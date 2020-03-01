Ходченкова с саблей, Петров с мячом: 15 главных фильмов весны

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Самые ожидаемые фильмы весны 2020
Этой весной в кино нас ждет Скарлетт Йоханссон в костюме Черной Вдовы, байопик о скандально известном советском футболисте и острые лезвия российских саблисток
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1
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7.9
78
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
78 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 54 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
Красочная сказка от Pixar об эльфах-подростках, которые отправляются в путешествие на поиски магии
2
Человек-невидимка
7.6
37
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
37 уже оценили
США
,
Австралия
/
2020
/
2 ч. 4 мин.
/
18+
триллер
детектив
ужасы
фантастика
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Триллер с Элизабет Мосс в роли жертвы своего бойфренда-насильника, который не отстает от нее даже после смерти
3
Пиноккио
7
24
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
24 уже оценили
Италия
,
Великобритания
,
Франция
/
2019
/
2 ч. 5 мин.
/
6+
фэнтези
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Классическая история деревянной куклы оживает в сюрреалистической адаптации режиссера Маттео Гарроне
4
Бладшот
6.4
56
оценок
IMDb
5.7
Моя оценка
0
56 уже оценили
США
,
Китай
/
2020
/
1 ч. 49 мин.
/
16+
драма
боевик
фантастика
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Неубиваемый суперсолдат в исполнении Вина Дизеля должен выяснить правду о своем прошлом
5
Тролли. Мировой тур
США
/
2020
/
1 ч. 34 мин.
/
6+
комедия
мультфильмы
мюзикл
приключения
семейный
фэнтези
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Розочка и Цветан спасают музыкальный мир от повсеместной диктатуры рока
6
На острие
Россия
/
2020
/
1 ч. 55 мин.
/
6+
драма
спорт
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экшен-драма о противостоянии двух саблисток не только на турнирах, но и в жизни
7
Спутник
Россия
/
2020
/
16+
драма
триллер
фантастика
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Дебютный фантастический триллер Егора Абраменко, в основу которого легла его короткометражка
8
Эмма.
IMDb
7.0
Моя оценка
0
5 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
2 ч. 4 мин.
/
16+
драма
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация знаменитого романа Джейн Остин о молодой женщине, которая обожает устраивать чужие браки
9
Стрельцов
Россия
/
2020
/
6+
драма
мелодрама
биография
спорт
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Александр Петров в биографической драме о советском футболисте и олимпийском чемпионе Эдуарде Стрельцове
10
Черная Вдова
США
/
2020
/
16+
боевик
приключения
фантастика
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Первый сольный фильм о Черной Вдове, действие которого разворачивается задолго до ее встречи со Мстителями
11
Женщина в окне
США
/
2020
/
16+
драма
триллер
детектив
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Современная интерпретация хичкоковского триллера о наблюдении за соседями через окно
12
Пила: Спираль
США
/
2020
/
18+
триллер
детектив
ужасы
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Девятый фильм хоррор-франшизы «Пила», сюжет к которому придумал Крис Рок
13
Скуби-Ду
США
/
2020
/
6+
комедия
детектив
мультфильмы
приключения
семейный
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Полнометражный мультфильм о приключениях Скуби-Ду и его несравненной команды охотников на преступников.
14
Артемис Фаул
США
/
2020
/
1 ч. 55 мин.
/
6+
приключения
семейный
фантастика
фэнтези
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Экранизация первой книги про гениального мальчика Артемиса Фаула, который решает ограбить волшебных существ, живущих рядом с нами
15
Губка Боб в бегах
США
,
Южная Корея
/
2020
/
6+
комедия
мультфильмы
мюзикл
приключения
семейный
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Третий мультфильм из серии о Губке Бобе, основанной на одноименном телесериале
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