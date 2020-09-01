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Фокусы со временем от Нолана, Петров в роли скандального советского футболиста, главный хит прошлого «Сандэнса» и другие веские доводы сходить в кинотеатр в сентябре — в нашей подборке. Кино, живи!
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1
Довод
IMDb
8.0
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
,
Канада
,
Великобритания
/
2020
/
2 ч. 30 мин.
/
16+
драма
триллер
боевик
фантастика
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Экшен-триллер Кристофера Нолана с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в роли шпионов, которые используют манипуляции со временем, чтобы предотвратить надвигающуюся на мир катастрофу
2
Новые мутанты
IMDb
5.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2020
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
боевик
ужасы
фантастика
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История юных мутантов, которые бегут от своих мучителей и собственных демонов
3
Мулан
6.5
41
оценка
IMDb
3.8
Моя оценка
0
41 уже оценил
США
/
2020
/
2 ч.
/
6+
драма
боевик
фэнтези
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Игровая версия одноименного диснеевского мультфильма об отважной китаянке, которая отправилась на войну вместо своего отца, — без песен и дракона
4
Побочный эффект
Россия
/
2020
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мистическая драма от сценариста «Горько!» об архитекторе и его жене, которых терзает таинственная квартира
5
Антебеллум
США
/
2020
/
1 ч. 45 мин.
/
18+
триллер
ужасы
фантастика
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
Успешная писательница осознает, что находится в ужасающей реальности
6
Кольская сверхглубокая
Россия
/
2020
/
16+
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фильм ужасов о мистических событиях, которые произошли во время взрыва на Кольской сверхглубокой скважине
7
Никогда, Редко, Иногда, Всегда
IMDb
7.3
Моя оценка
0
8 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2020
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Интимная драма о двух девочках-подростках из сельской Пенсильвании, которые столкнулись с незапланированной беременностью
8
После. Глава 2
США
/
2020
/
1 ч. 45 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Продолжение романтической истории героев серии романов Анны Тодд, прилежной ученицы Тессы и бунтаря без причины Хардина
9
Стрельцов
Россия
/
2020
/
6+
драма
мелодрама
биография
спорт
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Александр Петров в биографической драме о скандально известном советском футболисте и олимпийском чемпионе Эдуарде Стрельцове
10
Ундина
IMDb
6.3
Моя оценка
0
4 уже оценили
Германия
,
Франция
/
2020
/
1 ч. 32 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мрачная легенда об Ундине в декорациях современного Берлина, удостоенная наград Берлинского кинофестиваля
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