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Послевоенные фильмы смотреть онлайн
Трагедия войны, эхом раскатившаяся по судьбе нашей страны, находит отражение в повседневной жизни героев этих пронзительных фильмов о послевоенных годах
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1
Два Федора
7.5
1048
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
1048 уже оценили
СССР
/
1958
/
1 ч. 29 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Трогательная лента о дружбе двух мужчин: вернувшегося с войны Федора-старшего и беспризорника Федора-младшего
2
Первый день мира
Моя оценка
0
7 уже оценили
СССР
/
1959
/
1 ч. 30 мин.
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Драма, повествующая о трагической судьбе простого советского солдата, который возвращается в родную деревню в мирные, но тревожные дни
3
Отчий дом
7.4
435
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
435 уже оценили
СССР
/
1959
/
1 ч. 40 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Рецензии
Приехав в деревню на встречу с родной матерью, потерявшей дочь во время войны, столичная девушка открывает для себя новый мир
4
Вступление
6.5
29
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
29 уже оценили
СССР
/
1962
/
1 ч. 41 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Молодой человек возвращается в послевоенный Ленинград, чтобы разыскать отца
5
Мне двадцать лет
7.9
967
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
967 уже оценили
СССР
/
1964
/
2 ч. 55 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Киноповесть о жизни первого послевоенного поколения, не уверенного в своем будущем
6
Июльский дождь
7.4
917
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
917 уже оценили
СССР
/
1966
/
1 ч. 49 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х
7
Дневные звезды
5.8
17
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
17 уже оценили
СССР
/
1966
/
1 ч. 34 мин.
/
0+
драма
биография
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Биографическая драма о поэтессе Ольге Берггольц, которая сумела пережить блокаду Ленинграда и не сломаться
8
Крылья
8.1
230
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
230 уже оценили
СССР
/
1966
/
1 ч. 26 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
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Психологическая драма о бывшей военной летчице, переживающей душевный кризис
9
Был месяц май
7.5
384
оценки
IMDb
7.6
Моя оценка
0
384 уже оценили
СССР
/
1970
/
1 ч. 50 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
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Советский телефильм Марлена Хуциева о первых послевоенных днях в немецкой глубинке
10
Белорусский вокзал
8.2
12076
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
12076 уже оценили
СССР
/
1971
/
1 ч. 35 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Спустя годы старые боевые товарищи собрались вместе для того, чтобы проводить в последний путь друга
11
Ищу человека
5.9
64
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
64 уже оценили
СССР
/
1973
/
1 ч. 37 мин.
драма
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Экранизация одноименной книги Агнии Барто, рассказывающей о судьбах нескольких поколений, рассеявшихся по миру в разгар Великой Отечественной войны
12
Зеркало
7.9
746
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
746 уже оценили
СССР
/
1974
/
1 ч. 48 мин.
/
0+
драма
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Автобиографическое кино Андрея Тарковского о чувствах и переживания героя по имени Алексей, связанных с его семьей и близкими людьми
13
Помни имя свое
7.6
770
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
770 уже оценили
СССР
,
Польша
/
1974
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Основанная на реальной истории драма матери, разлученной с сыном, которая воссоединяется с ним спустя десятилетия после войны
14
Кадкина всякий знает
7.2
571
оценка
IMDb
7.3
Моя оценка
0
571 уже оценил
СССР
/
1976
/
1 ч. 20 мин.
/
0+
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Кузьма возвращается с войны живым, здоровым — и с ребенком на руках
15
Так и будет
7.3
35
оценок
Моя оценка
0
35 уже оценили
СССР
/
1979
/
2 ч. 13 мин.
/
18+
драма
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драма о людях, потерявших своих близких на войне и пытающихся жить дальше, несмотря ни на что
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