12 Верность 7.1 206

оценок IMDb7.7 Моя оценка 0 206 уже оценили СССР / 1965 / 1 ч. 27 мин. / 6+ мелодрама военный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Мелодрама о робком и нежном чувстве двух молодых людей, которых разделяет война

13 Звонят, откройте дверь 7.4 709

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 709 уже оценили СССР / 1965 / 1 ч. 19 мин. / 0+ семейный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского движения

14 Наследница по прямой 6.9 217

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 217 уже оценили СССР / 1982 / 1 ч. 35 мин. / 0+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Юная любительница Пушкина смотрит на мир сквозь призму поэзии поэта

16 Дубравка 7.2 118

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 118 уже оценили СССР / 1967 / 1 ч. 20 мин. / 0+ семейный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Рецензия Экранизация одноименного рассказа Радия Погодина о предчувствии первой любви

17 Шестнадцатая весна 6.8 48

оценок Моя оценка 0 48 уже оценили СССР / 1962 / 1 ч. 27 мин. мелодрама семейный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Молодежная драма Ярополка Лапшина о трогательной дружбе подростка и взрослой девушки

18 Шла собака по роялю 7.1 208

оценок IMDb7.1 Моя оценка 0 208 уже оценили СССР / 1978 / 1 ч. 9 мин. / 12+ мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Сельская десятиклассница влюбляется в приезжего летчика-музыканта, вот только он даже не знает о ее существовании

19 Мы жили по соседству 6.4 46

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 46 уже оценили СССР / 1981 / 1 ч. 16 мин. / 6+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Мелодрама о первой любви, подвергшейся непростым испытаниям