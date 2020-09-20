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Новые триллеры смотреть онлайн

Объятия лжи, звонки мертвецам и хладнокровная месть от неузнаваемой Блейк Лайвли — зарядитесь чистым саспенсом и адреналином за просмотром этих любопытных триллеров последних лет, которые вы наверняка пропустили
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1
Мой создатель
6.821
оценка
IMDb6.3
Моя оценка
0
21 уже оценил
Великобритания/2020/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть за 299 р.
1Трейлер1Рецензия
Ученый работает над созданием искусственного интеллекта, чтобы воссоединиться со своей умершей женой
2
Темное наследие
6.716
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
16 уже оценили
США/2020/1 ч. 51 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Мать и дочь остаются наедине с шокирующей тайной, которую им оставил отец после своей смерти
3
Охота
6.577
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
77 уже оценили
США/2020/1 ч. 30 мин./18+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер
Политический триллер от сценариста «Остаться в живых» Дэймона Линделофа
4
Сторожка
IMDb6.0
Моя оценка
0
10 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. 40 мин.
Смотреть за 199 р.
1Трейлер
Дети воспринимают новую невесту своего отца в штыки до тех пор, пока не оказываются в ловушке наедине с ней
5
Они ползут за тобой
IMDb5.3
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2019/1 ч. 38 мин.
Смотреть за 89 р.
1Трейлер
История о дочери пастора из Аппалачии, хранящей тайну, которая угрожает раздором всей общине
6
Переводчики
6.123
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
23 уже оценили
Бельгия, Франция/2019/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Девять переводчиков помещены в комфортабельный бункер для перевода долгожданного финала трилогии-бестселлера — но работа оборачивается для них кошмаром
7
Дитя робота
6.5105
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
105 уже оценили
Австралия/2019/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Научно-фантастический триллер о взаимоотношениях человека и робота
8
Три секунды
748
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
48 уже оценили
Великобритания/2019/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Бывший преступник под прикрытием дает себя арестовать, чтобы влиться в группировку уголовников
9
Ритм-секция
IMDb5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Великобритания/2019/1 ч. 49 мин.
Смотреть за 69 р.
2Трейлеры
Скорбящая жена и мать жаждет отомстить тем, кто ответственен за авиакатастрофу, унесшую жизни ее близких
10
Прощай
IMDb6.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Испания/2019/1 ч. 51 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Остросюжетный триллер с Марио Касасом в главной роли
11
21 мост
6.773
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
73 уже оценили
США/2019/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Охота на убийцу полицейских оборачивается тем, что Манхэттен оказывается заблокирован со всех мостов
12
Идеальный пациент
6.358
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
58 уже оценили
Швеция/2019/2 ч. 12 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
История самого громкого судебного скандала в истории Швеции и человека, который пожертвовал всем ради правды
13
Дело Коллини
6.126
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
26 уже оценили
Германия/2019/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Криминальный триллер об убийстве немецкого бизнесмена, чья внучка когда-то была первой любовью главного героя
14
Приди ко мне
6.112
оценок
IMDb5.0
Моя оценка
0
12 уже оценили
США, Бельгия, Ирландия/2019/1 ч. 37 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Англоязычный дебют польского режиссера Малгожаты Шумовской
15
Битва за Землю
5.795
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
95 уже оценили
США/2019/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры
Рассказ о жизни американского пригорода, плененного инопланетными захватчиками
16
Ма
5.759
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
59 уже оценили
США/2019/1 ч. 39 мин./18+
Смотреть за 199 р.
2Трейлеры
Октавия Спенсер в роли одинокой женщины, которая готовит страшный сюрприз для своих новых друзей
17
Туннель: Опасно для жизни
5.921
оценка
IMDb6.2
Моя оценка
0
21 уже оценил
Норвегия/2019/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Обезумевшие люди, попавшие в пожар в туннеле, теряют самих себя в попытке спасти собственную жизнь
18
Королева сердец
6.130
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
30 уже оценили
Дания, Швеция/2019/2 ч. 7 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Провокационная скандинавская драма о непомерной цене за идеальную жизнь напоказ
19
Ангел мой
5.324
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
24 уже оценили
США, Австралия/2019/1 ч. 38 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Нуми Рапас в роли матери, которая начинает подозревать, что ее умершая дочь жива
20
Не в себе
7.5160
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
160 уже оценили
США/2018/1 ч. 38 мин./18+
Смотреть за 349 р.
1Трейлер1Рецензия
Психологический хоррор Стивена Содерберга о женщине и ее страхах, снятый на айфон
21
Невидимка
6.6176
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
176 уже оценили
США/2018/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Молодая пианистка, ставшая невольной свидетельницей убийства, открывает для себя темную сторону своей личности
22
Звонок мертвецу
7.2159
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
159 уже оценили
Германия/2018/2 ч. 12 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Судмедэксперт находит ключ к разгадке пропажи своей дочери в искалеченных трупах, оставленных похитителем-психопатом
23
Логово монстра
7116
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
116 уже оценили
США/2018/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Парочка грабителей пытаются обчистить дом очередного богача, однако обнаруживают там его страшную тайну
24
Виновный
6.961
оценка
IMDb7.5
Моя оценка
0
61 уже оценил
Дания/2018/1 ч. 25 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Полицейский на телефоне пытается помочь похищенной женщине
25
Материнский инстинкт
6.713
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
13 уже оценили
Бельгия, Франция/2018/1 ч. 37 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Психологический триллер о хрупкости человеческих взаимоотношений
26
Медовый месяц
6.642
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
42 уже оценили
США/2018/1 ч. 45 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Переехав в роскошное поместье своего нового мужа, Элизабет обнаруживает множество зловещих секретов
27
Код Красный
6.439
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
39 уже оценили
Великобритания/2018/1 ч. 41 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Однажды солнечным весенним утром заботливую бабушку и любительницу акварели, британку Джоан Стэнли обвиняют в многолетнем шпионаже в пользу КГБ
28
Игра Ганнибала
6.396
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
96 уже оценили
США, Канада/2018/1 ч. 38 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Детективный триллер о маньяке, в котором среди множества личностей уживается Ганнибал Лектор
29
Зов волка
6.248
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
48 уже оценили
Франция/2018/1 ч. 55 мин.
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Французский триллер об экипаже атомной подлодки, попавшем в тяжелые обстоятельства
30
В объятиях лжи
6.199
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
99 уже оценили
США, Ирландия/2018/1 ч. 38 мин./18+
Смотреть за 397 р.
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История одержимости одинокой вдовы молодой девушкой, недавно потерявшей мать
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