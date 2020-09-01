1 Довод IMDb8.0 Моя оценка 0 1 уже оценил США, Канада, Великобритания / 2020 / 2 ч. 30 мин. / 16+ драма триллер боевик фантастика Расписание и билеты Хочу посмотреть 3 Трейлеры Экшен-триллер Кристофера Нолана с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в роли шпионов, которые используют манипуляции со временем, чтобы предотвратить надвигающуюся на мир катастрофу

3 Мулан 6.5 41

оценка IMDb3.8 Моя оценка 0 41 уже оценил США / 2020 / 2 ч. / 6+ драма боевик фэнтези Расписание и билеты Хочу посмотреть 3 Трейлеры Игровая версия одноименного диснеевского мультфильма об отважной китаянке, которая отправилась на войну вместо своего отца, — без песен и дракона

4 Побочный эффект Россия / 2020 / 1 ч. 33 мин. / 16+ триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Мистическая драма от сценариста «Горько!» об архитекторе и его жене, которых терзает таинственная квартира

5 Антебеллум США / 2020 / 1 ч. 45 мин. / 18+ триллер ужасы фантастика Хочу посмотреть 5 Трейлеры Успешная писательница осознает, что находится в ужасающей реальности

6 Кольская сверхглубокая Россия / 2020 / 16+ ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Фильм ужасов о мистических событиях, которые произошли во время взрыва на Кольской сверхглубокой скважине

9 Стрельцов Россия / 2020 / 6+ драма мелодрама биография спорт Хочу посмотреть 2 Трейлеры Александр Петров в биографической драме о скандально известном советском футболисте и олимпийском чемпионе Эдуарде Стрельцове