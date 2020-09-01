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Главные фильмы сентября 2020

Фокусы со временем от Нолана, Петров в роли скандального советского футболиста, главный хит прошлого «Сандэнса» и другие веские доводы сходить в кинотеатр в сентябре — в нашей подборке. Кино, живи!
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1
Довод
IMDb8.0
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Канада, Великобритания/2020/2 ч. 30 мин./16+
Расписание и билеты
3Трейлеры
Экшен-триллер Кристофера Нолана с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в роли шпионов, которые используют манипуляции со временем, чтобы предотвратить надвигающуюся на мир катастрофу
2
Новые мутанты
IMDb5.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/1 ч. 38 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
История юных мутантов, которые бегут от своих мучителей и собственных демонов
3
Мулан
6.541
оценка
IMDb3.8
Моя оценка
0
41 уже оценил
США/2020/2 ч. /6+
Расписание и билеты
3Трейлеры
Игровая версия одноименного диснеевского мультфильма об отважной китаянке, которая отправилась на войну вместо своего отца, — без песен и дракона
4
Побочный эффект
Россия/2020/1 ч. 33 мин./16+
1Трейлер
Мистическая драма от сценариста «Горько!» об архитекторе и его жене, которых терзает таинственная квартира
5
Антебеллум
США/2020/1 ч. 45 мин./18+
5Трейлеры
Успешная писательница осознает, что находится в ужасающей реальности
6
Кольская сверхглубокая
Россия/2020/16+
1Трейлер
Фильм ужасов о мистических событиях, которые произошли во время взрыва на Кольской сверхглубокой скважине
7
Никогда, Редко, Иногда, Всегда
IMDb7.3
Моя оценка
0
8 уже оценили
США, Великобритания/2020/1 ч. 41 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Интимная драма о двух девочках-подростках из сельской Пенсильвании, которые столкнулись с незапланированной беременностью
8
После. Глава 2
США/2020/1 ч. 45 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Продолжение романтической истории героев серии романов Анны Тодд, прилежной ученицы Тессы и бунтаря без причины Хардина
9
Стрельцов
Россия/2020/6+
2Трейлеры
Александр Петров в биографической драме о скандально известном советском футболисте и олимпийском чемпионе Эдуарде Стрельцове
10
Ундина
IMDb6.3
Моя оценка
0
4 уже оценили
Германия, Франция/2020/1 ч. 32 мин./16+
1Трейлер
Мрачная легенда об Ундине в декорациях современного Берлина, удостоенная наград Берлинского кинофестиваля
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