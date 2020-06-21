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50 лучших роуд-муви смотреть онлайн

Скорее прыгайте в машину и отправляйтесь в безумный евротур, отчаянное путешествие к морю или экзистенциальную поездку по американской глубинке вместе с героями лучших фильмов в жанре роуд-муви
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1
Зеленая книга
8.1957
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
957 уже оценили
США/2018/2 ч. 10 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры6Рецензии
Оскароносная драма, основанная на реальных событиях, с Вигго Мортенсеном в роли эксцентричного шофера, который сопровождает чернокожего джазового пианиста в поездке по югу США
2
Романтики «303»
7.771
оценка
IMDb7.5
Моя оценка
0
71 уже оценил
Германия/2018/2 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Двое едва знакомых молодых людей путешествуют из Германии к югу Европы на старом кемпере
3
Венеция зовет
6.862
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
62 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 34 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Подросток с чудаковатыми родителями едет в Венецию на концерт своей любимой девушки
4
В поисках праздника
6.734
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
34 уже оценили
Италия, Франция/2017/1 ч. 52 мин.
Смотреть за 69 р.
1Трейлер
Пожилая пара отправляется в незабываемое путешествие в Диснейленд на старом автодоме на колесах
5
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
7.11001
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
1001 уже оценил
Россия/2017/1 ч. 30 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Гоповатый Витька Чеснок решает отвезти своего отца-калеку в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге
6
Капитан Фантастик
7.1518
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
518 уже оценили
США/2016/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Удивительная история одной очень необычной американской семьи, живущей в лесу, и их путешествии в мир цивилизации в доме на колесах
7
Американская милашка
6.615
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
15 уже оценили
США, Великобритания/2016/2 ч. 42 мин.
Смотреть за 199 р.
2Трейлеры
Девушка-подросток без гроша в кармане путешествует по Среднему Западу, продавая подписку на журналы
8
Путешествие из Парижа
627
оценок
IMDb5.2
Моя оценка
0
27 уже оценили
Франция/2015/1 ч. 29 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Дорожное путешествие одной неблагополучной семьи, которая отправилась на похороны дальнего родственника
9
Римские свидания
6.193
оценки
IMDb4.9
Моя оценка
0
93 уже оценили
США, Италия/2015/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
Мать-одиночка Мэгги отправляется вместе со своей дочерью в тосканскую деревушку
10
Конец тура
5.649
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
49 уже оценили
США/2015/1 ч. 46 мин.
Смотреть за 299 р.
2Трейлеры
История о том, как журналист Rolling Stones Дэвид Липски брал интервью у писателя Дэвида Фостера Уоллеса
11
Снег
IMDb6.0
Моя оценка
0
7 уже оценили
Италия/2014/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
История о мужчине, который путешествует в одиночестве по заснеженной северной Италии в поисках кого-то или чего-то, а находит красивую девушку
12
Небраска
7.3243
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
243 уже оценили
США/2013/1 ч. 55 мин./12+
Смотреть за 99 р.
3Трейлеры2Рецензии
Сварливый отец и его сын отправляются за странным выигрышем в миллион долларов через несколько штатов
13
На дороге
6339
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
339 уже оценили
США, Бразилия, Великобритания, Франция/2012/2 ч. 20 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Пьянящее чувство безграничной свободы в первой экранизации легендарного романа Джека Керуака
14
Мы — Миллеры
7.417087
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
17087 уже оценили
США/2013/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть за 69 р.
6Трейлеры27Рецензии
Наркодилер нанимает фальшивую жену и двух детей на роль своей семьи, чтобы провести через границу 1000 фунтов марихуаны
15
Пол: Секретный материальчик
7.51897
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
1897 уже оценили
США, Великобритания/2011/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер4Рецензии
Инопланетянин, убегая от ФБР, находит убежище в фургоне землян
16
Впритык
7.11396
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1396 уже оценили
США/2010/1 ч. 35 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер2Рецензии
Начало крепкой мужской дружбы между нервным молодым отцом и жизнерадостным актером
17
О чем говорят мужчины
7.516969
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
16969 уже оценили
Россия/2010/1 ч. 33 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер11Рецензии
Разговорная комедия «Квартета И» в жанре роуд-муви о мужчинах и — немножко — о женщинах
18
Третья звезда
7307
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
307 уже оценили
Великобритания/2010/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Выслушав приговор врачей, 29-летний Джеймс намерен взять максимум от последних дней жизни
19
В пути
6.881
оценка
IMDb7.0
Моя оценка
0
81 уже оценил
США, Великобритания/2009/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Фильм о молодой паре, которая в ожидании первенца отправляется на поиски идеального места жительства
20
Открытая дорога назад
6.125
оценок
IMDb5.4
Моя оценка
0
25 уже оценили
США/2009/1 ч. 30 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Романтичная роуд-драма с Джастином Тимберлейком и Кейт Мара
21
Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники
7122
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
122 уже оценили
США/2007/1 ч. 31 мин./16+
Смотреть за 120 р.
1Трейлер1Рецензия
Путешествие по Индии трех придурковатых братьев от Уэса Андерсона
22
Пока не сыграл в ящик
8.110609
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
10609 уже оценили
США/2007/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер5Рецензии
Узнав о том, что жить им осталось недолго, Картер и Эд решают напоследок хорошенько оторваться
23
Маленькая мисс Счастье
7.8648
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
648 уже оценили
США/2006/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 120 р.
1Трейлер2Рецензии
Изящная драмеди, весьма своеобразно воспевающая вечные семейные ценности
24
Дурдом на колесах
6.7533
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
533 уже оценили
США, Германия, Великобритания/2006/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть за 299 р.
1Трейлер2Рецензии
Семейная комедия о долгом путешествии ради воссоединения семьи
25
Самый быстрый «Индиан»
7.92239
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
2239 уже оценили
США, Новая Зеландия, Швейцария, Япония/2005/2 ч. 7 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Фильм о старой как мир и бесконечно простой истине — без мечты человек превращается в овощ
26
Евротур
7.2768
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
768 уже оценили
США/2004/1 ч. 33 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер1Рецензия
Друзья отправляются в тур по Европе, попадают в разнообразные комичные и не очень ситуации и узнают друг друга заново
27
На обочине
6.2248
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
248 уже оценили
США/2004/2 ч. 6 мин./16+
Смотреть за 79 р.
1Трейлер1Рецензия
Трагикомедия о двух закадычных друзьях, которые отправляются в винный тур по Калифорнии
28
Че Гевара: Дневники мотоциклиста
7.346
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
46 уже оценили
США, Аргентина, Бразилия, Германия, Великобритания, Франция/2004/2 ч. 6 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
23-летний студент-медик Эрнесто Гевара путешествует в 50-е годы вместе с другом Альберто Гранадо на мотоциклах по Аргентине, Чили, Бразилии и Перу
29
Трасса 60
7.811674
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
11674 уже оценили
США, Канада/2002/1 ч. 56 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
Наивный американец путешествует по трассе, которой нет ни на одной карте
30
О Шмидте
7.395
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
95 уже оценили
США/2002/2 ч. 5 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер2Рецензии
Новоиспеченный пенсионер Уоррен Шмидт, посвятивший всю жизнь работе, пытается приспособиться к своему новому существованию, в котором нет места рабочим будням
31
О, где же ты, брат?
7337
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
337 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2000/1 ч. 46 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Музыкальная «Одиссея» от братьев Коэнов о трех беглых заключенных, которые отправляются навстречу волшебным приключениям
32
Почти знаменит
7.7179
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
179 уже оценили
США/2000/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Режиссер Кэмерон Кроу решил перенести на экран свой опыт журналистской деятельности
33
Дорожное приключение
6.8483
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
483 уже оценили
США/2000/1 ч. 29 мин./18+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер
Молодежная комедия о приключениях парня, отправившего своей девушке мягко говоря не ту видеозапись
34
Американская дочь
72526
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
2526 уже оценили
Россия, Казахстан/1995/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Алексей приезжает в Америку, куда его бывшая жена вывезла их дочь без его разрешения
35
Тупой и еще тупее
6.73062
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
3062 уже оценили
США/1994/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер1Рецензия
Американская комедия о двух безработных, совершенно тупых молодых людях, которые колесят по стране и ищут несчастья на свои пустые головы
36
Мой личный штат Айдахо
7236
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
236 уже оценили
США/1991/1 ч. 44 мин./18+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер
Роуд-муви, сюжет которого двигают два юноши — гей и бунтарь, отправившиеся на поиски матери одного из них
37
Дикие сердцем
7.8165
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
165 уже оценили
США/1990/2 ч. 5 мин./18+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер1Рецензия
История влюбленных, чья любовь способна пережить тюремную разлуку и прочие обстоятельства, мешающие их счастью
38
Успеть до полуночи
7.891
оценка
IMDb7.5
Моя оценка
0
91 уже оценил
США/1988/2 ч. 6 мин./16+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер1Рецензия
Полицейский везет горе-преступника через всю Америку наперегонки с мафией и ФБР
39
Человек дождя
8.222042
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
22042 уже оценили
США/1988/2 ч. 13 мин./16+
1Трейлер3Рецензии
Том Круз и Дастин Хоффман в роуд-муви об эгоистичном цинике, который узнает о существовании своего брата-аутиста
40
Самолетом, поездом, машиной
7.5167
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
167 уже оценили
США/1987/1 ч. 33 мин./12+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер1Рецензия
Нил пытается добраться до дома ко Дню Благодарения сквозь множество препятствий в компании растяпы Дела
41
Братья Блюз
7.4323
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
323 уже оценили
США/1980/2 ч. 28 мин./16+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер
Двое братьев отправляются в гастрольный тур для сбора денег сиротскому приюту в легендарном мюзикле с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши в главных ролях
42
Беспечный ездок
7.6349
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
349 уже оценили
США/1969/1 ч. 35 мин./16+
Смотреть за 299 р.
1Трейлер
Культовое роуд-муви Денниса Хоппера с Джеком Николсоном, стоящее у истоков жанра и эпохи кинематографа Нового Голливуда
43
Гроздья гнева
7152
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
152 уже оценили
США/1940/2 ч. 9 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Американские фермеры ищут способ выжить во время кризиса
44
Солнце Ацтеков
7.450
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
50 уже оценили
Германия/2000/1 ч. 39 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Молодой человек пытается доехать в Стамбул, чтобы признаться в любви
45
Простая история
8.2185
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
185 уже оценили
США, Великобритания, Франция/1999/1 ч. 52 мин./12+
1Трейлер2Рецензии
Реальная история чудаковатого старика, проехавшего по штатам на газонокосилке, чтобы проведать брата
46
Достучаться до небес
8.440385
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
40385 уже оценили
Германия/1997/1 ч. 27 мин./16+
1Трейлер20Рецензии
Двое соседей по несчастью и больничной палате угоняют коллекционный мерседес, чтобы осуществить мечту и увидеть море
47
Настоящая любовь
7.5233
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
233 уже оценили
США/1993/2 ч. 1 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Фильм Тони Скотта по сценарию Квентина Тарантино про парочку влюбленных, совершающих свадебный трип по Америке с украденным чемоданом кокаина
48
Тельма и Луиза
7.8463
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
463 уже оценили
США, Франция/1991/2 ч. 10 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Фильм Ридли Скотта о двух женщинах, которые вырвались на свободу
49
Париж, Техас
7.3103
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
103 уже оценили
США, Германия, Великобритания, Франция/1984/2 ч. 19 мин./16+
1Трейлер
Гипнотическое путешествие Вима Вендерса по американской глубинке
50
Алиса в городах
7.637
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
37 уже оценили
Германия/1974/1 ч. 50 мин.
1Трейлер
Роуд-муви о журналисте, который неожиданно оказывается в компании 9-летней девочки
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