помочь чернокожей девушке, сопротивляясь своей судьбе
17
Стеклянный замок
IMDb7.1
Моя оценка
0
9 уже оценили
США/2017/2 ч. 7 мин.
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Бри Ларсон и Вуди Харрельсон в биографической драме о бедной семье нонконформистов-кочевников
18
Молитва
IMDb6.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Франция/2018/1 ч. 47 мин.
Смотреть за 1 р.
22-летний Томас отправляется в изолированную общину в горах, чтобы избавиться от наркотической зависимости — «Серебряный Медведь» Берлинского кинофестиваля-2018 за лучшую мужскую роль
19
Сама жизнь
6.432
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
32 уже оценили
США/2018/1 ч. 58 мин.
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Антонио Бандерас, Оливия Уайлд и Оскар Айзек в истории любви, которая охватывает несколько поколений и континентов
20
Что у них было
6.112
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
12 уже оценили
США/2018/1 ч. 41 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Драма о семейном кризисе и призраках прошлого с Майклом Шенноном, Таиссой Фармигой и Хилари Суэнк
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