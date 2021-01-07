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Лучшие фэнтези-фильмы и зимние сказки: смотреть онлайн

Волшебные истории, фантастические твари и сказочные миры — в подборке лучших фильмов в жанре фэнтези для уютных уикендов в кругу семьи
Только те, которым я не поставил оценку
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Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Эдвард руки-ножницы
7.35421
оценка
IMDb7.9
Моя оценка
0
5421 уже оценил
США/1990/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры11Рецензии
Грустная история одинокого создания с ножницами вместо рук
2
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
7.66344
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
6344 уже оценили
США, Великобритания/2005/2 ч. 23 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Четверо детей, привезенных в большой загородный дом к чудному профессору, маются от безделья — пока не находят волшебный шкаф, ведущий в другой мир
3
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
7.33511
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
3511 уже оценили
США, Польша, Чешская Республика/2008/2 ч. 30 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Продолжение «Хроник Нарнии», в котором детишки семьи Пэвенси обнаруживают, что в волшебном мире прошло полтора тысячелетия
4
Хроники Нарнии: Покоритель Зари
7.43102
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
3102 уже оценили
США/2010/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Экранизация третьей книги серии «Хроники Нарнии», продолжение фильма «Принц Каспиан»
5
Хранитель времени
6.81112
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
1112 уже оценили
США/2011/2 ч. 6 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
Мальчик-сирота находит удивительный механизм, благодаря которому попадает в головокружительные и опасные приключения
6
Золотой компас
73683
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
3683 уже оценили
США, Великобритания/2007/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Волшебной красоты экранизация сказки Филипа Пулмана, получившая «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты» в 2008 году
7
Серебряные коньки
7.245
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
45 уже оценили
Россия/2020/2 ч. 16 мин./6+
Расписание и билеты
4Трейлеры1Рецензия
Сказочная мелодрама о сыне бедного фонарщика и юной аристократке, которые следуют за своей мечтой
8
Щелкунчик и четыре королевства
6.2383
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
383 уже оценили
США/2018/1 ч. 39 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры7Рецензии
Молодая девушка попадает в волшебное королевство, где пряничные солдаты сражаются с армией Мышиного Короля
9
Фантастические твари и где они обитают
7.84200
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
4200 уже оценили
США, Великобритания/2016/2 ч. 13 мин./12+
Смотреть за 1 р.
10Трейлеры8Рецензии
Спин-офф «Гарри Поттера» об исследователе Ньюте Саламандере, который написал путеводитель по животному миру
10
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
71813
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
1813 уже оценили
США, Великобритания/2018/2 ч. 14 мин./12+
Смотреть за 149 р.
4Трейлеры17Рецензии
Продолжение приключений Ньюта Саламандера, который вновь должен остановить злого волшебника Грин-де-Вальда, на этот раз — с помощью Альбуса Дамблдора
11
Последний богатырь
7.22575
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
2575 уже оценили
Россия/2017/1 ч. 38 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры20Рецензии
Невероятные приключения обычного молодого человека, который неожиданно переносится из суеты мегаполиса в Белогорье
12
Последний богатырь: Корень зла
7.9196
оценок
Моя оценка
0
196 уже оценили
Россия/2021/2 ч. 1 мин./6+
Расписание и билеты
3Трейлеры1Рецензия
Продолжение сказки о жителях Белогорья, в котором Иван вместе со старыми друзьями и новыми недругами отправляется за пределы известного мира, чтобы найти истоки древнего зла
13
Полярный экспресс
71986
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
1986 уже оценили
США/2004/1 ч. 40 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Детская сказка по книге Криса Ван Аллсберга про веру безымянного мальчика в Санта-Клауса, снятая по революционной технологии
14
Морозко
7.911901
оценка
IMDb6.5
Моя оценка
0
11901 уже оценил
СССР/1965/1 ч. 24 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Классическая советская сказка от мастера жанра Александра Роу
15
Малефисента
7.428479
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
28479 уже оценили
США, Великобритания/2014/1 ч. 37 мин./12+
Смотреть бесплатно
9Трейлеры47Рецензии
Вариация на тему «Спящей красавицы», где злая волшебница Анджелина Джоли третирует юную принцессу
16
Малефисента: Владычица тьмы
7.3809
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
809 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. 58 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Сиквел сказки о темной фее Малефисенте с Анджелиной Джоли, Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер
17
Рождественская история
7.44377
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
4377 уже оценили
США/2009/1 ч. 36 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер8Рецензии
Экранизация знаменитого святочного рассказа Диккенса об алчном и ворчливом Скрудже, который встретился с духами Рождества и посмотрел на свою жизнь другими глазами
18
Алиса в стране чудес
7.46514
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
6514 уже оценили
США/2010/1 ч. 48 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер13Рецензии
Экранизация известной сказки Льюиса Кэролла режиссером-визионером Тимом Бертоном
19
Алиса в Зазеркалье
7.11701
оценка
IMDb6.2
Моя оценка
0
1701 уже оценил
США, Великобритания/2016/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть за 1 р.
9Трейлеры4Рецензии
На этот раз главной героине предстоит отправиться в путешествие во времени, чтобы спасти своего друга Безумного шляпника
20
Лемони Сникет: 33 несчастья
7.21729
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
1729 уже оценили
США, Германия/2004/1 ч. 48 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Загримированный Джим Керри в роли убийцы и негодяя графа Олафа в экранизации приключений трёх сирот, разгадывающий тайну гибели их родителей
21
Чарли и шоколадная фабрика
7.46094
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
6094 уже оценили
США, Великобритания/2005/1 ч. 55 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Экранизация детской сказки Роальда Даля с Джонни Деппом в главной роли
22
Приключения Паддингтона
7.22924
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
2924 уже оценили
Великобритания, Франция/2014/1 ч. 35 мин./0+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры1Рецензия
Приключения милейшего медведя из Перу в каменных джунглях Лондона
23
Приключения Паддингтона 2
7.2526
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
526 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2017/1 ч. 43 мин./6+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры2Рецензии
Продолжение лондонских приключений самого обаятельного медведя на свете
24
Варвара-краса, длинная коса
7.94008
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
4008 уже оценили
СССР/1969/1 ч. 25 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Рецензии
Советский фэнтези-фильм, поставленный по мотивам баллады Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею»
25
Эбигейл
6.9717
оценок
IMDb4.9
Моя оценка
0
717 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 50 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры6Рецензии
Фэнтези о девушке, которая узнает, что ее город полон магии, а сама она обладает необыкновенными способностями
26
Гринч — похититель Рождества
6.53963
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
3963 уже оценили
США, Германия/2000/1 ч. 44 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Рождественская сказка с Джимом Керри в роли зеленого Гринча, который очень не любил Рождество и однажды решил украсть его у остальных
27
Оз: Великий и ужасный
6.58570
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
8570 уже оценили
США/2013/2 ч. 7 мин./12+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры25Рецензии
Экранизация знаменитой сказки о волшебнике-самозванце
28
Тайна дома с часами
6.3267
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
267 уже оценили
США/2018/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть за 149 р.
3Трейлеры3Рецензии
Юный сирота по имени Льюис Барнавелт помогает своему дяде-колдуну в поисках часов, которые отсчитывают время, оставшееся до конца света
29
Питер Пэн
7.1248
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
248 уже оценили
США, Австралия, Великобритания/2003/1 ч. 53 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Отказывающийся взрослеть Питер уносит девочку Венди Дарлинг и ее братьев в волшебную страну Нетландию, где они сражаются с капитаном Крюком и его пиратами
30
Капитан Крюк
7.21257
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
1257 уже оценили
США/1991/2 ч. 24 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Питер Пэн вырос и перестал верить в волшебство, но его заклятый враг остался прежним
31
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
6.7383
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
383 уже оценили
США, Китай, Великобритания/2020/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Прославленный ветеринар, говорящий с животными, отправляется на поиски лекарства для юной королевы
32
Волшебник страны Оз
7.12581
оценка
IMDb8.0
Моя оценка
0
2581 уже оценил
США/1939/1 ч. 41 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Оскароносная семейная лента, включенная в список 45 величайших фильмов всех времен
33
Спайдервик: Хроники
7.11242
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
1242 уже оценили
США/2008/1 ч. 36 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
После того, как семья близнецов Саймона и Джареда переезжает в захудалое местечко под названием Спайдервик, они оказываются в параллельном мире, полном сказочных созданий
34
Путешествие к рождественской звезде
684
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
84 уже оценили
Норвегия/2012/1 ч. 20 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Настоящая рождественская сказка для всей семьи
35
Мио, мой Мио
7.31146
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
1146 уже оценили
СССР, Норвегия, Швеция/1987/1 ч. 39 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Маленький мальчик становится настоящим принцем в сказочной стране
36
Дед Мороз. Битва Магов
5.9547
оценок
Моя оценка
0
547 уже оценили
Россия/2016/1 ч. 57 мин./6+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры4Рецензии
Ученица обычной школы оказывается втянутой в противостояние сил добра и зла
37
Аладдин
7.31145
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
1145 уже оценили
США/2019/2 ч. 8 мин./6+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры10Рецензии
Гай Ричи пересказывает историю Аладдина и волшебной лампы в виде игрового фильма
38
Снежная королева
7.76476
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
6476 уже оценили
СССР/1966/1 ч. 25 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Фильм-сказка Геннадия Казанского
39
Легенда
6.9421
оценка
IMDb6.5
Моя оценка
0
421 уже оценил
США, Великобритания/1985/1 ч. 34 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Приключенческая сказка от режиссера-фантаста Ридли Скотта
40
Красавица и чудовище
7.11724
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
1724 уже оценили
США/2017/2 ч. 9 мин./16+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры13Рецензии
Знакомая с детства история любви во всем великолепии возвращается на большие экраны
41
Необыкновенная история на Рождество
7.429
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
29 уже оценили
Ирландия, Канада/2017/1 ч. 44 мин./12+
Смотреть за 99 р.
2Трейлеры
Фильм о рождении «Рождественской песни» Чарльза Диккенса
42
Мэри Поппинс возвращается
6.4328
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
328 уже оценили
США/2018/2 ч. 10 мин./6+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры2Рецензии
Долгожданное продолжение классического диснеевского мюзикла «Мэри Поппинс» 1964 года
43
Марья-искусница
7.82090
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
2090 уже оценили
СССР/1960/1 ч. 14 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Фильм-сказка по пьесе Евгения Шварца
44
Дамбо
7693
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
693 уже оценили
США/2019/1 ч. 52 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры6Рецензии
История слоненка с самыми большими ушами на свете от Тима Бертона
45
Эрагон
6.71373
оценки
IMDb5.1
Моя оценка
0
1373 уже оценили
США, Венгрия, Великобритания/2006/1 ч. 44 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Долгая сказка с черной магией, драконьими полетами, выразительным Джереми Айронсом и профессиональными спецэффектами
46
Каменный цветок
7.51113
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
1113 уже оценили
СССР/1946/1 ч. 27 мин./0+
Смотреть бесплатно
Семейный фэнтези-фильм по мотивам уральского сказа Павла Бажова «Малахитовая шкатулка»
47
Чернильное сердце
6.81463
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
1463 уже оценили
США, Германия, Великобритания/2008/1 ч. 46 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Экранизация немецкой сказки-фэнтези о том, что нужно ответственно относиться к произносимым словам
48
Джек — покоритель великанов
6.85556
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
5556 уже оценили
США/2013/1 ч. 54 мин./12+
Смотреть за 69 р.
4Трейлеры1Рецензия
Молодой фермер случайно впускает великанов в мир людей и вынужден как-то это исправлять
49
Золушка
77563
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
7563 уже оценили
США/2015/1 ч. 52 мин./6+
Смотреть за 1 р.
9Трейлеры8Рецензии
Почти классическая экранизация всем хорошо знакомой с детства сказки
50
Эльф
6.1705
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
705 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 37 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Трогательная рождественская история о сироте, который рос среди эльфов на Северном полюсе и вернулся в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего родного отца
51
Звездная пыль
7.63268
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
3268 уже оценили
США, Исландия, Великобритания/2007/2 ч. 7 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Следуя по следам древних легенд и пытаясь завоевать сердце неприступной красотки, юноша-неудачник попадает в сказку
52
Большой и добрый великан
6.8859
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
859 уже оценили
США, Канада, Великобритания/2016/1 ч. 57 мин./12+
Смотреть за 1 р.
6Трейлеры1Рецензия
Экранизация всемирно известной книги Роальда Даля о чудесной и полной опасностей Стране гигантов
53
Излом времени
5396
оценок
IMDb4.2
Моя оценка
0
396 уже оценили
США/2018/1 ч. 49 мин./6+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры7Рецензии
Маленькая девочка Мэг, ее брат и ее друг чудесным образом отправляются в космос на поиски пропавшего отца
54
Чародейка
5.438
оценок
IMDb4.8
Моя оценка
0
38 уже оценили
Дания/2018/1 ч. 30 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Девочка узнает, что она принадлежит роду диких ведьм, и ее кровь способна освободить самую древнюю и злую из них
55
Рожденный стать королем
5.988
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
88 уже оценили
США, Великобритания/2019/2 ч. 1 мин./6+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Группа детей отправляется в эпическое приключение, чтобы помешать средневековой угрозе
56
Джим Пуговка и машинист Лукас
6.361
оценка
IMDb7.9
Моя оценка
0
61 уже оценил
Германия/2018/1 ч. 45 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Экранизация первого романа знаменитого детского писателя Михаэля Энде о приключениях Джима Пуговки и машиниста Лукаса
57
Моя ужасная няня
7.11442
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
1442 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2005/1 ч. 37 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Няня-волшебница пытается усмирить семерых непослушных детей
58
Сказки на ночь
7771
оценка
IMDb6.0
Моя оценка
0
771 уже оценил
США/2008/1 ч. 39 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Служащий отеля рассказывает племянникам сказки. Неожиданно все истории начинают происходить в реальной жизни, а персонажи - вмешиваться в дела рассказчика и слушателей
59
Папина дочка
6.123
оценки
IMDb5.2
Моя оценка
0
23 уже оценили
Франция/2020/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Фэнтезийная комедия с Омаром Си и Беренис Бежо об отце-одиночке, который придумывает невероятные сказки для дочери и воплощает их на воображаемой киностудии
60
Мост в Терабитию
7.31011
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
1011 уже оценили
США/2007/1 ч. 33 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Доброе детское кино о дружбе, храбрости, силе воображения, разумном и вечном без спецэффектов
61
Когда Санта упал на Землю
IMDb5.8
Моя оценка
0
9 уже оценили
Германия/2011/1 ч. 47 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Экранизация детской повести Корнелии Функе
62
Перси Джексон и похититель молний
71244
оценки
IMDb5.9
Моя оценка
0
1244 уже оценили
США, Канада/2010/1 ч. 58 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Однажды юноша по имени Перси Джексон узнает, что является потомком одного из древнегреческих богов и только в его силах остановить надвигающуюся битву вершителей судеб
63
Перси Джексон и Море чудовищ
6.97144
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
7144 уже оценили
США/2013/1 ч. 46 мин./6+
Смотреть за 1 р.
5Трейлеры17Рецензии
Вторая часть приключений мальчика, в жилах которого течет кровь греческих богов
64
Книга мастеров
5.9701
оценка
IMDb4.3
Моя оценка
0
701 уже оценил
Россия/2009/1 ч. 41 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер26Рецензии
Первый российский фильм студии Disney
65
Эспен в королевстве троллей
6.3153
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
153 уже оценили
Норвегия/2017/1 ч. 44 мин./6+
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Сын бедного фермера и его братья отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти принцессу из рук злобного Горного короля
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