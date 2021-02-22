Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 сериалов
Провокаторы и психи: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
Игра в классику: 10 необычных современных телеэкранизаций
15 сериалов
И никого не стало: таинственные сериалы-триллеры из Британии
20 сериалов
Когда приуныл: сериалы, которые помогут взбодриться
40 сериалов
Удиви меня: 40 сериалов для тех, кто уже все пересмотрел
15 фильмов
Памяти Андрея Мягкова: 15 лучших фильмов с любимым актером
30 фильмов
Любовь как головоломка: 30 мелодрам с неожиданным сюжетом
20 фильмов
Любовь и кровь: 20 безбашенных антиромантических хорроров
50 фильмов
Конфетно-букетное: 50 идеальных фильмов для свиданий
20 фильмов
Не только «Текст»: 20 очень откровенных российских фильмов (18+)
Кино Mail.ruПодборки

Лучшие комедии про армию: смотреть онлайн

Смешно в учении, легко в бою — герои этих фильмов и сериалов про солдатскую жизнь доказывают, что в суровой армии легко найдется место иронии, абсурду и трагикомедии. Ведь без юмора на войне никак!
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Солдаты
7.14808
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
4808 уже оценили
Россия/2004/42 мин.
Смотреть бесплатно
16Трейлеры3Рецензии
Сериал о буднях солдат и офицеров воинской части
2
ДМБ
7.24046
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
4046 уже оценили
Россия/2000/1 ч. 25 мин./16+
4Рецензии
В армии все равны. Сюда попадают три героя, каждого привела разная судьба, но в итоге они оказываются в одном месте.
3
Горячие головы
7.61755
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
1755 уже оценили
США/1991/1 ч. 24 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Пародия сразу на несколько фильмов в одном флаконе
4
Особенности национальной охоты
7.511460
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
11460 уже оценили
Россия/1995/1 ч. 33 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Молодой финн узнает традиции русских охотников
5
Особенности национальной рыбалки
7.52999
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
2999 уже оценили
Россия/1998/1 ч. 35 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Во второй части охотники отправляются на рыбалку
6
Особенности национальной охоты в зимний период
7919
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
919 уже оценили
Россия/2001/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть бесплатно
Продолжение приключений любителей национальных развлечений
7
Спасите Колю!
5.953
оценки
Моя оценка
0
53 уже оценили
Россия/2021/1 ч. 41 мин./12+
Расписание и билеты
1Трейлер3Рецензии
Отец-одиночка командует военкоматом и не дает спуску ни одному из кавалеров своей любимой дочери
8
Солдатский декамерон
6.276
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
76 уже оценили
Россия/2005/1 ч. 36 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Комедия об абсурде российской армии
9
Уловка 22
6.850
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
50 уже оценили
США/2019/30 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Трагикомичный мини-сериал по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера о летчике, попавшем в абсурдистскую бюрократическую ловушку
10
Кадеты
6.51861
оценка
IMDb3.6
Моя оценка
0
1861 уже оценил
Россия/2004/52 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
История современных мальчишек, поступающих в кадетский корпус воздушно-десантного профиля
11
Кадетство
6.83804
оценки
IMDb4.9
Моя оценка
0
3804 уже оценили
Россия/2006/44 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Сериал о буднях 14-летних мальчишек, учащихся в Суворовском училище
12
Бесславные ублюдки
7.84883
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
4883 уже оценили
США, Германия/2009/2 ч. 33 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Фантастический вестерн про борьбу евреев с нацистами и силу кинематографа
13
Заяц, жаренный по-берлински
7.2824
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
824 уже оценили
Россия/2011/45 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Сериал о поваре, который пошел на войну, чтобы отомстить за сына
14
Песчаник 42
IMDb8.0
Моя оценка
0
5 уже оценили
Великобритания/2013/35 мин.
3Трейлеры
Капитан Ник Медхерст из отряда саперов, работающих в Афганистане, влюбляется в нового капеллана, хорошенькую блондинку
15
Майор Пэйн
6.91595
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
1595 уже оценили
США/1995/1 ч. 35 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Фильм рассказывает о том, как черствому, закоренелому военному доверяют воспитание юных кадетов
16
Кадет Келли
6.798
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
98 уже оценили
США, Канада/2002/1 ч. 41 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Американская комедия с Хилари Дафф об армейском воспитании молодежи
17
Убрать перископ
7.6255
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
255 уже оценили
США/1996/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Военная комедия о приключениях экипажа американской подводной лодки
18
Рядовой Бенджамин
7399
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
399 уже оценили
США/1980/1 ч. 49 мин./16+
1Трейлер
Комедия с Голди Хоун о перевоспитании избалованной девицы в дисциплинированного солдата
19
Доброе утро, Вьетнам
7.191
оценка
IMDb7.3
Моя оценка
0
91 уже оценил
США/1987/2 ч. 1 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Эфир армейской радиостанции во Вьетнаме «взрывает» новый ведущий
20
Добровольцы поневоле
7.228
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
28 уже оценили
США/1981/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер
Военная комедия с Биллом Мюрреем от режиссера «Охотников за приведениями»
21
Человек эпохи Возрождения
759
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
59 уже оценили
США/1994/2 ч. 8 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Рекламный агент переквалифицировался в преподавателя для новобранцев в армии США
22
Сержант Билко
7.3109
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
109 уже оценили
США/1996/1 ч. 33 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Армейская комедия со Стивом Мартином в главной роли
23
Ботаны
7.496
оценок
Моя оценка
0
96 уже оценили
Россия/2015/30 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Ситком о молодых хакерах, попавших на армейскую службу
24
1941
626
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
26 уже оценили
США/1979/1 ч. 58 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Абсурдная сатира Спилберга на поведение американцев во время Второй мировой
25
Флот МакХэйла
IMDb7.4
Моя оценка
0
3 уже оценили
США/1962/30 мин./12+
Комедийный сериал о военных, переживших японскую бомбежку и скрывающихся в недрах гостеприимного острова в Тихом океане
26
Бравый солдат Швейк
5.835
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
35 уже оценили
Чешская Республика/1957/3 ч. 22 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Экранизация знаменитого романа Ярослава Гашека
27
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.
7.3650
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
650 уже оценили
США/1970/1 ч. 56 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Американская черная комедия о врачах полевого госпиталя во время Корейской войны 1950–1953 годов
28
Чертова служба в госпитале МЭШ
7.5741
оценка
IMDb8.4
Моя оценка
0
741 уже оценил
США/1972/25 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Комедия про врачей-хирургов, работающих в передвижном военном госпитале
29
Армейские приключения
5.212
оценок
IMDb5.0
Моя оценка
0
12 уже оценили
США/1994/1 ч. 31 мин./12+
Смотреть за 1 р.
Два эксцентричных друга отправляются в армию, а попадают в настоящие боевые условия
30
Кинозвезда в погонах
533
оценки
IMDb4.3
Моя оценка
0
33 уже оценили
США/2008/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Комедия с Джессикой Симпсон о приключениях незадачливой блондинки в армии
Другие подборки
35 фильмов
Мужской уикенд: 35 эффектных боевиков с девушками в главной роли
15 фильмов
Памяти Андрея Мягкова: 15 лучших фильмов с любимым актером
30 фильмов
Любовь как головоломка: 30 мелодрам с неожиданным сюжетом
20 фильмов
Любовь и кровь: 20 безбашенных антиромантических хорроров
50 фильмов
Конфетно-букетное: 50 идеальных фильмов для свиданий
15 сериалов
Такая разная любовь: нетипичные сериалы про отношения
10 сериалов
Провокаторы и психи: 10 сериалов про эксцентричных психологов
20 фильмов
Не только «Текст»: 20 очень откровенных российских фильмов (18+)
12 фильмов
Повторяющие реальность: 12 фильмов про День сурка
15 фильмов
Горбунок, приворот и пугало: 15 главных фильмов февраля
Новые трейлеры
По наклонной
Дублированный трейлер
Палмер
Дублированный трейлер
Игры шпионов
Дублированный трейлер
Мортал Комбат
Дублированный трейлер
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Круэлла
Дублированный тизер-трейлер
Маша
Трейлер
Крюк
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (22.02.2021, понедельник)
Завтра (23.02.2021, вторник)
24.02.2021 (среда)
25.02.2021 (четверг)
26.02.2021 (пятница)
27.02.2021 (суббота)
28.02.2021 (воскресенье)
01.03.2021 (понедельник)
02.03.2021 (вторник)
03.03.2021 (среда)
04.03.2021 (четверг)
05.03.2021 (пятница)
06.03.2021 (суббота)
07.03.2021 (воскресенье)
08.03.2021 (понедельник)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь