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Скорее прыгайте в машину и отправляйтесь в безумный евротур, отчаянное путешествие к морю или экзистенциальную поездку по американской глубинке вместе с героями лучших фильмов в жанре роуд-муви
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1
Зеленая книга
8.1
957
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
957 уже оценили
США
/
2018
/
2 ч. 10 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
6
Рецензии
Оскароносная драма, основанная на реальных событиях, с Вигго Мортенсеном в роли эксцентричного шофера, который сопровождает чернокожего джазового пианиста в поездке по югу США
2
Романтики «303»
7.7
71
оценка
IMDb
7.5
Моя оценка
0
71 уже оценил
Германия
/
2018
/
2 ч.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Двое едва знакомых молодых людей путешествуют из Германии к югу Европы на старом кемпере
3
Венеция зовет
6.8
62
оценки
IMDb
6.1
Моя оценка
0
62 уже оценили
Франция
/
2019
/
1 ч. 34 мин.
/
12+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Подросток с чудаковатыми родителями едет в Венецию на концерт своей любимой девушки
4
В поисках праздника
6.7
34
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
34 уже оценили
Италия
,
Франция
/
2017
/
1 ч. 52 мин.
драма
мелодрама
приключения
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пожилая пара отправляется в незабываемое путешествие в Диснейленд на старом автодоме на колесах
5
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
7.1
1001
оценка
IMDb
7.1
Моя оценка
0
1001 уже оценил
Россия
/
2017
/
1 ч. 30 мин.
/
18+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Гоповатый Витька Чеснок решает отвезти своего отца-калеку в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге
6
Капитан Фантастик
7.1
518
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
518 уже оценили
США
/
2016
/
1 ч. 58 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Удивительная история одной очень необычной американской семьи, живущей в лесу, и их путешествии в мир цивилизации в доме на колесах
7
Американская милашка
6.6
15
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
15 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2016
/
2 ч. 42 мин.
драма
комедия
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Девушка-подросток без гроша в кармане путешествует по Среднему Западу, продавая подписку на журналы
8
Путешествие из Парижа
6
27
оценок
IMDb
5.2
Моя оценка
0
27 уже оценили
Франция
/
2015
/
1 ч. 29 мин.
/
12+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Дорожное путешествие одной неблагополучной семьи, которая отправилась на похороны дальнего родственника
9
Римские свидания
6.1
93
оценки
IMDb
4.9
Моя оценка
0
93 уже оценили
США
,
Италия
/
2015
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
Мать-одиночка Мэгги отправляется вместе со своей дочерью в тосканскую деревушку
10
Конец тура
5.6
49
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
49 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч. 46 мин.
драма
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История о том, как журналист Rolling Stones Дэвид Липски брал интервью у писателя Дэвида Фостера Уоллеса
11
Снег
IMDb
6.0
Моя оценка
0
7 уже оценили
Италия
/
2014
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История о мужчине, который путешествует в одиночестве по заснеженной северной Италии в поисках кого-то или чего-то, а находит красивую девушку
12
Небраска
7.3
243
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
243 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 55 мин.
/
12+
драма
приключения
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Сварливый отец и его сын отправляются за странным выигрышем в миллион долларов через несколько штатов
13
На дороге
6
339
оценок
IMDb
6.1
Моя оценка
0
339 уже оценили
США
,
Бразилия
,
Великобритания
,
Франция
/
2012
/
2 ч. 20 мин.
/
18+
драма
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Пьянящее чувство безграничной свободы в первой экранизации легендарного романа Джека Керуака
14
Мы — Миллеры
7.4
17087
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
17087 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
комедия
криминал
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
27
Рецензии
Наркодилер нанимает фальшивую жену и двух детей на роль своей семьи, чтобы провести через границу 1000 фунтов марихуаны
15
Пол: Секретный материальчик
7.5
1897
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
1897 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2011
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
комедия
приключения
фантастика
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Инопланетянин, убегая от ФБР, находит убежище в фургоне землян
16
Впритык
7.1
1396
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
1396 уже оценили
США
/
2010
/
1 ч. 35 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Начало крепкой мужской дружбы между нервным молодым отцом и жизнерадостным актером
17
О чем говорят мужчины
7.5
16969
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
16969 уже оценили
Россия
/
2010
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
11
Рецензии
Разговорная комедия «Квартета И» в жанре роуд-муви о мужчинах и — немножко — о женщинах
18
Третья звезда
7
307
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
307 уже оценили
Великобритания
/
2010
/
1 ч. 32 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Выслушав приговор врачей, 29-летний Джеймс намерен взять максимум от последних дней жизни
19
В пути
6.8
81
оценка
IMDb
7.0
Моя оценка
0
81 уже оценил
США
,
Великобритания
/
2009
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фильм о молодой паре, которая в ожидании первенца отправляется на поиски идеального места жительства
20
Открытая дорога назад
6.1
25
оценок
IMDb
5.4
Моя оценка
0
25 уже оценили
США
/
2009
/
1 ч. 30 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Романтичная роуд-драма с Джастином Тимберлейком и Кейт Мара
21
Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники
7
122
оценки
IMDb
7.2
Моя оценка
0
122 уже оценили
США
/
2007
/
1 ч. 31 мин.
/
16+
драма
комедия
приключения
Смотреть за 120 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Путешествие по Индии трех придурковатых братьев от Уэса Андерсона
22
Пока не сыграл в ящик
8.1
10609
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
10609 уже оценили
США
/
2007
/
1 ч. 37 мин.
/
16+
драма
комедия
приключения
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Узнав о том, что жить им осталось недолго, Картер и Эд решают напоследок хорошенько оторваться
23
Маленькая мисс Счастье
7.8
648
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
648 уже оценили
США
/
2006
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
драма
комедия
приключения
Смотреть за 120 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Изящная драмеди, весьма своеобразно воспевающая вечные семейные ценности
24
Дурдом на колесах
6.7
533
оценки
IMDb
5.5
Моя оценка
0
533 уже оценили
США
,
Германия
,
Великобритания
/
2006
/
1 ч. 39 мин.
/
16+
комедия
приключения
семейный
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Семейная комедия о долгом путешествии ради воссоединения семьи
25
Самый быстрый «Индиан»
7.9
2239
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
2239 уже оценили
США
,
Новая Зеландия
,
Швейцария
,
Япония
/
2005
/
2 ч. 7 мин.
/
16+
драма
биография
спорт
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Фильм о старой как мир и бесконечно простой истине — без мечты человек превращается в овощ
26
Евротур
7.2
768
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
768 уже оценили
США
/
2004
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
комедия
приключения
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Друзья отправляются в тур по Европе, попадают в разнообразные комичные и не очень ситуации и узнают друг друга заново
27
На обочине
6.2
248
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
248 уже оценили
США
/
2004
/
2 ч. 6 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 79 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Трагикомедия о двух закадычных друзьях, которые отправляются в винный тур по Калифорнии
28
Че Гевара: Дневники мотоциклиста
7.3
46
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
46 уже оценили
США
,
Аргентина
,
Бразилия
,
Германия
,
Великобритания
,
Франция
/
2004
/
2 ч. 6 мин.
/
16+
драма
биография
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
23-летний студент-медик Эрнесто Гевара путешествует в 50-е годы вместе с другом Альберто Гранадо на мотоциклах по Аргентине, Чили, Бразилии и Перу
29
Трасса 60
7.8
11674
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
11674 уже оценили
США
,
Канада
/
2002
/
1 ч. 56 мин.
/
16+
драма
комедия
приключения
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Наивный американец путешествует по трассе, которой нет ни на одной карте
30
О Шмидте
7.3
95
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
95 уже оценили
США
/
2002
/
2 ч. 5 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Новоиспеченный пенсионер Уоррен Шмидт, посвятивший всю жизнь работе, пытается приспособиться к своему новому существованию, в котором нет места рабочим будням
31
О, где же ты, брат?
7
337
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
337 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Франция
/
2000
/
1 ч. 46 мин.
/
16+
комедия
криминал
музыкальный
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Музыкальная «Одиссея» от братьев Коэнов о трех беглых заключенных, которые отправляются навстречу волшебным приключениям
32
Почти знаменит
7.7
179
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
179 уже оценили
США
/
2000
/
2 ч. 3 мин.
/
16+
драма
биография
музыкальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Режиссер Кэмерон Кроу решил перенести на экран свой опыт журналистской деятельности
33
Дорожное приключение
6.8
483
оценки
IMDb
6.4
Моя оценка
0
483 уже оценили
США
/
2000
/
1 ч. 29 мин.
/
18+
комедия
приключения
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодежная комедия о приключениях парня, отправившего своей девушке мягко говоря не ту видеозапись
34
Американская дочь
7
2526
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
2526 уже оценили
Россия
,
Казахстан
/
1995
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Алексей приезжает в Америку, куда его бывшая жена вывезла их дочь без его разрешения
35
Тупой и еще тупее
6.7
3062
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
3062 уже оценили
США
/
1994
/
1 ч. 47 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Американская комедия о двух безработных, совершенно тупых молодых людях, которые колесят по стране и ищут несчастья на свои пустые головы
36
Мой личный штат Айдахо
7
236
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
236 уже оценили
США
/
1991
/
1 ч. 44 мин.
/
18+
драма
мелодрама
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Роуд-муви, сюжет которого двигают два юноши — гей и бунтарь, отправившиеся на поиски матери одного из них
37
Дикие сердцем
7.8
165
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
165 уже оценили
США
/
1990
/
2 ч. 5 мин.
/
18+
мелодрама
триллер
криминал
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
История влюбленных, чья любовь способна пережить тюремную разлуку и прочие обстоятельства, мешающие их счастью
38
Успеть до полуночи
7.8
91
оценка
IMDb
7.5
Моя оценка
0
91 уже оценил
США
/
1988
/
2 ч. 6 мин.
/
16+
комедия
триллер
боевик
криминал
приключения
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Полицейский везет горе-преступника через всю Америку наперегонки с мафией и ФБР
39
Человек дождя
8.2
22042
оценки
IMDb
8.0
Моя оценка
0
22042 уже оценили
США
/
1988
/
2 ч. 13 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Том Круз и Дастин Хоффман в роуд-муви об эгоистичном цинике, который узнает о существовании своего брата-аутиста
40
Самолетом, поездом, машиной
7.5
167
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
167 уже оценили
США
/
1987
/
1 ч. 33 мин.
/
12+
драма
комедия
приключения
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Нил пытается добраться до дома ко Дню Благодарения сквозь множество препятствий в компании растяпы Дела
41
Братья Блюз
7.4
323
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
323 уже оценили
США
/
1980
/
2 ч. 28 мин.
/
16+
комедия
музыкальный
мюзикл
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Двое братьев отправляются в гастрольный тур для сбора денег сиротскому приюту в легендарном мюзикле с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши в главных ролях
42
Беспечный ездок
7.6
349
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
349 уже оценили
США
/
1969
/
1 ч. 35 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Культовое роуд-муви Денниса Хоппера с Джеком Николсоном, стоящее у истоков жанра и эпохи кинематографа Нового Голливуда
43
Гроздья гнева
7
152
оценки
IMDb
8.0
Моя оценка
0
152 уже оценили
США
/
1940
/
2 ч. 9 мин.
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Американские фермеры ищут способ выжить во время кризиса
44
Солнце Ацтеков
7.4
50
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
50 уже оценили
Германия
/
2000
/
1 ч. 39 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Молодой человек пытается доехать в Стамбул, чтобы признаться в любви
45
Простая история
8.2
185
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
185 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Франция
/
1999
/
1 ч. 52 мин.
/
12+
драма
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Реальная история чудаковатого старика, проехавшего по штатам на газонокосилке, чтобы проведать брата
46
Достучаться до небес
8.4
40385
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
40385 уже оценили
Германия
/
1997
/
1 ч. 27 мин.
/
16+
драма
комедия
боевик
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
20
Рецензии
Двое соседей по несчастью и больничной палате угоняют коллекционный мерседес, чтобы осуществить мечту и увидеть море
47
Настоящая любовь
7.5
233
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
233 уже оценили
США
/
1993
/
2 ч. 1 мин.
/
18+
мелодрама
триллер
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Фильм Тони Скотта по сценарию Квентина Тарантино про парочку влюбленных, совершающих свадебный трип по Америке с украденным чемоданом кокаина
48
Тельма и Луиза
7.8
463
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
463 уже оценили
США
,
Франция
/
1991
/
2 ч. 10 мин.
/
16+
драма
комедия
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Фильм Ридли Скотта о двух женщинах, которые вырвались на свободу
49
Париж, Техас
7.3
103
оценки
IMDb
8.1
Моя оценка
0
103 уже оценили
США
,
Германия
,
Великобритания
,
Франция
/
1984
/
2 ч. 19 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Гипнотическое путешествие Вима Вендерса по американской глубинке
50
Алиса в городах
7.6
37
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
37 уже оценили
Германия
/
1974
/
1 ч. 50 мин.
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Роуд-муви о журналисте, который неожиданно оказывается в компании 9-летней девочки
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