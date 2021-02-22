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Лучшие комедии про армию: смотреть онлайн
Смешно в учении, легко в бою — герои этих фильмов и сериалов про солдатскую жизнь доказывают, что в суровой армии легко найдется место иронии, абсурду и трагикомедии. Ведь без юмора на войне никак!
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Солдаты
7.1
4808
оценок
IMDb
5.7
Моя оценка
0
4808 уже оценили
Россия
/
2004
/
42 мин.
драма
комедия
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
16
Трейлеры
3
Рецензии
Сериал о буднях солдат и офицеров воинской части
2
ДМБ
7.2
4046
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
4046 уже оценили
Россия
/
2000
/
1 ч. 25 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
4
Рецензии
В армии все равны. Сюда попадают три героя, каждого привела разная судьба, но в итоге они оказываются в одном месте.
3
Горячие головы
7.6
1755
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
1755 уже оценили
США
/
1991
/
1 ч. 24 мин.
/
12+
комедия
боевик
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Пародия сразу на несколько фильмов в одном флаконе
4
Особенности национальной охоты
7.5
11460
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
11460 уже оценили
Россия
/
1995
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Молодой финн узнает традиции русских охотников
5
Особенности национальной рыбалки
7.5
2999
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
2999 уже оценили
Россия
/
1998
/
1 ч. 35 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Во второй части охотники отправляются на рыбалку
6
Особенности национальной охоты в зимний период
7
919
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
919 уже оценили
Россия
/
2001
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Продолжение приключений любителей национальных развлечений
7
Спасите Колю!
5.9
53
оценки
Моя оценка
0
53 уже оценили
Россия
/
2021
/
1 ч. 41 мин.
/
12+
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Отец-одиночка командует военкоматом и не дает спуску ни одному из кавалеров своей любимой дочери
8
Солдатский декамерон
6.2
76
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
76 уже оценили
Россия
/
2005
/
1 ч. 36 мин.
/
12+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедия об абсурде российской армии
9
Уловка 22
6.8
50
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
50 уже оценили
США
/
2019
/
30 мин.
/
12+
драма
комедия
криминал
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Трагикомичный мини-сериал по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера о летчике, попавшем в абсурдистскую бюрократическую ловушку
10
Кадеты
6.5
1861
оценка
IMDb
3.6
Моя оценка
0
1861 уже оценил
Россия
/
2004
/
52 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Рецензия
История современных мальчишек, поступающих в кадетский корпус воздушно-десантного профиля
11
Кадетство
6.8
3804
оценки
IMDb
4.9
Моя оценка
0
3804 уже оценили
Россия
/
2006
/
44 мин.
/
12+
драма
комедия
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Сериал о буднях 14-летних мальчишек, учащихся в Суворовском училище
12
Бесславные ублюдки
7.8
4883
оценки
IMDb
8.3
Моя оценка
0
4883 уже оценили
США
,
Германия
/
2009
/
2 ч. 33 мин.
/
16+
драма
комедия
военный
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
7
Рецензии
Фантастический вестерн про борьбу евреев с нацистами и силу кинематографа
13
Заяц, жаренный по-берлински
7.2
824
оценки
IMDb
6.0
Моя оценка
0
824 уже оценили
Россия
/
2011
/
45 мин.
/
12+
комедия
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Сериал о поваре, который пошел на войну, чтобы отомстить за сына
14
Песчаник 42
IMDb
8.0
Моя оценка
0
5 уже оценили
Великобритания
/
2013
/
35 мин.
комедия
военный
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Капитан Ник Медхерст из отряда саперов, работающих в Афганистане, влюбляется в нового капеллана, хорошенькую блондинку
15
Майор Пэйн
6.9
1595
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
1595 уже оценили
США
/
1995
/
1 ч. 35 мин.
/
0+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фильм рассказывает о том, как черствому, закоренелому военному доверяют воспитание юных кадетов
16
Кадет Келли
6.7
98
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
98 уже оценили
США
,
Канада
/
2002
/
1 ч. 41 мин.
/
6+
комедия
семейный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Американская комедия с Хилари Дафф об армейском воспитании молодежи
17
Убрать перископ
7.6
255
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
255 уже оценили
США
/
1996
/
1 ч. 32 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Военная комедия о приключениях экипажа американской подводной лодки
18
Рядовой Бенджамин
7
399
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
399 уже оценили
США
/
1980
/
1 ч. 49 мин.
/
16+
комедия
военный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедия с Голди Хоун о перевоспитании избалованной девицы в дисциплинированного солдата
19
Доброе утро, Вьетнам
7.1
91
оценка
IMDb
7.3
Моя оценка
0
91 уже оценил
США
/
1987
/
2 ч. 1 мин.
/
0+
драма
комедия
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Эфир армейской радиостанции во Вьетнаме «взрывает» новый ведущий
20
Добровольцы поневоле
7.2
28
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
28 уже оценили
США
/
1981
/
1 ч. 46 мин.
/
16+
комедия
военный
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Военная комедия с Биллом Мюрреем от режиссера «Охотников за приведениями»
21
Человек эпохи Возрождения
7
59
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
59 уже оценили
США
/
1994
/
2 ч. 8 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Рекламный агент переквалифицировался в преподавателя для новобранцев в армии США
22
Сержант Билко
7.3
109
оценок
IMDb
5.9
Моя оценка
0
109 уже оценили
США
/
1996
/
1 ч. 33 мин.
/
12+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Армейская комедия со Стивом Мартином в главной роли
23
Ботаны
7.4
96
оценок
Моя оценка
0
96 уже оценили
Россия
/
2015
/
30 мин.
/
12+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Ситком о молодых хакерах, попавших на армейскую службу
24
1941
6
26
оценок
IMDb
5.8
Моя оценка
0
26 уже оценили
США
/
1979
/
1 ч. 58 мин.
/
12+
комедия
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Абсурдная сатира Спилберга на поведение американцев во время Второй мировой
25
Флот МакХэйла
IMDb
7.4
Моя оценка
0
3 уже оценили
США
/
1962
/
30 мин.
/
12+
комедия
военный
Хочу посмотреть
Комедийный сериал о военных, переживших японскую бомбежку и скрывающихся в недрах гостеприимного острова в Тихом океане
26
Бравый солдат Швейк
5.8
35
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
35 уже оценили
Чешская Республика
/
1957
/
3 ч. 22 мин.
/
12+
комедия
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Экранизация знаменитого романа Ярослава Гашека
27
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.
7.3
650
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
650 уже оценили
США
/
1970
/
1 ч. 56 мин.
/
12+
драма
комедия
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Американская черная комедия о врачах полевого госпиталя во время Корейской войны 1950–1953 годов
28
Чертова служба в госпитале МЭШ
7.5
741
оценка
IMDb
8.4
Моя оценка
0
741 уже оценил
США
/
1972
/
25 мин.
/
12+
драма
комедия
военный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Комедия про врачей-хирургов, работающих в передвижном военном госпитале
29
Армейские приключения
5.2
12
оценок
IMDb
5.0
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
/
1994
/
1 ч. 31 мин.
/
12+
комедия
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Два эксцентричных друга отправляются в армию, а попадают в настоящие боевые условия
30
Кинозвезда в погонах
5
33
оценки
IMDb
4.3
Моя оценка
0
33 уже оценили
США
/
2008
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
драма
комедия
военный
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедия с Джессикой Симпсон о приключениях незадачливой блондинки в армии
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