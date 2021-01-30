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8.4
289
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
289 уже оценили
Дания
,
Нидерланды
,
Швеция
/
2020
/
1 ч. 50 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Воодушевившись теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, школьные учителя решают каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения
2
Прекрасная эпоха
7.5
124
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
124 уже оценили
Франция
/
2019
/
1 ч. 55 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Разочаровавшийся в жизни мужчина возвращается на 40 лет назад, чтобы вновь пережить настоящую любовь
3
Пиноккио
6.4
59
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
59 уже оценили
Италия
,
Великобритания
,
Франция
/
2019
/
2 ч. 5 мин.
/
6+
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Классическая история деревянной куклы оживает в сюрреалистической адаптации режиссера Маттео Гарроне
4
Угоняя лошадей
6.9
40
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
40 уже оценили
Дания
,
Норвегия
,
Швеция
/
2019
/
2 ч. 3 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация норвежского романа со Стелланом Скарсгардом в роли старика, вспоминающего свою счастливую юность
5
Тело Христово
7
24
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
24 уже оценили
Польша
/
2019
/
1 ч. 55 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Польская драма о духовной трансформации молодого преступника
6
Тайная жизнь
6.5
16
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
16 уже оценили
США
,
Германия
,
Великобритания
/
2019
/
2 ч. 53 мин.
/
16+
драма
биография
военный
исторический
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
История об австрийце, который отказывается сражаться за нацистов во Второй мировой войне
7
15 минут войны
7
14
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
14 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2019
/
16+
драма
боевик
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Основанная на реальных событиях история о спецоперации по спасению французских школьников из захваченного сомалийскими мятежниками автобуса
8
Боль и слава
6.7
139
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
139 уже оценили
Испания
/
2019
/
1 ч. 48 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Драма Педро Альмодовара о рефлексирующем режиссере в исполнении Антонио Бандераса
9
Особенные
6.8
65
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
65 уже оценили
Франция
/
2019
/
1 ч. 55 мин.
/
12+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Венсан Кассель в пронзительной драме о детях с аутизмом
10
Отверженные
6.9
18
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
18 уже оценили
Франция
/
2019
/
1 ч. 42 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Дебютный полнометражный фильм актера и режиссера Ладжа Ли о молодом борце с преступностью, который оказывается в эпицентре вражды между городскими бандами
11
Синонимы
5
25
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
25 уже оценили
Германия
,
Израиль
,
Франция
/
2019
/
2 ч. 3 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Молодой израильтянин изо всех сил выдавливает из себя свою национальность, мечтая стать настоящим парижанином
12
Пираньи Неаполя
5.4
32
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
32 уже оценили
Италия
/
2019
/
1 ч. 45 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Банда вооруженных подростков слоняется по Неаполю, выполняя поручения главарей
13
Золотая перчатка
5.4
45
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
45 уже оценили
Германия
,
Франция
/
2019
/
1 ч. 50 мин.
/
18+
триллер
биография
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Серийный убийца держит в страхе жителей Гамбурга в 1970-х
14
Идеальный пациент
6.6
110
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
110 уже оценили
Швеция
/
2019
/
2 ч. 12 мин.
/
18+
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
История самого громкого судебного скандала в истории Швеции и человека, который пожертвовал всем ради правды
15
Дело Коллини
6.6
65
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
65 уже оценили
Германия
/
2019
/
1 ч. 58 мин.
/
16+
драма
триллер
детектив
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Криминальный триллер об убийстве немецкого бизнесмена, чья внучка когда-то была первой любовью главного героя
16
Девушка с браслетом
IMDb
6.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2019
/
1 ч. 35 мин.
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Судебная драма о юной девушке, которая обвиняется в убийстве своей подруги
17
Офицер и шпион
6.8
85
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
85 уже оценили
Италия
,
Франция
/
2019
/
2 ч. 12 мин.
/
16+
драма
триллер
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Исторический триллер Романа Полански о деле еврейского офицера Альфреда Дрейфуса, несправедливо обвиненного в шпионаже в пользу Германии
18
Поменяться местами
7
74
оценки
IMDb
7.0
Моя оценка
0
74 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2019
/
1 ч. 57 мин.
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Известный писатель попадает в параллельный мир, где он не знаком со своей женой и должен вновь завоевать ее сердце
19
Шахматист
7
67
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
67 уже оценили
Франция
/
2019
/
1 ч. 47 мин.
/
6+
драма
комедия
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Реальная история бангладешца Фахима Мохаммада, который в 8-летнем возрасте переехал во Францию и в 2012 году стал чемпионом страны по шахматам среди детей до 12 лет
20
Друзья на свою голову
IMDb
6.1
Моя оценка
0
6 уже оценили
Франция
/
2020
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Дружба двух семейных пар разрушается, когда одна из них становится успешнее другой
21
Счастье
IMDb
6.6
Моя оценка
0
Франция
/
2020
/
1 ч. 21 мин.
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Французская комедия об эксцентричных родителях, которые пытаются сделать все, чтобы их дочь пошла в школу
22
Лучшие годы
IMDb
6.1
Моя оценка
0
4 уже оценили
Италия
/
2020
/
2 ч. 9 мин.
драма
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История четырех друзей, рассказанная на протяжении сорока лет, наполненных любовью, мечтами, успехами и поражениями
23
Мадам Парфюмер
IMDb
6.4
Моя оценка
0
5 уже оценили
Франция
/
2019
/
1 ч. 50 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Романтическая комедия о звезде из мира парфюмерии и ее новом водителе
24
Королева сердец
6.7
58
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
58 уже оценили
Дания
,
Швеция
/
2019
/
2 ч. 7 мин.
/
18+
мелодрама
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Провокационная скандинавская драма о непомерной цене за идеальную жизнь напоказ
25
Переводчики
6.6
93
оценки
IMDb
6.5
Моя оценка
0
93 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2019
/
1 ч. 45 мин.
/
16+
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Девять переводчиков помещены в комфортабельный бункер для перевода долгожданного финала трилогии-бестселлера — но работа оборачивается для них кошмаром
26
Крестная мама
IMDb
6.1
Моя оценка
0
10 уже оценили
Франция
/
2020
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
комедия
криминал
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Криминальная комедия по одноименному роману Ханнелоры Кайр с Изабель Юппер в главной роли
27
О бесконечности
IMDb
6.9
Моя оценка
0
9 уже оценили
Германия
,
Норвегия
,
Швеция
/
2019
/
1 ч. 18 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История жизни человека во всей ее банальности, красоте и жестокости
28
Пылкий призрак
IMDb
6.1
Моя оценка
0
Франция
/
2019
/
1 ч. 44 мин.
драма
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Французская драма о любви призрака и живой девушки
29
Белый, белый день
5.6
11
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
11 уже оценили
Дания
,
Исландия
,
Швеция
/
2019
/
1 ч. 49 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Исландская драма о скорби, мести и безусловной любви
30
Ночной конвой
IMDb
5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Франция
/
2020
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
драма
триллер
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
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