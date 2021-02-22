Лучшие комедии про армию: смотреть онлайн

Смешно в учении, легко в бою — герои этих фильмов и сериалов про солдатскую жизнь доказывают, что в суровой армии легко найдется место иронии, абсурду и трагикомедии. Ведь без юмора на войне никак!