11 Синонимы 5 25

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 25 уже оценили Германия, Израиль, Франция / 2019 / 2 ч. 3 мин. / 18+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры Молодой израильтянин изо всех сил выдавливает из себя свою национальность, мечтая стать настоящим парижанином

12 Пираньи Неаполя 5.4 32

оценки IMDb6.3 Моя оценка 0 32 уже оценили Италия / 2019 / 1 ч. 45 мин. / 18+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Банда вооруженных подростков слоняется по Неаполю, выполняя поручения главарей

15 Дело Коллини 6.6 65

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 65 уже оценили Германия / 2019 / 1 ч. 58 мин. / 16+ драма триллер детектив криминал Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Криминальный триллер об убийстве немецкого бизнесмена, чья внучка когда-то была первой любовью главного героя

18 Поменяться местами 7 74

оценки IMDb7.0 Моя оценка 0 74 уже оценили Бельгия, Франция / 2019 / 1 ч. 57 мин. драма мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры Известный писатель попадает в параллельный мир, где он не знаком со своей женой и должен вновь завоевать ее сердце