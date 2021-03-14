1 Падение 7.8 22

оценки IMDb6.3 Моя оценка 0 22 уже оценили США / 2020 / 1 ч. 52 мин. / 18+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Смелый и страстный режиссерский дебют Вигго Мортенсена, рассказывающий об отношениях сварливого пожилого отца и его сына

4 Не оставляй следов 5.4 15

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 15 уже оценили США / 2018 / 1 ч. 48 мин. драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Ветеран войны с посттравматическим синдромом живет со своей 13-летней дочерью в природном заповеднике, в почти полной изоляции от мира — хит «Сандэнса-2018» с прорывной ролью молодой звезды Томасин Маккензи

8 Мустанг IMDb6.9 Моя оценка 0 7 уже оценили США, Франция / 2019 / 1 ч. 36 мин. драма Смотреть за 1 р. Хочу посмотреть 1 Трейлер Психологическая драма о тяжелом человеке, который пытается освободиться от собственных подавленных эмоций через взаимосвязь с диким мустангом