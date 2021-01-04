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6.7
16
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
16 уже оценили
США
,
Австралия
/
2016
/
1 ч. 29 мин.
комедия
триллер
ужасы
Смотреть за 249 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Рождественский триллер о няне, которая попала в плен к юнцам
2
Крампус
6
295
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
295 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
комедия
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
История о демоне, который во время Рождества выискивает непослушных детей, чтобы наказать их
3
Санта на продажу
6
123
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
123 уже оценили
Норвегия
,
Финляндия
,
Франция
,
Швеция
/
2010
/
1 ч. 19 мин.
/
18+
приключения
ужасы
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Антирождественское кино про Санту с рогами
4
Кровавый Санта
5.1
28
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
28 уже оценили
Нидерланды
/
2010
/
1 ч. 25 мин.
/
16+
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Новый взгляд на сказку про Санта-Клауса с элементами ужасов
5
Черное Рождество
5.5
47
оценок
IMDb
4.6
Моя оценка
0
47 уже оценили
США
,
Канада
/
2006
/
1 ч. 24 мин.
/
16+
триллер
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Фильм ужасов о страшном маньяке, напавшем на женскую школу под Рождество
6
Сторожка
5.3
55
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
55 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 40 мин.
драма
триллер
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Дети воспринимают новую невесту своего отца в штыки до тех пор, пока не оказываются в ловушке наедине с ней
7
Фобия
5.8
29
оценок
IMDb
4.8
Моя оценка
0
29 уже оценили
Норвегия
/
2017
/
1 ч. 21 мин.
/
16+
драма
криминал
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Кэтрин приезжает в старинное родовое имение, унаследованное от отца, где с ней начинают происходить странные вещи
8
Ведьмы
5.8
31
оценка
IMDb
5.9
Моя оценка
0
31 уже оценил
Австрия
,
Германия
/
2017
/
1 ч. 42 мин.
/
18+
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Мать и дочь, живущих в лесу далеко от деревни, считают ведьмами. Однажды мать заболевает чем-то странным
9
Гремлины
7
1889
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
1889 уже оценили
США
/
1984
/
1 ч. 46 мин.
/
12+
комедия
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный ужастик про маленьких, но очень злобных существ
10
Санта-киллер
4.8
41
оценка
IMDb
5.4
Моя оценка
0
41 уже оценил
США
,
Канада
/
2005
/
1 ч. 18 мин.
/
16+
комедия
ужасы
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Согласно древней легенде, когда-то Санта-Клаус был демоном, который проиграл пари доброму ангелу и должен ровно тысячу лет быть символом Рождества и дарить детям подарки
11
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
6.2
28
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
28 уже оценили
Великобритания
/
2006
/
3 ч. 5 мин.
/
12+
комедия
триллер
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Экранизация одноименного романа Терри Пратчетта
12
Бал вампиров
7
297
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
297 уже оценили
США
,
Великобритания
/
1967
/
1 ч. 48 мин.
/
12+
комедия
ужасы
Смотреть за 129 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Первая цветная лента Романа Полански о бесстрашных убийцах вампиров
13
Сияние
7.8
8757
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
8757 уже оценили
США
,
Великобритания
/
1980
/
2 ч. 24 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
ужасы
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
6
Рецензии
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга о писателе и его семье, которые поселяются в таинственной гостинице во время мертвого сезона
14
Мизери
7.8
811
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
811 уже оценили
США
/
1990
/
1 ч. 47 мин.
/
16+
триллер
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
После аварии на занесенной снегом дороге писатель попадает в дом к своей преданной поклоннице, которая не собирается выпускать его просто так
15
Парковка
6.5
63
оценки
IMDb
5.9
Моя оценка
0
63 уже оценили
США
/
2007
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
триллер
криминал
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В канун Рождества девушка оказывается запертой в гараже, где становится мишенью помешавшегося охранника
16
Тупик
6.6
362
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
362 уже оценили
США
,
Франция
/
2003
/
1 ч. 20 мин.
/
18+
комедия
триллер
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Семья сворачивает на заброшенный участок дороги, что становится самой большой ошибкой в их жизни
17
Призраки
6.4
97
оценок
IMDb
5.8
Моя оценка
0
97 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2007
/
1 ч. 31 мин.
/
16+
драма
триллер
ужасы
Смотреть за 79 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Эмили Блант и Эштон Холмс в фильме ужасов о дороге призраков
18
Багровый пик
7
2607
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
2607 уже оценили
США
,
Канада
/
2015
/
2 ч.
/
18+
драма
мелодрама
триллер
детектив
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
10
Рецензии
Молодая писательница осмеливается поселиться в старом поместье своего супруга, которое преследует дурная слава
19
Мы еще здесь
5.2
129
оценок
IMDb
5.7
Моя оценка
0
129 уже оценили
США
/
2014
/
1 ч. 24 мин.
/
18+
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
В холодных, занесенных снегом полях Новой Англии каждые 30 лет просыпается старый дом и требует новых жертв
20
История с привидениями
IMDb
6.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
1981
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
драма
триллер
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
На задворках Новой Англии есть мрачный особняк, где ежегодно собираются любители мистики и страшных историй
21
Нечто
7.8
5958
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
5958 уже оценили
США
/
1982
/
1 ч. 49 мин.
/
16+
триллер
детектив
ужасы
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Антарктическая экспедиция сталкивается с кошмарной тварью явно неземного происхождения
22
30 дней ночи
7
487
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
487 уже оценили
США
,
Новая Зеландия
/
2007
/
1 ч. 53 мин.
/
18+
триллер
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Шериф спасает североамериканский городок от нашествия вампиров
23
Белая мгла
6.5
273
оценки
IMDb
5.5
Моя оценка
0
273 уже оценили
США
,
Канада
,
Франция
/
2009
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
триллер
боевик
криминал
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Дикое кино про южный полюс с одним полярным сиянием и множеством трупов, заштопанных нитками
24
Охотники на троллей
6.5
534
оценки
IMDb
7.0
Моя оценка
0
534 уже оценили
Норвегия
/
2010
/
1 ч. 43 мин.
/
16+
драма
триллер
приключения
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Норвежский фильм ужасов, снятый в жанре мокьментари
25
Ловец снов
7.1
927
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
927 уже оценили
США
,
Австралия
/
2003
/
2 ч. 16 мин.
/
16+
драма
триллер
ужасы
фантастика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Отправившись на ежегодную охоту в чащу леса, друзья замечают, что вокруг них концентрируется абсолютное зло
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