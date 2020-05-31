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Кино Mail.ru
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Советские фильмы про первую любовь смотреть онлайн
Советские Ромео и Джульетты, безответные чувства и школьные драмы — самые родные, искренние и трогательные фильмы о подростковой любви в ностальгической подборке от «Кино Mail.ru»
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1
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8
9482
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
9482 уже оценили
СССР
/
1981
/
1 ч. 26 мин.
/
0+
драма
мелодрама
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1
Трейлер
6
Рецензии
Мелодрама о первой школьной любви, омраченной непониманием взрослых
2
Сто дней после детства
7.6
726
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
726 уже оценили
СССР
/
1975
/
1 ч. 34 мин.
/
0+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
Подростковая драма о романтическом приключении советского школьника Мити Лопухина
3
А если это любовь?
7.3
851
оценка
IMDb
7.2
Моя оценка
0
851 уже оценил
СССР
/
1962
/
1 ч. 42 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
История первой любви двух десятиклассников, которые сталкиваются с непониманием окружающих
4
В моей смерти прошу винить Клаву К.
7.2
3032
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
3032 уже оценили
СССР
/
1979
/
1 ч. 16 мин.
/
0+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
История мучительных переживаний неопытного интеллигентного юноши, глубоко задетого несбывшимися мечтами о большой и чистой любви
5
Повесть о первой любви
7.8
69
оценок
Моя оценка
0
69 уже оценили
СССР
/
1957
/
1 ч. 29 мин.
/
12+
мелодрама
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1
Трейлер
2
Рецензии
Старшеклассница Оля после смерти матери переезжает в дом своего друга и возлюбленного Мити
6
Дикая собака Динго
7.6
1342
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
1342 уже оценили
СССР
/
1962
/
1 ч. 33 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
2
Рецензии
Трогательная драма о первой любви и мире юношеских фантазий, где водится дикая собака динго и цветет волшебный цветок саранка
7
Все наоборот
7.8
138
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
138 уже оценили
СССР
/
1981
/
1 ч. 8 мин.
/
6+
мелодрама
комедия
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1
Трейлер
Десятиклассник Андрей уверен, что настоящая любовь подобна внезапной вспышке
8
Точка, точка, запятая ...
7.4
442
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
442 уже оценили
СССР
/
1972
/
1 ч. 24 мин.
/
6+
комедия
семейный
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1
Трейлер
История о смешном и нелепом мальчишке-семикласснике, у которого завязывается дружба с новенькой ученицей
9
Валентин и Валентина
7.3
324
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
324 уже оценили
СССР
/
1985
/
1 ч. 33 мин.
/
0+
драма
мелодрама
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1
Трейлер
Юные Валентин и Валентина очень любят друг друга, но их враждующие семьи делают свое дело
10
Я вас любил
7.3
216
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
216 уже оценили
СССР
/
1967
/
1 ч. 31 мин.
/
0+
комедия
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1
Рецензия
Лирическая комедия о взрослении и первой любви, поднимающая вопросы воспитания чувств у подростков
11
Не болит голова у дятла
7.2
456
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
456 уже оценили
СССР
/
1974
/
1 ч. 19 мин.
/
16+
мелодрама
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1
Трейлер
Подростковая драма Динары Асановой о юном музыканте, который не решается признаться в чувствах своей однокласснице
12
Верность
7.1
206
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
206 уже оценили
СССР
/
1965
/
1 ч. 27 мин.
/
6+
мелодрама
военный
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Мелодрама о робком и нежном чувстве двух молодых людей, которых разделяет война
13
Звонят, откройте дверь
7.4
709
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
709 уже оценили
СССР
/
1965
/
1 ч. 19 мин.
/
0+
семейный
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Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского движения
14
Наследница по прямой
6.9
217
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
217 уже оценили
СССР
/
1982
/
1 ч. 35 мин.
/
0+
драма
мелодрама
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Юная любительница Пушкина смотрит на мир сквозь призму поэзии поэта
15
Когда я стану великаном
7.1
1727
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
1727 уже оценили
СССР
/
1978
/
1 ч. 27 мин.
/
6+
комедия
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1
Трейлер
Приключения школьника Пети Копейкина, который старается походить на Сирано де Бержерака
16
Дубравка
7.2
118
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
118 уже оценили
СССР
/
1967
/
1 ч. 20 мин.
/
0+
семейный
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1
Рецензия
Экранизация одноименного рассказа Радия Погодина о предчувствии первой любви
17
Шестнадцатая весна
6.8
48
оценок
Моя оценка
0
48 уже оценили
СССР
/
1962
/
1 ч. 27 мин.
мелодрама
семейный
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1
Трейлер
Молодежная драма Ярополка Лапшина о трогательной дружбе подростка и взрослой девушки
18
Шла собака по роялю
7.1
208
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
208 уже оценили
СССР
/
1978
/
1 ч. 9 мин.
/
12+
мелодрама
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1
Трейлер
Сельская десятиклассница влюбляется в приезжего летчика-музыканта, вот только он даже не знает о ее существовании
19
Мы жили по соседству
6.4
46
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
46 уже оценили
СССР
/
1981
/
1 ч. 16 мин.
/
6+
драма
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Мелодрама о первой любви, подвергшейся непростым испытаниям
20
Клетка для канареек
6.8
98
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
98 уже оценили
СССР
/
1983
/
1 ч. 17 мин.
/
16+
драма
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