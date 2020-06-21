1 Зеленая книга 8.1 957

оценок IMDb8.2 Моя оценка 0 957 уже оценили США / 2018 / 2 ч. 10 мин. / 16+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 6 Рецензии Оскароносная драма, основанная на реальных событиях, с Вигго Мортенсеном в роли эксцентричного шофера, который сопровождает чернокожего джазового пианиста в поездке по югу США

2 Романтики «303» 7.7 71

оценка IMDb7.5 Моя оценка 0 71 уже оценил Германия / 2018 / 2 ч. / 16+ драма мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Двое едва знакомых молодых людей путешествуют из Германии к югу Европы на старом кемпере

3 Венеция зовет 6.8 62

оценки IMDb6.1 Моя оценка 0 62 уже оценили Франция / 2019 / 1 ч. 34 мин. / 12+ драма комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Подросток с чудаковатыми родителями едет в Венецию на концерт своей любимой девушки

6 Капитан Фантастик 7.1 518

оценок IMDb7.9 Моя оценка 0 518 уже оценили США / 2016 / 1 ч. 58 мин. / 16+ драма мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Удивительная история одной очень необычной американской семьи, живущей в лесу, и их путешествии в мир цивилизации в доме на колесах

8 Путешествие из Парижа 6 27

оценок IMDb5.2 Моя оценка 0 27 уже оценили Франция / 2015 / 1 ч. 29 мин. / 12+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Дорожное путешествие одной неблагополучной семьи, которая отправилась на похороны дальнего родственника