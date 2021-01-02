Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Затерянные во льдах: 30 завораживающих снежных триллеров
20 фильмов
Семейные фильмы для уютных зимних посиделок перед телевизором
35 фильмов
Слово за слово: 35 фильмов, в которых слишком много говорят
15 фильмов
Спутник, бык, разводы: новые российские фильмы, удивившие всех
20 фильмов
Памяти Валентина Гафта: 20 любимых фильмов с актером
5 сериалов
Любимое «мыло»: «Дикая Роза» и еще 4 жарких мексиканских сериала
12 сериалов
На карантине: 12 сериалов со звездами про самоизоляцию
15 сериалов
С чудинкой: 15 эксцентричных комедийных сериалов
15 сериалов
Marvel и котики: 15 главных сериалов зимы
20 сериалов
Не только «Грозный»: нескучные исторические сериалы со звездами
Кино Mail.ruПодборки

Новогодние фильмы: зарубежные комедии смотреть онлайн

35 лучших зарубежных комедий про Новый год и Рождество доказывают, что праздничная пора — это не только чудеса, но и безудержное веселье
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Плохой Санта
6.91770
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
1770 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 31 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер2Рецензии
Пьяница и любитель женщин ежегодно грабит магазины в костюме Санта-Клауса
2
Плохой Санта 2
5.2119
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
119 уже оценили
США/2016/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть бесплатно
9Трейлеры2Рецензии
Приключений самого неправильного Санта-Клауса в мире продолжаются
3
Четыре Рождества
61143
оценки
IMDb5.7
Моя оценка
0
1143 уже оценили
США, Германия/2008/1 ч. 28 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Пятеро обладателей «Оскара» в несмешной рождественской комедии о семейных ценностях
4
Здравствуй, папа, Новый год
7371
оценка
IMDb6.2
Моя оценка
0
371 уже оценил
США/2015/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры2Рецензии
Отец двоих детей возвращается к своей бывшей жене, которая успела выйти замуж
5
Здравствуй, папа, Новый год! 2
6.7171
оценка
IMDb6.0
Моя оценка
0
171 уже оценил
США/2017/12+
Смотреть за 1 р.
6Трейлеры1Рецензия
Противостояние Уилла Феррелла и Марка Уолберга продолжается, на этот раз — в Рождество!
6
Любите Куперов
6.1320
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
320 уже оценили
США/2015/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Четыре поколения клана Куперов собираются вместе в канун Рождества
7
Четыре комнаты
7.92723
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
2723 уже оценили
США/1995/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
За одну ночь Теду — обычному коридорному простой гостиницы — предстоит побывать в четырех разных ролях
8
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
6.292
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
92 уже оценили
США/2011/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Продолжение приключений веселой парочки, на этот раз достается Рождеству
9
Новогодний корпоратив
6.4330
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
330 уже оценили
США/2016/1 ч. 45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
8Трейлеры4Рецензии
Офисные работники накануне Рождества устраивают прощальную вечеринку
10
Рождественская ночь в Барселоне
6.3154
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
154 уже оценили
Испания/2015/1 ч. 35 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
Остроумные и лиричные новеллы о любви от создателей хита «Летняя ночь в Барселоне»
11
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
6.4110
оценок
IMDb5.0
Моя оценка
0
110 уже оценили
США/2006/1 ч. 33 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Американская комедия, по-доброму иронизирующая над американскими рождественскими традициями
12
Один дома
7.928270
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
28270 уже оценили
США/1990/1 ч. 43 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
Рождественская комедия об изобретательном мальчике, защищающем свой дом от грабителей
13
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
7.89461
оценка
IMDb6.8
Моя оценка
0
9461 уже оценил
США/1992/1 ч. 59 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Кевин МакКалистер снова один — но уже не дома, а в Нью-Йорке, где он сталкивается со старыми знакомыми, вышедшими из тюрьмы
14
Пережить Рождество
6.6563
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
563 уже оценили
США/2004/1 ч. 31 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Богатый бизнесмен за деньги на несколько праздничных дней становится «сыном» едва знакомых ему людей
15
Рождество на двоих
7.1250
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
250 уже оценили
США, Великобритания/2019/16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Эмилия Кларк работает эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неверные решения
16
Отпуск по обмену
7.76475
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
6475 уже оценили
США/2006/2 ч. 18 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, как полезно иногда бывает сменить обстановку
17
Рождественские каникулы
7.368
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
68 уже оценили
США/1989/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Рождественская комедия с Чеви Чейзом про безумную семейку Грисуолдов
18
200 сигарет
5.5375
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
375 уже оценили
США/1999/1 ч. 41 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Рождественская комедия о группе молодых людей, в канун Нового года встретившихся в центре Нью-Йорка
19
Санта Клаус
6.81363
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
1363 уже оценили
США/1994/1 ч. 33 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Продавец игрушек случайно оказывается на Северном полюсе и должен временно исполнять обязанности Санты
20
Санта Клаус 2
6.868
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
68 уже оценили
США/2002/1 ч. 44 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Сиквел американской рождественской комедии о Санта-Клаусе
21
Санта Клаус 3
6.478
оценок
IMDb4.8
Моя оценка
0
78 уже оценили
США/2006/1 ч. 37 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Рождественская семейная комедия с Тимом Алленом в главной роли
22
Убойный огонек
5134
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
134 уже оценили
Испания/2015/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Съемки празднования Нового года для испанского телевидения оборачиваются катастрофой
23
Новая рождественская сказка
6.6614
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
614 уже оценили
США/1988/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер
Современная интерпретация поучительной «сказки» Диккенса
24
Семьянин
7.72827
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
2827 уже оценили
США/2000/2 ч. 5 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Преуспевающий бизнесмен на один день обзаводится семьей и понимает, что жена и дети ему дороже карьеры
25
Привет семье!
6.8148
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
148 уже оценили
США/2005/1 ч. 43 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Эксцентричная семейка Стоунов, которая отличается «редкостным единением и взаимопониманием», собирается вместе в канун Рождества
26
Подарок на Рождество
6.6357
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
357 уже оценили
США/1996/1 ч. 29 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Отец-трудоголик должен любой ценой отыскать желанный подарок для своего сына, надеясь не разочаровать его хотя бы в Рождество
27
Старый Новый год
6.42153
оценки
IMDb5.7
Моя оценка
0
2153 уже оценили
США/2011/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
От режиссера «Красотки», «Дня святого Валентина» и «За бортом». Город, который никогда не спит, празднует Новый год
28
Рождество с неудачниками
6.387
оценок
IMDb5.4
Моя оценка
0
87 уже оценили
США/2004/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Рождественская комедия на сценарию Криса Коламбуса, основанного на романе Джона Гришема
29
Жена священника
816
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
16 уже оценили
США/1996/2 ч. 4 мин./12+
Смотреть за 1 р.
Ангел по имени Дадли пытается спасти семь, однако неожиданно сам становится источником их новых проблем
30
Фред Клаус, брат Санты
695
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
95 уже оценили
США/2007/1 ч. 56 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Комедия о Фреде Клаусе, брате Санты, который является его полной противоположностью
31
Эльф
6.1696
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
696 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 37 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Трогательная рождественская история о сироте, который рос среди эльфов на Северном полюсе и вернулся в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего родного отца
32
Очень плохие мамочки 2
6.6187
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
187 уже оценили
США, Китай/2017/18+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры1Рецензия
Команда дерзких мамочек сталкивается с самым тяжелым испытанием в году — устроить лучшее Рождество для семей и своих внезапно нагрянувших матерей
33
Рождество
5.429
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
29 уже оценили
США/2015/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 1 р.
5Трейлеры
История о веселых приключениях трех старых друзей, отправившихся на поиски лучшей рождественской вечеринки в Нью-Йорке
34
Санта и компания
664
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
64 уже оценили
Бельгия, Франция/2017/1 ч. 32 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Когда все рождественские эльфы неожиданно заболевают, Санта отправляется на Землю, чтобы спасти Рождество
35
Это, блин, рождественское чудо
5.435
оценок
IMDb5.1
Моя оценка
0
35 уже оценили
США/2014/1 ч. 28 мин.
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Рождество в тесном и странном семейном кругу

Зарубежные рождественские комедии: смотреть

Если «Ирония судьбы» с «Джентльменами удачи» уже заучены наизусть, а вам хочется зарядиться атмосферой праздника, веселья, чудес, пора провести время в компании с «Плохим Сантой», Кевином Маккалистером и прочими персонажами зарубежных новогодних фильмов-комедий. Никто не умеет веселиться так же феерично, как герои американских лент про Новый год и Рождество, которые вечно попадают в самые нелепые ситуации в канун праздника, выбираться из которых им помогает только чудо. А чудеса – неизменный атрибут любой зарубежной рождественской комедии, будь то мелодрамы «Отпуск по обмену», «Рождество на двоих» или семейные ленты «Эльф» и «Санта Клаус». Часто новогодние каникулы для героев оказываются поводом собраться вместе всей семьей под одной крышей, что неизменно влечет за собой ссоры, обиды, скандалы – прощение и примирение сулит только священная ночь, как в фильмах «Привет семье!», «Рождество с неудачниками», «Пережить Рождество». Тем, кто предпочитает громкий, беспощадный юмор, понравятся картины «Убойное Рождество Гарольда и Кумара» или «Новогодние корпоратив».

Все подборки лучших комедийных фильмов и сериалов
15 сериалов
Семейные ценности: 15 сериалов, в которых вы узнаете себя
10 сериалов
Комедийные сериалы со всего света, которые вы пропустили
100 фильмов
Величайшие комедии всех времен по версии критиков
25 фильмов
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем
100 сериалов
Посмеяться
25 фильмов
День дурака: 25 безумных комедий последних лет
10 фильмов
Смех на грани: 10 безбашенных комедий
15 сериалов
Лучшие комедийные сериалы: 15 уморительных телешоу
Новые трейлеры
Мьюзик
Дублированный трейлер
Земля кочевников
Трейлер №2 (англ., рус.суб.)
Пара из будущего
Трейлер
Полет
Трейлер
ВандаВижен
Тизер (англ.)
Прабабушка легкого поведения. Начало
Трейлер
Батя
Трейлер
Love
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь