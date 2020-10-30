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Семейные фильмы на Хэллоуин смотреть онлайн

Создать игривую атмосферу Дня всех святых вам помогут члены семейки Аддамс, дружелюбное привидение Каспер, коварные салемские ведьмы и прочие монстры, которые очаруют всех
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Семейка Аддамс
7.5932
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
932 уже оценили
США/1991/1 ч. 39 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Готичное семейство Аддамсов живет в большом мрачном особняке вместе со своей жуткой утварью, включая вечно путающуюся под ногами запасную руку слуги
2
Ценности семейки Аддамс
7280
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
280 уже оценили
США/1993/1 ч. 34 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Продолжение приключений странной семейки
3
Фокус-покус
7954
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
954 уже оценили
США/1993/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Американская комедия о трех ведьмах, которые воскресли после трех веков сна
4
Ведьмы
7.5195
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
195 уже оценили
США, Великобритания/1990/1 ч. 31 мин./0+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер
Семейное фэнтези Николаса Роуга с Анжеликой Хьюстон и Роуэном Эткинсоном
5
Битлджус
7.2694
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
694 уже оценили
США/1988/1 ч. 32 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер1Рецензия
Привидения пытаются изгнать из дома слишком шумную семейку
6
Кошмар перед Рождеством
7.53257
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
3257 уже оценили
США/1993/1 ч. 16 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Кукольный мультфильм-мюзикл по сценарию Тима Бертона, рассказывающий о городе Хеллоуин и его жителях
7
Труп невесты
7.52710
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
2710 уже оценили
США, Великобритания/2005/1 ч. 17 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Тим Бертон снова возвращается к мрачному, но причудливому стилю «Кошмара перед Рождеством» — с вкраплениями лирических ноток и черного юмора
8
Эдвард руки-ножницы
7.35351
оценка
IMDb7.9
Моя оценка
0
5351 уже оценил
США/1990/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры11Рецензии
Грустная история одинокого недочеловека
9
Франкенвини
7963
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
963 уже оценили
США/2012/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер9Рецензии
Мультфильм от Тима Бертона об ожившей собачке
10
Семейка Аддамс
6.4164
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
164 уже оценили
США, Канада, Великобритания/2019/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры2Рецензии
Мультфильм о самой странной и прекрасной семейке Аддамс
11
Тайна Коко
8.41057
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
1057 уже оценили
США/2017/1 ч. 49 мин./12+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры4Рецензии
Неожиданно всплывшая семейная тайна приводит к самому невероятному воссоединению, которое только может быть у родственников
12
Книга жизни
7.2479
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
479 уже оценили
США/2014/1 ч. 35 мин./6+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры1Рецензия
Невероятная и романтическая история любви на фоне празднования Дня мертвых в Мексике
13
Тайный мир Анны
5.426
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
26 уже оценили
Мексика/2017/1 ч. 36 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мексиканский мультфильм о приключениях маленькой девочки в жестоком мире взрослых
14
Сельма в городе призраков
6.111
оценок
IMDb4.7
Моя оценка
0
11 уже оценили
Мексика/2019/1 ч. 33 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Мультфильм о легендарном мексиканском празднике — Дне мертвых
15
Монстры на каникулах
7.84021
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
4021 уже оценил
США/2012/1 ч. 31 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры10Рецензии
Граф Дракула пытается помешать своей дочери влюбиться во вредного американского туриста
16
Монстры на каникулах 2
7.74391
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
4391 уже оценил
США/2015/1 ч. 29 мин./6+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры2Рецензии
Легендарный граф Дракула становится дедушкой!
17
Монстры на каникулах 3: Море зовет
7.4523
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
523 уже оценили
США/2018/1 ч. 37 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры3Рецензии
Дракула и его семейка монстров отправляются в морской круиз, где клыкастого героя ждет незабываемый роман с родственницей его самого заклятого врага Ван Хельсинга
18
Дом-монстр
6.7642
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
642 уже оценили
США/2006/1 ч. 31 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Трое подростков обнаруживают, что соседний дом является живым монстром
19
Черный котел
6.427
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
27 уже оценили
США/1985/1 ч. 20 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Один из самых мрачных диснеевских мультфильмов о свинопасе, который отправляется в логово злого волшебника
20
Каспер
7.3908
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
908 уже оценили
США/1995/1 ч. 40 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Доброе привидение не желает пугать людей и быть похожим на своих вредных собратьев
21
Охотники за привидениями
7.53667
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
3667 уже оценили
США/1984/1 ч. 45 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Культовый фантастический боевик о бравых ловцах всякой нечисти
22
Охотники за привидениями 2
7.5836
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
836 уже оценили
США/1989/1 ч. 48 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Сиквел комедийной ленты «Охотники за привидениями»
23
Страшилы
7.2531
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
531 уже оценил
США, Новая Зеландия/1996/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Комедийный ужастик об авантюристе, работающем в компании призраков
24
Гремлины
71823
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
1823 уже оценили
США/1984/1 ч. 46 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Комедийный ужастик про маленьких, но очень злобных существ
25
Лемони Сникет: 33 несчастья
7.11681
оценка
IMDb6.8
Моя оценка
0
1681 уже оценил
США, Германия/2004/1 ч. 48 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Загримированный Джим Керри в роли убийцы и негодяя графа Олафа в экранизации приключений трёх сирот, разгадывающий тайну гибели их родителей
26
Хэллоуинтаун
7.216
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
16 уже оценили
США/1998/1 ч. 24 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Оригинальный диснеевский фильм, выпущенный к празднику Хэллоуин
27
Тайна дома с часами
6.1204
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
204 уже оценили
США/2018/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть за 99 р.
3Трейлеры3Рецензии
Юный сирота по имени Льюис Барнавелт помогает своему дяде-колдуну в поисках часов, которые отсчитывают время, оставшееся до конца света
28
Ужастики
6.8958
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
958 уже оценили
США, Австралия/2015/1 ч. 43 мин./12+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры3Рецензии
Подросткам приходится бороться с целой армией монстров, попавших их книг ужасов знаменитого писателя в наш мир
29
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
5.276
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
76 уже оценили
США, Австралия/2018/1 ч. 30 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Продолжение экранизации серии легендарных детских «Ужастиков» Роберта Стайна
30
Особняк с привидениями
5.9425
оценок
IMDb5.0
Моя оценка
0
425 уже оценили
США/2003/1 ч. 39 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Семейная комедия о доме с привидениями с Эдди Мерфи в главной роли
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