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Семейные фильмы на Хэллоуин смотреть онлайн
Создать игривую атмосферу Дня всех святых вам помогут члены семейки Аддамс, дружелюбное привидение Каспер, коварные салемские ведьмы и прочие монстры, которые очаруют всех
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1
Семейка Аддамс
7.5
932
оценки
IMDb
6.9
Моя оценка
0
932 уже оценили
США
/
1991
/
1 ч. 39 мин.
/
12+
комедия
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Готичное семейство Аддамсов живет в большом мрачном особняке вместе со своей жуткой утварью, включая вечно путающуюся под ногами запасную руку слуги
2
Ценности семейки Аддамс
7
280
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
280 уже оценили
США
/
1993
/
1 ч. 34 мин.
/
16+
комедия
триллер
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Продолжение приключений странной семейки
3
Фокус-покус
7
954
оценки
IMDb
6.9
Моя оценка
0
954 уже оценили
США
/
1993
/
1 ч. 36 мин.
/
16+
комедия
семейный
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Американская комедия о трех ведьмах, которые воскресли после трех веков сна
4
Ведьмы
7.5
195
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
195 уже оценили
США
,
Великобритания
/
1990
/
1 ч. 31 мин.
/
0+
семейный
ужасы
фэнтези
Смотреть за 129 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Семейное фэнтези Николаса Роуга с Анжеликой Хьюстон и Роуэном Эткинсоном
5
Битлджус
7.2
694
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
694 уже оценили
США
/
1988
/
1 ч. 32 мин.
/
12+
комедия
фэнтези
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Привидения пытаются изгнать из дома слишком шумную семейку
6
Кошмар перед Рождеством
7.5
3257
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
3257 уже оценили
США
/
1993
/
1 ч. 16 мин.
/
0+
мультфильмы
мюзикл
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Кукольный мультфильм-мюзикл по сценарию Тима Бертона, рассказывающий о городе Хеллоуин и его жителях
7
Труп невесты
7.5
2710
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
2710 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2005
/
1 ч. 17 мин.
/
12+
мелодрама
мультфильмы
мюзикл
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Тим Бертон снова возвращается к мрачному, но причудливому стилю «Кошмара перед Рождеством» — с вкраплениями лирических ноток и черного юмора
8
Эдвард руки-ножницы
7.3
5351
оценка
IMDb
7.9
Моя оценка
0
5351 уже оценил
США
/
1990
/
1 ч. 45 мин.
/
12+
драма
мелодрама
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
11
Рецензии
Грустная история одинокого недочеловека
9
Франкенвини
7
963
оценки
IMDb
6.9
Моя оценка
0
963 уже оценили
США
/
2012
/
1 ч. 27 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
семейный
ужасы
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
9
Рецензии
Мультфильм от Тима Бертона об ожившей собачке
10
Семейка Аддамс
6.4
164
оценки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
164 уже оценили
США
,
Канада
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 45 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
семейный
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Мультфильм о самой странной и прекрасной семейке Аддамс
11
Тайна Коко
8.4
1057
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
1057 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 49 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
мюзикл
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
4
Рецензии
Неожиданно всплывшая семейная тайна приводит к самому невероятному воссоединению, которое только может быть у родственников
12
Книга жизни
7.2
479
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
479 уже оценили
США
/
2014
/
1 ч. 35 мин.
/
6+
мелодрама
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Невероятная и романтическая история любви на фоне празднования Дня мертвых в Мексике
13
Тайный мир Анны
5.4
26
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
26 уже оценили
Мексика
/
2017
/
1 ч. 36 мин.
/
12+
мультфильмы
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мексиканский мультфильм о приключениях маленькой девочки в жестоком мире взрослых
14
Сельма в городе призраков
6.1
11
оценок
IMDb
4.7
Моя оценка
0
11 уже оценили
Мексика
/
2019
/
1 ч. 33 мин.
/
6+
мультфильмы
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Мультфильм о легендарном мексиканском празднике — Дне мертвых
15
Монстры на каникулах
7.8
4021
оценка
IMDb
7.1
Моя оценка
0
4021 уже оценил
США
/
2012
/
1 ч. 31 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
10
Рецензии
Граф Дракула пытается помешать своей дочери влюбиться во вредного американского туриста
16
Монстры на каникулах 2
7.7
4391
оценка
IMDb
6.7
Моя оценка
0
4391 уже оценил
США
/
2015
/
1 ч. 29 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
2
Рецензии
Легендарный граф Дракула становится дедушкой!
17
Монстры на каникулах 3: Море зовет
7.4
523
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
523 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 37 мин.
/
6+
комедия
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
3
Рецензии
Дракула и его семейка монстров отправляются в морской круиз, где клыкастого героя ждет незабываемый роман с родственницей его самого заклятого врага Ван Хельсинга
18
Дом-монстр
6.7
642
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
642 уже оценили
США
/
2006
/
1 ч. 31 мин.
/
12+
комедия
мультфильмы
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Трое подростков обнаруживают, что соседний дом является живым монстром
19
Черный котел
6.4
27
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
27 уже оценили
США
/
1985
/
1 ч. 20 мин.
/
12+
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Один из самых мрачных диснеевских мультфильмов о свинопасе, который отправляется в логово злого волшебника
20
Каспер
7.3
908
оценок
IMDb
6.1
Моя оценка
0
908 уже оценили
США
/
1995
/
1 ч. 40 мин.
/
6+
комедия
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Доброе привидение не желает пугать людей и быть похожим на своих вредных собратьев
21
Охотники за привидениями
7.5
3667
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
3667 уже оценили
США
/
1984
/
1 ч. 45 мин.
/
6+
комедия
боевик
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Культовый фантастический боевик о бравых ловцах всякой нечисти
22
Охотники за привидениями 2
7.5
836
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
836 уже оценили
США
/
1989
/
1 ч. 48 мин.
/
6+
комедия
боевик
приключения
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сиквел комедийной ленты «Охотники за привидениями»
23
Страшилы
7.2
531
оценка
IMDb
7.1
Моя оценка
0
531 уже оценил
США
,
Новая Зеландия
/
1996
/
2 ч. 3 мин.
/
16+
комедия
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный ужастик об авантюристе, работающем в компании призраков
24
Гремлины
7
1823
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
1823 уже оценили
США
/
1984
/
1 ч. 46 мин.
/
12+
комедия
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный ужастик про маленьких, но очень злобных существ
25
Лемони Сникет: 33 несчастья
7.1
1681
оценка
IMDb
6.8
Моя оценка
0
1681 уже оценил
США
,
Германия
/
2004
/
1 ч. 48 мин.
/
12+
комедия
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Загримированный Джим Керри в роли убийцы и негодяя графа Олафа в экранизации приключений трёх сирот, разгадывающий тайну гибели их родителей
26
Хэллоуинтаун
7.2
16
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
16 уже оценили
США
/
1998
/
1 ч. 24 мин.
комедия
приключения
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Оригинальный диснеевский фильм, выпущенный к празднику Хэллоуин
27
Тайна дома с часами
6.1
204
оценки
IMDb
6.0
Моя оценка
0
204 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 45 мин.
/
12+
триллер
детектив
ужасы
фантастика
фэнтези
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
3
Рецензии
Юный сирота по имени Льюис Барнавелт помогает своему дяде-колдуну в поисках часов, которые отсчитывают время, оставшееся до конца света
28
Ужастики
6.8
958
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
958 уже оценили
США
,
Австралия
/
2015
/
1 ч. 43 мин.
/
12+
комедия
приключения
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
3
Рецензии
Подросткам приходится бороться с целой армией монстров, попавших их книг ужасов знаменитого писателя в наш мир
29
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
5.2
76
оценок
IMDb
5.6
Моя оценка
0
76 уже оценили
США
,
Австралия
/
2018
/
1 ч. 30 мин.
/
6+
комедия
приключения
семейный
ужасы
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Продолжение экранизации серии легендарных детских «Ужастиков» Роберта Стайна
30
Особняк с привидениями
5.9
425
оценок
IMDb
5.0
Моя оценка
0
425 уже оценили
США
/
2003
/
1 ч. 39 мин.
/
12+
комедия
триллер
семейный
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Семейная комедия о доме с привидениями с Эдди Мерфи в главной роли
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