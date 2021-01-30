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Новые европейские фильмы: смотреть онлайн

От шокирующих историй убийств до трогательных драмеди о простых людях — эти занятные европейские фильмы последних лет вряд ли оставят вас равнодушными
Только те, которым я не поставил оценку
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1
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8.4289
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
289 уже оценили
Дания, Нидерланды, Швеция/2020/1 ч. 50 мин./18+
Смотреть за 299 р.
2Трейлеры1Рецензия
Воодушевившись теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, школьные учителя решают каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения
2
Прекрасная эпоха
7.5124
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
124 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 55 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Разочаровавшийся в жизни мужчина возвращается на 40 лет назад, чтобы вновь пережить настоящую любовь
3
Пиноккио
6.459
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
59 уже оценили
Италия, Великобритания, Франция/2019/2 ч. 5 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Классическая история деревянной куклы оживает в сюрреалистической адаптации режиссера Маттео Гарроне
4
Угоняя лошадей
6.940
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
40 уже оценили
Дания, Норвегия, Швеция/2019/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Экранизация норвежского романа со Стелланом Скарсгардом в роли старика, вспоминающего свою счастливую юность
5
Тело Христово
724
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
24 уже оценили
Польша/2019/1 ч. 55 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Польская драма о духовной трансформации молодого преступника
6
Тайная жизнь
6.516
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
16 уже оценили
США, Германия, Великобритания/2019/2 ч. 53 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
История об австрийце, который отказывается сражаться за нацистов во Второй мировой войне
7
15 минут войны
714
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
14 уже оценили
Бельгия, Франция/2019/16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Основанная на реальных событиях история о спецоперации по спасению французских школьников из захваченного сомалийскими мятежниками автобуса
8
Боль и слава
6.7139
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
139 уже оценили
Испания/2019/1 ч. 48 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Драма Педро Альмодовара о рефлексирующем режиссере в исполнении Антонио Бандераса
9
Особенные
6.865
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
65 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 55 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Венсан Кассель в пронзительной драме о детях с аутизмом
10
Отверженные
6.918
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
18 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 42 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Дебютный полнометражный фильм актера и режиссера Ладжа Ли о молодом борце с преступностью, который оказывается в эпицентре вражды между городскими бандами
11
Синонимы
525
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
25 уже оценили
Германия, Израиль, Франция/2019/2 ч. 3 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Молодой израильтянин изо всех сил выдавливает из себя свою национальность, мечтая стать настоящим парижанином
12
Пираньи Неаполя
5.432
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
32 уже оценили
Италия/2019/1 ч. 45 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Банда вооруженных подростков слоняется по Неаполю, выполняя поручения главарей
13
Золотая перчатка
5.445
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
45 уже оценили
Германия, Франция/2019/1 ч. 50 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Серийный убийца держит в страхе жителей Гамбурга в 1970-х
14
Идеальный пациент
6.6110
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
110 уже оценили
Швеция/2019/2 ч. 12 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
История самого громкого судебного скандала в истории Швеции и человека, который пожертвовал всем ради правды
15
Дело Коллини
6.665
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
65 уже оценили
Германия/2019/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Криминальный триллер об убийстве немецкого бизнесмена, чья внучка когда-то была первой любовью главного героя
16
Девушка с браслетом
IMDb6.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Бельгия, Франция/2019/1 ч. 35 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Судебная драма о юной девушке, которая обвиняется в убийстве своей подруги
17
Офицер и шпион
6.885
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
85 уже оценили
Италия, Франция/2019/2 ч. 12 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Исторический триллер Романа Полански о деле еврейского офицера Альфреда Дрейфуса, несправедливо обвиненного в шпионаже в пользу Германии
18
Поменяться местами
774
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
74 уже оценили
Бельгия, Франция/2019/1 ч. 57 мин.
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Известный писатель попадает в параллельный мир, где он не знаком со своей женой и должен вновь завоевать ее сердце
19
Шахматист
767
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
67 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 47 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Реальная история бангладешца Фахима Мохаммада, который в 8-летнем возрасте переехал во Францию и в 2012 году стал чемпионом страны по шахматам среди детей до 12 лет
20
Друзья на свою голову
IMDb6.1
Моя оценка
0
6 уже оценили
Франция/2020/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть за 199 р.
2Трейлеры
Дружба двух семейных пар разрушается, когда одна из них становится успешнее другой
21
Счастье
IMDb6.6
Моя оценка
0
Франция/2020/1 ч. 21 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Французская комедия об эксцентричных родителях, которые пытаются сделать все, чтобы их дочь пошла в школу
22
Лучшие годы
IMDb6.1
Моя оценка
0
4 уже оценили
Италия/2020/2 ч. 9 мин.
Смотреть за 199 р.
1Трейлер
История четырех друзей, рассказанная на протяжении сорока лет, наполненных любовью, мечтами, успехами и поражениями
23
Мадам Парфюмер
IMDb6.4
Моя оценка
0
5 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 50 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Романтическая комедия о звезде из мира парфюмерии и ее новом водителе
24
Королева сердец
6.758
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
58 уже оценили
Дания, Швеция/2019/2 ч. 7 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Провокационная скандинавская драма о непомерной цене за идеальную жизнь напоказ
25
Переводчики
6.693
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
93 уже оценили
Бельгия, Франция/2019/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Девять переводчиков помещены в комфортабельный бункер для перевода долгожданного финала трилогии-бестселлера — но работа оборачивается для них кошмаром
26
Крестная мама
IMDb6.1
Моя оценка
0
10 уже оценили
Франция/2020/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть за 199 р.
2Трейлеры
Криминальная комедия по одноименному роману Ханнелоры Кайр с Изабель Юппер в главной роли
27
О бесконечности
IMDb6.9
Моя оценка
0
9 уже оценили
Германия, Норвегия, Швеция/2019/1 ч. 18 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
История жизни человека во всей ее банальности, красоте и жестокости
28
Пылкий призрак
IMDb6.1
Моя оценка
0
Франция/2019/1 ч. 44 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Французская драма о любви призрака и живой девушки
29
Белый, белый день
5.611
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
11 уже оценили
Дания, Исландия, Швеция/2019/1 ч. 49 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Исландская драма о скорби, мести и безусловной любви
30
Ночной конвой
IMDb5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Франция/2020/1 ч. 38 мин./16+
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