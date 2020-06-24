1 Два Федора 7.5 1048

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 1048 уже оценили СССР / 1958 / 1 ч. 29 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Трогательная лента о дружбе двух мужчин: вернувшегося с войны Федора-старшего и беспризорника Федора-младшего

2 Первый день мира Моя оценка 0 7 уже оценили СССР / 1959 / 1 ч. 30 мин. драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Драма, повествующая о трагической судьбе простого советского солдата, который возвращается в родную деревню в мирные, но тревожные дни

3 Отчий дом 7.4 435

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 435 уже оценили СССР / 1959 / 1 ч. 40 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Рецензии Приехав в деревню на встречу с родной матерью, потерявшей дочь во время войны, столичная девушка открывает для себя новый мир

4 Вступление 6.5 29

оценок IMDb7.7 Моя оценка 0 29 уже оценили СССР / 1962 / 1 ч. 41 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Молодой человек возвращается в послевоенный Ленинград, чтобы разыскать отца

5 Мне двадцать лет 7.9 967

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 967 уже оценили СССР / 1964 / 2 ч. 55 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Киноповесть о жизни первого послевоенного поколения, не уверенного в своем будущем

6 Июльский дождь 7.4 917

оценок IMDb7.6 Моя оценка 0 917 уже оценили СССР / 1966 / 1 ч. 49 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х

7 Дневные звезды 5.8 17

оценок IMDb7.5 Моя оценка 0 17 уже оценили СССР / 1966 / 1 ч. 34 мин. / 0+ драма биография Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Биографическая драма о поэтессе Ольге Берггольц, которая сумела пережить блокаду Ленинграда и не сломаться

8 Крылья 8.1 230

оценок IMDb7.7 Моя оценка 0 230 уже оценили СССР / 1966 / 1 ч. 26 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Психологическая драма о бывшей военной летчице, переживающей душевный кризис

9 Был месяц май 7.5 384

оценки IMDb7.6 Моя оценка 0 384 уже оценили СССР / 1970 / 1 ч. 50 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Советский телефильм Марлена Хуциева о первых послевоенных днях в немецкой глубинке