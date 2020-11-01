2 Кольская сверхглубокая Моя оценка 0 1 уже оценил Россия / 2020 / 1 ч. 53 мин. / 16+ ужасы Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Фильм ужасов о мистических событиях, которые произошли во время взрыва на Кольской сверхглубокой скважине

5 Цой Россия, Латвия / 2020 / 1 ч. 38 мин. / 16+ драма биография Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Водитель, в чей автобус врезался автомобиль Виктора Цоя, везет тело легендарного музыканта в Ленинград в сопровождении его родных и близких

6 Дорогие товарищи! 5.6 23

оценки IMDb5.8 Моя оценка 0 23 уже оценили Россия / 2020 / 2 ч. 1 мин. / 16+ драма исторический Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер История кровавого разгона мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, закончившегося убийством 26 человек

7 Еще по одной IMDb8.1 Моя оценка 0 4 уже оценили Дания / 2020 / 1 ч. 50 мин. / 18+ драма Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры Воодушевившись теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, школьные учителя решают каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения

8 Страна грез IMDb6.2 Моя оценка 0 4 уже оценили США / 2019 / 1 ч. 38 мин. / 16+ драма триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Марго Робби в антураже 30-х годов грабит банки и убегает от 17-летнего парня, которому очень нужно вознаграждение за ее голову

9 Дичь IMDb7.5 Моя оценка 0 США / 2020 / 1 ч. 41 мин. / 18+ комедия триллер ужасы Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Черная комедия о старшекласснице, которая меняется телами с серийным убийцей в исполнении Винса Вона