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Зимние хорроры: смотреть онлайн

Наскучило проводить праздники за просмотром традиционных новогодних фильмов? Санта-Хрякус, гремлины и бал вампиров обеспечат вам по-настоящему зимнее веселье — с леденящим ужасом и морозом по коже
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1
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6.716
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
16 уже оценили
США, Австралия/2016/1 ч. 29 мин.
Смотреть за 249 р.
1Трейлер
Рождественский триллер о няне, которая попала в плен к юнцам
2
Крампус
6295
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
295 уже оценили
США/2015/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры2Рецензии
История о демоне, который во время Рождества выискивает непослушных детей, чтобы наказать их
3
Санта на продажу
6123
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
123 уже оценили
Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция/2010/1 ч. 19 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Антирождественское кино про Санту с рогами
4
Кровавый Санта
5.128
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
28 уже оценили
Нидерланды/2010/1 ч. 25 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Новый взгляд на сказку про Санта-Клауса с элементами ужасов
5
Черное Рождество
5.547
оценок
IMDb4.6
Моя оценка
0
47 уже оценили
США, Канада/2006/1 ч. 24 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Фильм ужасов о страшном маньяке, напавшем на женскую школу под Рождество
6
Сторожка
5.355
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
55 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. 40 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Дети воспринимают новую невесту своего отца в штыки до тех пор, пока не оказываются в ловушке наедине с ней
7
Фобия
5.829
оценок
IMDb4.8
Моя оценка
0
29 уже оценили
Норвегия/2017/1 ч. 21 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Кэтрин приезжает в старинное родовое имение, унаследованное от отца, где с ней начинают происходить странные вещи
8
Ведьмы
5.831
оценка
IMDb5.9
Моя оценка
0
31 уже оценил
Австрия, Германия/2017/1 ч. 42 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Мать и дочь, живущих в лесу далеко от деревни, считают ведьмами. Однажды мать заболевает чем-то странным
9
Гремлины
71889
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
1889 уже оценили
США/1984/1 ч. 46 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Комедийный ужастик про маленьких, но очень злобных существ
10
Санта-киллер
4.841
оценка
IMDb5.4
Моя оценка
0
41 уже оценил
США, Канада/2005/1 ч. 18 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Согласно древней легенде, когда-то Санта-Клаус был демоном, который проиграл пари доброму ангелу и должен ровно тысячу лет быть символом Рождества и дарить детям подарки
11
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
6.228
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
28 уже оценили
Великобритания/2006/3 ч. 5 мин./12+
Смотреть за 1 р.
Экранизация одноименного романа Терри Пратчетта
12
Бал вампиров
7297
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
297 уже оценили
США, Великобритания/1967/1 ч. 48 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер
Первая цветная лента Романа Полански о бесстрашных убийцах вампиров
13
Сияние
7.88757
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
8757 уже оценили
США, Великобритания/1980/2 ч. 24 мин./18+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер6Рецензии
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга о писателе и его семье, которые поселяются в таинственной гостинице во время мертвого сезона
14
Мизери
7.8811
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
811 уже оценили
США/1990/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
После аварии на занесенной снегом дороге писатель попадает в дом к своей преданной поклоннице, которая не собирается выпускать его просто так
15
Парковка
6.563
оценки
IMDb5.9
Моя оценка
0
63 уже оценили
США/2007/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
В канун Рождества девушка оказывается запертой в гараже, где становится мишенью помешавшегося охранника
16
Тупик
6.6362
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
362 уже оценили
США, Франция/2003/1 ч. 20 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Семья сворачивает на заброшенный участок дороги, что становится самой большой ошибкой в их жизни
17
Призраки
6.497
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
97 уже оценили
США, Великобритания/2007/1 ч. 31 мин./16+
Смотреть за 79 р.
1Трейлер
Эмили Блант и Эштон Холмс в фильме ужасов о дороге призраков
18
Багровый пик
72607
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
2607 уже оценили
США, Канада/2015/2 ч. /18+
Смотреть за 1 р.
7Трейлеры10Рецензии
Молодая писательница осмеливается поселиться в старом поместье своего супруга, которое преследует дурная слава
19
Мы еще здесь
5.2129
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
129 уже оценили
США/2014/1 ч. 24 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
В холодных, занесенных снегом полях Новой Англии каждые 30 лет просыпается старый дом и требует новых жертв
20
История с привидениями
IMDb6.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/1981/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
На задворках Новой Англии есть мрачный особняк, где ежегодно собираются любители мистики и страшных историй
21
Нечто
7.85958
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
5958 уже оценили
США/1982/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Антарктическая экспедиция сталкивается с кошмарной тварью явно неземного происхождения
22
30 дней ночи
7487
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
487 уже оценили
США, Новая Зеландия/2007/1 ч. 53 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Шериф спасает североамериканский городок от нашествия вампиров
23
Белая мгла
6.5273
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
273 уже оценили
США, Канада, Франция/2009/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Дикое кино про южный полюс с одним полярным сиянием и множеством трупов, заштопанных нитками
24
Охотники на троллей
6.5534
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
534 уже оценили
Норвегия/2010/1 ч. 43 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Норвежский фильм ужасов, снятый в жанре мокьментари
25
Ловец снов
7.1927
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
927 уже оценили
США, Австралия/2003/2 ч. 16 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Отправившись на ежегодную охоту в чащу леса, друзья замечают, что вокруг них концентрируется абсолютное зло
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