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Прославленный ветеринар, говорящий с животными, отправляется на поиски лекарства для юной королевы
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После того, как семья близнецов Саймона и Джареда переезжает в захудалое местечко под названием Спайдервик, они оказываются в параллельном мире, полном сказочных созданий
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Долгая сказка с черной магией, драконьими полетами, выразительным Джереми Айронсом и профессиональными спецэффектами
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Семейный фэнтези-фильм по мотивам уральского сказа Павла Бажова «Малахитовая шкатулка»
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Экранизация немецкой сказки-фэнтези о том, что нужно ответственно относиться к произносимым словам
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Трогательная рождественская история о сироте, который рос среди эльфов на Северном полюсе и вернулся в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего родного отца
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Следуя по следам древних легенд и пытаясь завоевать сердце неприступной красотки, юноша-неудачник попадает в сказку
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Экранизация всемирно известной книги Роальда Даля о чудесной и полной опасностей Стране гигантов
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Маленькая девочка Мэг, ее брат и ее друг чудесным образом отправляются в космос на поиски пропавшего отца
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Девочка узнает, что она принадлежит роду диких ведьм, и ее кровь способна освободить самую древнюю и злую из них
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Группа детей отправляется в эпическое приключение, чтобы помешать средневековой угрозе
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Экранизация первого романа знаменитого детского писателя Михаэля Энде о приключениях Джима Пуговки и машиниста Лукаса
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Служащий отеля рассказывает племянникам сказки. Неожиданно все истории начинают происходить в реальной жизни, а персонажи - вмешиваться в дела рассказчика и слушателей
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Фэнтезийная комедия с Омаром Си и Беренис Бежо об отце-одиночке, который придумывает невероятные сказки для дочери и воплощает их на воображаемой киностудии
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Доброе детское кино о дружбе, храбрости, силе воображения, разумном и вечном без спецэффектов
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Однажды юноша по имени Перси Джексон узнает, что является потомком одного из древнегреческих богов и только в его силах остановить надвигающуюся битву вершителей судеб
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Сын бедного фермера и его братья отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти принцессу из рук злобного Горного короля