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Два соперничающих адвоката по бракоразводным процессам внезапно понимают, что, кажется, не в меру симпатизируют друг другу
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История о Рози и Алексе, которые, несмотря на все препятствия, продолжают любить друг друга с самого детства
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Сандра Баллок хочет лишь рабочую визу, но получает уикенд на Аляске и любовную лихорадку
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Джерард Батлер и Кэтрин Хейгл в романтической комедии о мужских ценностях и женских идеалах
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История о том, что счастье и настоящая любовь стоят того, чтобы бороться за них заново каждый день
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Долгий путь к свадьбе одного закоренелого холостяка
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Гарри и Салли знакомы сегодня с самого детства, они знают друг о друге все и через многое прошли, но каждого из них стал беспокоить вопрос, не стоит ли перейти на следующий уровень их отношений
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Смешная и трогательная романтическая история, которая доказывает, что иногда смех — лучшее лекарство
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Свадебный организатор получает заказ на свадьбу для мужчины своей мечты, который женится на богатой счастливице
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Бывший глава музыкального лейбла и бывшая девушка рок-звезды решают записать альбом прямо на улицах Нью-Йорка
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Ирен выбирает мужчин, ориентируясь на их платежеспособность, а Жан — всего лишь бармен в дорогом отеле
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Романтическая комедия о современных способах найти настоящую любовь в мире новых технологий и отсутствия взаимопонимания полов
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Поженившись в Лас-Вегасе после вечеринки, случайные знакомые Джой и Джек уже делят «совместно нажитое имущество» в размере выигранного джек-пота в казино
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История невероятной любви одной пары, которая протянулась через половину XX века
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Молодой миллионер влюбляется в горничную гостиницы, в которой он остановился, приняв ее за богатую даму, живущую в одном из номеров этого отеля
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Современная сказка о заколдованной аристократке, чары с которой может снять только настоящий принц
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Кто бы мог подумать, что одна пьяная ночь, завершившаяся в постели с девушкой, получит столь длительное продолжение?
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Романтическая комедия с Беном Стиллером и Кэмерон Диаз в главных ролях
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Комедия о судьбоносной встрече на свадьбе, которая оказалась бесконечным днем сурка
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197 уже оценили
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Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес и Джуд Лоу переживают насыщенный на события дождливый день в Нью-Йорке
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Переживающая кризис среднего возраста Риз Уизерспун узнает, что один мужчина — хорошо, а три — еще лучше
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Девушка пишет письма своей сестре от лица ее возлюбленного, отбывшего на фронт, чтобы скрасить горечь от их разлуки
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Психолог по «любовным вопросам» Эмма, встретив идеального мужчину по собственным стандартам, собирается отвести его к алтарю, но путь ей преграждает обаятельный пожарный
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75-летний вдовец получает в подарок компьютер и вскоре заводит онлайн-знакомство с молодой и привлекательной девушкой
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Романтическая комедия о парне, которого парализует от счастья, с Мартином Фриманом в главной роли