Ходченкова с саблей, Петров с мячом: 15 главных фильмов весны

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Кино Mail.ruПодборки

Самые ожидаемые фильмы весны 2020

Этой весной в кино нас ждет Скарлетт Йоханссон в костюме Черной Вдовы, байопик о скандально известном советском футболисте и острые лезвия российских саблисток
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1
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7.978
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
78 уже оценили
США/2020/1 ч. 54 мин./6+
Расписание и билеты
4Трейлеры1Рецензия
Красочная сказка от Pixar об эльфах-подростках, которые отправляются в путешествие на поиски магии
2
Человек-невидимка
7.637
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
37 уже оценили
США, Австралия/2020/2 ч. 4 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры2Рецензии
Триллер с Элизабет Мосс в роли жертвы своего бойфренда-насильника, который не отстает от нее даже после смерти
3
Пиноккио
724
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
24 уже оценили
Италия, Великобритания, Франция/2019/2 ч. 5 мин./6+
Расписание и билеты
2Трейлеры1Рецензия
Классическая история деревянной куклы оживает в сюрреалистической адаптации режиссера Маттео Гарроне
4
Бладшот
6.456
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
56 уже оценили
США, Китай/2020/1 ч. 49 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры1Рецензия
Неубиваемый суперсолдат в исполнении Вина Дизеля должен выяснить правду о своем прошлом
5
Тролли. Мировой тур
США/2020/1 ч. 34 мин./6+
Расписание и билеты
3Трейлеры
Розочка и Цветан спасают музыкальный мир от повсеместной диктатуры рока
6
На острие
Россия/2020/1 ч. 55 мин./6+
2Трейлеры
Экшен-драма о противостоянии двух саблисток не только на турнирах, но и в жизни
7
Спутник
Россия/2020/16+
1Трейлер
Дебютный фантастический триллер Егора Абраменко, в основу которого легла его короткометражка
8
Эмма.
IMDb7.0
Моя оценка
0
5 уже оценили
Великобритания/2020/2 ч. 4 мин./16+
2Трейлеры
Экранизация знаменитого романа Джейн Остин о молодой женщине, которая обожает устраивать чужие браки
9
Стрельцов
Россия/2020/6+
2Трейлеры
Александр Петров в биографической драме о советском футболисте и олимпийском чемпионе Эдуарде Стрельцове
10
Черная Вдова
США/2020/16+
3Трейлеры
Первый сольный фильм о Черной Вдове, действие которого разворачивается задолго до ее встречи со Мстителями
11
Женщина в окне
США/2020/16+
1Трейлер
Современная интерпретация хичкоковского триллера о наблюдении за соседями через окно
12
Пила: Спираль
США/2020/18+
2Трейлеры
Девятый фильм хоррор-франшизы «Пила», сюжет к которому придумал Крис Рок
13
Скуби-Ду
США/2020/6+
2Трейлеры
Полнометражный мультфильм о приключениях Скуби-Ду и его несравненной команды охотников на преступников.
14
Артемис Фаул
США/2020/1 ч. 55 мин./6+
1Трейлер
Экранизация первой книги про гениального мальчика Артемиса Фаула, который решает ограбить волшебных существ, живущих рядом с нами
15
Губка Боб в бегах
США, Южная Корея/2020/6+
2Трейлеры
Третий мультфильм из серии о Губке Бобе, основанной на одноименном телесериале
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21.03.2020 (суббота)
22.03.2020 (воскресенье)
23.03.2020 (понедельник)
24.03.2020 (вторник)
25.03.2020 (среда)
26.03.2020 (четверг)
27.03.2020 (пятница)
28.03.2020 (суббота)
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