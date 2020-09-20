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Объятия лжи, звонки мертвецам и хладнокровная месть от неузнаваемой Блейк Лайвли — зарядитесь чистым саспенсом и адреналином за просмотром этих любопытных триллеров последних лет, которые вы наверняка пропустили
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1
Мой создатель
6.8
21
оценка
IMDb
6.3
Моя оценка
0
21 уже оценил
Великобритания
/
2020
/
1 ч. 45 мин.
/
16+
драма
триллер
фантастика
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Ученый работает над созданием искусственного интеллекта, чтобы воссоединиться со своей умершей женой
2
Темное наследие
6.7
16
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
16 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 51 мин.
/
16+
драма
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Мать и дочь остаются наедине с шокирующей тайной, которую им оставил отец после своей смерти
3
Охота
6.5
77
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
77 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 30 мин.
/
18+
триллер
боевик
ужасы
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Политический триллер от сценариста «Остаться в живых» Дэймона Линделофа
4
Сторожка
IMDb
6.0
Моя оценка
0
10 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 40 мин.
драма
триллер
ужасы
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Дети воспринимают новую невесту своего отца в штыки до тех пор, пока не оказываются в ловушке наедине с ней
5
Они ползут за тобой
IMDb
5.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 38 мин.
триллер
Смотреть за 89 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История о дочери пастора из Аппалачии, хранящей тайну, которая угрожает раздором всей общине
6
Переводчики
6.1
23
оценки
IMDb
6.5
Моя оценка
0
23 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2019
/
1 ч. 45 мин.
/
16+
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Девять переводчиков помещены в комфортабельный бункер для перевода долгожданного финала трилогии-бестселлера — но работа оборачивается для них кошмаром
7
Дитя робота
6.5
105
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
105 уже оценили
Австралия
/
2019
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
триллер
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Научно-фантастический триллер о взаимоотношениях человека и робота
8
Три секунды
7
48
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
48 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
триллер
боевик
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Бывший преступник под прикрытием дает себя арестовать, чтобы влиться в группировку уголовников
9
Ритм-секция
IMDb
5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 49 мин.
триллер
боевик
детектив
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Скорбящая жена и мать жаждет отомстить тем, кто ответственен за авиакатастрофу, унесшую жизни ее близких
10
Прощай
IMDb
6.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Испания
/
2019
/
1 ч. 51 мин.
/
16+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Остросюжетный триллер с Марио Касасом в главной роли
11
21 мост
6.7
73
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
73 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 39 мин.
/
16+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Охота на убийцу полицейских оборачивается тем, что Манхэттен оказывается заблокирован со всех мостов
12
Идеальный пациент
6.3
58
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
58 уже оценили
Швеция
/
2019
/
2 ч. 12 мин.
/
18+
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
История самого громкого судебного скандала в истории Швеции и человека, который пожертвовал всем ради правды
13
Дело Коллини
6.1
26
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
26 уже оценили
Германия
/
2019
/
1 ч. 58 мин.
/
16+
драма
триллер
детектив
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Криминальный триллер об убийстве немецкого бизнесмена, чья внучка когда-то была первой любовью главного героя
14
Приди ко мне
6.1
12
оценок
IMDb
5.0
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
,
Бельгия
,
Ирландия
/
2019
/
1 ч. 37 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Англоязычный дебют польского режиссера Малгожаты Шумовской
15
Битва за Землю
5.7
95
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
95 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 49 мин.
/
16+
триллер
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
Рассказ о жизни американского пригорода, плененного инопланетными захватчиками
16
Ма
5.7
59
оценок
IMDb
5.6
Моя оценка
0
59 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 39 мин.
/
18+
триллер
ужасы
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Октавия Спенсер в роли одинокой женщины, которая готовит страшный сюрприз для своих новых друзей
17
Туннель: Опасно для жизни
5.9
21
оценка
IMDb
6.2
Моя оценка
0
21 уже оценил
Норвегия
/
2019
/
1 ч. 45 мин.
/
16+
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Обезумевшие люди, попавшие в пожар в туннеле, теряют самих себя в попытке спасти собственную жизнь
18
Королева сердец
6.1
30
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
30 уже оценили
Дания
,
Швеция
/
2019
/
2 ч. 7 мин.
/
18+
мелодрама
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Провокационная скандинавская драма о непомерной цене за идеальную жизнь напоказ
19
Ангел мой
5.3
24
оценки
IMDb
6.4
Моя оценка
0
24 уже оценили
США
,
Австралия
/
2019
/
1 ч. 38 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Нуми Рапас в роли матери, которая начинает подозревать, что ее умершая дочь жива
20
Не в себе
7.5
160
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
160 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 38 мин.
/
18+
драма
триллер
ужасы
Смотреть за 349 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Психологический хоррор Стивена Содерберга о женщине и ее страхах, снятый на айфон
21
Невидимка
6.6
176
оценок
IMDb
5.8
Моя оценка
0
176 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Молодая пианистка, ставшая невольной свидетельницей убийства, открывает для себя темную сторону своей личности
22
Звонок мертвецу
7.2
159
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
159 уже оценили
Германия
/
2018
/
2 ч. 12 мин.
/
18+
триллер
боевик
детектив
криминал
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Судмедэксперт находит ключ к разгадке пропажи своей дочери в искалеченных трупах, оставленных похитителем-психопатом
23
Логово монстра
7
116
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
116 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
триллер
криминал
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Парочка грабителей пытаются обчистить дом очередного богача, однако обнаруживают там его страшную тайну
24
Виновный
6.9
61
оценка
IMDb
7.5
Моя оценка
0
61 уже оценил
Дания
/
2018
/
1 ч. 25 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Полицейский на телефоне пытается помочь похищенной женщине
25
Материнский инстинкт
6.7
13
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
13 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2018
/
1 ч. 37 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Психологический триллер о хрупкости человеческих взаимоотношений
26
Медовый месяц
6.6
42
оценки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
42 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 45 мин.
триллер
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Переехав в роскошное поместье своего нового мужа, Элизабет обнаруживает множество зловещих секретов
27
Код Красный
6.4
39
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
39 уже оценили
Великобритания
/
2018
/
1 ч. 41 мин.
/
18+
драма
триллер
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Однажды солнечным весенним утром заботливую бабушку и любительницу акварели, британку Джоан Стэнли обвиняют в многолетнем шпионаже в пользу КГБ
28
Игра Ганнибала
6.3
96
оценок
IMDb
5.9
Моя оценка
0
96 уже оценили
США
,
Канада
/
2018
/
1 ч. 38 мин.
/
18+
триллер
детектив
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Детективный триллер о маньяке, в котором среди множества личностей уживается Ганнибал Лектор
29
Зов волка
6.2
48
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
48 уже оценили
Франция
/
2018
/
1 ч. 55 мин.
триллер
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Французский триллер об экипаже атомной подлодки, попавшем в тяжелые обстоятельства
30
В объятиях лжи
6.1
99
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
99 уже оценили
США
,
Ирландия
/
2018
/
1 ч. 38 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
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История одержимости одинокой вдовы молодой девушкой, недавно потерявшей мать
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