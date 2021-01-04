7 Фобия 5.8 29

оценок IMDb4.8 Моя оценка 0 29 уже оценили Норвегия / 2017 / 1 ч. 21 мин. / 16+ драма криминал ужасы Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Кэтрин приезжает в старинное родовое имение, унаследованное от отца, где с ней начинают происходить странные вещи

8 Ведьмы 5.8 31

оценка IMDb5.9 Моя оценка 0 31 уже оценил Австрия, Германия / 2017 / 1 ч. 42 мин. / 18+ ужасы Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Мать и дочь, живущих в лесу далеко от деревни, считают ведьмами. Однажды мать заболевает чем-то странным