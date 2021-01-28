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Список лучших зарубежных романтических комедий: смотреть онлайн

Судьбоносные встречи, страстные влюбленности, душевные свидания, неизбежные расставания с неизменным хэппи-эндом — в подборке лучших зарубежных комедий про любовь
Только те, которым я не поставил оценку
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Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Реальная любовь
7.99799
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
9799 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2003/2 ч. 15 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Девять забавных и трогательных историй о самых разных британцах, судьбы которых переплетаются в рождественский сочельник
2
В джазе только девушки
8.231049
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
31049 уже оценили
США/1959/2 ч. /12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Эксцентричная комедия о двух музыкантах, вынужденных нарядиться в женское платье
3
Укрощение строптивого
8.128827
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
28827 уже оценили
Италия/1980/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Культовая комедия о любви с Адриано Челентано и Орнеллой Мути
4
Римские каникулы
8.111450
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
11450 уже оценили
США/1953/1 ч. 58 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая история любви юной принцессы и циничного американского репортера
5
За бортом
86632
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
6632 уже оценили
США/1987/1 ч. 46 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Замечательная старая комедия о том, как простой плотник решил «перевоспитать» богатую и заносчивую женщину
6
День сурка
830073
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
30073 уже оценили
США/1993/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Фантастическая комедия о ценности одного дня
7
Как украсть миллион
8.19886
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
9886 уже оценили
США/1966/2 ч. 3 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Культовая комедия с Одри Хепберн в главной роли
8
Босиком по мостовой
7.9666
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
666 уже оценили
Германия/2005/1 ч. 58 мин.
1Трейлер4Рецензии
Режисcёрский дебют Тиля Швайгера
9
Вам письмо
7.92643
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
2643 уже оценили
США/1998/1 ч. 59 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Двое любят друг друга в интернете и враждуют по бизнесу в реальности
10
Чего хотят женщины
7.89139
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
9139 уже оценили
США/2000/2 ч. 7 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Обаятельный и сексапильный Ник внезапно научился слышать женские мысли и использовал это ради своей выгоды
11
Завтрак у Тиффани
7.95198
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
5198 уже оценили
США/1961/1 ч. 55 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Одри Хепберн в роли молодой авантюристки
12
Безумно влюбленный
7.8766
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
766 уже оценили
Италия/1981/1 ч. 42 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Итальянская комедия с очаровательным дуэтом Адриано Челентано и Орнеллы Мути, и с непревзойденной итальянской атмосферой Вечного города
13
Тутси
7.87283
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
7283 уже оценили
США/1982/1 ч. 56 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Дастин Хоффман мог бы получить «Оскар» за лучшую женскую роль в этом фильме
14
Красотка
7.836015
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
36015 уже оценили
США/1990/1 ч. 59 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер7Рецензии
История любви миллионера и девушки легкого поведения
15
10 причин моей ненависти
7.81405
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
1405 уже оценили
США/1999/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Кинокартина о любви, взрослении и о вечной проблеме — конфликте поколений
16
Отпуск по обмену
7.86576
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
6576 уже оценили
США/2006/2 ч. 18 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, как полезно иногда бывает сменить обстановку
17
Пока ты спал
7.82358
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
2358 уже оценили
США/1995/1 ч. 43 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Молодая девушка спасает мужчину своей мечты, тот впадает в кому, а его семья принимает ее за его невесту
18
Дневник Бриджит Джонс
7.75526
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
5526 уже оценили
Ирландия, Великобритания, Франция/2001/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Совсем необязательно превращаться в супермодель, чтобы встретить мужчину своей мечты
19
Бриджит Джонс: Грани разумного
7.62605
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
2605 уже оценили
США, Германия, Ирландия, Великобритания, Франция/2004/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Вторая часть приключений обаятельной англичанки Бриджит Джонс, чей путь к заветному алтарю пролегает через тайскую тюрьму
20
Бриджит Джонс 3
7.1706
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
706 уже оценили
США, Ирландия, Великобритания, Франция/2016/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть за 1 р.
5Трейлеры4Рецензии
Бриджит Джонс теперь на пороге 40-летия и пытается обзавестись ребенком
21
Между небом и землей
7.74665
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
4665 уже оценили
США/2005/1 ч. 35 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о взаимосвязи потусторонних миров
22
Правила съема: Метод Хитча
7.73305
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
3305 уже оценили
США/2005/1 ч. 57 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Алекс Хитченс знает секрет, как нужно вести себя с женщинами, чтобы добиться их расположения, и делится им за деньги с другими мужчинами
23
Интуиция
7.72563
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
2563 уже оценили
США/2001/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер1Рецензия
Мужчина и женщина решили проверить судьбу в предновогоднюю пору
24
Кейт и Лео
7.75493
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
5493 уже оценили
США/2001/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Настоящий герцог XIX века попадает в Нью-Йорк 2000-х и влюбляется в одну из его жительниц
25
Бойфренд из будущего
7.75124
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
5124 уже оценили
Великобритания/2013/2 ч. 3 мин./12+
Смотреть за 1 р.
5Трейлеры1Рецензия
Молодой человек вовсю эксплуатирует передавшуюся ему от отца способность перемещаться во времени
26
Амели
7.615558
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
15558 уже оценили
Германия, Франция/2001/2 ч. 2 мин./16+
1Трейлер5Рецензии
История о девушке-чудачке, обожающей помогать другим
27
Как отделаться от парня за 10 дней
7.63856
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
3856 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 56 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи знакомятся по расчету, а влюбляются — по-настоящему
28
Ангел-А
7.6844
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
844 уже оценили
Франция/2005/1 ч. 31 мин./16+
1Трейлер3Рецензии
Ангел в обличье развратной красотки мешает суициднику совершить задуманное
29
Ноттинг Хилл
7.62468
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
2468 уже оценили
США, Великобритания/1999/2 ч. 4 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
История о скромном владельце книжного магазина, жизнь которого резко меняется после того, как известная актриса заходит к нему купить путеводитель
30
Эта дурацкая любовь
7.61233
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
1233 уже оценили
США/2011/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Кол, который уже пару десятилетий не ходил на свидания, вынужден влезть в шкуру пикапера
31
Законы привлекательности
7.63289
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
3289 уже оценили
Германия, Ирландия, Великобритания/2004/1 ч. 27 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Два соперничающих адвоката по бракоразводным процессам внезапно понимают, что, кажется, не в меру симпатизируют друг другу
32
С любовью, Рози
7.62259
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
2259 уже оценили
Германия, Великобритания/2014/1 ч. 42 мин./16+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры1Рецензия
История о Рози и Алексе, которые, несмотря на все препятствия, продолжают любить друг друга с самого детства
33
Предложение
7.514644
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
14644 уже оценили
США/2009/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Сандра Баллок хочет лишь рабочую визу, но получает уикенд на Аляске и любовную лихорадку
34
Голая правда
7.51547
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
1547 уже оценили
США/2009/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Джерард Батлер и Кэтрин Хейгл в романтической комедии о мужских ценностях и женских идеалах
35
50 первых поцелуев
7.53103
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
3103 уже оценили
США/2004/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
История о том, что счастье и настоящая любовь стоят того, чтобы бороться за них заново каждый день
36
Четыре свадьбы и одни похороны
7.51428
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
1428 уже оценили
Великобритания/1994/1 ч. 57 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Долгий путь к свадьбе одного закоренелого холостяка
37
Когда Гарри встретил Салли
7.42266
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
2266 уже оценили
США/1989/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Гарри и Салли знакомы сегодня с самого детства, они знают друг о друге все и через многое прошли, но каждого из них стал беспокоить вопрос, не стоит ли перейти на следующий уровень их отношений
38
Главное — не бояться!
7.41061
оценка
IMDb6.3
Моя оценка
0
1061 уже оценил
США/2011/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Смешная и трогательная романтическая история, которая доказывает, что иногда смех — лучшее лекарство
39
Любовь по правилам и без
7.42546
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
2546 уже оценили
США/2003/2 ч. 8 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Любви все возрасты покорны, особенно если речь идет о Джеке Николсоне
40
Свадебный переполох
7.46947
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
6947 уже оценили
США, Германия/2001/1 ч. 43 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Свадебный организатор получает заказ на свадьбу для мужчины своей мечты, который женится на богатой счастливице
41
Любовь на кончиках пальцев
7.4145
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
145 уже оценили
Франция/2012/1 ч. 51 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
История француженки, отличающейся талантом скоростной печати
42
Хоть раз в жизни
7.4982
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
982 уже оценили
США/2013/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры1Рецензия
Бывший глава музыкального лейбла и бывшая девушка рок-звезды решают записать альбом прямо на улицах Нью-Йорка
43
Притворись моей женой
7.43117
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
3117 уже оценили
США/2011/1 ч. 57 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Пластический хирург просит свою ассистентку помочь охмурить прекрасную блондинку
44
Любовь не по размеру
7.4677
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
677 уже оценили
Франция/2016/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
Метровый Жан Дюжарден соблазняет модельного роста Вирджинию Эфира
45
Сердцеедки
7.34448
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
4448 уже оценили
США/2001/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Мама и дочка организовали семейный бизнес по отъему денег у богатых холостяков
46
Простые сложности
7.31267
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1267 уже оценили
США/2009/2 ч. /16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Мерил Стрип, Алек Болдуин и Стив Мартин удачно вспоминают бурную молодость
47
Любовь зла
7.4256
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
256 уже оценили
США, Германия/2001/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Комедия братьев Фаррелли о том, что внешняя красота — дело десятое
48
Роковая красотка
7.31150
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
1150 уже оценили
Франция/2006/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Ирен выбирает мужчин, ориентируясь на их платежеспособность, а Жан — всего лишь бармен в дорогом отеле
49
Обещать — не значит жениться
7.31007
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
1007 уже оценили
США, Германия, Нидерланды/2009/2 ч. 9 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Романтическая комедия о современных способах найти настоящую любовь в мире новых технологий и отсутствия взаимопонимания полов
50
Секс по дружбе
7.31789
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1789 уже оценили
США/2011/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
История о том, что любовь может получиться не только из дружбы, но и из секса
51
Свадьба лучшего друга
7.31650
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
1650 уже оценили
США/1997/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Спустя 9 лет девушка понимает, что все это время была влюблена в своего лучшего друга
52
Магия лунного света
7.31784
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
1784 уже оценили
США/2014/1 ч. 38 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Англичанин приезжает на Лазурный Берег с целью разоблачить жуликов, орудующих в городе
53
Красавчик
7.3393
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
393 уже оценили
Германия/2007/1 ч. 56 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Журналиста желтой прессы в качестве наказания отправляют работать в детский сад
54
Красавчик 2
7176
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
176 уже оценили
Германия/2009/2 ч. 4 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Сиквел романтической комедии Тиля Швайгера с ним же в главной роли
55
Однажды в Вегасе
7.11612
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
1612 уже оценили
США/2008/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Поженившись в Лас-Вегасе после вечеринки, случайные знакомые Джой и Джек уже делят «совместно нажитое имущество» в размере выигранного джек-пота в казино
56
Замуж на два дня
7.1789
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
789 уже оценили
Франция/2012/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Девушка пытается обойти родовое проклятие, из-за которого все браки в ее семье заканчиваются разводом
57
Рождество на двоих
8.3537
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
537 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. 43 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры3Рецензии
Эмилия Кларк работает эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неверные решения
58
27 свадеб
7.11087
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
1087 уже оценили
США/2008/1 ч. 51 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Романтическая комедия с Кэтрин Хайгл о подружке невесты, побывавшей на 27 свадьбах
59
Как выйти замуж за миллиардера
7.1366
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
366 уже оценили
Австрия, Германия, Великобритания/2011/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Молодая девушка из простой семьи влюбляется в сына богатых владельцев горнолыжного курорта
60
Он и Она
7374
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
374 уже оценили
Бельгия, Франция/2017/2 ч. /18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
История невероятной любви одной пары, которая протянулась через половину XX века
61
Сердцеед
6.91149
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
1149 уже оценили
Монако, Франция/2010/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Прожженный ловелас организует интересный бизнес: разбивать неугодные кому-то пары
62
Госпожа горничная
6.92440
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
2440 уже оценили
США/2002/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Молодой миллионер влюбляется в горничную гостиницы, в которой он остановился, приняв ее за богатую даму, живущую в одном из номеров этого отеля
63
Жених напрокат
6.9658
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
658 уже оценили
США/2011/1 ч. 52 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер8Рецензии
Жизненная мелодрама на избитую тему со стервой Кейт Хадсон
64
Сбежавшая невеста
6.94941
оценка
IMDb5.6
Моя оценка
0
4941 уже оценил
США/1999/1 ч. 56 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о девушке, которая постоянно расстраивает собственные свадьбы
65
Замерзшая из Майами
6.92230
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
2230 уже оценили
США, Канада/2009/1 ч. 37 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Амбициозная Люси пытается выжить в мучительном холоде Миннесоты ради карьеры
66
Больше, чем друг
6.81338
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
1338 уже оценили
США/2010/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
Комедия о возможностях дружбы между мужчиной и женщиной
67
Пенелопа
6.83678
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
3678 уже оценили
США, Великобритания/2006/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Современная сказка о заколдованной аристократке, чары с которой может снять только настоящий принц
68
Тепло наших тел
6.79974
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
9974 уже оценили
США/2013/1 ч. 38 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры13Рецензии
Вместо того чтобы убить девушку и съесть ее, парень-зомби влюбляется в нее
69
Золото дураков
6.71586
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
1586 уже оценили
США/2008/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон в комедии об отчаянных искателях морских сокровищ
70
Немножко беременна
6.7589
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
589 уже оценили
США/2007/2 ч. 9 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Кто бы мог подумать, что одна пьяная ночь, завершившаяся в постели с девушкой, получит столь длительное продолжение?
71
Все без ума от Мэри
6.6620
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
620 уже оценили
США/1998/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Романтическая комедия с Беном Стиллером и Кэмерон Диаз в главных ролях
72
Зависнуть в Палм-Спрингс
6.8100
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
100 уже оценили
США/2020/1 ч. 27 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Комедия о судьбоносной встрече на свадьбе, которая оказалась бесконечным днем сурка
73
Дождливый день в Нью-Йорке
6.7197
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
197 уже оценили
США/2019/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес и Джуд Лоу переживают насыщенный на события дождливый день в Нью-Йорке
74
В гостях у Элис
6.5269
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
269 уже оценили
США/2017/1 ч. 37 мин./16+
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3Трейлеры
Переживающая кризис среднего возраста Риз Уизерспун узнает, что один мужчина — хорошо, а три — еще лучше
75
Сердцеед
6.5253
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
253 уже оценили
Франция/2018/1 ч. 30 мин./16+
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2Трейлеры1Рецензия
Девушка пишет письма своей сестре от лица ее возлюбленного, отбывшего на фронт, чтобы скрасить горечь от их разлуки
76
Случайный муж
6.5264
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
264 уже оценили
США, Ирландия/2008/1 ч. 30 мин./16+
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1Трейлер2Рецензии
Психолог по «любовным вопросам» Эмма, встретив идеального мужчину по собственным стандартам, собирается отвести его к алтарю, но путь ей преграждает обаятельный пожарный
77
Дружба и никакого секса?
6.41473
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
1473 уже оценили
Ирландия, Канада/2013/1 ч. 38 мин./12+
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4Трейлеры1Рецензия
Веселая история о том, как Дэниэл Рэдклифф неожиданно оказывается во френдзоне
78
Мистер Штайн идет в онлайн
6.4264
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
264 уже оценили
Бельгия, Германия, Франция/2017/1 ч. 45 мин./16+
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2Трейлеры1Рецензия
75-летний вдовец получает в подарок компьютер и вскоре заводит онлайн-знакомство с молодой и привлекательной девушкой
79
Ода радости
6.443
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
43 уже оценили
США/2019/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Романтическая комедия о парне, которого парализует от счастья, с Мартином Фриманом в главной роли
80
Та еще парочка
6.1129
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
129 уже оценили
США/2019/2 ч. /18+
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4Трейлеры3<