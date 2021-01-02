Зарубежные рождественские комедии: смотреть

Если «Ирония судьбы» с «Джентльменами удачи» уже заучены наизусть, а вам хочется зарядиться атмосферой праздника, веселья, чудес, пора провести время в компании с «Плохим Сантой», Кевином Маккалистером и прочими персонажами зарубежных новогодних фильмов-комедий. Никто не умеет веселиться так же феерично, как герои американских лент про Новый год и Рождество, которые вечно попадают в самые нелепые ситуации в канун праздника, выбираться из которых им помогает только чудо. А чудеса – неизменный атрибут любой зарубежной рождественской комедии, будь то мелодрамы «Отпуск по обмену», «Рождество на двоих» или семейные ленты «Эльф» и «Санта Клаус». Часто новогодние каникулы для героев оказываются поводом собраться вместе всей семьей под одной крышей, что неизменно влечет за собой ссоры, обиды, скандалы – прощение и примирение сулит только священная ночь, как в фильмах «Привет семье!», «Рождество с неудачниками», «Пережить Рождество». Тем, кто предпочитает громкий, беспощадный юмор, понравятся картины «Убойное Рождество Гарольда и Кумара» или «Новогодние корпоратив».